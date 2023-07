Tätä mieltä tänään: "Toreilla ja markkinoilla jne. tehdään jatkuvaa harmaata, kuititonta kauppaa käteisellä. ’Kuittikone unohtunut’ -ilmoitukset yleisiä."

Nyt on tullut ajankohtaiseksi tuo ennallistaminen. Mitä nyt tapahtui niille Lapin tekojärville, kuivataanko ja ihmiset joutuvat palaamaan aikanaan upotettuhin koteihinsa.

Hiekkalaatikkoleikit näyttävät jatkuvan. Annettakoon kansan valitsemille edustajille / varsinkin uudelle hallitukselle vihdoin jo työrauha! Suomi nousuun! Kenties jatkossa medialle tiedotus vain kerran viikossa... ”Kaivelut” sikseen. Olisiko jälleen, kenties oppositioon jääneiden edustajien peiliinkatsomisen aika?!

Kiitos Anne Rintamäelle I-P:n Mätäkuun jutusta! Taidat olla ainoa kansanedustaja, jolla jalat maassa. Kyllä täytyy ihmetellä, että eikö eduskuntalaitoksella ole mitään tärkeämpää tekemistä kuin leikkiä kissa-hiiri-leikkiä veronmaksajien laskuun!

Milläs lailla demareiden Lindtmannin natsipelleilyt eroaa muista? Ja onhan siellä jollain viiksetkin.

Ei näköjään ole väliä mikä Suomen taloudellinen tila on, kun 15-v. takaiset sanomiset ovat pääasia. Kepukin meni kaltaistensa joukkoon. Arvokeskustelua ja anteeksipyynnöt tehty, mutta sekään ei näköjään auta. Jos hallitus hajoaa, samoin äänestän kuin viimeksi, kun Suomen talous on mielestäni se tärkein tällä hetkellä. Ei politikointi.

Turkistarhaus lopetettava nopeutetusti. Muuten lintuinfluenssapandemia saa alkunsa pohjalaisilta turkistarhoilta.

Näin se menee, Purran on joko itse erottava pelastaakseen ehkä hallituksen, tai sitten ei, mennä niin pitkälle, että eduskunta äänestää luottamuksesta, jolloin hallitus kaatuu vaikka sillä on selvä enemmistö mutta kun teatterin käsikirjoitukseen kuuluu se, että RKP äänestää tyhjää, jolloin hallitus kaatuu. Ehkä hyvä tällä tavalla, jotta nähdään millaisia oman edun tavoiittelijoita RKP on todellisuudessa, kasataan tarpeeksi vastuuta heille, jotta nähdään todella millaisia he ovat. Tsemppiä Orpo+co.

Ei riemulla rajaa, kun sähköpyörällä ajaa. On se vain niin mukavaa, ettei malttaisi lopettaa. Maisemat vilkkaasti vaihtuu ja kroppa hetkessä laihtuu. Ps. Tunnen kaksi kaveria, jotka saivat kipeän polven tällä konstilla kuntoon. Tosi on.

Voi keskusta, mitä teet! Haluat kaataa hallituksen antamatta näyttää mitä saavat aikaan!!! Fariseuksia tuntuu riittävän: Joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven…

Mieluummin Sanna Marinin biletystä kuin Riikka Purran rasismia.

Mitä ihmettä! Vaasa-lehdessä 12.7. risut-palstalla kerrottiin, että kaupunki on myöntänyt Vaasa Festivalille 25000 euroa markkinointiyhteistyörahaa ja että Visit Vaasa tukee festivaalia 5000 eurolla. Miten veronmaksajien rahaa jaetaan näin heppoisasti kaupalliseen toimintaan tänä aikana kun tärkeämpiä rahanreikiä olisi riittämiin. Ollaanko tosiaan tasapuolisia muita yrittäjiä kohtaan? Ja keille jaetaan saadut pääsyliput? Eikö nyt ala riittämään yhden ja saman yrittäjän avittaminen!

Jo on kumma, kun media (Yle) näyttää johtavan Suomea ilman kenenkään valtuutusta. Tuntuu siltä, että media itse manipuloi hallituksen vanhoja kirjoituksia ja yrittää aiheuttaa maallemme ongelmia. Olemmeko menossa Kreikan ja Venäjän tielle? Korvaani kalskahti, kun Ylen aamutoimittaja kutsui presidentti Bidenia sanalla Se. Onko maailman suurin johtaja Ylelle ”eläin”?

Jopas nyt. Kurvinen vaatii eduskunnan koolle kesälomaltaan. Onko mieli muuttunut. Joko hallitukseen meno kelpaa? Siis vihervasemmiston tueksi!

On perin merkillistä, että opetusalalla ei arvosteta koulutusta. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ei nosta opettajan palkkaa, vaikka se nostaa hänen pätevyyttään.

Toreilla ja markkinoilla jne. tehdään jatkuvaa harmaata, kuititonta kauppaa käteisellä. ’Kuittikone unohtunut’ -ilmoitukset yleisiä.

