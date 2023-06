Tätä mieltä tänään: "Toivottavasti Wasa Stationia ei mokata tämän enempää. Vaasa tarvitsee maamerkin ja siitä hyötyy ennen kaikkea kaupunki itse."

Kesä on kauneimmillaan. Missä mujuissa nämä kanssaihmiset vellovat?! Vakioaiheet nousee tällä palstalla pintaan. Kun opettajilla on liikaa lomaa. Kun kuntaliitosten jälkeen kaikki on mennyt heikommin. Ei puutu kuin naputus parveketupakoinnista. Hankkikaa elämä ! Edes kesäksi.

Eikö Ilkka-Pohjalaisessa kuuluisi olla kolumni tai pakina paikallisella murteella? Sellaista mielellään lukisi. Murre on rikkaus.

Sukupuolten tasa-arvoisuuden edistämisessä Suomen ansiokas ylpeydenaihe on edelleen, Euroopassa ensimmäisenä ja toisena koko maailmassa, naisille v. 1906 annettu äänioikeus. Erikoista tässä on mm. se, että suomalaiset toteuttivat sen Venäjän keisarikunnan osana, Suomen suuriruhtinaskuntana. Tämä on merkittävä todiste suomalaisten demokratiavalmiudesta, mikä jatkui maan itsenäistyttyä. Naispoliitikkojemme arvostus korostuu tänäkin päivänä.

Vihreän siirtymän kymmenien miljardien investoinnit eivät tietenkään ole vihreitten ansiota, vaan perussuomalaisten. He ovat puolustaneet turpeen polttamista, vaatineet bensan hintaa alemmaksi, vastustaneet tuulivoimaa. Persujen mukaan vihreä siirtymä johtaa suomalaisen teollisuuden siirtymiseen ulkomaille ja suurtyöttömyyteen. Ja puolue on menossa hallitukseen. Varjele meitä.

Aina sama laulu huonosta johtajuudesta mutta johdettavien alaistaidoista ei puhuta mitään. Työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja. Tarvitaan työelämätaitoja, työyhteisötaitoja ja ammatillista pätevyyttä ja niitä alaistaitoja. Turha syyttää johtajuutta jos valmiudet työhön on heikot. Seuraavan jutun voisi kirjoittaa alaistaidoista.

Juuri luin että Suomessa onnellisin kansa, mutta tyhmin. Sama kasaantuu Wasa stationin ympärille.

Vaasan kaupunki tarjoaa taas kukkaloistoa kaikille. Keskustan liepeille tulppaaneja jne, sivummelle voikukkapeltoja. Ei puhettakaan, että näkyisi leikkaajia.

Puunpolttajat, kun ostatte klapeja säkeittäin, varmistukaa, että saatte sen määrän, josta olette maksaneet. Jos myyjä sanoo, että klapeista tulee kuutio pinottuna, niin siitä on sitten tultava kuutio pinottuna. Muistakaa mitata halkopinonne!

Älkää hyvät hallitusneuvottelijat antako kristillisten torpata eutanasia-asiaa. Läheiseni syöpä on edennyt loppuun ja kotona omaiset saattohoitavat parhaansa mukaan. Laittavat elämänsä muut velvollisuudet kuten perheen, lapset ja työt syrjään. Tuntevat suurta tuskaa ja avuttomuutta kun toivoa ei enää ole - on vain kärsimys. Ei sieltä taida kristillisistä joutaa tuuraamaan omaisia edes pieneksi lepohetkeksi. Puhuvat kyllä satsaamisesta hyvään saattohoitoon, mutta kuka sitä näin kesäloma-aikaan toteuttaa kun hoitajia on tavallistakin vähemmän.

Toivottavasti Wasa Stationia ei mokata tämän enempää. Vaasa tarvitsee maamerkin ja siitä hyötyy ennen kaikkea kaupunki itse.