Tätä mieltä tänään: "Tasapuolisuuden nimessä on hyvä, että Ruotsi voitti euroviisut, kun Suomi sai Naton, tärkeitä molemmat."

Terveisiä Maikkarille, jollekkin on 7 uutiset tärkeämpi kuin jääkiekko. 7 uutiset alkaa silloin, kun ohjematiedossa on.

Palkka juoksee – työtä ei osoiteta. IP 12.5. Törkeää henkilöstöpolitiikkaa ja verorahojen haaskausta E-P hyvinvointialueelta. Hyvinvointialueen johto ja luottamushenkilöt ei selvästikään ole tehtäviensä tasalla. Kuka kantaa vastuun verorahojen haaskaamisesta ja Eija Rintalan tilanteesta? Turha on väittää, että rahaa puuttuu, jos samaan aikaan palkataan kalliita konsultteja ja henkilöitä alueen ulkopuolelta mieluummin kuin työllistetään omaa henkilöstöä, jolla palkka kuitenkin juoksee... Mielenkiinnolla odotamme tarinan jatkoa.

Kulkukissojen hyysääjät voisivat lopettaa kissat ja niistä ruikuttamisen, aivan naurettavaa puuhastelua koko touhu.

Hienoa Evijärven puolustajat, addressiin kertyi yli 1200 nimeä valittajien 17 vastaan, luulisi heitä nolottavan ja hävettävän.

Orpo syyttelee edellistä hallitusta velkaantumisesta vaikka Suomen velka ei ole asukasta kohden puoliakaan siitä mitä muissa EU-maissa. Katsotaan, jos hallitus saadaan kasaan ja tulee yllätyksiä yhtä paljon kuin Marinin hallitukselle, paljonko sitä velkaa sitten on. EU-keskuspankki sitä velkaa nostaa ja pistää kansalaiset taantumaan, jotta pankeilla menisi paremmin, pesämuna kasvaa.

Miten on mahdollista että nuo Liftin bussit on noin rapasia vaikka nytkin on ollu kuivat kelit jo toista viikkoa. Onko menossa veden säästöviikot?

Powerparkin aloitusta räiskittiin oikein sitten ilotulituraketein keskellä aurinkoista lauantaipäivää. Olihan se melkoista pommitusta. Linnut pakenivat ja jättivät pesintäpuuhat, jänikset juoksivat pelloilla hädissään ja koirat haukkuivat. Kissamme ei ole vieläkään uskaltautunut pihalle. Jos tarkoitus oli realisoida tilannetta Ukrainassa, niin kyllä vähän överiksi meni. Nuokin tuhannet eurot olisi voinut lahjoittaa Ukrainan pakolaisille!

Suomen kielellä esitetty euroviisu nousi toiseksi Liverpoolissa. Näin uutisoitiin. Kirjoitetaan siis cha cha cha…, lausutaan tsatsaatsaa… Suomen kieli näyttää olevan lievässä muutosprosessissa.

Emme väärässä, mutta kuka siitä piittaisi. Kiitos kuitenkin, että kirjoitit, Juhani Viitala, tärkeää!

Onko totta, että Kullervon korttelin sisäpihan terassin metelin annetaan jälleen häätää ihmiset kodeistaan viikonlopuiksi?!? Eikö kukaan puutu asiaan?

Se sana on toimitusministeristö, ei toimitusministeriö. Miksi piti näin vaikea sana keksiä, edes Matti Vanhanen ei sitä osannut sanoa.

Tasapuolisuuden nimessä on hyvä, että Ruotsi voitti euroviisut, kun Suomi sai Naton, tärkeitä molemmat.

Eikö elämässä ole muuta kuin vihreä käärijä? Kyllä toisia viedään kuin pässiä narusta.. joukkohysteriaa..

Voisiko Sedun puhtauspalvelualan opettajat vinkata 18-v. täyttäneille alan opiskelijoille kysymään rohkeasti töitä Seinäjoen kaupungin päiväkodeista. Päiväkotihuoltaja sijaisista on huutava pula. Työ on monipuolista ja jokainen päivä on erilainen. Lisänä vielä mukavat työkaverit ja ihanat lapset rikastuttamassa työpäivää.

No niin, tätähän olen yrittänyt sanoa. Miksi Suomi kurittaa omaa kansaansa bensan kovalla verolla? Eipä pitäisi olla yllätys virkamiehille.

Olisiko viisaampaa puhua suomalaisista onnekkaimpana kansakuntana? Silloin puitteet ovat suurelta osin kunnossa hyvään elämään. Onnellisuus taas viittaa enempi henkilökohtaisempiin tuntemuksiin.

Radio Suomi, miksi pitää äitienpäivänä aamupv soittaa ranteet-auki-musiikkia? Tulee mieleen kuolema, suru ja ankeus. Jotain iloisempaa musiikkia, kiitos. T. Kunnollisen veronmaksajan kasvattanut rakastava äiti.

Rakastan isänmaatani. Olen vannonut valallani, että puolustan isänmaatani. Kuka omistaa isänmaani? Yksityiset perijät. Metsäfirmat ja muut sijoittajat. Näiden maitako minun pitäisi hengelläni puolustaa? En tdellakaan. Maat ja metsät valtiolle. Sitä voisin puolustaa. Silloin ne olisi meidän yhteistä puolustettavaa asiaa.

