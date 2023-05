Tätä mieltä tänään: "Te , jotka valitatte esim. kissatalosta, niin katsokaa itseänne peilistä ja valittakaa silloin, kun näätte itsenne."

Kyllä Kirkkopuistikko pitäisi sulkea autoilta, sillä siellä on niin paljon pyöräliikennettä, että alkaa olemaan niin vaarallista ennen kuin sattuu mitään vakavampaa!

Kulkukissoja ei ole (IP 18.5.), eikä kulkukissojen hyysääjiä. On vain vastuuttomia ihmisiä, jotka jättävät lemmikkinsä oman onnensa nojaan luontoon. Ja on niitä ihmisiä, jotka koettavat pelastaa hylätyt eläimet. Onko kissasi hukassa? Etsi, kysy naapureilta ja löytöeläintalosta, älä hylkää sitä.

Persut, jos nyt torppaatte tämän Orpon hallituksen äkkiväärillä ja ehdottomilla vaatimuksillanne, saatte olla varmoja, että olette oppositiossa seuraavat 20 vuotta. Silloin ei väliä, onko kannatuksen ne 49 prosenttia. Mikään muu puolue ei ole tämän jälkeen yhteistyössä kanssanne.

Saksa ja Ranska alkaa olla aika kovia jääkiekkomaita. Siksi Suomen tv-selostajat ja pelaajatkin voisivat olla hieman nöyrempiä arvioidessaan tulevan pelin kulkua ja lopputulosta. Kiekkojumala suosii usein niitä, joilla on valtava kyky sietää pettymyksiä, jotka osaavat kunnioittaa vastustajaa, jotka on nöyriä duunareita ja jotka ei pidä mitään elämässä itsestään selvyytenä, varsinkaan kuuluisuutta ja ihmisten suosiota ja se ei ole myöskään asia, jota ensiksi tavoitellaan.

Joku käski lopettaa kulkukissat. Ahdasmielinen tyyppi. Onko se sulta pois, jos niistäkin joku huolehtii? Ja toisella ei oo elämää, kun arvostelee Käärijä-joukkohysteriaa. Sepä toikin hetkeksi iloa elämään tässä synkässä maailmantilanteessa.

Onnea! Vimpelin Veto naisten korisliigan pronssimitallista ja Kauhajoen Karhu Basket miesten korisliigan hopeamitallista. Olemme saaneet nauttia jännittävistä peleistä ja huikeista suorituksista. Kiitos.

Älkää nyt enää valittako kissatalosta, että kissat saisivat vihdoin viimein hyvän talon. Mutta ihminenhän on kaikista julmin peto.

Vieläkö täällä joku on sitä mieltä, ettei Suomella ole liikaa velkaa? Joku roti siinä puolustamisessa pitäisi olla. Sillä ei ole merkitystä vaikkei ole puoliakaan jonkun toisen veloista. Paljonko on Suomen talous kasvanut viime vuosikymmeninä? Voin sanoa, ei juuri lainkaan. Ovatko nuo toiset maat samassa tilanteessa? Viime hallitus ei säästänyt yhtään missään, mutta rahaa jakoi senkin edestä.

Ylistarosta Vähäänkyröön kulkee Maisematie nro 7200. Maisema on kaunis, mutta sen pilaavat monet törkyiset tienvarsitontit runsaine autonromuineen ja rakennusten raatoineen. Onneksi joukossa on siistejäkin pihoja. Hekin varmaan kärsivät naapuritonttien törkyisyydestä. Tarttiis teherä jotakin!

Eepeelle tässä harras toive. Tehkää keskustaan kunnon market, ”pikkuprisma”. Emme me rautakauppaa tarvitse, mutta monipuolisempaa kodin tarvikkeiden valikoimaa kaipaamme.

Joku väitti Marinin hallituksen laskeneen yhteisöveron EU:n alhaisimmalle tasolle, 20%. Molemmat väitteet on vääriä, yhteisövero laskettiin kyseiselle tasolle v. 2014, jolloin pääministeri oli Jyrki Katainen. Yhteisövero on Suomessa EU:n keskitasoa, vaihteluväli 10–30%.

No siinäpä tuli taas esiin suomalaisen syvä kateus. Maat ja metsät valtiolle kuin Neuvostoliitossa aikoinaan. Kannattaiskohan harkita muuttoa maahan, jossa valtaapitävät vievät kaiken ja mitä jää yli, on valtion.

Olkiluoto saatiin lopultakin toimimaan. Nyt kuitenkin laitettiin ”säästöliekille”. Kävi ilmi, että atomivoima toimiikin kansainvälisen tuulivoiman säätövoimana. Tämä on kanssaeläjät ”hölmäläisen hommaa”.

Kiina ”aikoo” olla hiilineutraali 2060. Kiina on maailman suurin ”päästelijä”! Orpo ilmoittaa maailman kunnianhimoisimman lukeman. Emme tingi hiilineutraaliustavoitteestamme 2035. Onko tämä ”suuruudenhulluutta” vai mitä?

Te , jotka valitatte esim. kissatalosta, niin katsokaa itseänne peilistä ja valittakaa silloin, kun näätte itsenne.

