Tätä mieltä tänään: "Turun tunnin junan sijaan olisi raha laitettava tiestön parantamiseen. 3 miljardilla saataisiin tiestön korjausvelkaa rutkasti pienennettyä. Äly hoi."

Vastikkeellinen sosiaaliturva on tuttua nälkävuosilta, esim. luiden päälle rakennettu rata Riihimäki–Pietari, nyt vastaavastiko Petterin tunnin juna?

Mahdollinen tuleva päivittäistavarakaupan myytävien alholijuomien alkoholiprosentin nostaminen 8 %:iin ei aiheuta alkoholismin nousua niinkuin ei aiheuttanut viimeksikään kun nostettiin 5,5 %:iin. Sen sijaan kaupalle tulee suuria haasteita, mihinkä kaikki uudet mahdolliset variantit saadaan mahtumaan ja mitä jätetään pois valikoimista. THL:n on turhaa taas pelotella mahdollisesta nostosta.

Hyvät kanssasisaret, kulkekaa toreilla ja rannoilla upeissa lierihatuissanne mutta jättäkää hattu kotiin, kun menette konsertteihin ja kesäteattereihin. Lierihatun takana istunut. Hieno oopperaelämys jäi vajaaksi, kun näytöksen sijasta jouduin katselemaan hattuasi.

Voi teitä Orpo ja kumppanit. Suomessa aiotaan pientuloiset ja köyhät tappaa nälkään. Sitä ihmetellään jo ulkomaillakin. Eikö teillä ole mitään oikeustajua? Ittelle vaan korotuksia. Rahat virtaa ulkomaille. Olisko mitään, jos olis omavara, vieraanvara ja jäämisen vara. please...

Ähtärissä on hieno yrittämisen kulttuuri. Ilman toimivaa kunnallispolitiikkaa ongelmat olisivat aivan erilaiset. Poukka on oikeassa.

Mutta miksi sekä huonon johtajuuden ja huonojen alaistaitojen ongelmat molemmat ”hoidetaan” samalla tavalla, eli syyttämällä sitä ”alaista”? Varsinkin silloin kun ”alainen” on fiksumpi kuin ”johtaja”.

On hyvä, että aina ajoittain muistutetaan, että naiset saivat äänioikeuden vuoden 1906 eduskuntauudistuksessa. Harmillista vain, että aina unohdetaan mainita vielä suurempi uudistus, eli että naiset saivat myös vaalikelpoisuuden, siis oikeuden asettua kansanedustajaehdokkaaksi. Moni tätä oikeutta käyttikin jo nykyajan ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1907, heistä kuuluisimpana ”Suomen piioista kiukkuisin”, Miina Sillanpää, josta tuli jo 1920-luvulla maailman ensimmäinen naispuolinen ministeri. Yleisen demokratiakehityksen kannalta vielä suurempi, oikein yltiödemokraattinen uudistus oli se, että Suomessa mentiin säätyvaltiopäivistä suoraan yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Sääty, varallisuus tai mikään muukaan seikka ei ollut ratkaiseva, vaan äänestysoikeuteen riitti pelkästään täysi-ikäisyys eli vähintään 24 vuoden ikä. Samaa tasa-arvon ja demokratian yltiöpäisyyttä osoitti se, että Suomen eduskunnasta tuli yksikamarinen, joskin suuri valiokunta jäi tavallaan muistuttamaan kaksikamarisen systeemin ylähuonetta tai senaattia. Nykyään suuri valiokunta on oikeastaan menettänyt merkityksensä ja siitä on tullut lähes pelkästään EU-valiokunta.

Pyöräilijöillä näyttää olevan liikennesäännöissä ihan omia sääntöjä. Ihmettelen, että aikuisetkin ajavat suojatiellä keskellä kaupunkia miten sattuu. Autoilijoiden on pakko päästää nämä yli, muuten ajaisivat alle. Nyt voisi vaikka jakaa pyöräilijän liikennesäännöt joka kotiin ja velvoittaa opiskelemaan ne koko perheen voimin.

Alaistaidoista olen samaa mieltä Il-Po:ssa 16.2. kommentoineen kanssa. Ollessani esimiehenä parhaiten pärjäsivät oma-aloitteiset, kommunikoivat ja osaamistaan kehittävät henkilöt. On vanhakantaista esittää nykyään kritiikkiä vain huonosta johtamisesta. Jokaisen pitää ottaa vastuu omassa roolissaan. Esimies on joukkonsa johtaja ja valmentaja antaen henkilöstölleen vastuuta ja edellytykset kunkin rooliin liittyvien tehtävien suorittamiseksi. Terveessä organisaatiossa myös esimies siirretään uuteen rooliin, jos esimiestyö ei onnistu. Jatkossa työtyytyväisyys on organisaatioille entistäkin tärkeämpi kilpailuetu hyvien työntekijöiden saamiseksi, joten ylin johto yleensä ymmärtää hyvän johtamisen merkityksen.

