Tätä mieltä tänään: "Tietokoneella asioidessa törmää kaikenlaisiin uusiin ja kummallisiin termeihin kuten esimerkiksi syöte ja ajuri."

Jos Aureskoski ei olisi ostanut kiinteistöä, niin Kaskisten kaupungin v. 2022 tulos olisi ollut -420.000.-. Eli turhaan paukutetaan henkseleitä.

Ranskalaisilla noin 1000 e/kk palkka parempi kuin Suomessa. Onko todella näin?

Vaasan Pukinkulman joulukuusen valot palaa yötä päivää, on valosaastetta nyt kun kesäaikakin alkaa jo. Kuka on syyllinen? Joulu kokee inflaation.

Hoitajien välitysfirmat tekee miljoonavoittoja, päättäjät herätkää.

Todellakin on syytä vähentää kansanedustajia, 100–150 on ihan tarpeeksi. EU määrää niin paljon jo asioitamme, että nykyistä määrää ei todellakaan tarvita. Ei edes vastusteta EU: n päätöksiä vaikka olisi kuinka tuhoisaa Suomelle. Yhtään ei huomioida edes maantieteellisiä eroja.

Traktorikuormallinen ruusuja sinulle, joka hoidat teitä Pojanluomalla. Huhtamaantie, Niemistöntie, Mäkitie ym. Parasta tienhoitoa aikoihin, kiitos.

Tässä alkaa jo miettimään, että poliitikot eivät tätä Suomea pysty jaloilleen saamaan. Puolueet riitelevät eikä yhteistä päämäärää ole. Osa tuntuu havittelevan paikkaa EU:ssa, Suomen hyvinvoinnista viis. Olisikohan puolueeton virkamieshallitus se paras vaihtoehto, joka Suomen nostaa tästä kurimuksesta. Vain osaavat kelpuutettaisiin. Ehdotus.

Pitäisikö meidän pelätä Venäjän karhua? Voimmeko luottaa siihen? Tähän kysymykseen antaa hyvän vastauksen kirjailija John LeCarre, joka teoksessaan Vakoojan testamentti (1991) laittaa pääsankarinsa, vakoojamestari George Smileyn vastaamaan siihen näin (s. 401 ja 402): Ensiksi: ei, me emme voi ikinä luottaa karhuun. Yhtenä syynä on se, ettei karhu luota itseensä. Se on uhattuna ja peloissaan, ja se murenee. Sitä inhottaa menneisyys, etoo nykyisyys ja se pelkää kuollakseen tulevaisuutta. Sellainen karhu usein on. Karhu on rahaton, laiska, ailahteleva, epäpätevä, liukas, vaarallisen ylpeä, vaarallisen aseistettu, toisinaan loistava, usein tietämätön. Ilman kynsiään se on vain yksi monista kolmannen maailman sekasortoisista jäsenistä. Se ei kuitenkaan ole ilman kynsiä, ei suinkaan.

Nyt on graffitilandia nostanut itsensä paljon todellisuutta korkeammalle jalustalle. Tämä jälkikäteen lobbaus on mennyt läpi ilman kritiikkiä. Ja tottakai Vaasa viisaasti purkaa rakennukset heti kun on mahdollista ennen kuin alkaa se vaasalainen valituskierre.

Eikö tv:n aamuviisaisiin löydy sellaisia henkilöitä, jotka osaisivat puhua selkeästi ja puhumatta toistensa päälle. Poliitikoistako malli?

Työnteko ei olekaan lääkettä, pienipalkkainen yö onkin myrkkyä ilmastolle, siksi ansiosidonnaisen tasoa ja kestoa pitäisi nostaa. Rahat siitä saataisiin kun hiilinielu ei romahtaisi. Lisäksi asnsiosidonnaisesta kertyisi verotuloja toisin kuin pienipalkkaisesta työstä. Työttömät voisivat hoitaa omaisiaan kotona, ja sillä säästettäisiin hoitajamitoituksesta.

EU-direktiivi on vain ohje EU:n alueella, paitsi Suomessa se tulkitaan määräykseksi, Täällä eletään vielä virkakoneistossa tsaarin aikaa, jolloin päästään piiloutumaan ja vetomaan EU-diretiiviin, kun itse ei uskalleta soveltaa. Tuo rakennusten kunnostusdirektiivihän on vasta äänestyskierroksella ehkä pari vuotta, jona aikana järki voittaa.

On pikkasen erikoista, että äänestyslappuun riittää lyijykynällä raapustettu numero mutta virallisiin papereihin vaaditaan kuulakärkikynällä allekirjotus.

Suomessa on kova lääkäripula julkisella puolella. Verovaroin kalliisti koulutetaan, mutta valmistuneet päästetään samantien yksityisyrittäjiksi. Järki hoi, pakkovelvoite julkisella työskentelyyn tai takautuva korvaus palauttaa koulutusmenoista edes osa valtiolle.

EU:n kehittämisessä on nyt ainakin Suomen näkökulmasta otettu monia askeleita, jättiharppauksiakin, liittovaltion suuntaan. Pohjoinen, perifeerinen Suomi, ei tunnu Brysselistä saavan riittävää ymmärrystä luontonsa johdosta, eikä kylmää vastaan rakennettujen talojenkaan osalta. Sen sijaan korruptoitunutta Italian taloutta tuetaan. Miksi? Kaipa antiikin Rooman lähialueet, Euroopan kulttuurin kehto, on periferiaa arvostetumpi. Toiseksi jäädään.