Vaasan kissatalosta valittaneet, katsokaa ja ajatelkaa vaikka sodan keskellä olevia, niin huomaatte kuinka typerää on valittaa jostain kissatalosta. He vain huolehtivat ihmisten kaltoin kohtelemista kissoista. Kissat itse tähän syyttömiä. Hyvä kun on talo, jossa voisivat olla, jos ei taas joku tietämätön valittaisi. Kerätään lisää rahaa, jos löytävät talon, jossa naapurit ovat eläinten ystäviä. Ei taida valittajilla olla ystäviä ollenkaan. Te, jotka valitatte kissatalosta, ette varmaan edes ole koskaan käyneetkään tutustumassa taloon. Päinvastoin saisivat olla ylpeitä, jos naapurissa on kissatalo, eivät juoksentele todellakaan vapaana sinun puutarhassasi.

Kun mennään syntymäpäiville, ei saa olla allapäin, ollaan ilon juhlassa.

Lisäansiot lisätyölle ovat hallituksen tarvitsemat ja toimivat keinot. Oikeus työhön tarkoittaa työsuhteen saneltuvuutta, jos muu ei auta.

Kertokaa nyt te viisaat, ku sanoitte, ettei ideapark vie ihmisiä tai liikkeitä Seinäjoen keskustasta. Aivan vääräs ja viälä on vääremmäs, jos nää no samat luulee, et sinne ikään mitään liikkeitä saadaan/tulee. Vastakkaa joku te viisaista, kuin meni niinku oikeesti.

Suomen kansa ikääntyy ja sen mukaan hoidot lisääntyy. Siksi ei voi sote-menoista leikata, jos halutaan vielä hoitajille lisää palkkaa sen työn houkuttamiselle, eikä myös se, että leikataan juuri pienituloisilta tukia, mitä tämä tuleva hallitus aikoo tehdä.

Vantaan kaupunginjohtaja kehui, että Käärijä on nostanut Vantaan maailman kartalle. Kuitenkaan Vantaan kaupunki ei pysty parempaan palkitsemiseen kuin muraalimaalaus.

Pääministeri pokkailee kunnianosoituksia maailmalla. Maassa on konkurssiaalto, Euroopan kallein polttoaine, alle 25-v. huumekuolemia eniten Euroopassa, hoitoa tarvitsevat ihmiset jonottavat kuukausia julkisen puolen lääkäriin, eläminen ja asuminen on niin kallista, että monilla on vaikeuksia selvitä perusarjesta, inflaatio laukkaa ja kansa köyhtyy. Tiestö on surkeassa kunnossa. Verotus on kireää, että meillä on mitä antaa ilmaiseksi. Mutta pääasia tietenkin on, että pääministerin omassa kuplassa menee hyvin. Asiat tärkeysjärjestyksessä, totta kai.

Mitäs nyt tehdään, kun sähkön hinta on liian halpa. Mistäs nyt johtajat saa kunnon bonukset ja osakkeiden omistajat kunnon tuotot? No ei hätää! Nostetaan sähkön siirtohintaa niin, että tuntuu. Näin homma taas toimii!

Kuulostaa hyvältä, että pappi on paikalla Alajärven ja Kauhavan ABC:llä kansalaisia tapaamassa. Ympäri maakunnan ja Suomen soisi näin olevan, että kristillistä, lähimmäissanomaa on helposti tarjolla, saatavilla.

Kyllä Marinin hallitus vain oli kaikkein paras, hienosti hoiti vaikeat vuodet viimeiseen asti. Nyt vielä tämä sähkön hyvitys korkeista hinnoista, on saanut pieneläkeläinen elää ja ostaa leivän päällekin jotain. Iso Kiitos Sanna Marin ja hänen hallitus. Kyllä pelottaa tulevat vuodet.

Japanissa kissasaari, jossa puolivillejä kissoja enemmän kuin ihmisiä. Veneilläkin tulevat mummelit, ukit, lapset, turistit niitä ruokkimaan, ihastelemaan. Asukkaille esiintyy tosin aika ajoin mourukuoro. Vaasassa voisi olla kissasaari turistirysänä pienen venematkan päässä. YouTubeen videoin kissatalosta kissojen eloa, temppuiluja kaikille nähtäville.

Kissa on jalo eläin, joka on vuosituhannet pitänyt tauteja levittävät hiiret poissa taloista. Kuten myös koirat, hevoset, lampaat, kanat, lehmät ja vuohet ovat olleet elinehto ihmisen selviämiselle ja hengissä pysymiselle. Niitä on kunnioitettava ja kohdeltava hyvin. Kissatalo on loistava idea huolehtia, hoitaa kuntoon ja välittää orpokissoja uuteen kotiin. Käsittämätöntä, että tälläistä hyvää toimintaa vastustetaan. Hävetkää.

Maahanmuutto, maassamuutto ja etenkin maallemuutto eli ”perikuntien tilusten a[s]uttavaan kuntoon saaminen” on hallitusneuvotteluissa lähinnä työllisyys- ja aluepoliittinen kysymys, joka myös persusuomalaisten olisi syytä tiedostaa. Kotoutumisessa myös turvapaikanhakija voi kunnostaa perheelleen vuokrakodin oppisopimuskoulutuksen ohessa. Ihminen voittaa! Ihminen.