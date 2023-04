Tätä mieltä tänään: "Tohtoreita ja maistereita on jo tarpeeksi tuottamattomiin töihin. Ammattikoulutusta pitää lisätä ja tehostaa. Nyt on liikaa löysyyttä tuntimääristä ja opetuksen laadussa."

Lukekaa ihmiset Heikki Santalan kirjoitus 18.4., niin näette mikä meitä vähempiosaisia odottaa. Persuja ja kokoomusta äänestäneet voivat onnitella itseään, heitä odottaa loistava tulevaisuus.

Kauanko keskushammashoitolan takaisinsoitto kestää? Jos vaihtoehdot ovat 1) särkyaika, 2) tämänpäiväistä aikaa koskeva ja 3) kiireetön, niin ei ole oikein vaihtoehtoa vaikka olisi kiireellinen, mutta ei särkevä. Jos jättää soittopyynnön, kuten mahdollista on, eikä puhelua kuulu viikon sisällä, on melko toivoton olo. Palveluun ja konttoritehtäviin lisää henkilökuntaa, kiitos.

Valtio voisi kustantaa halukkaille perheille heidän asuntojen yhteyteen ”syytinkihuoneet” tms. tilat, joihin vanhukset voitaisiin ottaa hoivattavaksi ja perheyhteyteen. Yhteisöllisyys ja vanhusten elämänlaatu lisääntyisi samalla kun olisi monta sukupolvea saman katon alla kotieläinten lisäksi. Ehkä myös lasten ja nuorten pahoinvointi vähenisi, kun elämänarvoista löytyisi enemmän hoivaa ja välittämistä. Joillekin voisi järjestely sopia.

Suomalainen kurkku on Virossa halvempaa, kun siellä on pienemmät palkka-, vero-, kaupan- ja logistiikkakulut.

Suhtaudun hyvin kriittisesti anteeksi pyytämiseen. Monesti anteeksi pyytäminen on ehdollista, pakotettua, huonon toiminnan mahdollistaja, ivallista tai opetettu ulkokultainen tapa, josta ei seuraa mitään uutta. Enemmin keskustelen tapahtuneesta ja siitä heränneistä ajatuksista.

Ainakin Vaasassa katupölyn poisto aloitetaan täysin väärästä paikasta eli pyöräteiltä. Poisto pitää aloittaa vilkkaimmilta liikenneväyliltä ja varsinkin niiltä, joilla kulkee isoja kuorma-autoja sekä busseja, jotka nostattavat katupölyä hirvittävät määrät ilmaan. Lisäksi hiekanpoisto pitää aloittaa aikaisemmin. Koneet pitää huoltaa talvella, jolloin ne ovat kunnossa, kun työt aloitetaan. Eikö Kuntatekniikassa osata tätäkään?

Työpaikalla, kun on työasu. Tarkoittaa, että kaikki käyttävät sitä. Tasa-arvo pitää olla tässäkin asiassa. Haluaisin myös käyttää työssäni omaa mekkoa, mutta töihin tullessa laitan tietenkin työasun. Päivänselvää luulisi sen olevan.

On tämä politiikka erikoista touhua. Nyt vihervasemmisto ja RKP sekä keskusta toitottaa, että persujen (mikäli saa hallitusvastuun) pitää keskittyä lupauksiin. Pitkä on muisti, kun entinen hallitus otti lainaa minkä ehti ja työnsi miljardeja ulkomaille, sekä jätti hoitajat ja muut kotimaan kansalaiset nuolemaan näppejään.

Taas ollaan tekemässä isoa virhettä. Ei korkeakouluopetusta tarvitse lisätä. Tohtoreita ja maistereita on jo tarpeeksi tuottamattomiin töihin. Ammattikoulutusta pitää lisätä ja tehostaa. Nyt on liikaa löysyyttä tuntimääristä ja opetuksen laadussa. Opettajina on henkilöitä, jotka eivät itsekään osaa. Opettajiksi tosi ammattilaisia eikä ”maistereita”.

Risti kaulassa ei nyt kyllä millään ole sama asia kun kansallispuku… Työhön työvaatteet ja vapaa ajalle ihan mitä itse haluaa.