Vai nauratti Kelan väkeä, kun asiakkaat yrittivät tuoda kirjekuoriaan remontin alla olevaan Kelan rakennukseen. Muutosta ja uudesta osoitteesta ei todellakaan ole tiedotettu riittävästi. Netissä tietysti vaan kerrotaan, mutta kun Kelan asiakkaissa on monta nettiä omistamatonta ja osaamatonta. Siksihän he niitä paperikirjeitään yrittävät tuoda. Ilpon jutussa 15.6. olisi voinut olla selkeät ohjeet, mikä on uusi osoite ja miten sinne löytää, vaikka karttakin. Tiedot voisi myös julkaista Eparissa. Pienimpien tukien varassa elävien on laskettava rahat päiväkohtaisesti. Päivänkin viivästys tuen maksatuksessa sotkee esim. lääkkeiden riittävyyden tai laskun hoitamisen siirrettynä eräpäivänä. Tarvittavat paperit yritetään siksi toimittaa joskus epätoivon vimmalla kelaan eikä siinä silloin kauheasti naurata.

Nyt tarkkana. Nykyinen ilmaston mittaushistoria alkaa Suomessa 1961! Näin lyhyt ”historia” ja sen jälkeisistä ”ennätyksellisistä” tapahtumista on tarkoitushakuista uutisointia! Todella härskiä!

Pohjalaismaakunnat ovat Suomen tuulivoimamaakuntia. Nyt noin 1 400 tuulivoimalasta noin 1 000 on Pohjois-, Keski-, ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ja Pohjanmaan maakunnassa. Ja nyt suunnitteilla olevista tuulivoimaloista noin 2/3 tulisi pohjalaisalueille, joille ne tulevat tuottamaan lisää huomattavaa taloudellista toimeliaisuutta. Vuokrat, verot ja huoltotyöt tuottavat vuosikausia tuloja. Kunnallisverojakin voitaneen merkittävästi alentaa.

Ei voi olla totta, että Vaasassa hyväksytään tällaisia Hietasaarenkadun kaltaisia töitä. Ei voi sanoa että kuin; meillä on vääriä ihmisiä valittuina sekä virkamiehinä että valtuutettuina, jotka eivät ajattele verorahojen järkevää käyttöä.

Olen kiitollinen, että sain pikkutyttönä hyppiä rauhassa hyppynarua ja twistiä ja touhuta muita pikkutyttöjen touhuja. Antakaa lasten olla rauhassa lapsia, lapsuus on pieni hetki elämää, sitä ei saa takaisin. Aikuiset kouhottakoot keskenään seksuaaliasioita.

Sijoitusasunnosta saat korot vähentää verotuksessa mutta omasta asunnosta korkovähennys on poistettu. Miksi näin, Orpo, kokoomus? Olisiko oikeudenmukaista kääntää tämä asia?

Suuri ja mahtava Neu... eiku EU määrää: suot pitää ennallistaa. Mennääs tosta nevan yli että heilahtaa, sano tuulipuiston tiehoitokunta.

No nyt sai kansa mitä halusi, tästä käy taas ilmi ketkä ovat pienen ihmisen asialla. Kyllä on synkkä tulevaisuus taas sairailla ja eläkeläsillä lääkkeiden hintojen noston jälkeen. Olisi voitu nostaa viina-, tupakkaveroa enemmän ja jättää tuo lääkkeiden vero nostamatta. Pidettiin huoli, että suurituloiset pärjää (Jaakko Tepon laulun sanoin).

Kysyisin Fortumin asiakkuuspäälliköltä, miksi piti tietää jo syyskuulla, vaikka edellinen sopimus kesti helmikuun loppuun. Sopimus piti lyödä silloin lukkoon, kun uhottiin, että talvella voi hinta olla yli 40c/kWh. Onko tämä kohtuullistamista, jolla me maksamme johtajien munauksia (Uniper/Venäjä)? Koska me saamme hintaan korjausta? Meitä on paljon, jotka erehdyimme ottamaan tämän korkeahintaisen (kuusinkertaistui) sopimuksen. Odotan vastausta kyseiseltä asiakkuuspäälliköltä.

Myöhästyit! Ehdotit, että opettajien pitäisi istua koululla neljään, kuten muutkin duunarit. Mutta niinhän me jo teemmekin. Me viivymme siellä töissä oppituntien päätyttyäkin. Ainakin ne, joilla on työhuone. Meillä muilla on työhuone kotona, josta me – voi kauhistus! – vaadimme oikein työhuonevähennystäkin. Viikonloppuna taas kokeita ja tutkielmia ei voi tarkastaa koululla, koska siellä on hälytykset päällä, joten se on tehtävä kotona. Yksi tämän työn suoloista onkin juuri työn järjestelyn vapaus, tiettyyn mittaan asti. Esimerkiksi nelosia voi jaella kauniina toukokuun päivänä vaikka puiston penkillä istuen, ellei koepapereita ole kovin monta arvioitavana.

Jaakko Koskela esitti hyvän kysymyksen; Mihinkä dataan liialliset satsaukset pyöräteihin perustuvat? Kirkkopuistikko hyvänä surkeana esimerkkinä.

Turun tunnin junan sijaan olisi raha laitettava tiestön parantamiseen. 3 miljardilla saataisiin tiestön korjausvelkaa rutkasti pienennettyä. Äly hoi.

Onnittelut 50-vuotiaalle Ähtärin eläinpuistolle. On ollut hienoa käydä lastenlasten kanssa eläinpuistossa ja opettaa luontoarvoja ja tutustua eläimistöön näin upeassa ympäristössä. Näiden antoisien retkien myötä on nuorimmainen 3 v. muuttanut tulevaisuuden suunnitelmiaan, hän ei haluakaan enää isona hammaslääkäriksi, vaan hänestä tuleekin jänis!