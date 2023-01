Tätä mieltä tänään: "Vaasan ”akku”alueelle on saatu taas varaus. Enää ei tarvita kuin ne akut, joihin varauksen voi ladata."

Posti lopettaa 1.4. plusmerkkipalvelun. Lopetuspäätös on hyvä. Palvelu ei ole toiminut koko aikana. Asiakkaat tykkäsivät palvelusta, mutta valitettavasti jakelussa ei otettu tätä tosissaan. Kaiket päivät setvittiin itse aiheutettuja sotkuja. Harmi.

Ei ennen tunnettu termiä vihapuhe. Se oli vain ilkeää puhetta, joka jätettiin omaan arvoonsa. Nyt termi tunnetaan, koska kaikki haluavat loukkaantua ihan tahallaan.

THL-lausunto, että maskeilla estetään yksittäisiä tartuntoja, mutta ei helpoteta terveydenhuollon kuormitusta, on outo ja epäjohdonmukainen. Kuormitus syntyy juurikin suuresta määrästä yksittäisiä tartuntoja.

Missä hyvinvointivaltio Suomi? Haloo päättäjät, eläkeläiset ensin ja nyt lisääntyy lapsiperheköyhyys. Eurot ei riitä, totuus on tämä ja sitä on turha kaunistella.

Ei mennyt palkanmaksu putkeen eepeen hyvinvointialueella. Vuorotyöläisille tulee katkos lisien maksuun. Vuorotyöläiset maksavat enemmän veroa peruspalkastaan ja lisät ovat tärkeät paikkaamaan muutenkin pieniä sote-alan palkkoja. Tämä olisi pitänyt priorisoida. Johtoportaaseen varmaan onneksi maksettiin täydet palkat.

Maria Ohisalo ja vihreät (kannatus alle 10%) päättävät mitä muut hallituspuolueet ja ennen kaikkea kansan valitsemat edustajat äänestävät (Il-Po 12.1.). Koska tämä loppuu?

Pohjalaiset yhä pohtivat, mistä heidän omaa laatuaan isänmaallisuusasenteensa viime vuosisadalla aiheutui, ilmeten mm. poikkeuksellisena Lapuan liikkeenä. Pitkäaikaisena historiallisena taustavaikuttimena voisi ehkä pitää ns. isovihan aikaa v. 1713–21. Tuolloin maa joutui miehitetyksi, ja erityisesti Pohjanmaa koki poikkeuksellisen ankaran ajan hävityksineen. Varmastikin sukupolvesta toiseen sitä päiviteltiin ajattomina kauhukuvina.

Henkilökohtaisella tasolla minulle Unkari ei ole enää sukulaiskansa, ja Turkkiin en tule enää ikinä matkustamaan.

Hieno kirjoitus edustaja Mäkyseltä Vaasan tuhlaavalta pyörätieprojektilta. Niitä ei nyt tarvita. Muuta ajateltavaa.

Ennen joulua mun vanha äiti kaatui ja lonkka murtui. Haluaisin kiittää sinua nuori nainen, joka kutsutut ambulanssin ja pidit äitini lämpimänä, sekä ambulanssin hoitaija, Seinäjoen sairaalaan A 22 osaston henkilökunta ja Alavuden tk vuodeosaston henkilökuntaa. Olette kaikki ollut hyvin ystävällisi ja ammattitaitoisia. Koen, että äitini sai erittäin hyvä hoitoa. Kiitos!

Krista Kiuru puhuu kauheita; hoidetaan vamhukset kotona, tai hoitopaikoissaan, ei lähetetä päivystystä tukkimaan. Päätyäksemme tuohon mielipiteeseen on hoidon tasoa nostettava huomattavasti. Lähihoitajat tekevät lähityön vanhuksen kotona, ei ole sairaanhoitajan, eikä lääkärin tietämystä, siksi ovatkin liika myöhään siellä päivystyksessä.

Ollaan ylpeitä boomereita, sillä, kuten Kaari Utrio sanoo, mikään muu porukka ei ole tehnyt yhtä paljon naisen aseman parantamiseksi, kuin juuri suurten ikäluokkien edustajat. Mitä moisesta sanasta loukkaantumaan!

Vartijat ovat nyt tapetlilla liiallisen voimankäytön vuoksi? Ministereitä myöten ollaan järkyttyneitä. Jos ei puhe eikä varovaiset keinot auta, niin mikä sitten? Tilastot kertoo, että väkivalta on lisääntynyt ja raaistunut. Alaikäisetkin hakkaavat viattomia sairaalakuntoon. Mutta tämähän on yhteiskunnan syy, yksilön vastuusta ei puhuta. Tsemppiä vartijat, teette tärkeää työtä.

Olen ihmetellyt vuosia miksi tuulivoimaloita rakennetaan metsiin ja asumattomille alueille pohjoiseen. Miksei niitä rakenneta Etelä-Suomen rannikoille lähelle kuluttajia. Ei tarvitsisi rakentaa uusia sähkölinjoja eikä hakata metsää. Tuskin esim. Turun saaristossa on huonommat tuuliolosuhteet kuin Merenkurkussakaan. Onko asiassa jotain, mitä meille taviksille ei ole kerrottu?

Jo 80-luvulla on todettu maapallolla olevan liikaa väkeä kantokykyyn nähden ja nykyään 700 miljoonaa henkilöä näkee nälkää, joten väkimäärää täytyy vähentää. Tällä perusteella ainakin turvepeltojen viljely täytyy lopettaa, että ruuan saanti vaikeutuisi lisää ja täten väkeä vähenisi.

