Tätä mieltä tänään: "Uutta hallitusta vasta yritetään muodostaa, mutta nyt jo edellinen hallitus on onnistunut pilaamaan sen tulevaisuuden."

Mitä Neuvostoliittoon toimitettiin? Lokakuun 1941 ja elokuun 1945 välisenä aikana USA toimitti NL:oon muun muassa suraavat sotatarvikkeet: 375833 kuorma-autoa, 51503 jeeppiä, 35170 moottoripyörää, 8075 traktoria, 7053 hyökkäysvaunua, joita Englannista lisäksi 7410 kpl,14795 lentokonetta, joita Englannista lisäksi 7410, 1900 höyryveturia, 66 dieselveturia, 9920 tavaravaunua, 1000 kaatovaunua, 120 tankinkuljetusvaunua ym. 4478116 tonnia ruokatarvikkeita, 2670371 tonnia öljytuotteita (mm. noin 7 milj. tynnyriä, 70 okt. ja 100 okt.),185000 kenttäpuhelinta, 670000 mailia kaapelia ym. Terästä toimitettiin 2,3 miljoonaa tonnia, riittävästi ainakin 40000:n T-34 tankin valmistamiseen. NL:n saama 230000 tonnia alumiinia tyydytti koko sen lentokoneteollisuuden kahden vuoden tarpeen. Taitaa Ukrainan saama apu olla tästä vielä kaukana.

Jäljellä olevista – ja yhäti lisääntyvistä – [pitkäaikais]työttömistä isolla osalla on jokin työllistymisen mahdollistava täsmäkyky!

Nyt on televisiot ja lehdet täynnä Kääriää. Hyvin pian joku neropatti ehdottaa, että tehdään Kääriästä presidentti. Voi aikoja.

Miksi suomalaisyrityksiä ei kiinnosta työllistää Suomessa? Vaasan akkutehdas on samalla mallilla kuin kissatalo, työllistää vain lehtitoimittajaa. Patria on pistänyt AMV-vaunun kehitykseen miljoonia, vaunut tehdään lisenssillä Euroopassa. Leipä tulee Virosta ja Ruotsista. Työvoimapulasta puhutaan, silti työnhakijan työhakuun ei vastata. Onko firmassa asenne kohdallaan?

Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että Orpo ”vivuttaa” persuja Henrikssonin avulla. Tiukkaa ”jyräämistä” luvassa. Demarit ”hierovat” käsiään.

Milloin Vaasan järjestyspoliisi alkaisi kunnolla puuttumaan juhlivien opiskelijaryhmien häirintään ja ilkivaltaan. Haalaripukuiset juovat avoimesti kaikkialla, huutavat yötä päivää viikkokausia, vääntävät liikennemerkkejä, repivät kukkaistutuksia, siirtelevät tavaroita, törttöilevät potkulaudolla päissään ja ”lainaavat” polkupyöriä pihoista. Kaikki tämä on nähty monesti. Kun soittaa hätäkeskukseen, siellä sanotaan että heillä on jotkut juhlat. Taitaa olla opiskelijahuumoria vain ja haalarit suojapuku riehakkaalle biletykselle?

Korona-ajan teinit viettivät huoneissaan väkivaltaviihteen ja -pelien sekä matkapuhelinten tarjonnan seurassa. Nyt sitten ihmetellään kun viihdemaailmasta opittuja ihmissuhteisiin liittyviä väkivaltaisia ratkaisumalleja sovelletaan todelliseen elämään. Voisikohan murha- ja synnytyskauhusarjat jättää pois edes verovaroin kustannetulta kanavalta?

On nuo edelliset hallitukset aina niin huonoja. Uutta hallitusta vasta yritetään muodostaa, mutta nyt jo edellinen hallitus on onnistunut pilaamaan sen tulevaisuuden.

Miksi? Laitettu Vaasan vankilan kohdalle kävely-pyörätielle erittäin karkeaa ”soraa”. Kiva ajella? Harjatkaa pois? Ei millään pahalla, mutta.

Eikö tässä kaupungissa kukaan pysty auttamaan kissataloa?

Mikäli liian lievästi tuomittu, tilapäisesti vapautettu tai liian helposti lomia saanut rikollinen tekee vapaalla rankkoja rikoksia, murhia tappoja, raiskauksia tai ryöstöjä, niin vapauttaneet viranomaiset pitää saattaa teoista osavastuuseen.

Kokeillaan järkevää sinistä hallitusta, eli kok., persut, KD ja liike Nyt. Jääkööt RKP pois, ettei heidän tarvi syödä sanojaan (eivät voi olla persujen kanssa). Huonommin ei voi mennä kun punavihreillä.

Suosittelen lukemaan Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnusen haastattelun (IP 3.4.2023), jossa todetaan, että muutosneuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä, koko toiminta läpivalaistaan. Keskiössä on tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma, ei yksittäisten työntekijöiden irtisanominen. Toimintoja on muutettava ja ennaltaehkäisyyn panostettava. Haastattelussa näkyy ymmärrys hyvinvointialueen toiminnalle asetetuista tavoitteista ja osaavan henkilöstön merkityksestä. Miten Etelä-Pohjanmaalla?

