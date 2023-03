Tätä mieltä tänään: "Taloyhtiöissä tulee miettiä kannattaako kylmäkellaria jäädyttää muutaman hillopurkin takia, sähkön kulutus 7 500 kWh vuodessa 35 asunnon yhtiössä."

Väitätkö sinä, joka karehdit kun näkövammaisilla on avustajia, että näkövammaiset pystyvät tekemään kaikki samat asiat kuin näkevätkin? Onko mielestäsi’suhteellisen hyvä näkökyky se kun näkee juuri ja juuri kävellä törmäilemättä? Avustaja auttaa niissä asioissa, mitä näkövammainen ei itse näe hoitaa ja niitä on tosi paljon.

Mikä ihmeen Suomen vastainen instanssi on tuo Ilmastopaneeli, kun se väkisin yrittää saada Suomen näyttämään ilmastopahikselta. Jopa Nasan satelliittikuvien vastaisesti, ne kun näyttävät Suomen olevan hiilineutraali, ellei jopa hiilinegatiivinen. Kumpaako uskomme?

On perin outoa, kun radiossa haastateltiin Luontokeskuksen yhtä pomoa, sanoi että kohonneen ruuan hintaan yksi syy on maatalous. Miten johtotasoa oleva voi radiossa levittää noin törkeän tietämättömyyden. Olisiko aihetta tutustua, mikä todella on maatalouden osuus?

Ei ihme, etteivät suomalaiset leipomot pärjää, kun kauppiaat rahtauttavat tänne pullat ja leivät mm. Puolasta, Virosta ja Tanskasta pakasteina paistopisteissä paistettaviksi. Sitten vielä mainostavat niiden olevan omasta uunista. Suomalaisesta viljasta tehdyt ja täällä valmistetut tuotteet ovat puhtaampia mm. haitallisista viljojen kasvinsuojeluaineista puhumattakaan kuljetusten ympäristövaikutuksista.

Sinä joka kyselit, miksi näkövammaiset saa avustajan. Laita silmillesi side, josta näet jotenkuten läpi ja yritä sitten asioida virastoissa, pankeissa.

Kiitos kaikille niille kauppiaille, jotka laittavat aleen ruoat, joiden päiväys lähenee. Näin pysyy eläkeläinenkin ruokabudjetissa.

Joku harmitteli, että Seinäjoen Itäväylä rakennettiin ennen Lapuantien ohituskaistoja ja piti Itäväylää turhana. Harmittelijan kannattaisi itsekin ajaa Itäväylää ja vieläpä useaan eri aikaan. Liikenne on vilkasta ja rekkojakin tulee usein vastaan jonossa kuin junan vaunut. Eskoon liittymän ja Nurmoon Maailmanpyörän välillä näkee yleensä ainakin kymmenkunta rekkaa, vastaantulevina, ohitettavina ja levikkeellä ’lakisääteisilllä’. Kannattaisi myös huomata, että ilman Itäväylää kaikki Lapuantien autot olisivat tukkimassa Seinäjoen keskustaa ja liikenne puuroutuisi sen lisäksi myös Lapuantiellä entistäkin pahemmin. Kun nyt saatiin Itäväylän ja alhaisen nopeusrajoituksen avulla pullonkaula Lapuantielle, oli helpompi perustella Lapuantien ohituskaistoja ja hienoja eritasoliittymiä. Ja pianhan ne ovatkin valmiit. Sitten on juhlaa ajaa ”moottoritietä” Lapualta lentokentälle. Tai kaatopaikalle.

Taloyhtiöissä tulee miettiä kannattaako kylmäkellaria jäädyttää muutaman hillopurkin takia, sähkön kulutus 7 500 kWh vuodessa 35 asunnon yhtiössä.

Mene koirien uimapaikalle Sundomin sillan päähän. Koirat saavat ottaa ihmisen mukaan.

Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue: Miten meni noin niinku omasta mielestä koronakorvaukset? Suuri osa koronan eturintamassa taistelleista hoitajista ovat jääneet ilman koronakorvausta. Etelä-Pohjanmaalla maksettiin tasapuolisesti kaikille!