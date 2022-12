Tätä mieltä tänään: "Torin ympäristö pilattiin jo kun autot siirrettiin sivuun ja paluuta ei ole ennen kuin autot saadaan takaisin."

Hienoa Seinäjoen helluntaiseurakunta, kun tuotte joulun todellista sanomaa esille! Nykyään korostetaan materiaalista ja nautinnollista joulunviettoa eikä kouluissakaan juurikaan opeteta kristinuskoa. Sen vuoksi on hyvä, että edes jossain kerrotaan joulun alkuperäisestä merkityksestä. Kiitos IP, kun julkaisitte jutun.

Seinäjoen kaupungintalon lilat valot ovat niin hurmaavat, tulen joka kerta hyvälle mielelle kun ajan ohi, kyllä valoa ja väriä tänne pimeyteen mahtuu.

En ymmärrä pääkirjoitusta 1.12. Ympäristövaliokunta kuuli yli 100 asiantuntijaa, arvostan jos joku uutta tietoa saatuaan voi muuttaa mielipidettään. Onko tämä koko valiokuntalaitos vain teatteria, jos näin ei voida tehdä. Kyllä on sitten hukattu asiantuntijoiden ja edustajien kallista aikaa. Rapauttaa koko valiokuntatyön arvostusta. Olen kaupunkilainen metsänomistaja.

Työllisyysprosentti on kohentunut väestön ikääntymisen ja vähenemisen johdosta. Ei todellakaan älyperäisen toiminnan seurauksena.

Ruukintien liikenne on lisääntynyt parin vuoden aikana todella huimasti. Kärjen asuinalueen laajennus ylettyy jo kauas pitkälti yli Eskoon sekä Pajuluoman uudet asuntoalueet ovat tehneet Ruukintiestä vilkkaimman tiestön. Tiedän tasan tarkkaan kun olen asunut tämän tien vieressä 20 vuotta vanhan pappilan luona. Aamuruuhkat ja Iltaruuhkat ovat jo sitä luokkaa, ettei näistä sivuteistä enää tahdo päästä Ruukintielle muuten kun vaarantaen omaa ja kanssa kulkijoiden matkaa. Ollaan nyt siinä murtumispisteessä, että on ihan pakko jotain tehdä. Vapaudentien jatke on nyt enemmän kuin pakko laittaa käyntiin. Vaikka Törnävän kirkkotien alta, päältä tai keskeltä. Nyt tarvitaan järkevää ja kauaskantoista toimintaa ja laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Tarkoitan ruuhkaisella Ruukintiellä sieltä kaukaa Kärjen perältä, tähän Vuoritien liikenneympyrään. Tällä välillä liikenne ruuhkaantuu ja on muuttunut todella vaaralliseksi.

Matti Hurmeen ajatus Sissit-elokuvan esittämisestä itsenäisyyspäivänä on hyvä, mutta hyväksyvätkö kaikki, että lotat esitetään miehiin meneviksi, helpoiksi saaliiksi? Luutnantti Oravistokin kellistää Mannerheim-ristinsä ansiosta useamman lotan, vaimosta nyt puhumattakaan.

Sinä joka väitit palstalla, että pääministeripuolueen johdolla työllisyys on noussut, niin tiedoksi, että ei ole. Laskentatapa on muuttunut, kun kaikki tunninkin viikossa ”töitä” tekevät lasketaan työlliseksi. Lue tarkemmin.

Voisiko I-P kysyä esim. Martoilta vinkkejä edullisista ja hyvistä jouluruoista? Jos esim. 6-henkisessä perheessä olisi jouluruokia varten käytössä 50 tai 100 euroa, miten sen saisi riittämään neljän päivän ruokiin?

Mitä erikoista Marin on saanut aikaan, että presidentti antoi hänelle arvokkaan mitalin?

Eduskuntavaalit lähestyvät. Kannattaa miettiä, äänestääkö sinne yhteisten asioitten hoitajaa, vaiko tyhjän naurajaa ja muitten puolueitten kannanottoja nyökyttelemään!

Luonnon ennallistamista on tapahtunut jo vuosikymmeniä. Maatiloja on jäänyt kylmilleen tuhansittain. Aikoinaan raivatut pellot on jollain alueilla metsittyneet takaisin luonnontilaan. Onko nämä asiat otettu huomioon päättäjätasolla?

Omiensa silmissä kyllä, torin ympäristö pilattiin jo kun autot siirrettiin sivuun ja paluuta ei ole ennen kuin autot saadaan takaisin.

Vuodesta 2006 alkaen ovat koululaitoksemme Pisa-tulokset heikenneet. Maailmanmaineemme tältä osin alkaa olla mennyttä. Virokin menee jo edellä. Inkluusioon, pyrkimykseen keinotekoiseen tasa-arvoisuuteen luokkayhteisössä, on Suomessa menty. Kaikki samassa ryhmässä ilman eriytyksiä aiheuttaa opetuksessa monenlaista häiriötä. Nopeasti oppivat edistyvät aikaisempaa hitaammin ja hitaammin oppivat edistyvät entistä hitaammin. Paluu entiseen!

