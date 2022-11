Tätä mieltä tänään: "Tässä tulee ihan ilmaiseksi sähköyhtiöiden käyttöön ohje, jota ne voivat markkinoida kuluttajille: Polttakaa jouluvaloja vain silloin kun Norjassa sataa."

Kiitos Anne-Marjo Panu 14.11. kirjoituksestasi. Perinteisistä pelkistetyistä puurakennuksista todellakin huokuu samanaikaisesti luonto ja kohtuuden kulttuuri, joka on aika nostaa ykköstavoitteeksi kaikessa rakentamisessa.

Pikipruukki ei nyt oikeen saa pisteitä asumisviihtyvyydestä, kun poistaa yhden saunavuoropäivän, joka on monelle tärkeä loppuviikon kohokohta. Ei kaikille sovi sama päivä. Voisivat säästää ulkovalaistuksessa ja kalliissa väriprinttilapuissa ja suurissa kirjekuorissa, jota jaetaan solkenaan. Viihtyvä asukas on paras pääoma ja mainos. Valinnanvapaus ja tila pitää yllä hyvää naapurisopua.

En ole perussuomalainen, mutta olen tässä kieliasiassa Marcus Topparin linjoilla. Pakkoruotsi on turhaa, sillä eivät suomalaiset opi koulussa ruotsia. Kun ruotsia ei joudu käyttämään, se vähäinenkin taito häviää. Kielen oppimiseen tarvitaan vapaaehtoisuutta ja innostusta. Kansainvälinen kanssakäynti tapahtuu nykyään englannin kielellä.

Helsinkiläiset ovat jo nyt alkaneet ennallistamaan katujaan. Uskomatonta, että näin nopeasti!

Leirintäalue on Vaasan upein paikka rantarakentamiselle. Jos ei leirintäaluetta todella voi siirtää muualle, tulee ainakin Niemeläntien varteen rakentaa näyttäviä kerrostaloja. Toki tiedossa on, että näitten valittajien mielestä Vaskiluotoon, eikä minnekään muuallekaan saisi rakentaa yhtään mitään.

Tv-mainoksissa harvoin pimputetaan pianoa puheen päälle, etteikö puheesta saisi selvää. Tv-sarjoissa ja useissa uusissa suomalaisissa filmeissä sen sijaan musiikki puheen päälle on hyvin yleistä. Onko uudet äänihenkilöt näitä aina nappeja korvissaan pitäviä, jotka kuulevat itse kaiken muun äänen musiikin läpi.

Nyt meni överiksi! Vessapaperirulla maksoi tänään 0,66 e, viime viikolla 0,50 e ja kesällä sen sai 40 sentillä. Media luukuttaa inflaation kiihtyvän ja keskusliikkeet ottavat opikseen.

Nyt jopa valtiovarainministeriö pitää EU:n pyrkimystä epärealistisena palauttaa Suomen pinta-alasta 25 prosenttia luonnontilaan. Suomen vuosittaiset kustannukset vuosikymmeniksi eteenpäin olisivat 930 milj. euroa, mikä vastaisi 12,6 prosenttia kaikkien EU:n jäsenvaltioiden maksettavista kustannuksista. Ajatelkaapa, että yli kymmenesosa olisi Suomen harteilla. Voiko EU todella asettaa Suomelle tällaisen taakan kannettavaksi? Suhteetonta!

Menee jo naurettavuuksiin tämä puunpolton kyttääminen, kiukaat ja takat muka hiukkaspäästöineen pilaavat ilmaston ja naapurilta pitää kysyä milloin voi puuta polttaa, lämmitän puilla milloin haluan ja sytytän aina jatkossakin altapäin täyden pesällisen, kysymättä ”asiantuntijan” neuvoja.

Turha odottaa hyviä Pisa-tuloksia, jos opettaja ei saa pahoittaa oppilaan ja hänen huoltajansa mieltä antamalla läksyjä.

Vaasan kaupunki, laittakaa nyt hyvänen aika jo asfaltti Talkootielle, vaikka Vaasan Sähköltä saamillanne rahoilla. Autot tuolla tiellä hajoaa.

Torikeskuksen pihalla päivällä seisoi noin 14-v. nuoria. Siihen tuli tyttö ja ryhmästä kysyttiin ”onko sulla mitään?” Ei ole, vastasi tyttö. Taitaa olla yleistä Seinäjoella tämä kaupankäynti.

