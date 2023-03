Tätä mieltä tänään: "Vaasa-keskeisen Pohjanmaan ja Seinäjoki-keskeisen Etelä-Pohjanmaan maakuntien pienten kuntien yhdistämiseen olisi pantava nyt vauhtia, koska kuntien toimialat ovat vähentyneet yli puolella."

Kyselyssä ilmastoahdistus on vähentynyt, kun sota on päällimäisenä mietittävänä! Näitä median levittämiä tuomiopäivän ennustuksia/tutkimuksia on vuosien mitaan ollut useita, mutta eivät ole kuitenkaan toteutuneet! Muistutukseksi mainittakoon muutamia vuosien varrelta, 1966 ennustettiin öljyn loppuvan kymmenessä vuodessa, vuonna 1970 ennustettiin luonnonvarojen olevan lopussa vuonna 2000, 1970 kerrottiin saasteiden tappavan meristä kalat, 1970-luvulla saastuminen johtaa 2000-luvulla jääkauteen, 1974 otsonikerroksen oheneminen uhkaa elämää, 1988 Malediivit uppoaa ennen vuotta 2018! Tässä vain muutamia, mielenkiinnolla odotan mitähän seuraavaksi lanseerataan!

Vaalit taisivat siirrättää päätöksentekoa pandoista. Pandojakin suojellaan päästämällä ne pois häkistään Kiinaan.

I-P:n etusivulla joku kurikkalainen poliitikko himoitsi Koskenkorvan kylää Kurikan kylkeen. JIK-kihlausvuodet näyttivät kyllä millainen avioliitosta tulisi. No onneksi kihlaus purkaantui vuoden vaihteessa hyvinvointialueen aloittaessa. Kurikan olisi syytä keskittyä sulattelemaan entisiä pakkoliitoksiaan.

Kun tyypin 2 diabetes aiheutuu ylipainosta, liikkumattomuudesta ja ruokavaliosta, luulisi sen hoidoksi ainakin ensin liikunta, laihdutus ja ruokavalio. Sen jälkeen vasta tabletti/ muu lääkehoito. Ei sokerikarkit ainakaan hyväksi ole lihavalle ihmiselle,,. Faktat saa tuoda julki.

Eikö poliisi voisi puuttua kantatiellä liikennettä häiritsevien mopoautojen taakse junnaamaan jäävien autoilijoiden ajokykyyn.

Musta Hevonen on oivaltava sarjakuva. Sen sijaan Kamala luonto olisi pitänyt lopettaa älyttömänä jo kuukausia sitten.

Auttaisiko pappien tuskaan turvautuminen omiin ohjeisiinsa. Pyhän jumalanpalvelukseen osallistuminen ja siellä rauhoittuminen. Olen kuullut huolestuneita puheenvuoroja, kun kirkossa ei käydä runsain väkimäärin. Paljonkohan seurakunnissa on palkattuja työntekijöitä? He voisivat näyttää esimerkkiä ja mennä pyhänä kirkkoon.

Se joka jää roikkumaan mopoauton taa, kerää jonoa. Mopoauto ajaa sen verran hiljaa, et voi ohittaa. Vaikeampi on letkan perältä lähteä. Ja pitäähän heidänkin kulkea. Kyllä on autoilijoita jotka ajavat 60–70 km välillä, eikö ne ole häiritseviä?

Vaasa-keskeisen Pohjanmaan ja Seinäjoki-keskeisen Etelä-Pohjanmaan maakuntien pienten kuntien yhdistämiseen olisi pantava nyt vauhtia, koska kuntien toimialat ovat vähentyneet yli puolella. Pyrittäköön välttämään alle 6 000 asukkaan kuntien toiminnan jatkamista. Pohjanmaan 14 kunnasta niitä on 4 ja Etelä-Pohjanmaan 18 kunnasta 10. Näin Pohjanmaalle jäisi 10 kuntaa ja Etelä-Pohjanmaalle 8 kuntaa. Kunnallinen hallinto täten tehostuisi.

Antti Esalan kanssa on helppo olla samaa mieltä.