Joku kirjoitti, että työnantajan pitää suhtautua rennommin ja hyväksyä kansallispuvut ja kaikki muutkin mahdolliset pukeutumistyylit. On se kumma, ettei ymmärretä, että maksaja kertoo mitä tehdään, minkälaiset työvaatteet laitetaan päälle yms. No työntekijällähän on vain oikeuksia ja työnantajalla vain velvollisuuksia.

Päätoimittaja Markku Mantila, Vuosien ajan olet pääkirjoituksissasi antanut ymmärtää, että ellei rakenteellisia uudistuksia tehdä, käy Suomelle huonosti. Avaapas nyt täsmällisesti, mitä rakenteellisia uudistuksia peräänkuulutat.

Täälä joku pyytelee anteeksiantoa. Mene peilin eteen kyselemään anteeksi antoa.

Kokoomus sanoo, että rahaa ei ole mutta isotuloisille on rahaa suurille osingoille verohelpotuksen muodossa.

Nyt kun Olkiluoto 3 on valmis, voimme kääntää katseet Sorsanpesälle. Kylpylä jo vuodesta 2019.

Taantumuksen voimat valittivat Evijärven 10 sentin vedenkorkeuden nostoluvasta jo toisen kerran, aikovat kuivata järven kaislapelloksi ja karkottaa mökkiläiset naapurikuntiin, joissa heidät koetaan tärkeäksi ostovoimaksi toisin kuin Evijärvellä.

Suuri kiitos kaikille Härmänmaan, Järviseudun ja Kokkolan pelimanneille Pelimannitanssien aivan mahtavasta tunnelmasta.

Asuntolainojen korkovähennysoikeus poistettiin viimeisen hallituksen toimesta 2023 alkaen. Sen sijaan sijoitusasunnon korkovähennys säilyi edelleen. Oma lehmä ojassa? Näin vasemmistohallitus piti mm. pienituloisten puolta.

On ihan kiva ja hyvä, että Lauri Markkanen suorittaa varusmiespalveluksensa. Mutta onko se jotenkin erikoista, että miljonääritkin suorittavat asepalveluksensa, kuten media yrittää esittää? Sehän on pakollista kaikille terveille, Suomen miehille, eikä mitään vapaaehtoistoimintaa.

Seinäjoen tyhmin koiranulkoiluttaja asuu Peräseinäjoella. Jättää koiran kakan ilmaisten kakkapussien telineen viereen!? Äly, älä jätä!

Voisiko siitä Sedun tontista tuunata halvalla ja vaivattomasti edes aitaamaton kaupunkiniitty ihmisten iloksi. Niinku nyt!

Koska Vaasan Sähkö aikoo alentaa kunnolla sähkönhintaa? Törkeästi nyt ylihinnoiteltu.

Sanasta sanaan Sannasta samaa sanoisin kuin Matti Hurme Ilpossa 19.4.2023!

Haastan Miljoona roskapussia -talkoisiin kaikki Vasunmäentien roskaajat. Siivotkaa jälkenne.

Miten on mahdollista, että Suomi-Venäjä-seura toimii vieläkin ja sai melkein 500 te avustuksen tänä vuonna. (Kepun Honkosen päätös). Rahat Ukrainaan ja tämä seura lopetettava ja heti.

Jotain yhteistä on Seinäjoella ja Vaasalla: molemmissa perinneyhdistykset torppaavat lasten/nuorten koulurakentamiset. Miten meni noin niin ku omasta mielestä?!? Pölyttyneissä yhdistyksissäkö se tulevaisuus on?!?

Lakivaliokunnalle mietittävää. Annan esimerkin. Perikunnas on vaikka 4 osakasta ja he myyvät jotain perikunnalle kuuluvaa. 3 on yhtä mieltä ja yksi ei hyväksy myyntiä. Kysyisin, että voiko enemmistö hävitä yhdelle. Eikö eduskunnaski enemmistö päättää asioista?

Kaupan henkilökunnan pitää huolehtia ulkoalueen parkkipaikalla, ettei siellä häiritä asiakkaita asiattomilla ja ihmisyyttä loukkaavilla huudoilla. Vartijat töihin.

Merenkurkun koulun uudisrakennus vanhalle linja-autoasemalle. Entiseen kirjastorakennukseen maakunta-arkisto tai taiteen tai museoesineiden säilytystiloja. Vanhan yhteiskoulun lisärakennus purkuun, vanha osa remonttiin, ja sinne esim. pienryhmätiloja.

