Tätä mieltä tänään: "Törnävän alueella on kulttuurihistoriallista merkitystä ja on ainutlaatuinen. Pääkadun rakennuskanta ja ympäristö on osin ränsistynyttä ja epäsiistiä, joka ei anna oikeutta alueen arvolle."

Yliopistokoulutusta jatkossa Etelä-Pohjanmaalla arvioitiin asiantuntijan puheenvuorossa (I-P, 26.4.23). Valitettavaa todella onkin alueen 15-24-vuotiaiden nuorten muuttaminen koulutuksen perässä muualle. Yhteistyötä 4 yliopiston kanssa Seinäjoen yliopistokeskuksen tulisi voimakkaimmin panostaa Tampereen suuntaan, sillä se ehkä tehokkaimmin jarruttaisi em. poismuuttoa. Monipuolisimmat yhteistyömuodot ja teho löytynevätkin jatkossa ehkä näin.

Nyt, kun Venäjä on ottanut haltuunsa Fortumin, olisiko Suomessa syytä kansallistaa vastaavasti venäläistä omaisuutta; tontteja, rakennuksia yms!?

Vuosia on ihmetelty, kun ulkomainen yritys ostaa suomalaisen yrityksen. Lähes väittömästi alkaa mainonta, jossa rouva kepittää suomalaista miestään alimpaan helvettiin. Hyvä esimerkki on norjalainen Dna. Samaa linjaa ylläpitää myös Pohjanmaan rannikolla toimiva kotimainen lihajalosteyritys. Tämä mainonta alkoi 1990 mainoksella ”Mistä tämä hullu kansa saa voimansa?”. Tuon mainoksen jälkeen ei ole ostettu tuotteita, jotka hyljeksivät suomalaista miestä.

Ihmisiä on turha haukkua pihtareiksi, moittia heidän ominaisuuksiaan ja neuvoa hautamaan ajatuksensa. Jokainen määrittää miehisyytensä, naiseutensa tai muun identiteettinsä ominaisuudet itse. Kun viihtyy omissa nahoissaan ja elää niinkuin haluaa, niin hymyilyttää ja peittokin heiluu. Ympäristön moralisointi tappaa tehokkaasti elämänilon ja seksin sekä muuttaa väen happamaksi ja kurttuiseksi. Feminismin määritelmä on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Ihmisellä on asenneongelma, kun hän pitää jotakuta toista ihmistä alempi arvoisena kuin itseään. Kohtele ihmisiä yhdenvertaisesti, ole itse ihmisiksi, niin elämä sujuu mukavammin.

On käynyt mielessä sellaanen juttu, jos vaasalaaset ei halua kissataloa mihinkää, pitääskö ne siirtää Seinäjoelle, jossa on taas nähty rottia. Luonto hoitaas rotat pois.

Jokohan tänä keväänä vaasalaisissa kouluissa järjestettäisiin ympäristön siivoustalkoot? Jokaiselle koululle Vaasassa oma alue ja luokat jaetaan sinne. Roskapussit jokaiselle. Mikä luokka kerää eniten? ILPO:n toimittaja tekemään juttu. Rehtorit haloo!

Marinin hallitus nosti tulevien kansanedustajien palkat, polttoaineen hinnat pilviin ja sen myötä ruoan hinta nousi! Siinä sitä sosialismia ja vihervasemmistoa.

Nyt on ihmetelty Sanna Marinin ”loikkausta”rivikansanedustajaksi. Uskon Sannalla olevan ensi vuoden presidentinvaalit mielessään ja hän haluaa jäädä ”korkoa kasvamaan”eikä alkaa leikkauslistojen laatimisella suosiotaan romuttamaan. Ellei Haavistoa, Rehniä tai Aaltolaa suositumpia ehdokkaita löydy, Sannalla on hyvät senssit päästä Mäntyniemen emännäksi.

Kaupunki voisi jo vihdoinkin toimia ja siivota Alavuden taajama-alueella erään pihassa olevan ”kaatopaikan”. Nythän on käynnissä ”Miljoona roskakassia” -kampanja. Tuosta sais kokonaisia kärrykuormallisia heti niitä roskakasseja ym. romua. Toimikaa nyt ihmeessä jo! Noiden romujen päälle on satanut jo monen talven lumet ja sieltä ne taas paljastui samat romut.

Asioin yksityisellä nettilääkärillä saaden avun ja reseptin vaivaani. Kehottaisin julkistakin terveydenhoitoa kehittämään tätä edullista ja vaivatonta mahdollisuutta.

Nyt alkaa suomalaisille kissanpäivät. Vuosi sitten Orpo ilmoitti purkavansa sotealueet ja perussuomalaiset lupasivat EU-eroa sekä sähkön ja bensan hinnan laskemista heti valtaan tullessaan. Lisäksi Orpo lupasi verojen roimaa alentamista. Jäämme odottelemaan noiden lupausten toteutumista.

RKP, teillä ei ole varaa nirsoilla, etten leiki ps-puolueen kanssa, olette pienpuolue, muutamalla ministerillä kannatusprosentti 5.

Kyllä vaan hienon kuvan Vaasasta antaa nuo Matkavekan bussit. En oo ikinä nähnyt liikenteessä törkeämpiä romuja. En kyytiin uskaltais.

