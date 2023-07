Tätä mieltä tänään: "Työvoimapulasta pääsee helposti eroon. Kohennetaan sekä palkkausta että työoloja."

Pohjanmaan poliisissa pulaa ruotsinkielisistä poliiseista. On se vaan rikkaus tuo kaksikielisyys! Grattis Vasa!

Selvä ei maakuntien yhdistämiselle! E-P ei halua liittyä ruotsinkieliseen Pohjanmaahan. Jättäkää jo meidät rauhaan. Vaasa kuihtukoon keskenään. Tähyämme tutun ja mukavan Tampereen suuntaan.

Minkä takia miljardeille ihmisille merkityksellisiä ”pyhiä” kirjoja pitää julkisesti häväistä? Polttaisivat vaikka rintaliivejä.

Kiitos Ilkka-Pohjalainen, kun kerrotte Vaasan kissatalon tilanteesta. Toivottavasti ihmiset heräävät auttamaan.

No nyt on sitten valittu ajojahdin kohteeksi kolmas perussuomalainen.

Sananvapaus tarkoittaa myös sanomisen vastuuta. Sydämensivistys tuppaa unohtumaan niin sanotuilla ”suoraan sanojilla”.

Laihialla keskusta-alueen kaahaajat kuriin! Kunnan päällikkö Rikala ja kumppanit, tehkää jo jotakin konkreettista! Lukuisia vaaratilanteita on jo ollut ihan tarpeeksi! Ja kohta koulut taas alkaa ja kevyttä liikennettä enemmän.

Hätävideopuhelut! Voi hyvänen aika, taas kymmenien miljoonien projekti, joka ei valmistu koskaan (väh. 10 v). Laittakaa nyt perustyön resurssit kuntoon (mennyt jo yli 20 v) ja tehostakaa toimintaa (toimipaikkoja vähemmälle) ja unohtakaa nuo videopuhelut. Menee työntekijöiltä loppukin työssä jaksaminen, jos tuohon humppaan lähdetään. Onko asiantuntijoita liikaa, että niille pitää saada hommia? Pitää muistaa miksi Häke on ylipäätään olemassa, ei sen pidä olla mikään ”asiantuntijoiden” hiekkalaatikko, mitä se on valitettavasti viime vuodet ollut. Perushommat kunniaan.

Kai Riikka Purra ymmärtää tehdä Junnilat?

Mikko Hautala, samaa mieltä. Parasta A-ryhymää presirentiksi. Tietää itäystävän metkuusta ja Amerikan asioosta. Ei mikää tuulimyllyn lämmittäjä.

Parveketupakoinnista valittajille tiedoksi, että tehkää talonne hallitukselle seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä aloite parveketupakoinnin kieltämisestä. Hallituksen pitää ottaa asia yhtiökokouksen asialistalle ja kokous päättää enemmistön äänillä lopettamisesta. Aloitteeseen voi jo kerätä nimiä samoin ajattelevilta ja lobata asukkaita päättämään asian puolesta. Päätöksen jälkeen hallituksen on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. On turha marista asiasta tällä palstalla, vaan pankaa itse toimeksi taloyhtiössänne.

Edelleen on sakkorysä Vaasassa Kirjastonkatu 8:n kohdalla. Kieltomerkki on huomaamattomasti valaisinpylväässä lähes puidenlehtien takana. Merkki siirrettävä jalkakäytävän ja ajoradan väliin! Luulisi kaupungilla olevan varaa siihen.

Eihän sen Ylen saisi persujen tekemisistä kertoa, muiden kyllä.

Ministerin virkaan pitää olla ns. puhtaat jauhot pussissa. Purran pitää ymmärtää erota tai hänet pitää erottaa virasta.

Suomessa tuskin koskaan on asiat olleet näin hyvin kun nyt ovat. Kevään vaalien jälkeen kaikkien olisi pitänyt ymmärtää se. Vaikka olisi muodostettu minkälainen hallitus tahansa, siitä tulee parempi kuin edellinen hallitus .

Kiitos taas niin hyvästä kirjoituksestasi I-P:ssa ke 12.7., Markus E. Myllymäki. Voisiko asian enää paremmin sanoa?

Jos aiemmin Junnilan ”pimeä puoli” tuli esiin yllättäen niin kyllä Purra ylitti tämän riman rajusti. Lasten hakkaamista ja tappamista? Purran ei pidä vain irtisanoutua rasismista vaan irtisanoutua hallituksesta ja kansanedustajan tehtävistä myös. Orpolta täydellinen epäonnistuminen hallituksen kokoamisessa! Onko Orpo pätevä johtamaan hallitusta?

PS:n perumat kehitysapuvarat korvatkoot päästöjämme niin, että kohdemaat työllistyvät puunistutukseen. Alalla on jo 1 dollarin markkinahinta. Maailman päästöjen ennustetaan kasvavan edellisvuodesta vielä vuosikymmeniä, joten vain istutus-kasvatus-käyttö-sykli voi pelastaa ilmaston.

