Tätä mieltä tänään: "Vaasan laaja päivystys sai miljoonia, mutta ei pysty järjestämään silmälääkäripäivystystä. Herää kysymys onko koko laajaa päivystystä olemassakaan?"

Olipa perjantain tekstaten-palstalla oikea selvitys Suomen Nato-hakemuksen synnystä. Ei Niinistö eikä Marin Suomea Natoon ohjannut vaan Suomen kansa pani painetta päättäjiin, joista toinen julisti, ettei hänen hallituskaudellaan mennä. Toinen jahkaili kansanäänestyksestä tms. Media teki kyselyn kansalta ja sieltä se viisaus löytyi. Näitä kyllä vuosien päästä selvitellään.

Joku täällä mittaili Vsan ja Sjoen kansainvälisyyseroja maahanmuuttoprosenteilla. Voin kertoa... täysin väärä mittari.

MOT = Hutkivaa journalismia. Selvittäisivät ennemmin minne ministeriöiden miljoonat ja miljardit menevät, kuin naurettavan pieniä muutaman tuhannen euron alkoholiostoja.

Mikä järki on Suomen päättäjien päihdepolitiikassa, kun kannabiksen käytön laillistamisesta keskustellaan mutta nuuskan myynti on laitonta? Verotuloja nuuskan myynnistä menetetään nyt Ruotsiin miljoonia.

Katsomoa tutkitaan puoli vuotta, johon menisi ammattimiehellä noin tunti. Kyllä Vaasa on hölmöläisten kylä.

Vai pitäisi siilot Vaasassa valjastaa viljan varastointiin. Ne on niin homehtuneita, että jos home poistetaan, ei siilot kestä varastointia.

Keskustapuolueen voimakas vastahangoittelu hallitukseen osallistumisesta voidaan ”murtaa” tarjoamalla sille niin hyvät ehdot, ettei se voisi kieltäytyä. Näin keskustan heikko vaalitulos koituisikin sille voitoksi. Kokoomuksen, PS:n ja keskustan yhteistä hallitusta tukisi 117 kansanedustajaa. Orpon ja Purran tulisi joustaa radikaalisti keskustan tavoitteiden suuntaan. Siitä huolimatta Orpolle ja Purralle jäisi yhä jyviä akanoista poimittavaksi.

Me kuuskymppiset työttömät ja sairaat ollaan kuulema suurin syy valtion talouren alijäämäään.

Mistähän johtuu, että Pohjois-Suomessa ”tienpaikkaajat” tekevät tasaisen paikan tiehen, ei täristä yli ajaessa, täällä Pohjanmaalla tehdään 5 senttiä korkea paikka jonka molemmissa päissä on kohta pian 10 sentin poterot ja kierre jatkuu ikuisesti, tiet kuin ennen Karjalassa, luokatonta touhua, josta kukaan ei ole vastuussa!

Kiitos, Jarmo Lintala, hyvästä kirjoituksestasi Pilvet koulun yllä. Sana ilmiöryhmätyöitseohjautuvuustivoli on erittäin osuva.

Kävikö niin, että keskusta jäi ikäänkuin ”tuleen makaamaan”? Rintamasuuntakin on kateissa! Neljä vuotta ”köllöttelyä”!

Ministeriöitten pitäisi esimerkillään näyttää kansalle raittiutta. Maassamme on kasvava haaste huostaanotoista päihdeäien ja isien vuoksi.

Suomesta valuu ulkomaille verkossa pelattavissa rahapeleissä noin puoli miljardia euroa vuodessa. Tällä on merkitystä valtion taloudelle pienempinä tuloina ja lisääntyvinä sotemenoina.

Mikä logiikka sisältyy äänestykseen seinäjokinen vai seinäjokelainen? Onko nurmolainen nurmonen, helsinkiläinen helsinkinen, oululainen oulunen jne...

Nasalla tiedoissa ykkösasema. Mikä on takana, kun EU viittaa kintaalla Nasan tutkimuksiin Suomen ilmastosta?

Kyllä Orpo pettää äänestäjänsä, jos se vihreät hyväksyy hallitukseen. Ehdoton ei.

Kissa on hyvä naapuri, ei juhli, ei juopottele, ei pidä mekkala, haluaa vain ruokaa, lämpöä ja rakkautta.

Voisiko joku asuntovälittäjä kertoa kuinka paljon kissatalon sijainti naapurissa tai samalla kadulla alentaa kiinteistön myyntiarvoa. Vai alentaako se enemmän, että ko. kadulle ei halua kukaan muuttaa valittavien naapureiden takia?

Ylen uutiset: ”Monen korkeakouluopiskelijan opinnot venyvät ja jäävät kesken” (20.4.). Tämä on sosialistisen koulujärjestelmän hedelmää. Maailmalla on maksullisia yliopistoja, joista valmistutaan. Ja juuri niitä osaajia, joita meille nyt kuumeisesti etsitään ulkomailta. Myös Suomeen julkisen koulun rinnalle maksulliset yksityiskoulut ja yliopistoihin lukukausimaksut, näinhän monessa muussa maassa toimitaan. Niin että tulevaisuuden osaaja voi puhua suomea äidinkielenään, eikä suomen käyttö rajaudu lähinnä päihdepalveluihin, leipäjonoihin ja kirpputoreille.