Nyt kun hallitusta rustataan, ottakaa huomioon, etteivät tulevat sukupolvet tule hoitamaan vanhuksiaan kuten menneet ovat tehneet ilmaiseksi tai pienellä korvauksella, josta puolet otetaan veroa.

Venäjä tutkii merenpohjia saadakseen Euroopan sähköjohdot poikki. Jotkut vielä ehdottavat venäläisten kutsumista olympialaisiin. Voi teitä hyväuskoisia.

Mitä pitäisi ajatella näistä tahallisista väärinymmärtäjistä ja viisastelijoista, joita jokaiselle tekstariosastolle tuntui osuvan? Esimerkkinä tekstaaja, joka kysyi, mitenkä presidentti huomioi muut asevelvolliset, kun toivoi L. Markkaselle vapaata linnan juhliin. Olisiko maailmanluokan urheilusaavutuksilla vaikutusta kutsutuksi tulemiseen?

Anteeksi pyytämisestä ollut kirjoituksia. 90 v. tuli täyteen. 40–50 vuotta jälkikasvu nautti tasapuolisesta monen moisesta avusta, lasten hoidosta, yrityksien toimintojen avustamisesta, rahallisesta tuesta. 4–5 kuukautta niin kaikki unohtui, vanhempien kymmenien vuosien teot, kun vieras tuntematon henkilö astui piiriin. Tuntematon lähti, siitä huolimatta edelleenkään muisteta vanhempien korvaamatonta apua.

Tiilitehtaankadun varret on täynnä koiran p.....a . Hyi olkoon. Ja kadunvarren vähillä parkkipaikoilla seisoo autoja säilytyksessä. Siirtäkää kaupunki ylimääräiset autot viemästä vähiä parkkipaikkoja.

Kun säästöpankit yhdistyivät, niin alkoi eläkeläisten tilien tyhjennys. Itselläni oli niin sanottu hätävaratili, jossa pidin muutaman tuhatta rahaa, jos sattuisi jotain yllättävää. Tilille ei myöskään ole maksettu korkoa. Yli puoleen vuoteen en ollut tarkistanut kyseistä tiliä, kun sitten yhtenä päivänä sen tein ja huomasin, että pankki oli jo viiden kuukauden ajan perinyt tililtä palvelumaksua vaikka tilillä ei ollut mitään tapahtumia. Rosvousta. Tyhjäsin tilin.

Pyöräily on jees mutta kun ostat pyörän, maksat tuhansia pyörästä, etkö raaski ostaa kilikelloa, joka maksaa alle 6 euroa, saisit huomion itseesi, kun tulet takaa. lenkkeilijällä ei ole silmiä takaraivossa. Harkitkaa ostamista, ennen kello oli varusteena.

Lakeuden Ristissä kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneeli. Vain juontajien ja miesjuontajan vieressä olevan naisehdokkaan puheista sai selvän, koska heillä oli parhaat mikrofonit. Miksi vain näitä hyviä mikrofoneja ei kierrätetty kaikille, kun kaikki varmaan huomasivat mikrofonien tasoeron.

Moottoritiellä ajaminen on ihan käsittämätöntä. Kun ohitetaan edelläajava, niin suorastaan kiilataan ohitettavan eteen niin että joutuu jarruttamaan ja parhaassa tapauksessa saa kiviä ikkunaan tai rapakelillä saa ajaa ohittajan perässä lasipyyhkijät päällä, joka jää siihen roikkumaan. Jos kaistalla on tilaa, niin miksi ei käyttäisi toista kaistaa, että saa etäisyyttä ennen kuin palaa takaisin oikealle. Sitten on aivan oma lukunsa ne, jotka syöksyvät eteen mennäkseen liittymään, tehdään todellisia vaaratilanteita aivan turhaan. Tämä kevät on muutenkin saanut hurjaa ylinopeutta ajavat kaahailijat villiintymään ja ohittelemaan miten sattuu muita autoja, jotka eivät todellakaan ole liikenteen jarruna.

Kaverin puolesta vastaan, että kertoo olevansa kolmannen polven kokoomuslainen.

Aamuisin olisi mukava kuunnella Ylen Radio Pohjanmaata, mutta sen sulkeminen jatkuvasti musiikin vuoksi johtaa lopulliseen radion sulkemiseen. Tarvitsemmeko aamun avaukseen laulajan avautumista yksinäisyydestä, itsetuhoisuudesta, vakavista sairauksista ja lohduttomuuden eri muodoista arjessa. Emme, koska ne virittävät meidän aivomme, vaikka tietäisimme koko ns. musiikin olevan musikaalisesti olematonta. Me tarvitsemme juuri päinvastaisen tunnetilan päiväämme.