Hävetköön Vaasan kaupunki, miten kohtelee Vaasan kissataloa ja sitä pyörittävää yhdistystä. On se kumma, ettei kissatalolle löydy kaupungin keskustan läheisyydestä kunnollisia tiloja. Miettikää, minkä palveluksen kissataloa pyörittävä yhdistys tekee Vaasan kaupungille huolehtiessaan kodittomista kissoista? Kissatalo voisi olla myös hyvää ja positiivista mainosta Vaasalle, jos kunnolliset tilat löytyvät. Ja kaiken lisäksi kyseessä on vapaaehtoisten tekemä työ. Hävetköön myös Isolahden kissojen vihaajat. Nyt kansanliìke pystyyn Vaasan kissatalon kissojen puolesta! Miten päättäjät voi olla noin julmia ja välinpitämättömiä?

Kyllä on uutisaiheet valtakunnassa vähissä, kun joudutaan kaivamaan kymmenien vuosien takaisia kirjoituksia ja sanomisia. Kova on yritys kaataa hallitus, todellisuudessa tehdään vain hallaa Suomen imagolle. PS:n kannatus ainoastaan nousee tällaisesta ajojahdista.

Kun Seinäjoen kantakaupungin alueella tehdään tonttisuunnittelua, pitää muistaa, että aivan kaikki eivät halua omakotitaloa kadun varteen omakotitaloalueelle. Osa perheistäkin haluaa asua pysyvästi keskustassa kerrostalossa työpaikan ja palvelujen vieressä ilman autoa eikä ole aikomustakaan muuttaa kauemmas omakotitaloon.

Taloyhtiö selvitystilaan. Näin käy, jos esim. on ”nukkuvat” tilintarkastajat. Eli katsotaan tilikirjoista vain se rivi, mihin tulee tilintarkastajan allekirjoitus, että saa oman palkkion nostettua ja pysyy välit hyvänä isännöitsijään.

Edustaja Peltokangas sanoi I-P:n haastattelussa, että tunkio alkaa haisemaan, jos sitä kaivaa. Tarkoittiko puoluejohtoa?

Niin vaan saatiin Vaskiluotoon aikaan ihan yleinen katu, joka on päiväsaikaan tyhjä, vaikka parkkipaikkoja tarvittaisiin. Kateus se on mahtava voima. Tosin kaupungin päättäjien pitäisi nähdä sen yli.

Orpon hallituksen kaatuminen on putinismille se ”viimeinen oljenkorsi, joka katkaisee kamelin selän”.

Montako äärioikeistolaista puoluetta Suomen hallituksessa onkaan, kun Orpo sanoi Saksassa ettei ole ”puoluetta”. Yksikössä.

Eduskuntavaaleissa 2023 Rinteen/Marinin hallituspuolueet saivat 50 % annetuista äänistä ja 100 kansanedustajaa. Purran/Orpon oppositiopuolueet saivat 50 % annetuista äänistä ja 100 kansanedustajaa. Kansan enemmistö halusi...

Työvoimapulasta pääsee helposti eroon. Kohennetaan sekä palkkausta että työoloja. Lisäksi avoin ja yhteiskuntavastuullinen TKI-toiminta on syytä yhteensovittaa todellisuuteen.

Kukas se poliitikko/viranomainen olikaan, joka sanoi, ettei Suomessa koskaan voi tapahtua kuten Ruotsissa (vrt. esim. nuorten jengiytyminen)?

Tangomarkkinoiden uudistus olisi kannattanut aloittaa siitä periaatteesta, että pidetään tapahtuma tangon lippulaivana. Yleisömäärä ykköstavoitteena on huono tavoite tangon kunnioittamiseksi. Tapahtuman keston voisi tiivistää pariin tangontäytteiseen päivään. Tällöin maksullisella kadullakin olisi varaa tykittää tangoa ja hyvää tanssittavaa iskelmää usealla lavalla yhtaikaa. Kuten ennen vanhaan. Näiden päivien pitäisi pyrkiä siihen, että kaikki kuninkaalliset kootaan paikalle nähtäväksi ja kuultavaksi. Kuninkaallistittelin voittaneen kykyä laulaa muutakin kuin tangoa ei testaa se, että hänet laitetaan laulamaan pop-kappale, jolle on tehty sopimaton tangomainen sovitus, ja jonka kuuntelu on kaikille piinallisen pitkäveteistä.

Jukka Mäkynen, PS:n Vilhelm Junnila teki natsiteemasta kohun, ei RKP. Ahvenanmaan aseman voit muuttaa perustuslakia uudistamalla. Vanhat edustajatoverisi ovat hallituksessa!

Suomen johto on allikossa. Uudet vaalit olis hyvä tapa pestä tämä ”pyykki”, mutta presidentinvaalikin tulee... Aikanaan käytettiin poikkeuslakia. Menisikö ko. tänään läpi? Meillä suomalaisilla on hyvä presidentti!

Katkeruutta mediassa ylläpidetään, kun viisas Suomen kansa äänesti edellisen tuhlailevan hallituksen pihalle.