Maakuntia on liikaa ja niiden hallintohimmelit nyt voisi rahaa säästäkseen yhdistää Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa takaisin vanhaan Vaasan lääniksi, nimi voisi olla vaan Pohjanmaa.

Ihmetellään, miksi koulujen oppilaiden oppimistulokset ovat suorastaan romahtaneet kymmenen vuoden aikana. Eiköhän tärkein syy ole ns. digiloikka, joka on lyönyt läpi samanaikaisesti oppimistulosten heikkenemisen kanssa. Voi vain kauhistella tulevaisuuden ihmisiä, kun heidän aivonsa on lopullisesti siirtyneet taskussa kannettaviksi.

Vaasan Hietasaarenkadulla on muistaakseni täysin toimiva pyörätie. Likimain yhtä leveä kuin kahdensuunnan autoille. Mitä siihen pitää tehdä!?

Yleä rahoitetaan yleverolla. Siis meidän pakkomaksuilla. Toimitusjohtajan mukaan Ylen budjetista puolet kuluu palkkoihin. Olisikohan nyt sitten syytä panna vihdoin loputkin toimittajat töihin, niin että saataisiin kunnollisia ohjelmia katsottaviksi?

Jos Euroopan metsäisimmässä maassa, Suomessa, ei muka ole tarpeeksi hiilinieluja, niin onko niitä sitten jossain muussa, liki metsättömässä maassa? EU vain taas on keksinyt uuden keinon ryöstää kiltiltä Suomelta rahaa.

On tullut selväksi monelta suunnalta, että sotealalla on nyt paha henkilöstöpula. Mikä oli ennen erilaista kuin nyt? Ennen on ehkä suostuttu helpommin jatkuviin ylitöihin. Työnantajat ovat tottuneet, että vähällä väellä ja ylitöillä mennään. Nuoremmat sukupolvet arvostavat omaa vapaa-aikaa, lepoa, palautumista, harrastuksiaan ja läheisiään enemmän kuin edelliset sukupolvet eivätkä halua tehdä jatkuvia ylitöitä tai ylipitkiä vuoroja. Nyt ollaan sitten pulassa. On ihan työnantajan oma ongelma, jos henkilöstöresursseja ei ole eivätkä potilaat saa hoitoa.

Tästäkö me yleveron kautta maksetaan? Pohjanmaan radion iltapäivä on kyllä ihan löysää huttua. Keskiviikkona 22.3. kului 2,5 tuntia ihmetellessä tatskoja, torstaina 23.3. olis sitten aiheena numerot.

23.3. Ilpossa oli kirjoitus 8-tiestä. Kauanko menee, että Vaasan hidastava Vaasan vekki saadaan pois. Suora yhteys Vikbystä Vassoriin ja tien molemmin puolin kaavaa teollisuudelle.

On todella kummallista, että tyystin vaietaan tuulivoiman alle jäävistä ”valtavista” metsäalueista! Kaavavirityksistä voidaan päätellä ,että peräti 6% metsänkasvatukseen sopivista alueista ”uhrataan” tuulivoimalle! Tätä voidaan kutsua kaikkien ”aikojen” luontokadoksi! Mistä johtuu vaikeneminen?

Haloo, ei voi olla totta, että EU:lta pitää kysyä lupaa sähkölaskun hyvityksestä kansalaisille. Olisiko aika tehdä niin kuin itsenäinen valtio tekee?

Pidetäänkö Hiirikosken voimalaa käynnissä? Kyrönjoen vesitilanne hyvä. Vaasan Sähkö Oy:n johto/ Vaasan kaupungin päättäjät olisiko syytä selvittää kuntalaisille tilannetta. KWh-hinnatko tarkoituksella edelleen liian korkeat.

Tietokoneella asioidessa törmää kaikenlaisiin uusiin ja kummallisiin termeihin kuten esimerkiksi syöte ja ajuri. Olen kyllä lukenut selityksen mutta en tullut siitä hullua hurskaammaksi. Huoh.

E-P hyvinvointialueen aluevaltuutetut nosti reilusti palkkoja, jopa 18t €/kk päällikölle, ei ihme jos kansa köyhtyy, TK takkuaa ja kansanedustajat, jotka valitaan, nostavat omia palkkojaan. Missä oikeudenmukaisuus?

Onnelliset suomalaiset asuvat hyvinvointialueilla ja kamppailevat asuntovelkojen korkeiden sähkömaksujen ja korkeiden ruokamenojen kanssa. Siinä sitä hyvinvointia on aivan tarpeeksi.

Pohjavettä Kurikasta Vaasaan kannatetaan. Pelkään pahoin, että vielä vesi annetaan ulkomaille, nimittäin kun metsäkadosta selvitään, niin uutta pukkaa, nyt loppuu maailmasta vesi, alkaa vesikato. Nyt päättäjät tarkkana, esim. Nestlehän on todennut, ettei vesi ole kenenkään omaisuutta.