Tätä mieltä tänään: "Terveyspalveluja riitti kohtalaisesti vielä silloin kun hoitajat tyytyivät naurettavan pieniin palkkoihin ja lääkärit työskentelevät pääasiassa julkisen puolen töissä eivätkä vielä olleet alkaneet tehdä bisnestä yksityispuolella."

On kysymys kokoomuksen tai kokoomusnuorten edustajista, pääsee välillä sammakoita suusta, näiden todellisesta ideologiasta.

EU-parlamentissa on 705 meppiä joista 14 on suomalaisia Lobbareita yhteensä noin 25 000–30 000 Transparency Internationalin mukaan. Lobbarit yrittävät ”myydä” toimeksiantajiensa tuotteita ja keksintöjä ym. mepeille. Tuntuu utopialta, että paljastunut lahjonta olisi aivan poikkeuksellista. Päinvastoin on hyvin todennäköistä, että tämä on vain jäävuoren huippu, kuten sanonta kuuluu.

Onko tämä totta? Euroopan metsäisin maamme joutuu maksamaan alati liikkeessä olevista hiilinieluistaan ”lunnaita”! Puhutaan miljardeista! Jos tämä on totta, on tarpeetonta äänestää. Ilmastopaneeliko tätä maata hallitsee? Säikyt ja pelokkaat kansanedustajat ”vaikenevat”.

Peräseinäjoen kirkonkylän katujen auraus on kyllä ihmeellistä, kyllä olisi ollut aikaa tuo sohjo aurata ennen pakkasia. Kiinteistönhoitoyhtiö kyllä hoiti pihansa, mutta sivukatujen sohjot auraamatta.

Vaasan sairaanhoitopiirin entinen johtava lääkäri Keistinen totesi tv-haastattelussa, että on miljardeilla euroilla rakennettu uudissairaaloita, joita todennäköisesti ei tulevaisuudessa tarvita. Hoito digitalisoituu, erityissairaanhoito keskittyy yliopistosairaaloihin, hoitohenkilökunta jalkaantuu sinne, missä sairaat ovat. Tavanomaisia sairauksia potevien ei tarvitse kerääntyä jonottamaan yhteen toimipisteeseen. Järkevällä logistiikalla syntyisi parempaa tulosta jo nykyisilläkin resursseilla.

”Umpivihreä” virasto Luke voisi kommentoida tätä. 1952 Suomen puusto oli 1,5 miljardia m3. Nyt puuta löytyy 2,5 miljardia m3. Tämä kertoo kaiken! Mitään ”romahdusta” ei ole havaittavissa!

Muistatkos kuinka vielä vähän aikaa siten hoitajien vähyys laitettiin julkisessa keskustelussa vain koronan syyksi. Hoitajien työaika kuulemma meni vain koronapotilaiden hoitoon. Ja kaikki uskoivat! Itse hoitajan äitinä tiesin jo silloin totuuden. Hoitajat häipyvät, koska työolot kurjat ja palkka pieni. Viimeinen niitti oli pakkorokotus, jonka moni koki nöyryyttävänä. Ammattitaito ja vuosien työ ei painanut mitään vaan jos ei ollut koronarokotusta, olit hylkiö. Tällä toiminnalla pahennettiin hoitajapulaa entisestään ja nykytiedon valossa jopa aivan turhaan. Rokotus kun ei estä tartuttamasta. Monille hoitajille tuli tunne, että kohdellaan kuin orjaa, ei kuten arvostettua työntekijää. Alan vaihto oli siinä tilanteessa helppo tehdä. Vaikka koronaa edelleen esiintyy paljon, niin enää ei voida mennä tuon taudin taakse piiloon ja unohtaa hoitajapulan juurisyytä. Palkka ja mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin on laitettava kuntoon. Hoitaja on työntekijä, ei orja.

Kaupunki tyhjä!? No avaruures ei oo muuta ku tyhjyys paitsi ”avaruusromua” (esim. aamunkoi, peltihorsma, toripaviljonki), kaikki miljoonilla hankittuja turhuuksia! Suurseinäjoen päättäjät järkeä hankintoihin, kiitos!

Kuulin, että joulupukin perinteinen kysymys, onko täällä kilttejä lapsia, alkaa olemaan jo loukkaava. Näitä tuomittavia sanoja on nykyään jo lukematon määrä, rotu, sukupuoli jne. Olisiko psykologien ja kielitieteilijöiden aika suunnitella kokonaan uusi, jonkinlainen teletappikieli, jossa mikään sana ei merkitse yhtään mitään.

Terveyspalveluja riitti kohtalaisesti vielä silloin kun hoitajat tyytyivät naurettavan pieniin palkkoihin ja lääkärit työskentelevät pääasiassa julkisen puolen töissä eivätkä vielä olleet alkaneet tehdä bisnestä yksityispuolella. Oi niitä aikoja. Mutta eivät ne palaa. Historia ei kulje taaksepäin.

Hyvä haaste täällä 23.12. Itse olen jo ajellutkin ajourien ulkopuolella, koska urissa ajo vetelee ohjausta. En ole muutenkaan ymmärtänyt, miksi pitää ajaa kiinni keskiviivassa, vaikka laki sanoo, että mahdollisen lähellä oikeaa reunaa. Keskeltä on muuten tosi lyhyt matka vastaantulijan keulaan, jos jotain sattuu tapahtumaan.

Loistava kolumni 23.12, Ilpossa, Aki Puupponen. Teräviä huomioita meidän ihmisten piilossa olevasta loputtomasta itsekeskeisyydestä. Osuvaa mustaa huumoria, jota lukisin mielelläni enemmänkin.

Kyllä syy on ratin takana kaikissa kolarityypeissä. Ei vain kuolonkolareissa. Riskien kasautumat, kuten keskikaiteen puute, tien kunto, eivät ole syitä. Syy on se, ettei kuljettaja huomioi niitä. Pitää myös ymmärtää, että kaikki kuljettajat eivät ole taidoiltaan samalla viivalla.

Kiitos perheemme puolesta Marinin hallitukselle, tippuneet päivähoitomaksut ja ylimääräinen lapsilisä pelastivat perheemme niukan joulun.

Valo ja ehkä toivokin lisääntyy.

Tiedoksi mielipiteen kirjoittaja Maria Saita (vihreät), että juuri teidän vihreiden ja SDP:n politiikan takia lapset ja nuoret ovat pahoinvoivia jne. Viellä päälle haluatte kannabiksen lailliseksi, katsokaa peiliin.