Elokapina ja aktivistit, miten olisi, jos tekisitte jotain hyödyllistä. Menkää ja pienikää mummoille ja paapoille puita talveksi, etteivät jäädy tupiinsa näillä sähkön hinnoilla. Tehkää hyvää, ei aina laskua yhteiskunnalle.

Takavaloista jaksetaan kirjoittaa melkein päivittäin! Kauanko kestää viimeisenkin valittajan ymmärtää, että nykyautoissa ne takavalot eivät pala päivävaloasennossa! On täysin turha urputtaa kuskien muistamattomuudesta. Se muistuttaa ainoastaan marisijan omasta tietämättömyydestä!!

Keskustan sekoilu sataa vaihteeksi kokoomuksen laariin.

Miksi kirkossa ei enää kuulu Jeesuksen ääni vain ihmisen ääni, Arkkipiispamme antoi siihen esimerkin, sitten kysytään miksi kirkon penkit on tyhjänä.

Irene Turenius oli niin oikeassa. Iltapäiväkerho oli väärä tulonlähde. Koulu kääntyy poliitikkojen huomion kohteeksi soten myötä ja saa odottaa kylmää kyytiä. Kokoomusnuori esitti välittömästi puolueen kaiken korjaavan ajatuksen verojen laskusta.” Jos kaupungin talous kehittyy yhtä suotuisasti...” Velka on yli pään ja jo säästetään tyhmästi. Missä todellisuudessa siellä eletään?

Suomalaisia on 0,69 ‰ (promillea) maapallon väkiluvusta eli 1/14.582 eli Jyväskylän kokoisessa ”maailmassa” asuisi 10 suomalaista.

Villi veikkaus, että Ukrainan rauhanehdoissa tulee olemaan aluepalautusten ja sotakorvausten sekä hyökkäämättömyysvelvoitteiden lisäksi Kaliningradin ”berlinisaatio” eli maakunta jaetaan ainakin Puolan, Liettuan ja EU:n valvonta/etupiireihin. Ellei YK ehdi ensin! Joka tapauksessa ennen kuin Kiina ”ostaa” Siperian.

Raskasta joulua? Vai on jouluaika raskasta? No voihan sen viettää siellä missä on sitä paholaismusiikkia, että mieli virkistyis! Vähemmälläkin mieli sairastuu, kun sitä tilaa.

Kumpula-Natri puhuu saamelaislaista SDP:n suulla, että puhutun kielen mukaan määräytyy saamelaisuus. Menneisyydessä punertavina aikoina saamen kieli haluttiin lakkauttaa.

Valtuutettu T. Mäki, tiedätkö, että kiinteistön verotusarvo ei ole sen myyntihinta. Vuonna 2020 rakennetun talon kiinteistövero on vähän alle 800 e, 0,05 % alennus n. 70 e. Alennus ei ole satoja euroja.

Sinä, joka epäilet trumpismin levinneen Suomeen koskien sähköyhtiöiden hinnoittelua, IP 15.11.22. Helenin liikevoitto kesä-syyskuussa kolminkertaistui ja Fortumin kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Eiköhän tämä riitä vastaukseksi epäilyysi. Minä puolestani epäilen, että kirjoittaja on mahdollisesti sähköyhtiöiden trolli.

Vietimme erittäin hauskan sunnuntaipäivän Tuurin nuorisoseuralla, jossa esitettiin näytelmä Gabriel tule takaisin. Näyttelijät olivat paikallisia, mutta aivan yhtä taitavia kuin ammattinäyttelijät, oli todella virkistävä esitys, kiitos siitä ohjaajalle ja kaikille, jotka tekivät esityksen mahdolliseksi.

Jännä havainto: Pääkaupunkiseudun media lopettelee persujen mollausta, koska se on jo niin väsynyttä ja kääntyy itseään vastaan. Mutta ei hätää! Ei politiikan uutispäivää, etteikö keskustapuolue löytyisi syntipukiksi.

Suomi on ykkössijalla alle 25-vuotiaiden huumausainekuolemissa Euroopassa. Mitä haluavat vihreät ja vasemmistoliitto? Haluavat vapauttaa kannabiksen käytön. Siitähän on helppoa siirtyä kovempiin aineisiin, että pysytään ”ykkösinä” tulevaisuudessakin.