Meidän Suomi on Euroopan metsäisin maa ja väkiluvultaan lähes pienin ja harvaan asutuin. Siis Suomi on hiilineutraali, kuten USA:n avaruuskeskus Nasa on satelliiteistaan nähnyt ja havainnut. 60- ja 70-luvulla paketoitiin peltoja ja uudelleen metsitettiin satoja tuhansia hehtaareja ja yhä niin tehdään. Joten meidän metsien ns. suojelurahat voi hyvin laittaa valtion velan päähän. Samoin kuin vahinkoeläinten, jotka tuhoaa ihmisten elinkeinot. Niitä on vähennettävä ja rajusti, aina 1952 tasolle.

Joku väittää Marinin hallituksen huonontaneen heikompiosaisten elämää, ei pidä paikkaansa, minunkin elämä on ollut paljon parempaa, kun aiemmin, tuleva aika huolestuttaa todella.

Yrittäjä-Jussi käärijäasussa! Hömppää! Kiireesti kisapaita päälle, jääkiekko on kunnon viihdettä.

Erikoiselta vaikuttaa Vaasan kulttuuri- ja urheilulautakunnan toilailu Kuntsin nykytaiteen museon kahvila- ja terassiasiassa, kun luki kulttuurijaoston puheenjohtajan Sirpa Sainion kirjoituksen Il-Pon mielipidesivulta 11.5. Siinä Sainio painottaa kaupungin huonoa päätöksentekokulttuuria, mikä on monella tavalla tullut ilmi tässä Sisäsataman Terassi-asiassa ja tilanne on pysynyt ristiriitaisena nyt vuosien ajan.Yritys ei ole noudattanut sopimuksia ja on hyödyntänyt yksipuolisesti tilannetta. Terassi aiheuttaa myös voimakasta meluhaittaa jumputuksellaan ympäristöön, usein myöhäiseen iltaan asti. Silti lautakunta suosii edelleen yritystä museon kustannuksella. Lautakunnan toiminta vaikuttaa enemmän mielivaltaiselta kuin oikeudenmukaiselta tai tasapuoliselta. Kiitos Sirpa Sainiolle, kun jaksat pitää asiaa esillä, vaikka toivottomalta näyttää.

Suomalaiset puukerrostalot ja laadukkaat kiinalaiset sähkötuotteet. Voi syntyä roihuavaa rakkautta, joka polttaa tuhkaksi.

Oikein kyllä hävettää olla tässä vaasalainen, kun seuraa tuota kissatalon taistelua. Taannoin minua pyydettiin äänestämään RKP:tä mutta luojan kiitos en äänestänyt, viittaan nyt hra Ångermanniin, jonka ansiosta kissatalon väki ei pääse muuttamaan rakkaudella ja hartaasti korjaamaansa kiinteistöön Isolahdessa. Enkä ymmärrä Vaasan kaupungin touhuja myöskään, siellä täytyy olla elämistä piittaamattomia ihmisiä samoin kun hallinto-oikeudessa... Ottakaa nyt järki käteen ja antakaa ehjä ja turvallinen paikka kissoille!!!!!!! Palosaaren talo on päälle kaatumassa oleva tönö, ei turvallinen!!

Kuinka toimittaja nyt sattuikin löytämään sen ainoan ristinummelaisen, joka mustamaalaa rumasti omaa asuinaluettaan, ja täten vahvistaa vääriä ja ikäviä ennakkoluuloja Ristinummesta. Vai että slummiutunutta! Onko niillä kaikilla muilla, ”paremmilla” asuntoalueilla pankit, isot kaupat, kahvilat, ym. Ei. Mutta Ristinummella on hyvä kauppa, apteekki, hyvä ja suosittu pikku ruokapaikkakin (Haapaniemellä), moderni yhtenäiskoulu, on jopa kirjasto, ja kauniit historiaa henkivät maisemat ihan vieressä. Ollaan nääs Vaasan historian alkulähteillä. Muutama kerrostaloko alueen pilaa? Ja niitähän ei muualla sitten kai olekaan...

Tarvitsemme presidentin puolisolta tai kuninkaallisilta puoluekirjatontakin politiikkaa, jossa unholaan jääviä ehdotuksia saatetaan äänestykseen asti.

Vaasan kissataloa vastustavat hävetkää! Nyt tuli mitta täyteen tätä farssia seuratessa. Ei olisi tautisia villikissoja ilman ihmisten pahuutta ja välinpitämättömyyttä! Kenen mielestä on parempi että nämä kissat kulkevat villinä, vapaana, sairaina ja loukkaantuneina kuseksimassa nurkissa kuin se että tilanne olisi hallinnassa Isolahdessa? Kysyn vaan? Ei ne kissat siellä vapaana juoksentele auheuttamassa harmia kenellekkään. Tsemppiä kissatalon ihmiset, toivottavasti jaksatte jatkaa työtänne!

Puoluetukia tarkistettiin, kaksi puoluetta saa lisää rahaa kansanedustajien määrän mukaan, kokoomus 5,7 miljoona ja persut 5,5 miljoonaa, muilta leikataan. Eivät persutkaan enää kritisoi puoluetukia, joka oli noin 10 vuotta sitten heidän suurin kritisoinnin kohde.

Missä vanhemmat, isät ja äidit, kun muksut peuhaa Revellissä. Maalla tuon ikäiset pidettäisiin kyllä kotona ja kurissa.

Vaasasta ja Kissatalosta: Voiko pari typerää valittajaa estää/jarruttaa hyvän toiminnan aloittamisen? Ovatkohan valittajat silmäätekeviä? Kummallista ja uskomatonta!