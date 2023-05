Tätä mieltä tänään: "Vaasahan on tunnetusti valittajien kaupunki. Sehän tiedetään jo Seinäjoellakin. Järjestetään kissatalolle uusi keräys."

Tällä foorumilla jaksetaan arvostella ohjelmaa Pohjanmaan sankarit. Pääsääntöisesti kyseisessä ohjelmassa niin poliisi, ambulanssihenkilökunta kuten myös pelastuslaitos tehtävälle tullessaan ensimmäiseksi kysyvät, että kummalla kielellä kohdattu asiakas haluaa keskustella, suomi vai ruotsin kieli. Erittäin ammattitaitoista toimintaa heiltä kaikilta. Lisäksi totean, että olen erittäin ylpeä lapsenlapsestani, joka jo pienestä pitäen on voinut oppia ruotsin kielen, se asia on rikkaus!! Ettekö te ohjelman arvostelijat kiinnitä huomiota esim. meidän Yleverolla tuotettuun Novosti Yle uutisiin. Venäjän kieli ei ole todellakaan ole mitenkään tarpeellinen meidän maassa. Ruvetkaahan miettimään edellä kertomaani asiaa ja kertokaa kantanne Novosti Yle uutisten tarpeellisuudesta veronmaksajien rahoittamana!!

Ihmetyttää, miksi Ristinummea pitää jatkuvasti nostaa esiin kielteisellä asenteella? Sieltähän löytyy lähes kaikki palvelut mitä tarvitaan. Varsinaisia slummialueitahan ovat sen sijaan esim. Kotiranta, Isolahti ja Suvilahti! Niissä rakennuskanta on ikivanhaa ja ei ole myöskään minkäänlaisia palveluita. Kannattaisi toimittajien itsekkin käydä tutustumassa eri alueisiin eikä kirjoitella juttuja pelkästään joidenkin kuulopuheiden perusteella.

Yritykset huomio, taas mietimme kesälahjaa työntekijöille. Alkoholin ja festarilipun sijaan voisi liput Ähtärin eläinpuistoon olla kiva vaihtoehto. Mukavaa ulkoilua pienille ja suurille. Ja tuemme samalla pandojen suojelua.

Kuka rakastaa kissaa, joka repii talitiaisia lähes joka aamu ikkunan edessä? Naapurin kotikissa, hyvin syötetty. Jokaisella linnulla on määritetty hinta! Lain mukaan linnuilla on pesimärauha tähän aikaan!

Vaasan Sähkön toiminta on nyt markkinaoikeuden käsittelyssä, oikeusjuttu nyt! Huono sähköstrategia ja siitä päättävien ahneus ovat tärkeämpiä kuin vaasalaisten hyvinvointi ja mielenrauha. Ent. johtaja Hannu Linna oli inhimmillinen ja hyvässä maineessa. Kannattaa muistaa että yleinen mielipide voi suistaa päättäjät pihalle!

Vaasan Sähkön tilinpäätös oli huolestuttavaa luettavaa. Rakkaus-sähköä on myyty antaumuksella, mutta tulosta ei tullut. Seinäjoen kaupungin omistaman sähkölaitoksen tilinpäätös näyttää aivan toisenlaiselta. Tulosta tuli ja sähköä myydään edullisesti paikallisille. Kyllä siinä vaasalaista mökin mummoa ja paappaa harmittaa.

Vaasahan on tunnetusti valittajien kaupunki. Sehän tiedetään jo Seinäjoellakin. Järjestetään kissatalolle uusi keräys. Laitetaan rahaa tuplana, että saisivat hylätyt kissat hyvän talon. Ottaisin mielelläni ne itse naapuriini, mutta en asu enään Vaasassa. Osallistun kyllä taas keräykseen.

Kovasti ollaan hiljaa. Eräässä tv-paneelissa eversti evp muistutti 152 mm tykinammuksista, joista pulaa ja joita käytetään Ukrainassa venäläisvalmisteisissa tykeissä. Hän sanoi, että sotaa on suunniteltu Venäjän puolella pitkään, koska Ukrainaa lähellä olevissa maissa pari vuotta sitten räjähteli ammusvarastoja, mm. 152 millimetrin ammuksia. Suomessa 155 mm ammuksia.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen virkanimityksistä tässä lehdessä 12.5. olleen pitkän artikkelin perusteella on aihetta kysyä, harrastetaanko Etelä-Pohjanmaallakin Pohjanmaan hyvinvointialueen tapaan poliittisia virkanimityksiä. Onneksi ainakin yksi virkanimitys on hallinto-oikeudessa tutkittavana. Hyvinvointialueelle siirrettyjen viranhaltijoiden sijoittelusta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista ovat luonnollisesti vastuussa kyseisten virkojen esittelijä ja päättäjät – ei veronmaksajat.

Ilmastoa ei pelasta pieni Suomi, tulee vain kalliiksi Suomen kansalle. Katsokaa Intiaa, Pakistania, Englantia, Kiinaa, hiili palaa punaisena.

Miten siinä heikennetään työntekijän työoloja, jos lakkorajoja tehdään? Tukilakot ilman muuta kiellettävä, lakkohan ei koske heitä. Ammattiyhdistyksen on jo aika uusiutua pois sieltä viime vuosituhannelta. Ay-pomot yrittävät pitää kiinni vanhasta kaksin käsin. Ruotsin malli meillekin. Ay-pomoille työnantaja on melkein kirosana, eivät tiedosta, että jos ei ole työnantajia ei myöskään tarvita tekijöitä, ei myöskään heitä. Aika yksinkertaista.