Tein tiistaina illansuussa kävelylenkin Vaasan keskustassa heikommin valaistuilla kaduilla. Vastaani tuli 37 henkilöä. Heistä 30:lla ei ollut minkäänlaista heijastinta. Näistä 25 oli täysin mustissa vaatteissa. Viidellä oli päällään jotain vaaleampaa. Seitsemällä henkilöllä kaikista oli jokin heijastin, mutta vain kahdella riittävän näkyvä. Kokonaan näkymättömiä tai lähes näkymättömiä 37/35. Missä vikaa?

Kuka pelastaa keskustapuolueen? Jokohan sen olisi aika palata juurilleen?

Vaasan Sähkö korotti sähkön hintaa kohtuuttomasti. Loppuuko adjektiivit tai voimasanat Vattenfallin kohdalla, sähkön hinta yli 50 senttiä/kWh.

Vaasan kaupunki rosvoaa sähkön hinnalla. Epäoikeudenmukaista, koska kaukolämmön hintaa ei nosteta. Mihin luokkaan heidät arvotetaan? Vastausta odotetaan kaupunginjohtaja Häyryltä! Perusvaasalaiset odottavat.

Vai on ennenkuulumatonta, että Vaasan sähkö on kuullut asiakkaidensa huolia ja alentaa perussähkön hintaa. Ennenkuulumatonta on kylläkin se, että näin kohdellaan eriarvoisesti eri sähkönkuluttajaryhmiä, kun sähköllä lämmittävien hinta ei laske sentin senttiä. Luuliko yhtiön johto ja Vaasan kaupunki, että näin ihmiset leppyisivät.

Isänmaan etu on se, että oikeisto-opposition takapihoilla hortoilevat kepuäijät palailevat vähin ääniin omiin tupiin ennen kuin oikein kunnolla routii.

Aikuisetkin miehet ovat alkaneet pitää lakkia päässä tv:n ajankohtaisohjelmissa. Huonoa käytöstä ja muiden ylenkatsomista. Kohta joku varmaan alkaa esiintyä metrinen sombrero päässään.

Tässä tulee ihan ilmaiseksi sähköyhtiöiden käyttöön ohje, jota ne voivat markkinoida kuluttajille: Polttakaa jouluvaloja vain silloin kun Norjassa sataa.

Luonnonsuojelu on mennyt äärimmäisyyksiin. Tällä palstalla kommentoitiin taas, että tuulivoimaloiden tieltäkään ei saisi kaataa puita. Eikö kommentoija tiedä, kuinka tärkeää maallemme metsätalous ja -teollisuus ovat? Ilmeisesti metsäautotietkin pitäisi istuttaa puille, koska niitä ei saisi käyttää tuulivoima-alueiden tiepohjina.

A-studion jutut, esim. 15.11., ensin sähkönhinnoista ja sit nikkelintuonnista, kera Tytti Tuppuraisen (sd.) ovat kuin tuuleen puhaltamista! Pelkkää verorahojen haaskuuta, markkinatalousmedia ei kauaa pystyssä pysyisi moisella tyhjänpuhumisella!

Vuosikausia jatkunut parveketupakointi aiheuttaa samassa rapussa asuville hajuhaittaa, tulee asuntoon. Eikö tätä saa millään loppumaan, tähän mennessä valitukset ei ole tuottanu tuloksia.

Kiitoksia terveysjohtaja Jorma Mäkisalolle huomiosta, kuinka ajankohtaisohjelmassa THL:n ja STM:n ”asiantuntija”johtajat ovat niin eri mieltä korona-rokotteiden vaikutuksesta. Kuulun itse rankimpaan riskiryhmään ja minulla on viisi rokotetta. Vaimokin sairasti hiljattain koronan ja vaikka asumme samassa huoneistossa, tauti ei ainakaan vielä ole minuun tarttunut. Ilman koronaa elellään!

Joulun lähestyessä käyvät koulujen opettajat jälleen kovaa vääntöä siitä, voiko joulujuhlassa olla seimikuvaelma. Sehän saattaa loukata jonkun uskonnollista vakautta.

Vaasan Sähkö teki sen mitä epäilin. Nostatti alustavasti hinnan ”ylikorkeaksi”, että voi sitten valituksista johtuen ”pudottaa” siihen mihin alun perin oli tarkoituskin. Siis vieläkin on rutkasti ylihintaa, eli edelleen vekkulia toimintaa...