Ei tarvitse olla tyhmä tullakseen huijatuksi.

Keskustalla on nyt vuosi aikaa löytää viimeisen vuosikymmenen ajalta ne eväät, joilla oikeasti on todellista käyttöä seuraavankin vuosikymmenen aikana; ja ottaa käyttöön tulevien oppisitiovuosien tarjoamat mahdollisuudet. Ei muuta kuin kohti valoisaa tulevaisuutta! Ehkä tärkein kysymys vastattavaksi on: Kuka meitä 10 vuoden kuluttua kiittää – ja miksi...? Mitä se edellyttää nyt!

Itämerelle, Välimerelle ja Mustalle merelle suuntautuva laivaliikenne on helppo sulkea hyökkäyssotaa käyvien maiden asealuksilta!

Mitä se kertoo antajasta, joka tuo lahjaksi kaljaa nuorelle ammattiin valmistujalle. Kysyy kummit äimänkäkenä.

Joku väitti tällä palstalla, että Kauhavalta olisi viety Yrittäjäopisto. Kerropa nyt, että kuka sen vei, ja mihin.

Nyt kun kantatie 67:n leventämistä 4-kaistaiseksi Ilmajoelta Seinäjoelle suunnitellaan, niin eikö yhdintein sen voisi ulottaa Kurikkaan saakka. Kurikan ja Ilmajoen väli on ihan yhtä ruuhkainen kuin Ilmajoen ja Seinäjoen väli. Vaihtoehtoisesti kevyenliikenteen väylä, johon ohjataan myös hitaat ajoneuvot, kuten Jalasjärvellä valtatie 3:n varrella.

Waasalandian paikalle pitäisi ehdottomasti rakentaa 3000–4000 hengen tapahtuma- ja monitoimiareena messuja, konsertteja, sekä erilaisia tapahtumia varten, koska sellainen täältä puuttuu. Botniahalli tai jäähalli ei vain riitä niiden pääasiallisen käytön vuoksi. Ja kun linja-autoaseman Wasa Station rakennushankeesta ei tule näköjään mitään. Sijaintinhan olisi täydellinen siinä entisen Waasalandian paikalla. Lisäisi ainakin Vaasan näkyvyyttä.

En kyllä yhtään ihmettele, että ohjelma Flikkilä&Kellomäki lopetetaan. Satu Vasantola kolmatta kertaa kertomassa samassa ohjelmassa isänsä sairaudesta.

Mantila hoi, olet täysin väärässä maahanmuutosta väittäessäsi, että perussuomalaiset vastustaisivat maahanmuuttoa(IP 22.4). Nykyisessä talaudellisessa tilanteessa Suomella ei ole varaa vastaanottaa vapaamatkustajamaahanmuuttajia. Suomi tarvitsee työperäisiä, työllään itsensä elättäviä maahanmuuttajia Perussuomalaisten, työnantajien ja myös kokoomuksen mielestä. Juurisyy vähäiseen syntyvyyteen on huonosti hoidetussa perhepoliriikassa. Suomen pitäisi ottaa mallia Unkarista, jossa on todella hyvin hoidettu perhepolitiikka ja syntyvyys on korkealla tasolla.

Saksa pysäytti 15.4.2023 viimeiset ydinvoimalat. Minua huolestuttaa, miten Suomi pystyy kompensoimaan Saksan lisääntyneen kivihiilen käytön voimaloissaan. Riittääkö se, jos Helsinki lopettaa kivihiilen käytön välittömästi vai onko Helsingin cityvihreillä erityisoikeuksia käyttää kivihiiltä.

EK ja siivous- sekä rakennusliikkeet ja maatalousyritykset vaativat EU:n ulkopuolelta Suomeen jopa 100 000 henkilön muuttoa vuodessa. Mitä tällä ajetaan takaa? Suomi pärjää korkean teknologian tuloilla, niin kauan, kunnes koulutustasomme siihen riittää. Auringonlaskun alat ja niiden aputyövoimalla me emme selviä, vaikka se näyttää olevan EK:n paras myyntivaltti. Ymmärrän kyllä sen, että tarkoitus uuden kysynnän avulla on hillitä palkankorotuspaineita, mutta kun se näyttää olevan päätarkoitus, niin sitä en ymmärrä. Nyt olemme jo menossa laskusuhdanteeseen. Kaikki panokset pitäisi nyt satsata ns. vihreään siirtymään ja uuden tekniikan luomiseen, millä meidän tulisi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa tulevaisuudessa. Panostakoot siivous- ja rakennusliikkeet omiakin varoja toimintansa kehittämiseen eikä vain paasatko työvoiman puutteesta.

Vaasan laaja päivystys sai miljoonia, mutta ei pysty järjestämään silmälääkäripäivystystä. Herää kysymys onko koko laajaa päivystystä olemassakaan?

Katsoin Voice of Finlandia. Kyllä oli mielettömiä ihmisiä paljon. Olisiko mahdotonta sanoa, kyllä lauloit hienosti, ei, oli mieletön veto, arggghh...