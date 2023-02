Tätä mieltä tänään: "Taas tuli Euroviisuihin pohjanoteeraus. Kaikista Suomen medioista kehutaan estoitta, mutta olen varma, että esitys löytyy kymmenen viimeisen joukosta."

Yle yllätti lauantai-iltana! Tv-uutisissa kerrottiin lyhyesti kuinka Vaasassa järjestettiin jääkärien kotiintulon 105-vuotisjuhla. Viisi vuotta sitten täällä oli vastaava mutta suurempi juhla samasta jääkärien tulosta. Yle ei kertonut asiasta yksissäkään uutisissa. Otin yhteyttä uutispäällikkö Jokiseen. Tyly vastaus: Jääkärien paluun 100-v. juhlalla ei ole uutisarvoa. Mistä tämä muutos? Ei kait uutispäällikkö ollut 5 vuotta sitten niin rähmällään, ettei uskaltanut jukaista?

Suomessa tulee huolehtia kriisiajan ruuansaannista. Nyt ei. Isot kotieläintuotantoyksiköt on helppo eliminoida. Pieniä ei olisi. Hirvi olisi myös ruokapankki, ellei maalaisten vihaamat sudet syö niitä. Hirvenlihaa on saatu syödä enimmillään noin 10 milj. kg. Nykyään jo pudonnut puoleen. Porojen vuosituotto on n. 2 milj. kg, joten tällä määrällä ei pitkälle pärjää. Paha katovuosi viljelyssä, niin Suomessa on nälkä.

Eikö poliisi voisi puuttua näiden kantatiellä Seinäjoen ja Ilmajoen välillä liikennettä häiritsevien mopoautoilijoiden toimintaan. Nämä keräävät ruuhka-aikaan kilometrien autojonot taakseen sen sijaan, että ajoittain päästäisivät jonot ohitse.

V-M Hakola kertoi todellisesta luontokadosta, joka on enemmän kuin totta! Kottarainen on yksi parhaista esimerkeistä, mutta eihän kehäkolmosen sisällä asuvat cityvihreät ymmärrä mitä on elävä maaseutu!

Työ. Neljä päivää viikossa. Palkka viideltä päivältä. Eihän se näin voi mennä. No, mitenkä se menee?

On ainakin yksi palkansaajaryhmä, joka tekee ilman ammattiliittoa paikallisesti sopien palkka ja työehtonsa. He ovat marjanpoimijat, jotka on ulkomailta tuotu työvoimavajeeseen.

Hevoset syö heinää, ihmiset ruokaa.

Kiitos Seinäjoen kirjastolle itsepalvelun ja aukioloaikojen selvennyksestä I-P-lehden Menot/Kirjastot-palstalla.

Ihminen se on pappikin. Moni pappi väsyy! Ei tarjottu sairauslomaa tai ohjattu hoitoon, vaan sanottiin heti irti työstä!

Meitä työttömiä on kerättävä saneltaviksi työvoimapulayrityksiin. Palvelut työllistävät näkökulmastani vain henkilöstönsä. On koulutettava alitarjontaan.

VIFK hakee Vaasasta rahaa kaikilta, jotka liikkuu... Eikö SJK:lla ollutkaan.

Tehohoitokapasit. on ala-arvoisessa tilassa maassamme. Olen ollut monesti Vaasan päivystyksessä ja osastohoidossa, ja pakko sanoa, että on kuin yöllä ja päivällä eroa henkilöstön työoloissa. Päivystyksessä työsk. pitäis olla 50 prossaa korkeampi palkka, samoin varmaan teholla.

Tällä palstalla joku kirjoitti: sokerilliset makeistuotteet aiheuttaa diabetesta. Nyt on pakko oikaista väärät olettamukset: 1. Sokeristuvien (hiilihydraatit) ruokien syönti ei aiheuta diabetesta. 2. Diabetes on insuliinin puutostila, tyyppi 1 tai sen imeytymishäiriö yleensä tyyppi 23. Tyyppi 1 on autoimmuunisairaus, tähän ainoana hoitona on insuliinipistokset itsehoitona. Tyyppi 2:n aiheuttajaksi voidaan todeta ylipaino, liikkumattomuus ja ruokavalio. Hoitona tabletit ja/tai insuliinipistokset. Geeniperimä on myös riskitekijä. Tässä perustietoa, tarkemmat tiedot kannattaa lukea netistäennen kuin kirjoittaa lehteen.

Ei Suomessa ole työntekijä- ja osaajapulaa. Se on vain yrittäjien ja työnantajien hokema sananlasku. Työttömiä työllistyisi avoimiin työpaikkoihin, jos pulaa olisi. Ja työttömyysluvut olisivat pienemmät. Palkkatuki/työkokeilu pitäisi lopettaa kokonaan. Palkkatukilaiset/työkokeilijat harvoin työllistyvät palkkatuki/työkokeilujakson jälkeen, kun työnantajan/yrityksen pitäisi alkaa oikeasti palkkaa maksamaan. Tämänhetkinen hallitus on onneksi edes kiristänyt palkkatuen saamisen ehtoja. Palkkatuki on jälleen yksi tuki suoraan yritykselle ja työnantajalle. Ei Suomessa ole mitään markkinataloutta vaan jatkuva yritysten ja työnantajien tukemistalous valtion kassasta. Verorahoille olisi järkevämpääkin käyttöä, esimerkiksi koulutus varhaiskasvatuksesta yliopistoon asti ja julkinen terveydenhuolto.