Kiitos Vaasan Sähkölle sähkön hinnan alentamisesta ja eri vaihtoehdoista, mitä on tulossa sopimuksille. Vieläkään hinta ei ole kohtuullinen käyttäjille mutta täytyy odottaa, mille tasolle Energiavirasto sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto päätyvät siitä, mikä on kohtuullinen hinta ja joka tulisi koskemaan kaikkia sähkönmyyjiä.

Kuluttajavirasto tutkii Vaasan sähkön 300 %:n hinnankorotuksia, ”tällaista ei ole ennen nähty”. On törkeää, että ensin nostetaan hinnat pilviin ja lasketaan vähän ja vielä esitetään, että on kuunneltu asiakasta. Naapuri tuossa maksaa 7 senttiä kWh:sta, meikäläinen (32,20s/kWh) paiskii puita hiilinieluun (takka), ettei hiukkaspäästöt pääse laimenemaan ainakaan meidän kadulla. Sähköyhtiöt takoo miljoonavoittoja ja muu yhteiskunta kärsii. Hoe ”onnellisuus-mantraa”, se auttaa?

Hah, Vaasan Sähköhän ei alenna hintojaan, vaan hiukan loiventaa ylisuuria ja käsittämättömän ahneita korotuksiaan.

10c/kWh ennen tätä sirkusta ja nyt 20c, eli 100% korotuksella mennään. Ei todellakaan kohtuullista, vaan naurettavaa kiskurihintaa. Älkää puhuko alennuksesta, näytätte vaan hölmöiltä.

Maataloustuottajille halutaan taas lisää tukea, just ennen vaaleja. Tukia maksettu viimeisen kolmen vuoden kuluessa useita miljardeja. Mihin tai keille nämä rahat oikeen menee, kun tuottajat kertoo harva se päivä, että rahat ei riitä. Muistettakoon että Suomessa jo 1967 lähtien on ollut maailman kallein ruoka.

Kansalaiselle jäi kiteytettynä mieleen sote-alueen infosta, että kaikki on kertaalleen suunniteltu ja suunnitellaan uudelleen, kun jotakin tiedetään.

Iloitsen siitä, että minulla oli äiti ja isä. En vaihtaisi äitiä ja isää mihinkään muuhun versioon.

Oli kuka tahansa hallitukses, pienipalkkainen ja myös eläkeläinen ei saa niin ku isotuloinen. Jos vaikka eläke 1 000e noin 40e, ja 5 000e noin 600e. Ostaa sähköauton, varakas saa siihenki apua ja pienituloinen haaveilua. Ja viä talot komeita varakkailla ja nyt saavat sähköstä alennusta, mitä ei voi kun haaveilla ja kynttilä palaa. Jotta näin.

Miksi politiikan pitäisi kiinnostaa. Miksi pitäisi äänestää. Taitaa olla tarpeetonta kuvitella vaikuttavansa mihinkään. Perusteluksi ”nukkumiselle” riittää, kun toteaa, että Suomi on sitoutunut kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan. Äänestäjän ”kuluttajansuoja” on olematon. Ajatushautomot ja puoluetoimistot ovat valmiina hulvattomaan parhain päin selittelyyn. Hyviä unia kanssaeläjät.

Keskustan touhusta on alkiolaasuus kaukana. Vihervassujen kanssa flirttailu ja peruskannattajaväen unohtaminen, Saarikko ja Kurvinen, itkupotkutinttaalut ei nyt auta. Entinen Vesainen.

Luonnon pakkoennallistaminen EU:n taholta iskee kaikkein rajuimmin Etelä-Pohjanmaalle, jossa ojitettujen soiden osuus on 41 pros. metsämaasta. Esim. Varsinais-Suomessa osuus on vain 18 pros. Ojitustyöt katsotaan nyt suureksi virheeksi, kun turpeeseen sitoutunut hiilivarasto vuotaa ilmakehään kasvihuonekaasuina. Ennallistajat kuulemma ”rikastuvat” metsien virkistyskäytöstä tulevaisuudessa, kun siitä maksetaan. Niin EU:n taholta ainakin väitetään.

Mitenkä olisi hajuton taloyhtiö?

Niin eikö Suomessa ole muka vahvaa presidenttiehdokasta? Onhan meillä aivan ylivertainen Pekka Haavisto! Kukaan nykyisistä poliitikoista ei liene yhtä pätevä.