Tätä mieltä tänään: "Tervajoella koululaiset keräsivät roskia teiden varsilta. Hienoa! Vaasassa en ole koskaan nähnyt samaa."

Tiedoksi vihreille: Teidän jatkuvasti mainostama vihreä siirtymä tapahtuu maakunnissa, joissa luottamus teihin on vähäistä, Pohjanmaa ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Vihreän siirtymän investoinnit aurinko- ja tuulivoimalat rakennetaan pääosin Länsi-Suomeen, samoin maatalouden biokaasulaitokset. Vihreitä näissä projekteissa ei ole tarvittu, heistä ei ole kuin haittaa esim. metsän hoidon ja metsäteollisuuden jatkuva arvostelu ja ajojahti.

Viekää RKP ja erityisesti A-M Henrikson ja Biaudet katsomaan tavalliseen vanhusten hoitolaitokseen. Ei kovalla rahalla ylläpidettäviin yksityisiin. Ehkä silmät aukenisivat, missä se raha nyt tarvitaan. Suomen bkt on alhaisin Pohjoismaista, joten nyt avustakoot kehitysmaita ne, joilla siihen on varaa. Suomella ei ole. Olisihan se jo häpeällistä, kun Suomessa vöitä kiristetään ja ulos lähetettäisiin rahaa niin kuin ennenkin. RKP voisi sitten lahjoittaa omista palkkioistaan, mutta valtion rahaa ei lähetetä.

Kepulla kyllä paljon kampanjarahoitusta! Kuitenkaan ei hallituskaudella saanut änttihin edes biokaasun tankkauspisteitä esim. suur-Kauhavalle tai Kurikkaan. Mustia aukkoja vain. Tehkää nyt oikeasti maaseudulla jotakin.

Suomi Pohjoismaiden bkt-vertailussa heikoin. Koska ymmärtäisimme valita päättäjiksi sellaisia henkilöitä, jotka myös ovat osaajia, eikä pelkästään suunsoittajia. Erikoisesti hyvä veli -järjestelmästä päästävä eroon. Koulutusta pitää olla.

On todella ikävää lukea mielipidettä, joka toteaa, että Suomi on köyhä, kun maksaa tukia maanviljelijöille. Pitäisikö mielestäsi maatalous Suomessa lopettaa? Mistä otat se ruuan, jos ulkomailla tulee kato. Sehän ei ole harvinaista sekään. Ruotsi saa EU:lta tukea niin kuin Suomikin. Ja viljelyolosuhteita Etelä-Ruotsissa ei voi edes verrata Suomeen. Tiedät varmaan senkin. Ja muutenkin, alappa ajatella tätä asiaa vähän laajemmin, ja niin ettei kateus pääse etualalle.

Ai se onkin niin, että Suomi on köyhä kun maanviljelijöille maksetaan tukia. Tiedätkö lainkaan mitä ruoka täällä maksaisi, jos valtio ei sitä tukisi. Eikä kannata luulla, että ulkomailta saadaan sitten halvemmalla. Mitähän kaikkia tukia ne kaupunkilaiset saavatkaan? Kannattaisi tutkia.

Opettajilla on koko Suomen paras vuodenaika lomaa lyhyine työpäivineen muutenkin. Se ei ole enää tätä päivää ja siihen ei pitäisi olla varaa! Lauantait muuten lasketaan lomapäiviksi julkisella kuten muillakin aloilla.

Hyvä että Wasa Station on jäissä siinä suhteessa, että Vaasan kaupunki olisi päärahoittaja. Ei kuulu kunnan perustehtäviin rahoittaa liiketoimintaa. Ei veroeuroilla. Muutoinkin kiinteistösijoitukset (sijoitukset ”seiniin”) ovat vanhanaikaisia. Virtuaalisuus lisääntyy. Kyllä Vaasassa on liikunta- ja kulttuuritiloja ihan tarpeeksi. Mieluiten homekoulut ym. ”seinät” kuntoon. Päiväkoteja tarvitaan aina.

Vaasan Sähkö. Aivan kädetöntä touhua tämä laskutus kulutuksesta ja kuluttajille kuuluvista palautuksista. Laskusta on selvittävä, mikä on palautussumma ja mistä koostuva. Ei todellakaan riitä, että ilmoitetaan vain ko. laskussa palautettava summa. Loukkaavaa on neuvoa, että netistä löytyy ohjeet. Tarvitaanko taas emerita professorin apua?

”Jättiakusta” riittäisi sähköä vuodeksi yhdelle omakotitalolle. Näin lupaa räväkkä otsikko tässä lehdessä 7.6. Jutussa ei tietenkään mainittu, että lupaus ei koske sähkölämmitteistä omakotitaloa. Akusto on rakennettu tuulipuiston kylkeen vähentämään tuulivoiman suurinta ongelmaa eli tuotannon sattumanvaraista ailahtelevuutta. Suomessa tuulivoiman kokonaiskapasiteetti on yli 5.000 MW. ”Jätti” pystyisi siis korvaamaan koko tuulivoimatuotannon pariksi tunniksi. Edellyttäen tietenkin, että se olisi sattumalta ladattu täyteen ja pystyisi purkamaan koko kapasiteettinsa. Että sellainen jättiuutinen tällä kertaa.

Tällä palstalla joku kitisee kerran viikossa julkisen puolen lomista. Muistutettakoon, että julkinen puoli sai aikoinaan hieman yksityistä pidemmät lomat siitä syystä, kun palkankorotukset jäivät muita pienemmäksi. Ja mainittakoon kaikille julkisen puolen lomien karehtijoille, että yksityisellä puolella on kaikenlaisia ”pekkaspäiviä” toista kymmentä per vuosi lomien päälle. Fifty-fifty siis lomien pituudet. Opettajat toki oma kastinsa lomien pituuksissa.