Presidentin, kirkon, opposition ja median kaikki into kohdistuu suhteellisesti pienen joukon menneisyydessä esittämien hölmöyksien pöyristelyyn ja aivopieruja tuottaneiden ihmisten lynkkaamiseen, herjaamiseen ja maalittamiseen. Nämä samat tuomitsijatahot toimivat kuitenkin itse paljonkin vaarallisimmilla alueilla ihmiskuntaa ja rasismia ajatellen. EK ja vihervasemmisto ovat viemässä Suomea kolonialismin ja jopa siirtomaa-ajattelun sekä orjakaupan tielle. Edellisten ilmiöiden taustahan oli, että parannetaan tai turvataan oman maan hyvinvointia ryöstämällä toisen maan resurssit. Eilisen talouselämän lausunnon mukaan Suomeen tarvitaan 2050 mennessä 1,5 miljoonaa työperäistä maahanmuuttajaa. EU-tasolla tämä tarkoittaa 150 ja globaalisti ? milj. Tämä tuskin onnistuu muuten kuin houkuttelemalla kehitysmaiden parhaat osaajat muuttamaan ja näin estää maan oma talouden ja hyvinvoinnin kehitys.

Suomea tulevina vuosina miljardeilla euroilla köyhdyttävä EU:n ennallistamisasetus sai myönteisen hyväksynnän vihreiltä ja ”vihertäviltä” EU-mepeiltämme. Jälkimmäisiä olivat mm. kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja demareiden Eero Heinäluoma. Oikeistopuolen EU-meppimme äänestivät vastaan. Luonnon ennallistaminen on sinänsä todella tärkeätä, mutta Brysselissa ei ole oikein ja kohtuullista kaataa ongelmaa liian radikaalisti Suomen harteille.

Hyvin kirjoitettu M. E. Myllymäki 12.7. Mummu69.

Keskustapuolue Kurvisen julistamana pitää maan hallituksen tilannetta vakavana. Vakava se onkin mutta aivan eri syystä kuin mitä keskustajohto tuo esiin, nimittäin hallitukselle ei anneta työrauhaa vaan yritetään heti alkuun nujertaa poliittisella ajojahdilla ennen kuin se on vielä kunnolla edes päässyt aloittamaan. Sääli, että keskusta on lähtenyt tähän vihervasemmiston median tukemaan kampanjaan mukaan. Kyllä pitäisi löytyä selkärankaa pysyä omalla alkiolaisella linjalla ja nähdä mikä oikeasti on vakavaa, se ei ole menneiden puheiden kaivelu vaan se, että hallitukselle ei haluta antaa työrauhaa ohjelman mukaisten asioden hoitamiselle, mihin kansa on antanut heille valtakirjan.

Ei kannata Mäenpään kannattajan uhriutua työpostin lukemisesta kirjoittavalle. Jos oma kansanedustajani tekisi samoin, en luottaisi enää häneen. Enkä enää äänestäisi häntä. Se olisi selviö. Työposti on kansanedustajan työkalu ja toisekseen kansanedustajan on oltava aina tavoitettavissa. Kannattaa tutustua perustuslakiin. Miksi lähteä ehdokkaaksi, jos työposti tuottaa vaikeuksia? Lukiessaan ei kompastuisi asioihin, joka meille muille on selviö. Ehkä Mäenpään pitäisi mennä sinne peilin eteen, ei kommentoijan 10.7. Hän oli oikeassa.

Kiitos Esa Hytti mielipiteestäsi ”Kaapin kahleet” pe 14.7! Ei tuota olisi paremmin voinut kirjoittaa.

Miksi ja-sana korvataan nykyään sekä-sanalla? Mihin jäi sekä että?

Ylen toimittaja ei ”Biden-päivänä” ollut kuullutkaan Kalmarin unionista (1397–1523), joka oli tavallaan pohjoismaisen EU:n edeltäjä ja jossa Suomikin mainittiin neljäntenä unionimaana Tanskan, Norjan ja Ruotsin ohella. Sen sijaan Jukka Mäkynen on (15.7.) selvillä ainakin Suomen autonomian ajan jälkipuolen kielitaistelusta. Kielitaistelu laantui, kun tuli tärkeämpääkin tekemistä autonomian tultua uhatuksi. Nyt meillä on asiat hyvin, joten voimme huoletta keskittyä solvaamaan ministereitä. Se kylläkin sataa Putinin laariin, koska se on kansallista yhtenäisyyttä hajottavaa. Hänelle sopisi laajempikin eripura ja EU:n kutistuminen Kalmarin unioniksi.

Kyllä demokratia on enemmistövaltaa. Vähemmistövaltaa kutsutaan diktatuuriksi. Jo demokratian kehdossa, muinaisessa Kreikassa, äänestettiin ja enemmän ääniä saaneet voittivat.

Vimpelin Veto, teidän viimeisimmässä yleisötyytyväisyyskyselyssä (2018) jopa 72% vastanneista oli tyytyväisiä ottelutapahtumaan mm. ilman pelinaikaista musiikkia. Ei näytä enemmistön mielipide vaikuttavan. Minkä mukaan jatkossa aiotte peleissä toimia enemmistön vai vähemmistön?

Pidin RKP:tä demokratiaa kunnioittavana puolueena, mutta jatkuva äänestystuloksen vähättely ja Riikka Purran savustamisyritykset saivat mielipiteeni muuttumaan. RKP näyttäytyy nyt hallituksen häirikkönä, jolle tärkeintä on oman. kuvitellun sädekehän kirkastaminen. Minulle se mustui.

Alkaa jo epäilyttää, onko RKP hallituskelpoinen.