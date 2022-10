Tätä mieltä tänään: "Tässä minun läheisyydessä kokoontuu kymmenittäin nuoria traktorimönkijöillä, mopoautoilla, mopoilla, prätkillä polttamaan kumia. Ei ole bensa/diesel kallista."

Mistähän johtuu tämä kirous Vaasan asukkaille, kun on saatu kaupungille ja sähkölaitokselle asioiden hoitamiseen kykenemätön johto.

Poliitikko Kiljunen, joka ”arpaa heittämällä pysäytti rahkasammaleen kasvun” Euroopan suurimmilla suoalueilla maassamme ponnistelee nyt suo-ojiemme tukkimiseksi yhteiskunnan varoin. Tämä on aivan älytöntä. Ojat tukkeutuvat aikaa myöten ihan itsekseen. Ennallistaminen on ilmaista. Turha kiire pois! Hätäiset vihreätkin voisivat rauhoittua ja miettiä mitä evoluutio tarkoittaa!

Suosittelen Ohisalolle ja Ollikaiselle pientä käyntiä suomalaiseen metsään vaikkapa vain marjasangoollisen verran. Näkisivät ja kokisivat, että kyllä ötököitä riittää. Niiden loppumista ei tarvitse pelätä, vaikka talousmetsä hoidettaisiin edelleen entisöimättömänä, tuottavana ja ympäristöllisesti hyvin.

EU-komission mukaan pitää nyt ennallistaa pellot ja metsät muinaiseksi nevaksi. Hankkikaa nyt viranomaiset minulle 200 vuoden takaiset Ilmajoen nevakartat, jotta en vahingossa lähde tukkimaan naapureille kuuluneita ojia ja ennallistamaan nevan aivan väärään paikkaan.

Työttömät rak.miehet rajalle aitaa tekemään, päiväraha ja kunnollinen palkka ja armeijan tykki tekemään ruokaa heille. Luulis kiinnostavan suomalaista miestä ja homma käyntiin.

Tiesittekö te, että pärekopallinen kuivaa koivuklapia (n. 0,05 m3/37 cm kanttiinsa pino) antaa noin 60 kWh lämpöenergiaa varaavassa takassa poltettuna hyötysuhteella 70 %. Vastaavasti edelliseen pohjautuen, pärekopallisen poltettuja koivuklapeja, hyötyhinnan saa karkeasti jakamalla heittomotin hinnan kymmenellä ja tähän päälle +10%.

Tässä vakavassa metsäasiassa kokoomuksen meppi Pietikäinen on Suomen vihervasemmiston linjalla. Onpa todella omituista!

On todella käsittämätöntä Suomen hallinnon neuvottomuus venäläisten kiinteistökauppojen kieltämisessä. Oikeusministeri änkyttää jotain käsittämätöntä, puolustusministeri puhuu perustuslaista. Tässä teille maalaisjärkeä, että uskallatte tehdä päätöksiä. Perustuslaki on ihmisten tekemä, jos siinä on korjattavaa niin se pitää korjata. Uskaltakaa tehdä päätöksiä, antoihan kansa teille luvan liittyä Natoon.

Onko ihmiset tässä maassa ja maailmassa vain verojenmaksua varten?! 25. päivä lokakuuta taas väläyteltiin uusia veroja pylvästalosta. Ja venäläisten maakauppoja ei saada stopattua! Menee kuulemma aikaa! En pistä tikkua ristiin tämän yhteiskunnan puolustamiseksi.

Meniköhän Seinäjoen kaupunkisuunnittelijalta ”lapsi pesuveden mukana”, kun ei torille enää myyntikojut mahdu?

Tässä minun läheisyydessä kokoontuu kymmenittäin nuoria traktorimönkijöillä, mopoautoilla, mopoilla, prätkillä polttamaan kumia. Ei ole bensa/diesel kallista.