Suomessa on pulaa osaavista työelämässä. ”Ikärasismi” vaikuttaa tässä haitallisesti, sillä yli 50-vuotiaiden on hankala saada töitä. Äsken Tampereen pormestariksi valittu, 77-vuotias Kalervo Kummola, olkoon toivottavasti esimerkkinä siitä, että ikä on vain numeroita ja että työkyky on edelleen riittävä. Kutsuttakoon vetovoimaisen Tampereen päällikkö tangokaupunki Seinäjoelle vierailulle, koska Kummolan ansiona on mm. karaoken Suomeen tuonti.

Kaupungin parhaalle paikalle tehdään skeittipuistoa. Olisi sille ollut muitakin paikkoja kuten keskellä kaupunkia olevat montut ja joutomaat esim. Ideaparkin luona. Lakeudenpuisto saisi olla kaikille vapaana kunnes keksitään toimintaa, joka palvelisi mahdollisimman monia. Nuorille, varsinkin pojille, on pilvin pimein jos jonkin sortin halleja. Miksi vanhemmalle väelle ei suunnitella mitään ohjelmaa, kuntoilua tai jotain kokoontumispaikkaa, pysyisivät paremmin kunnossa.

Risuja ULA-x taksille huonosta palvelusta.

Lehdessä oli juttu viemärien sukittajista. Varoittakaa vanhuksianne. Uhkailevaa ja pelottelevaa myyntiä. Nimi paperiin, viemärinne hajoaa ensi viikolla, meillä sanottiin. Paikallinen viemäriurakoitsija tarkasti viemärimme, mitään vikaa ei ollut. Tarkistus maksoi 400e, halpa hinta mielenrauhasta ja säästyihän siinä 14600e.

Etelä-Pohjanmaan hva, missä viipyvät koronakorvaukset rokottajille?? Heille, joiden avulla tämäkin tauti saatiin asioihin? Ennaltaehkäisyn merkitys on taas unohdettu.

Mihin unohtui USA:ssa oleva Mikko Hautala pressakisasta? Mikossa on tietoa ja taitoa, oikein sopiva Suomen 1. mieheksi.

Henriksson kyllä tietää, että elinkeinoelämä on innoissaan vihreästä siirtymästä. Siitä yksinkertaisesta syystä, että saavat yhteiskunnan varoja käyttöönsä ”rajattomasti”??? Typerykset suostuvat vedätykseen! Kiireellä rahaa!

Moni on kannattanut maamme Nato-jäsenyyttä vuosia siksi, että Suomen puolustus tulisi halvemmaksi kuin oman armeijan ylläpito. Tämä olettamus on osoittautumassa täysin vääräksi. Tuntuu, ettei Nato-Suomessa puolustusvoimille piisaa enää mikään. Onko uudet hankinnat Naton vaatimia vai haluaako maamme johtajat olla taas ”mallioppilaita” kuten EU:ssakin?

Erinomainen mielipidekirjoitus tiistain lehdessä otsikolla ”Hyvä alkoholisti”! Täyttä asiaa. Edes sos.- ja terv.huollon kaikki ammattilaisetkaan, päättäjistä puhumattakaan, eivät ymmärrä alkoholismin sairauskäsitystä. Alkoholistien läheisiä on tässäkin maassa satojatuhansia. Lasku on taloudellisesti (ja inhimillisesti) katsoen hirveä.

Ilpon jutussa 18.5. ei oikein tullut ilmi se, että henkilökunnan kesälomat olisi mahdotonta järjestää ilman päiväkotien sulkuja ja yhdistelyä. Kumpikaan varhaiskasvatusjohtaja ei liioin asiaa maininnut. Me työntekijät olemme joustaneet niin monin tavoin vuoden aikana. Nyt osa perheistä joustaa heinäkuussa, ajamalla kenties pidemmän matkan eri taloon. Mutta olkaa, vanhemmat, huoleti, lapsillanne on kaikki hyvin ja turvallinen olo myös siellä kesäpäiväkodissa. Sehän on kuitenkin se tärkein asia.

IB-lukio Ylistaroon? Joko vihdoin IB-lukio Seinäjoelle, kyseltiin mielipidepalstalla 17.5. Aiemmin uutisoitiin suunnitelmasta lopettaa Ylistaron lukio. Ylistarossa on uudet koulutilat, miksei siis hyödynnettäisi niitä ja laajennettaisi tarjontaa IB-ohjelmalla? Miksi oletusarvo on aina keskittää koulut ja palvelut keskuskaupunkiin? Yhtä hyvin voi ajaa sen parikymmentä kilometriä toiseenkin suuntaan.

Sevakselta hienoa, että jakavat asukkailleen pääsylippuja pääsarjatason joukkueiden peleihin. Itselläni vaan ei ole mahdollisuutta hyödyntää tätä avokätisyyttä, koska lippuja jaetaan arkipäivisin klo 11–13, työaikani ei osu kyseiseen ajanjaksoon. Tuskin olen ainoa.

Hyvä Jussi Lähde: Presidentin vaalit. Teit hyvän viiltävän analyysin tärkeästä aiheesta.

Pötypuhetta, että kiire johtuisi hoitajien omalla puhelimella olosta. Urakkaa vuorossa kyllä riittää.