Tätä mieltä tänään: "Toivottavasti tämä valtion sähkötuki ei valu näiden ulkoporealtaiden kulutuksen kompensointiin."

Keskustan puheenjohtaja Saarikko, näyttää siltä että teidän mielestä me köyhät yksinäiset olemme vain B-luokan kansalaisia, jotka eivät tarvitse minkäänlaista tukea.

Joku ehdotti Huutoniemen sairaalasta vanhainkotia. Ongelmista suurin taitaa kuitenkin olla se, että hoitajia sinnekin tarvitaan, tilat ei pelkästään riitä.

Seinäjoki sai kyseenalaisen maineen nuorten huumepääkaupunkina. Ihmeellisen hiljaisuuden asia kaupungissa on aiheuttanut. Olemmeko järkyttyneitä lintukotomme sijoituksesta kyseisessä tilastossa vai piilotammeko ongelman kaikessa hiljaisuudessa maton alle ja kiellämme sen olemassa olon peripohjalaiseen tyyliin? Kyse on kuitenkin nuorista ihmisistä ja heidän tulevaisuudestaan.

Olen seurannut lehdissä kirjoittelua kuinka kamalaa on, kun kukaan ei auta tuntemattomia väkivaltatilanteissa. En yhtään ihmettele tilannetta, sillä auttajanhan pitää osata poliisin mukaan lakipykälät ulkoa, että tietää, voiko rikoksentekijään koskea edes sormella, tai yrittää irrottaa uhrista, vaiko esim. pyytää kiltisti lopettamaan, ettei vaan itse saa syytettä väkivaltaisuudesta. Väkivaltaisen rikollisen ei tarvitse varoa mitään eikä ketään, sillä hän on Suomen lain ja poliisin suojeluksessa.

Pitihän minun arvata, että 300 neliömetrin omakotitalossa, jossa on sähkölämmitys ja pihassa 2 kappaletta täyssähköhenkilöautoa yhteisarvoltaan 140 000 e, saavat sähköhyvityksen. Minä kerrostalossa asuva ja fossiilista auton polttoainetta käyttävä en saa sähköhyvitystä enkä tankattua autoni tankkia täyteen bensiiniä valtion piikkiin. Olen kyllä maksumiehenä täyssähköhenkilöautoja käyttäville henkilöille!

Toivottavasti tämä valtion sähkötuki ei valu näiden ulkoporealtaiden kulutuksen kompensointiin.

Tässä taas yksi hyvä esimerkki miten pölhölässä toimitaan. Ensin kielletään rotan- ja hiirenmyrkkyjen nyynti kansalaisille ja sitten taivastellaan, että miten rotat ja hiiret ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti? Luuleeko päättäjät tosiaan, että tavalliset ihmiset tilaavat satoja tai jopa tuhansia euroja maksavia ammattimaisia tuholaisten torjujia kartanoilleen? Taas yritettiin höynäyttää kansaa ja kerätä heiltä rahat kaikenlaisten huijarifirmojen taskuihin. Palautetaan myrkkyjen myynti kauppoihin, niin pysyvät jyrsijätkin kurissa. Vai onko seuraava askel se, että kärpäsiä ja hyttysiäkin saavat tappaa vain siihen hyväksytyt firmat?

On kyllä vaikea ymmärtää näitä kaikkien alojen asiantuntijoita koskien sähkötukia. Kaikkien mielestä tuet aiheuttavat loven verokertymään ja se pitää paikata joko velalla tai veronkorotuksilla. Fakta on kuitenkin se, että valtion alv-kertymä sähköenergiasta kasvaa 2–3-kertaiseksi verrattuna vuoteen 2021. Ei tarvitse olla matemaatikko jotta osaa laskea 24% alv verokertymän hinnasta 5 senttiä ja verrata sitä 10 % alv verokertymään hinnasta 30 senttiä.

Kyllä Vaasassakin aikoinaan pyörätiet aurattiin hyvin, sitten keksittiin vuosituhannen uudistus. Kaikki tienpätkät kilpailutettiin ja siitä asti tienpätkät siellä täällä aurataan kun ehditään. Pyörätiet aurattiin anivarhain ja tuokion päästä tuli auraaja autotielle, joka on pyörätien vieres ja kaaressa lensi lumet auratulle pyörätielle jättäen noin 38,5 senttimetrin kurun pyörätielle, jota pitkin polokupyöräilijät taiteilivat henkensä erestä päästäkseen päämääräänsä. Pakkasen jäädyttämät lumimöykyt saivat rauhassa olla pyörätien tukkona.

Sedun valmistujaiset. Kyllä opettajan kuuluu jakaa todistukset valmistuville. Hän on tehnyt suurimman työn opiskelijan valmistumisen eteen. Toivottavasti vastaisuudessa opettaja saa ansaitsemansa arvostuksen näissä tilaisuuksissa. Toimikoot päälliköt ”kukkaispoikina”! Käytöstavat kunniaan.

Ykkösellä menee joulukonsertti. Mutta miksi ihmeessä, siellä ei esitetä joulumusiikkia?