Vai on Jouppilas maailmanluokan kampus... ja sitä kehittämällä saatais superkampus.

Täällä ulkosatamas mietitiin aikanaan miks toi haaveilija keksi ton SJK:n. Muovinen, keinotekoinen jne. SePS hienoine peliasuineen ja ripauksella historiaa ja perinnettä olis tuonut ripakopallisen enemmän uskottavuutta.

Miksi Suomen eduskunta ei pidä hiljaista hetkeä Suomen valtion maanteillä kuolleille? Olemmehan nyt vuoden kuulleet miten valtion tärkein tehtävä on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta.

Toimin kuudetta vuotta iäkkään puolisoni iäkkäänä omaishoitajana. Tietysti on hienoa, että muistisairas vanhus saa asua kotona mahdollisimman pitkään. Aluksi tuntuikin siltä, että kyllä tässä selvitään. Mutta entä kun vuodet vierii, sairauteen tulee lisää haasteita ja vastuu vain kasvaa? Ilman intervallijaksoja palvelutalossa en jaksaisikaan. Myös Ikäkeskuksen tuki on korvaamaton. Kiitosta ei sen sijaan tule verottajalle. Kymmeniä vuosia on maksettu veroa ensin työelämän aikana ja sitten eläkkeestä. Nyt maksan lisäksi n. 400 €:n omaishoitajan palkasta n. 40 % veroa. Meidän työstä tulee iso säästö yhteiskunnalle. Mutta kauanko me jaksamme? Olemme sitä ikäluokkaa, joka ei ole tottunut luovuttamaan.

Te, jotka karehditte lakossa olevia ihmisiä, mitäs sanotte ranskalaisista, jotka ovat heti keltaisetliivit päällä toreilla olkoon kysymys bensan tai eläkeiästä.

Liputan heille, ajavat vain omia oikeuksiaan.

Katsokaa ihmiset, kun ostatte kaupasta tuotteita, jotka punnitaan vaa’alla. Punnitsin heti kotona tuotteita digitaalivaa’alla, kun vähän epäilin. Harmittaa, kuinka paljon esim. vuoden aikana kertyy liikaa hintaa. Ajatellaan tätä laajemmin kuin yhden ostajan kannalta. Eikö niitä kaupan vaakoja tarkisteta?

Ehtisikö akuutti- ja tehohoito katsomaan peiliin? Tulevaisuuteen sijoittaminen ehkä kannattaisi. Yksi tehokkaimmista tavoista saada uusia työntekijöitä on antaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoille harjoittelupaikkoja juuri teidän osastolla. Heistä kasvaa niitä akuutti- ja tehohoidon ammattilaisia. Ei harkkapaikkaa = en tiedä teidän yksiköstä mitään ja menen muualle.

Lyhyempi työaika kuulostaa hyvältä, mutta kuka maksaa...?

Näyttää siltä, että varsinkin suomalaishiihtäjät kaatuilevat kisoissa, niin ehdotan, että nuorille tuleville hiihtolupauksille opetetaan balettia, tarkoituksena harjoituttaa hyvää tasapainoa. Samaan aikaan nuori lupaus voisi harjoittaa kilpaluistelua, saadakseen voimaa jalkoihin. Tässä sivussa, tottakai, hiihtoa. Hiihtoa tietysti voimakkaasti. Tässä voisi olla resepti Suomen paluuseen hiihtomaailman kärkeen!

Rahan himo on kaiken pahan alku. Tositapahtumiin perustuva Ylen norjalais tv-sarja ”Exit” kertoo nousukkaista, jotka rikastuvat osakekaupoilla, heidän todellisuuden taju hämärtyy, viina virtaa, huumeen höyryiset orgiat ja maksetut naiset on arkipäivää, perheet hajoaa, lapset joutuu kärsijöiksi hirvittävissä huoltajuuskiistoissa. Rahaa voi pestä kätevästi postilaatikkofirmoissa ja Genevan taidekaupoissa. Taju oikeasta ja väärästä sumenee lopulta olemattomiin. Maailmassa rahan ja vallanhimoisia ihmisiä pesiytyy aina joka paikkaan, missä on suurien voittojen mahdollisuus, ja näitä ihmisiä on yhteiskunnassamme joka portaalla, ja ne ylemmillä portailla olevat, ovat todellinen uhka maailman rauhalle, planeetan saastumiselle, ihmisten terveydelle. Ihmiset, joilla on ”kulissit kunnossa” kauniit puheet, röyhkeä pokka ja valehtelu on hyve ja salittu toimintamuoto heidän maailmassaan.

Ehkä se hieman hillitsisi moottorikelkkailijoiden riskinottoa jäällä ajelussa, jos pelastuskustannukset tulisi lähtökohtaisesti itse maksaa eikä me kaikki veronmaksajat.

Taas tuli Euroviisuihin pohjanoteeraus. Kaikista Suomen medioista kehutaan estoitta, mutta olen varma, että esitys löytyy kymmenen viimeisen joukosta.

Maassamme tilastoidaan työllisyysastetta, riittää kun tekee muutaman tunnin töitä viikossa, niin on työllinen. ”Humpuukia”. Tilastoidaan ja julkaistaan mieluummin ne jotka tulevat toimeen palkallaan. Eli eivät tartte Kelaa, siihen täytyy pyrkiä tavalla tai toisella.