Verohallinnon tehtävä on passivoida huomattu aktiivisuus. Tällä kertaa on huomattu only fans, youtube sekä muut sosiaalisen median tuottajat. Kansalaisia pyydetään apuun vasikoimaan verohallinnolle. Meno kuin entisessä stasi-DDR:ssä.

Vaasan satamatie hanke meni jo, samoin akkuraaka-ainetehtaat. Sähköautot ovat historiaa, nyt pitää keskittyä vetyyn niin kuin muualla Suomessa tehdään.

RKP on vasemmistopuolue, ei saanut Saarikko missään tukea, nyt ollaan liittoutumassa demareiden kanssa.

Italialainen Silvia Gaiani tuli 19.4. esittäneeksi hyvän vientivinkin suomalaisille. Hän kysyy, miksi Italiassa myydään kalliilla puhdasta norjalaista juomavettä, muttei suomalaista. Lisään ideaa vielä siten, että pulloveden nimi voisi

olla Cool Water ja alla pienemmällä from Finland ja pieni Suomen lippu. Valtaosa kaupoista velvoitettaisiin pitämään osa pulloista viileäkaapeissa. Kuulia viileää vettä Suomesta, eikö!

Mitä jos keskustan yhtenäiskoulu rakennettaisiin vanhalle matkahuollon tontille? Musiikkisalikin sopisi hyvin koulun oheen.

Olipa todella hyvä kirjoitus Matti Hurmeelta I-P:ssä ke 19.4.

Suomi oli jälleen ns. maailman onnellisin maa perustuen kuuteen kriteeriin: sosiaaliseen tukeen, tuloihin, terveyteen, vapauteen, anteliaisuuteen ja korruption vähäisyyteen. Tuo ilmaus ”onnellisuus” on monissa suomalaisissa ymmärrettävästi aiheuttanut epäuskoa tuohon valintaan, jos ei olla tietoisia mittauksen perusteista. Mutta mikä ilmaus olisi parempi? Maailman ”paras”, tai maailman ”hyvinvoivin”, eli matkien hyvinvointialue-sanaa.

Tänne kirjoittavat populistit, jotka pyrkivät mobilisoimaan laajoja kansanjoukkoja yksinkertaistetuilla ja usein kansankielellä esitetyillä viesteillä. He käyttävät retorisia keinoja, kuten yksinkertaistuksia, liioittelua ja kärjistystä.

Kauhavan hyvinvointikeskuksen arkkitehdiksi valittiin kilpailutuksessa mahdollisesti halvin tarjous, työmaavalvonta helsinkiläiselle firmalle. Halvalla hyvää tulee? Tietenkin, jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia. Suunnittelun tueksi olisi varmasti tarvittu henkilökunnan panosta, mutta henkilökunta ei saanut osallistua suunnitteluun. Insinöörit osaavat kuulemma suunnitella. Valitettavasti käytännössä asiat on toisin. Tässä kaukokylmäkohteessa ovat keittiö ja ruokailutila saman ilmastoinnin alla. Ei siis ihme, kun ruokaillessa palelee, täytyyhän keittiön lämpökuormaa jäähdyttää. Tai kun Kaksineuvoisen johto vaati henkilökunnan ainoaksi yhteiseksi taukotilaksi juuri ko. ruokasalin, niin miksei sitä suunniteltu sellaiseksi? Käyttötavaraa tarvitaan isossa rakennuksessa paljon ja sitä tulee päivittäin rullakkokaupalla. Mutta asiaa ei ole otettu suunnittelussa huomioon ja nyt nämä rullakot tukkivat käytävät, ennen kuin ne ehditään purkaa. Voidaan sanoa, että Kauhavan uudesta hyvinvointikeskuksesta tuli henkilökunnan pahoinvointikeskus! Alavus käy tutustumassa Kauhavalla välttääkseen omassa uudisrakennuksessaan jo valmiiksi tehdyt virheet.

Nyt esiin ne kaupunkilaisten ja lasten yläpuolelle asettuneet, jotka valittavat työkseen saadakseen tyydytyksen elämäänsä.