Taitaa noissa mersuissa olla valot kellokytkimellä joskus iltayöstä ja vilkut automatiikalla, että ku etupyörät kääntyy niin vilkku syttyy, jos syttyy.

Atrian toimitusjohtaja eläkkeelle 60-vuotiaana (I-P 1.12.). Leikkaushihnalla teurastajan täytyy paljon kauemmin. Kyllä tavallista kansaa viedään kuin pässiä narussa.

Vaihtakaa kissat ja koirat sellaisiin lemmikkieläimiin, jotka syövät vain kasvisruokaa.

Etupäässä iltapäivälehdistö on vaan kiinnostunut pääministerin toimista vaikka pitäisi esim. kiinnostua miten Suomen europarlamentaarikot toimivat mutta se ehkä ei näitä tärkeitä asioita hoitavia hömppämedioita saati Yleäkään paljon kiinnosta.

EU voi olla hyvä meille, mutta se käsillä puhuminen ja poskipussailu. Hyi yök!

Onkohan jo kaikissa kirjastoissa lapsille, nuorille, senioreille, kaikillekin myös harrastusvälineiden vuokrausta, pieni kahvio, jopa pieni keittoruokala? Kirjastot voisivat olla monipuolinen, päihteetön, turvallinen, rauhallinen, kodikas ikään kuin perhekeskus ennaltaehkäisemässä yhteiskunnan ongelmia. Siellä voisivat myös eri harrastustoiminnat esittäytyä.

Hesari ja tämä lehti toteavat 1.12. pääkirjoituksissaan kuin yhteisestä sopimuksesta, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Siksi hallitusta ei muka saisi kaataa. Maalaisjärjellä ajateltuna nopein tapa saada toimintakykyinen hallitus on kaataa nykyinen, pitää vaalit ja muodostaa uusi hallitus.

Hyvä hallitus, laittakaa hiilivoimalat tilapäisesti käyttöön talveksi, niin kukaan suomalainen ei joutuisi sähkökatkolle.

Lukekaa kolumni (4.12. Ilpossa), Tiina Juujärvi. Ei tämä elämä niin vakavaa ole – tikahduin nauruun...

Kertunlaakson koulu, päiväkoti ja pallokenttä on kuin joulukuusi. Ehkä nyt voisi tarkastella mitä valaistusta on päällä, kun sähköpula uhkaa. Kentällä tuskin nyt on välttämätöntä enää palloa potkia.

Kuvitelkaa Orpo pääministerinä ja hänen esiintyminen maailmalla kun hyppää Marinin saappaisiin. Jää kyllä EU:n jalkoihin. Kuinkahan metsien ennallistamisen kanssa käy. Kotimaassa on hyvä huudella ja leikata asumistukea. Niin sitähän ei suurituloiset saakaan eli ei koske heitä.

”Seurakunta- ja eduskuntavaaleissa äänestän minkä tahansa puolueen ehdokasta, joka lupaa nostaa yleiseen keskusteluun lapsiamme ja nuorisoamme tuhoavan verovaroin ja mainoksin kustannetun seksiä, väkivaltaa, halventavaa kielenkäyttöä, ahneutta ja alistamista sisältävän viihteen.” Jäi ääni antamatta. Katsotaan kuinka käy kevään vaaleissa.

On vaan kumma nyt kun liikennemerkit uudistettiin. Minulle ainakin tulee merkistä mieleen mies ja poika. Ei auta muuttaminen pallopääksi.

Haloo kaikki poliitikot. Kolme ruoantuottajaa päivässä lopettaa. Tuntipalkaksi jää noin 6 euroa. Ruoka kallistuu mutta maanviljelijän korvaus ei ole noussut.

Merien muoviroska aivan järkyttävää luettavaa (I-P 28.11.) Yhdistit maailman merien muoviroskat kauppojen muovipussien hintaan. Tiedoksesi, että Suomessa muovipulloilla on pantti ja pullot palautuvat yli 90% kierrätykseen. Kaupasta ostettu muovipussi, joka on lähes aina tehty kierrätysmuovista, menee uusiokäyttöön roskapussina, joka ainakin Vaasassa poltetaan kaukolämmön energiaksi. Jos et sattunut tietämään, niin paperipussin hiilijalanjälki on 40-kertainen muovipussiin verrattuna.

Valoa tarvitaan pimeään aikaan, mutta vain maltilla jouluvaloja!

Kyllä laatikkomaiset koirankoppeja muistuttavat palikat sopii Seinäjoelle hyvin. Kuvaavat kivasti vallitsevaa lattapäisyyttä.

Aika nuhaista on myös opposition esitykset miten velkaantuminen saataisiin kuriin. Sotemenot ovat aivan tolkuttomat ja siellä haaskataan rahaa kaikenlaiseen turhaankin. Nyt on turha huutaa lisää rahaa hyvinvointialueille, kun mieluummin pitäisi sieltäkin uskaltaa leikata ja laittaa oikeasti virkamiehet ja päättäjät priorisoimaan. Tämä on pakko tehdä, mutta kukaan ei uskalla. Itketään, että raha ei riitä, mutta oikeasti ei tiedetä mihin kaikkeen se menee.