Vaikka Seinäjoen ydinkeskusta on rakennettu täyteen kerrostaloja, ainoastaan tuuli näyttää viihtyvän autioilla kaduilla ja kujilla. Kaupungin päättäjät tietysti uskoivat, että tiheä, kaupunkimainen rakentaminen sinänsä houkuttelee ihmisiä torin liepeille. Mutta ei. Miksi esimerkiksi peräseinäjokelaiset, ylistarolaiset ja nurmolaiset lähtisivät kuluttamaan aikaansa keskustaan, josta myös monet kauppaliikkeet ovat kaikonneet. Maaseutumaisen Seinäjoen asukastiheys on 40 henkilöä per neliökilometri. Elävältä kaupungilta näyttävässä Vaasassa luku on 160 henkilöä eli nelinkertainen Seinäjokeen verrattuna.

Lumiauraaja vois ajaa kärkiauralla pussikadulla, eikä sivuauralla, koska silloin lumi on lähes kaikki vain toisella puolen katua, ja takaisin sivuauralla. Tämä koskee erityisesti kapeita pussikatuja.

Miksi nykynuoriso pitää niin rumaa partaa, kun nykyään on toinen toistaan parempia partakoneita ja varmasti pukki on taas tuonu uusia. Toista se oli ennen esi-isien parrat, kun ei ollu koneita vaan partaveitsi, eikä varmasti sitäkään kaikilla. En oikein ymmärrä, miksi halutaan tehdä itsestään vanhan näköinen ja epäsiisti. Tt:tä katsoessa huomaa kuinka komeat nuoret miehet pilaa ulkonäkönsä epäsiistillä parralla, jopa osa uutisankkureistakin ja kuvaruudussa esiintyvät. Ajakaa parta, olkaa siistejä ja komeita nuoria miehiä. Nuorista naisistakin on tullut körttiläisiä, keskellä päätä jakaus, ei sovi nykyaikaan.

Ikävä kyllä, samanlainen kokemus taksinkujettajan hajusteista, ja tämä oli mies. Toinen tapaus oli keskussairaalan hoitaja. Eikös siellä oikein kehoteta välttämään hajusteita?

Haluaisin tukea vaikeuksissa olevia Vaasan kissataloa ja Kulkuria. Kummatkin tuntuvat olevan vaikeuksissa mutta miten voisin oman tukeni kanavoida?

Vihreät vois istua kaikki tv:n ääreen ja katsoa Yle1:n 12.1. näytetyn dokumentin Vaaralliset öljylähteet Yle Areenasta. Maapallolla on 20–30 milj. hylättyä öljylähdettä, joista suurin osa on jätetty asianmukaisesti sulkematta ja vuotavat jatkuvasti maapallon ilmakehään metaanikaasua, joka on vielä haitallisempi kuin hiilidioksidi. Voisivat vähän miettiä mitä Suomen autojen pakokaasupäästöt on tähän asiaan veerrattuna. En tällä tarkoita, etteikö ilmastolle pitäsi jotain tehdä mutta järki käteen tässäkin asiassa, Suomi on pieni pitkien etäisyyksien maa.

Vaalit ovat jo alkaneet. Nyt, keskustellaan, kuka kenen kanssa haluaa hallitukseen. SDP suunnitelee jo Sipilän tyylistä hallituksen kaatamista. Että saisi pitää mallinukkea pääministerinä. Pitäkää muut puolueet silmät ja korvat auki.

Eikö joillain ole mitään muuta tekemistä kuin kytätä ihmisten kausi-/jouluvaloja? Hankkikaa elämä.

Pidin omakotitaloani miltei koko joulukuu 16C. Mitä sain? Kolminkertainen kaukolämpölasku aikaisempiin joulukuun laskuihin. Eli mitään hyötyä ei ollut 5 asteen lämpövähennyksestä. Seinäjoen Energia ja Vähälä. Yksi korotus olisi riittänyt tässä syksyn ja alkutalven aikana, mutta ahneuksissaan piti heti perään laittaa se toinenkin korotus. Millä me eläkeläiset näitä maksamme? Miksi siirryinkään kaukolämpöön? Seinäjoen Energia ei ole enää sama imagoltaan mitä se oli menneinä vuosina.

Kiitos mielipiteestä 13.1. Yle lopettakaa... Se on justiinsa näin. Täysin samaa mieltä.

Ja taas tv:ssä sama elokuva...

Tomi Kaunismäki hoi. Kirjoitit Vsa–Sjk junayhteyden nopeuttamisesta. Odotan siihen jatko-osaa. Siinä sinun tulee kertoa paljonko tuo hanke maksaa ja mistä rahat otetaan. Ilman näitä tietoja kirjoituksella ei ole mitään merkitystä.

Joulukortteja tuli meillekin viime viikolla neljä kappaletta. Kaikissa osoitteet oikein, mutta Posti oli silti selvittänyt näiden osoitteet. Ainoa järkevä selitys asiaan on se, ettei jouluapulaisina olleet nuoret osaa lukea kaunokirjoitusta, jonka opetus koulussa on lopetettu vuosia sitten. Tekstatut kortit kyllä löysivät perille ajoissa ja ilman selvitystä.

Vaasan ”akku”alueelle on saatu taas varaus. Enää ei tarvita kuin ne akut, joihin varauksen voi ladata.