Teiden päällystys ihmetyttää. Seinäjoella ekaks hajotetaan hyvät päällysteet ja uutta laitetaan... Aivan turhaan, sillä siinä ei mitään järkeä. Nekin piet vois laittaa esim. Soinin, Lehtimäen ja Vimpelin teille, jossa syviä, vaarallisia monttuja. Viime viikolla ajelin Kuortaneelta Soiniin päin ja tietyömiehet täytti syviä kuoppia lapiolla ja täyte oli irtosepeliä, joka ei siellä kauan pysy. Ja paikkaa paikan päälle laitettu. Täyte ei kauaa pysy kuopissa, kun tulee mm. sateet. Kauhistuttaa tilanne, jos moottoripyöräilijä ajaa monttuun ja ei oo hyvä autoillekaan. Vimpelin teillä myös paljon rekkaliikennettä. Tarttis oikeesti tehdä viisaampia päätöksiä!

Ihmettelijä puolustaa Vaasan Sähköä täällä tekstaten-palstalla kehottaen siirtymään pörssisähköön sekä lopettamaan valitus. Kirjoittajalla lienee syy puolustaa Vaasan Sähkön johtoa. Pörssisähkö on kivaa näin kesällä, kun hinnat pörssissä ovat alhaalla ja kulutus minimissä. Viime talvena väännettiin itkua, kun pörssisähkö olikin kallista. Vastaava tilanne saattaa olla edessä ensi talvena. Naapurikaupunkien sähkölaitokset ovat pystyneet vakaampaan ja edullisempaan hinnoitteluun alueen asukkaille myös talviaikaan. Tätä odotetaan myös Vaasan Sähköltä, kun lisäksi ovat menneinä vuosina kehuneet investoinneilla sähköntuotantoon, luulisi sitä edullista sähköä riittävän myös kuntalaisille.

Velvollisuus tuottaa rahaa yhteiskunnalle on itse asiassa kehno motivaattori.

Joillekin firmoille ei kelpaa rehellinen asiakas, huijaritko hallitsee, maksuajat on heti, onko laillinen. Mikä on tällaiseen syy, onko firma menossa konkurssiin?

Joku kysyi tilalliselta, onko tämä itse ostanut vai perinyt tilansa. Jos on sattunut joltain tilan perimään, pitää siitä silloin maksaa perintövero. Jos tilalla taas on tehty sukupolvenvaihdos, tila on ostettu edelliseltä polvelta. Ei siis saatu ilmaiseksi, mikä on todella yleinen harhaluulo.

Ilmajoki on käytännössä kasvanut eri kuntana yhteen Seinäjoen kanssa. Sitä osoittaa mm. asutuksen lisääntyminen mahdollisimman lähellä Seinäjokea. Asukasluvun määrallistä kasvukehitystä tukee Seinäjoen läheisyys. Seinäjokihan oli alun perin Ilmajoen pikkuruinen sivukylä 1800-luvulta katsoen. Kuntaliitos Seinäjoen kanssa kiistämättä vahvistaisi Ilmajoen alueen kehitysasemaa enemmän kuin itsenäisenä kuntana jatkaminen. Se vain täytyisi jo ymmärtää.

Vaasan Sähköä on syytelty korkeista sähkön hinnoista. Heidän yleissähkön hinta seuraavalle 3 kuukaudelle on 11,85 cent/kWh ja perusmaksu 3,50 €/kk. Fortumilla vastaavat hinnat ovat 16 cent/kWh ja perusmaksu 4,02 €/kk. Täytyyhän ne hölmöillä Uniper-kaupoilla ja Venäjän seikkailuissa hävityt miljardit jostain ottaa takaisin eli meiltä suomalaisilta sähkön käyttäjiltä. Ja tietenkin myös rahat johtajien lisäbonuksiin!

Vaasan rannoilla on kiva lenkkeillä, olipa hieno ilta ja nyt tekisi mieli jäätelöä tai nisukaffia. Mutta mitä ihmettä, eihän täällä ole yhtäkään kioskia, niin ja eihän ne kahvilatkaan ole illalla täällä koko kaupungis auki. Lähdin ajamaan kotiin ja matkalla näin jätskikioskin Hietalahdessa, ja siellä tosi pitkä jono eli onko ainut palvelu Vaasassa iltaisin tämä kioski? Menin jononjatkoksi ja sain hyvän palvelun ja ison jätskin, ja mahtava tunnelma kun katsoin samalla jalkapallon junioriturnausta. Missä vaasalaiset yrittäjät piileksii, haluaisin nähdä nämä asiakkaat merenrannallakin, kyllä kauppa käy kun palvelu pelittää.

Jääkiekkoliitto on hyvällä asialla. Laajat kohtaamiset ja pudotuspeleihin pyrkivä joukko parantavat runkosarjaa. Itse kohtaisin SHL-seurankin joka sunnuntai.

Sinulle ilmajokinen, joka vertailit Seinäjoki&Vaasa. Käväise katsomassa Ilmajoen keskustaa, mitä näet! Mieti vähän ennen kun kirjoittelet! Kuntaliitos pian!!

Eikö pesäpallokentän voisi siirtää vanhan linja-autoaseman tontille?

Tervajoella koululaiset keräsivät roskia teiden varsilta. Hienoa! Vaasassa en ole koskaan nähnyt samaa.