Suomessa on tunnetusti valtiovarainministeriö, puolustusministeriö, opetusministeriö jne. Nyt puhutaan paljon toimitusministeriöstä, jota en ole tiennyt olevan edes olemassa. Onko sinne koottu valtionhallinnon kovimmat toimittelijat vai mikä se oikein on? Vaalien jälkeisen toimitusministeristön idean kyllä ymmärrän, mutta en tätä toimitteluministeriötä.

Kiitos Juhani Viitala kirjoituksestasi ”Olemmeko me boomerit väärässä” – totta joka sana.

Kyllä Ukrainalla näkyy olevan tosiaankin liian vähän hävittäjiä, kun venäläisten pitää paremman puutteessa ampua alas jo omiaankin.

Ns. stadin slangi ei ole niinkään englantia, vaan huonosti puhuttua ruotsia.

Työnantajat itkee ja valittaa työntekijäpulaa, silti heille ei kelpaa yli 50-vuotiaat. Töihin pääsyn esteenä on ikä. Miksi näin? Voisiko joku työnantaja valaista täällä asiaa?

Suomessa on lääkäripula ja toisaalta jotkin lääketieteelliset tiedekunnat pitävät itseään jo nyt liian suuria. Asialle löytyy ratkaisu. Ajetaan lääketieteellistä tiedekuntaa Seinäjoelle. Siellähän on jo erikoislääkärikoulutustakin. Uusi, vireä tiedekunta ja lääkäripula helpottaa.

Äitienpäivä. Oletko aina ollu Äidille mieluinen kiltti lapsi? Onko Äiti ollu mieluinen Äiti? Siinä pohtimista...

Marinin hallitus pudotti yhteisöveron eli yritysveron EU:n alhaisimallle tasolle, 20%. Saksassa se on 29,6 prosenttia.

Mikä siinä on, että retkeilyreiteillä liikkuvat ihmiset eivät ymmärrä tätä? Kai muutenkin voi retkeillä kuin makkaran voimalla.

Hallitusneuvotteluissa hankalimmaksi kysymykseksi saattaa nousta maahanmuuttopolitiikka. Suomi onkin ollut Euroopan liberaaleimpia maita tältä osin ja sen roolin jatkoa on johdonmukaisesti vaatinut RKP. Viime aikoina ovat mm. Itävalta ja Tanska, jopa Ruotsikin yllättäen kiristäneet linjaustaan. Saksa ilmoitti myös äskettäin tiukennuksistaan. Jos Suomi ei RKP:n vaatimuksesta liity mukaan rajoituksiin, voisi Suomi olla jo Euroopan liberaalein.

Erinomaista Honsu ja KUPS!

Nyt päivitellään nuorten väkivaltaisuutta. Syytetään katujengejä, koronasulkuja, roadmankulttuuria, pelejä, somea. Pitäisikö aikuisten itse katsoa peiliin? Unohtuivatko päivitellessä lähisuhdeväkivaltatilastot? Nehän ovat aika karua luettavaa Suomen osalta. Osa aikuisista myös hyväksyy väkivallan kasvatuskeinona. Alaikäiselle ei tee hyvää todistaa väkivaltaa tai olla väkivallan kohteena kotonaankaan. Ei ihme, että tilanne on, mikä on. Rajojen asettaminen alaikäiselle ja rajoista kiinni pitäminen eivät kuitenkaan ole väkivaltaa.

On neuroviisut ja kantriheleenaa ikävä. Nuku pommiin.

Orpo (kok.) ei ollut huomannut sote-budjetissa miljardin vajetta. Muut puoluejohtajat tiesivät ja ihmettelivät Orpon tietämättömyyttä. Ei vakuuta hallitusneuvottelujen vetäjän ammattitaito.

Ohisalo ja Biaudet saavat olla mitä mieltä hyvänsä, mutta kyllä kehitysapurahoja pitää saada leikata ihan niin kuin muiltakin leikataan. Se on nyt Suomi, jota yritetään nostaa jaloilleen.

EK haluaisi, että Suomeen tulisi halpatyövoimaa vapaasti maailmalta ilman ehtoja. Kuka tämän viimekädessä rahoittaisi? Jos palkka on pari tonnia kuussa, sillä ei tahdo tulla toimeen. Mikä neuvoksi? Mennään anomaan erilaisia tukia asumiseen ja muuhun toimeentuloon. Näin lopullinen ”maksumies” tälle halpatyövoimalle onkin suomalainen veronmaksaja. Maassa, jossa julkisia menoja pitäisi saada pienemmiksi, joista hallitusneuvotteluissakin juuri nyt väännetään.

Käärijä on sankari – Onnittelut! Jo Eino S. Repo aikanaan Yleisradion pääjohtajana oli kuulemani mukaan sanonut: ”Menkää Euroviisuihin, mutta älkää hemmetissä voittako!” Veronmaksaja kiittää.

Tervetuloa oikeestohallitus Pohojanmaalle. Maan asiat on reirattava.