Olen kasvissyöjä, tosin härkä syö heinät välillämme.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan (Ilpo 23.12.2022) ylimääräinen lapsilisä on arvovalinta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kaikki hyvätuloiset saivat sen lapsistaan, mutta lapsilisään oikeuttavia lapsia vailla olevat pienituloiset eivätkä juuri ketkään eläkeläiset saaneet eivätkä tule saamaan mitään vastaavaa. Tällainen epätasa-arvoinen menettely vaikuttaa jo perustuslain vastaiselta. Tämä lienee kuitenkin nykykeskustan linja, sillä esim. ministeri Kurvinen maakuntakierroksella ollessaan ei luvannut edes harkita muihin veronmaksajiin nähden verrattuna eläkeläisten täysin kohtuuttoman verotuksen alentamista. Kannatuksensa säilyttämiseksi ja nostamiseksi keskustan tulisikin muuttaa linjaansa ja ottaa oikeasti huomioon pienituloisiin ja eläkeläisiin kohdistuvat kiristykset ja vääryydet, eikä myöskään myötäillä vihervasemmistolaisia. Puheenjohtaja Saarikon vaihtaminen esim. Pasi Kivisaareen olisi myös hyvä keskustan tulevaisuutta ajatellen.

Nyt, kun hyvinvointialueille on saatu valituksi ylipalkatut poliitikot, niin jokohan ehdittäisiin perehtyä potilasasioihinkin?

Onpa hienoa, että lapsiperhet saivat ylimääräiset lapsilisät! Minäkin ottaisin tärkiää ylimääräisen eläkkeen.

Kyllähän tuo ylimääräänen lapsilisän osui kerrankin ”aivan oikein”, koska sen sai myös köyhyysrajalla elävät ministerit, mutta nythän mä hokasinkin, olihan siellä ministereitä, jotka jäivät ilman ylimääräistä lapisilisää.

Kerrostalossa parveke on meidän piha mutta ilmansaaste (tupakan haju) saastuttaa ilman laadun. Meillä savuttomilla on myös oikeus savuttomaan ilmanlaatuun parvekkeella. Tupakointi ei ole pakollista, siksi ne savut voi mennä vetämään taloyhtiön osoittamaan paikkaan sivummalle.

SJK hoiti ammattitaidottoman huonosti vuosia joukkueensa kapteenistossa pelanneen Mehmet Hettmajin ammattilaisuran päättymisen.

Seinäjoen seurakunnan maksusta haudoille viemät pitkät hautakynttilät sammuvat ennen aikojaan, jo aattona. Kynttilän sydän ei jaksa polttaa talia kunnolla, vaan polttaa kapean kolon ja tukehtuu. Näin on käynyt monena vuonna, niin nytkin.

Roveksen/Kapernaumin pikataipaleella on ollut koko syksyn ja alkutalven lähes joka ilta/yö nuata rallimiehiä revittämässä yleisellä tiellä. Onko poliisin tietoon tullut tällaista? Ihmeen pitkään saa jatkua tällainen ralli ja revitys. Pitääkö jonkun päästä hengestään, ennen kuin puututaan.

Vaasalainen kauppias Abraham Falander, aateloituna Wasastjerna, työnsi Seinäjoen (silloisen Östermyran) vauhtiin perustamalla rautaruukin v. 1798. Hänen poikansa täydensi tätä ruutitehtaalla v. 1825. Ruudin avulla tehtiin mm. Saimaan kanavaa. Häntä kutsuttiin ”Pohjanmaan kuninkaaksi”. Mutta kummalle suku oli merkittävämpi, Vaasalle vai Seinäjoelle? Vastaus lienee: jälkimmäiselle. Taustavaikutuksena Seinäjoen kautta tuli kulkemaan rautatie.

Vai vielä verovaroista aiotaan tukea kesämökkien talvista sähköämmitystä. Idioottimaista tuhlausta.

Ajattelin, että hyvätuloisena ja ylimääräisen lapsilisän nostaneena, lahjoitan sen ylimääräisen jollekin sitä todella tarvitsevalle.

Oi jospa joulu olis ainainen, tulis televisiosta enempi kotimaista ohjelmaa ja suomenkielistä laulua ja konsertteja.

Seinäjoelta ”junaillessa” Vaasaa on kutsuttavissa ”länsinaapuriksi” ja Tamperetta ”etelänaapuriksi”. Edelliseen on matkaa 74 km ja jälkimmäiseen 159 km, eli yli 2-kertaisesti. Tampereelle matka-aika on muutaman minuutin yli tunnin ja Vaasaan miltei tunti. Melko suhteetonta! Eikö Seinäjoki–Vaasa-väliä saada enää nopeammaksi? Kun Seinäjoki–Tampere-välille saadaan joskus kaksoisraide, väli taittuu 50 minuutissa. Kumpi kohde vetovoimaisempi?

Ehdotan, että koko eduskunta päättää luopua puoluetuista. Se olisi järkevää. Järkevämpää kuin jatkuva velanotto. Todellisuudessa Suomen kansa ei tiedä tarkalleen kuinka monta miljoonaa niihin menee. Kukaan ei kerro.

Minä vanhuuseläkeläinen joudun maksamaan yleveroa ensimmäisen kerran, silläkin rahalla olisin saanut verenpainelääkkeen kuukaudeksi. Mitä sillä rahalla saan nyt = p.....a.