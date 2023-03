Tätä mieltä tänään: "Työ ei varsinkaan ennen ollut mikään ilo ja elämän tarkoitus. Työturvallisuuskin oli vähän niin ja näin. Ihmisten ilot ja elämän tarkoitus tulivat muualta kuin työmaalta."

Kun katsotaan taaksepäin, ihmisten elämä ei ollut paremmin. Mielenterveys ei ollut parempi mutta mielenterveyshaasteista ei puhuttu eikä niihin haettu ammattiapua, koska niitä hävettiin. Ei työhön ole koskaan sitouduttu yhtään sen enempää kuin nytkään. Miksi työntekijän pitäisi edes sitoutua työnantajaan, koska ei työnantajakaan sitoudu työntekijään? Työ ei varsinkaan ennen ollut mikään ilo ja elämän tarkoitus. Työturvallisuuskin oli vähän niin ja näin. Ihmisten ilot ja elämän tarkoitus tulivat muualta kuin työmaalta. Sovitut työt hoidettiin sovittuna aikana palkkaa vastaan ja vapaalla pyrittiin välttelemään työnantajaa. 1970-luvun alussa alettiin maksaa jopa lomaltapaluurahaa, jotta työntekijät palaisivat edes takaisin töihin. Keino kertoo ehkä sen aikaisesta työnilosta. Lakot eivät vie talouttamme tuhoon. Lakoilla pyritään pitämään palkansaajien puolia, koska muuta vaihtoehtoa ei näytä pesosten ja wahlroosien kanssa olevan, kun työnantajat hinkuvat työehtojen huonontamista ja paikallista sopimista. Lakkorintamalla on sitäpaitsi nykyään paljon hiljaisempaa kuin esimerkiksi 1980-luvulla.

Mikä oikein on mennyt unkarilaisiin, heidän suhtautumisessaan suomalaisiin, verrattaessa viime vuosikymmeniä tähän päivään? Unkarilaiset suomalaisia useammin saattoivat korostaa kaukaista sukulaisuussuhdettaan suomalais-ugrilaisena kansana. Kielissämmekin on samankaltaisia piirteitä. Ystävällisyyden sai suomalainen kokea Unkarissa turistina. Nyt Unkarissa pohditaan parlamenttia myöten Suomeen liittyviä kielteisiä seikkoja. Perin outo asenne.

Olisikohan Suomen vihdoin otettava Euroopan unionissa ohjat käsiinsä? Saksasta ei siihen ole sen kummemmin kuin Ranskastakaan. Puola on osoittanut tarmoa ja johtajuutta, mutta sen demokratiassa ja oikeusvaltiossa on puutteita. Jos nyt Suomi viitsisi ryhdistäytyä, olisi sillä paikkansa Euroopan yhdistämisessä ulkopoliittisesti ja puolustuksellisesti.

Tekstaten-palstalla on ihmetelty Musta Hevonen -sarjakuvaa. Juntit ja hevosmiesten tietotoimisto vaativat sen poistamista. Junteille ja lakkipäiden kerhoille tiedoksi, että samaista suomalaista sarjakuvaa julkaistaan myös mm. Amerikan maassa, nimellä Dark Side of The Horse. Joku Pöyrööt ei ikimaailmassa pärjäisi siellä. Ei edes muualla Suomessa.

Te, jotka syytätte koiranomistajien koiria jätöksistä. Kulkekaa esim. Seinäjoen Ideaparkin kärrykatoksen ohi niin näette että kaksijalkaiset ”järjelliset” eivät kykene viemään tupakantumppeja, purkkaa eikä karkkipapereita ymv. roskiin. Poltelkoot kotona ja sotkekoot omat paikkansa. Työtön sais töitä valvomaan kamerasta ja jakamaan sakkolappuja. Käykää optikolla jos roskis hukassa. Koiran kanssa ei voi siitä kulkea mustiinjamirriin. Nimim. koirani söi purkan.

Mihin sähköntuottajat ovat hukanneet vesivoiman? Jokin aika sitten sähköyhtiöt mainostivat, että heidän sähkönsä on tuotettu vesivoimalla. Ei vesivoiman tuotantokustannukset ole nousseet, silti kaikki tuottajat ovat nostaneet hintansa pilviin.

Toivon valittavilta päättäjiltä rohkeutta tehdä myös ne vaikeat päätökset, medialta malttia kuunnella ja välittää perustelut ja ennen kaikkea meiltä tavallisilta äänestäjiltä ymmärrystä ja hyväksyntää.

Unkari pelaa likaista peliä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä. Olisikin aika muistuttaa Unkaria siitä, että niin Suomi kuin Ruotsikin on EU:n nettomaksajia ja Unkari EU:n suurin tukiensaaja. Suomi ja Ruotsi voivatkin halutessaan vaikuttaa tähän asetelmaan mikäli nyt nopeasti ei olla Natossa.

On ihmisen itsetunto humpuukin varaan rakennettu, kuten urheilijoiden voittoihin muiden maiden urheilijoista. Turhaa rahan haaskausta ja yliarvostettua vouhotusta koko kilpaurheilu. Tekisivät jotain tuottavaa työtä.

Toipuva alkoholisti kirjoitti hyvän kirjoituksen 3.3. IP:ssa. Toivottavasti seurakunnan johtohenkilöt lukevat sen, että ymmärtäisivät työntekijänsä ala-arvoista kohtelua. ”Kuka heitti ensimmäisen kiven?”

Nyt Seiverkot pää kylmänä! Vaikka jäittekin Ilpossa 4.3. olleen ahneustaulukon viimeiseksi, ei ole mitään syytä kiirehtiä nostamaan siirtohintoja. Maltillinen sähkön ja siirron hinnoittelu on suuri syy asua juuri Seinäjoella.

Tv:stä ei juurikaan tule nykyään järkevää katsottavaa!

Ehdotan uutta eläkkeenmaksuremonttia, että takuupalkan saisi kaikki alle 2000€ eläkettä saavat ja sen päälle laskettaisiin työvuosista kertyvä lisä. Muuten tuntuu tosi kornilta, että 40 vuoden työrupeaman jälkeen pienen eläkkeen saavan eläke on muutamaa satasta enemmän kuin takuueläke. Näin saataisiin rahaa enemmän, meille pienellä eläkkeellä kituuttaville ja pitkän työuran tehneille. Työn arvostus olisi näin reilumpaa. Ihmettelen myös, miksi eläkkeestä maksetaan edelleen veroa, sitähän on jo maksettu pitkä työura. Uudet kansanedustajaehdokkaat voisivat ottaa tästä kopin, sitä minäkin arvostan vaaliuurnalla.