Tänä kesänä lomareissu lasten kanssa Lumia ja Pyryä katsomaan. Muisteltavaa riittää jälkeenkin päin.

Nyt kyllä hävetkää Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunta ja hallinto-oikeus tässä kissataloa koskevissa päätöksissä. Ihan tänne naapurikaupunkiin asti löyhkää. Oikein sikalarakennusta on ehdotettu kissoille??? Ja nyt on yhdistyksen varat kiinni talossa, jota ei saa käyttää. Jaksamista toivon teille kaikille tämän asian eteen työtä tehneille kissaihmisille.

Ristikonlaatijalle; olisiko olemassa jo joku toinenkin Aaro kuin pieni lapsi, joka on tahtomattaan julkisuudessa?

Pian alkaa naurettava vilkkuautoilla kerättävä tiedata pikkuvirkamiehille. Nekin rahat voisi käyttää suoraan itsestäänselvyyteen eli hiekkateiden kevätlanaukseen.

Mielestäni hivenen outoa, kun koiran taluttaja kertoo koiralle olevansa ”hänen” äitinsä.

Taannoin ammattikoulusta valmistui 2 vuodessa osaavia ja työllistyneitä kädentaitajia. Opetukseen kuului myös äidinkieli, englanti, matikka, mutta koulussa oltiinkin 8–15, eikä joskus ja jouluna kuten nykyään. Arkipäivästä mitään tietämättömiä virkamiehiä istuu opetushallinnossa ”uudistamassa”.

Lienee turhaa syyllistää vihreitä tai perussuomalaisia syntyvyyden laskusta. Riittää kun TV:ssä päivittäin joku kirkuu ja hikoilee synnytyspolttojen raastaessa. Mallioppiminen toimii tässäkin suhteessa – mutta päinvastoin kuin väkivaltaohjelmissa, jotka vain totuttavat väkivaltaan.

Kunnanisät ja elinkeinovastaavat pähkäilevät kuinka muuttovirta saataisiin kääntymään positiiviseksi? Kysykääpä kalliiden konsulttien sijaan vaikkapa paikkakunnalta pois muuttaneilta nuorilta tai oppilaitosten OPO:ilta kuntanne kiusaamistilanteesta. Fiksut ymmärtävät jättää ajoissa uppoavan laivan.

Törnävän alueen kunnostukseen ja siisteyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Törnävän alueella on kulttuurihistoriallista merkitystä ja on ainutlaatuinen. Pääkadun rakennuskanta ja ympäristö on osin ränsistynyttä ja epäsiistiä, joka ei anna oikeutta alueen arvolle.

Vaasan kissatalokeskustelusta saa vaikutelman, että enemmänkin kissojen hoitajajat haluavat itselleen mahdollisimman viihtyisät tilat. Kaupunki on lehtitietojen mukaan tarjonnut useitakin vaihtoehtoisia paikkoja, mutta kun eivät ole kelvanneet.

Sote lopetettava pikaisesti. Susi jo syntyessään. Nyt nämä olonsa suureksi tuntevat pikkupoliitikot istuvat tunti tunnin jälkeen erilaisissa humoristisissa kokouksissa ja tuntevat tekevänsä omasta mielestään tärkeää juttua, meidän verorahoilla. Palataan vanhaan toimivaan ja hiotaan sitä eikä lyödä päätä seinään.

Usein väitetään, että riitaan tarvitaan kaksi. Ei pidä paikkaansa. Toinen kun sanoo, luulee voivansa määrätä, miten minun tulee tehdä ja toimia, enkä siten tee, hän suuttuu, on riidanhaluinen. Alkaa syyttely, jäkätys, mykkäkoulu, henkinen ja ruumiillinen väkivalta, mustamaalaaminen, valehtelu jne. jne... Hän on se ilkeä narsisti, joka luulee, että kaikki toimivat kuten hän haluaa. Hän ei voi koskaan hävitä tai myöntää olevansa väärässä. Hän ei yli kuuteenkymmeneen vuoteen vielä kertaakaan ole ollut väärässä!

Olisi ihanaa, jos naapuriini tulisi kissatalo. Ilmottautuisin heti vapaaehtoiseksi ja näin saisin uuden harrastuksenkin kaupan päälle. PS. Joissakin kaupungeissa on ihan vartavasten rakennettuja löytöeläintaloja. Käykää tutustumassa.

Keskusta on vasemmistopuolue. Oli mukana vasemmistohallituksessa. Kun kävi selväksi, että muodostetaan oikeistohalllitusta, keskusta ilmoitti heti, ettei ole mukana. Ei edes neuvotellut. Saarikko syyttää perussuomalaisia äänten viennistä. Ei mikään puolue voi viedä toiselta ääniä, äänestäjät äänestävät vapaissa vaaleisssa. Jos puolue ei menesty vaaleissa, on se puolueen oma vika.

Vaasan kodittomille kissoille ei näköjään löydetä sopivaa hoitopaikkaa. Pitkään jatkunut etsiminen, kokoustaminen, valitukset ja niiden käsittely lautakunnissa ja oikeudessa on jo tullut ja tulee vielä jatkossa maksamaan kissatalon hinnan ja enemmänkin. Kissayhdistys voisi jo uskoa, että kissataloa ei hyväksytä asutuksen keskelle.

Nyt nastakuskit katse katujen kuntoon. Ja joo, ne saa nyt jo vaihtaa.