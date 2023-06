Tätä mieltä tänään: "Tehkää heti Saarikentän reunoille pallonpitävä aita ennen kuin sattuu, ei Lapuallakaan junan alta palloa haeta."

Minne menet Vaasan kuorofestivaali? Takavuosina (Mendelin, Tiainen, jne) esiintyi huippukuoroja ulkomaita myöten (mm. USA) ja katsomot olivat täynnä aamusta iltaan. Nykyään touhu alkaa muistuttaa jonkinlaisia kotiseutupäiviä.

Tehkää heti Saarikentän reunoille pallonpitävä aita ennen kuin sattuu, ei Lapuallakaan junan alta palloa haeta.

Kyllä nyt on puurot ja vellit sekaisin Lehtimäenkylässä Louonmäellä. On anottu tielaitokselta 60 km nopeusrajoituksen siirtoa 300 m päähän. Siirtohan olisi pitänyt tehdä kylän alkuun noin 800 m päähän. 2 ihmistä on kuollut minun nimittämässäni kuoleman mutkassa, joka sijaitsee vanhan koulun luona. Heti mutkan takaa lähtee yhdistelmäajoneuvoja ja rekkoja korjaamolta. Nopeus tiellä tällä hetkellä 80 km. Kuka ajaa 80 km? Kaikki, joita seuraa, on nopeus 100, jos ei enemmän. Valvontaa on harvoin, jos koskaan. Merkin vaihdon aikaan käydään yhtenä iltana ja siihen jää. Mutkassa ei ole linja-autotkaan pysähtyneet pysäkille.

Miksi Salomäelle pitäisi urheilijaeläkettä maksaa, kun on selvästi sanottu, että tienaa liikaa? Ei lisää urheilijaeläkkeitä, kun kansa seisoo enenevästi leipäjonoissa!

Taas joku kateellinen kirjoitti julkisen puolen ”pitkistä” lomista... Lukekaa asioista edes vähän ennen kuin kirjoitatte: lomat sovittiin hiukan pidemmiksi, koska siten saatiin kompensoitua matalia palkkoja!

Juhannussauna lähestyy. Kysymys kuuluu: Kenen kanssa Orpo saunoo; ja kenen kanssa ei! Ehkä jo vuonna 2024.

Pian on taas talvi. Millä me Vanhankylän vanhat päästään kauppaan ja asioille. Ei jaksais taas konttia pysäkille kauas liukkaudes. Rahaa kaupunki jakaa kersoille muttei osaa järjestää kuljetuksia Vanhankylänkaarelle. Olisko mitenkään mahdollista ajatella meitäkin. Nuorille kyllä rahaa on. Mieti isokenkäinen, vanhaksi säki tuut. Liikunnasta puhutaan, tarkoittaa kai katkokaa kinttunna vanhat! Talvi on pitkä. Eres pari kertaa viikos kuljetuksia. Vai pitääkö juosta ikäkeskukseen, jota sieltä neuvoksi jaetaan.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinken vakuutti puheessaan, etteivät venäläiset ihmiset ole vihollisia vaan Putinin hallinto. Olisiko tässä suomalaisillekin varteenotettava viesti. Jokainen ihminen on vastuullinen vain omista tekemisistään. Tämänhän sanoo jo alkeellinenkin oikeustaju.

Leikkauksia luvataan, sopeuttamisneuvotteluja luvassa... Olisiko aika kääntää katseet myös eduskuntaan? Tänä digiaikana, sähköisen viestinnän aikana sielläkin pystyy varmasti tekemään leikkauksia/muutosneuvotteluita. Kenellä riittää rohkeutta aloittaa tarkastelut? Kansanedustajien kerhot/matkat/avustajien matkat kriittiseen tarkasteluun. Hyöty – onko tarpeen tällä hetkellä, kun kansalaiset laitettu ahtaalle. Jokaisen kansanedustajan pitäisi lahjoittaa paikalliseen ruoka-apuun summa vastineeksi omista eduista, jotka tulevat palkkion päälle.