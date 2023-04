Tätä mieltä tänään: Vaasan Sähkön korvaukset ovat naurettavia, vai pitäisikö sanoa itkettäviä.

En voi ymmärtää, että ihmiset tulevat konserttiin tai muihin tilaisuuksiin erittäin flunssaisena. He saavat yskänpuuskia, niistävät ja täten levittävät tautia suurelle joukolle yleisöä. Monella meistä on lähipiirissä iäkkäitä ihmisiä, pieniä vauvoja, joihin sitten vuorostamme tartutamme taudin. Nyt on liikkeellä pitkää ja vaikeaa flunssaa koronan lisäksi. Ajatelkaa muitakin kuin itseänne. Elämyksiä ehtii saada taas terveenä.

HUSissa 7 000 syöpäpotilasta leikkausjonossa hoitajapulan vuoksi. Kukaan, ei kukaan reagoi. Valvira?

Osaatko pyytää anteeksi? Vai tyydytkö vain pahoittelemaan?

Toimittaja puuttui vaalikeskustelun sisältöön kun mikään puolue ei ottanut kantaa suomalaisten velkaantumiseen. Firmojen tilauskannat pienenevät kun komponenttien saatavuudessa on vaikeuksia, hinnat nousevat, asuntolainat kallistuvat nollakorosta viiteen prosenttiin. Silti ollaan vain huolissaan keskuspankkien tilanteesta ja Euroopan keskuspankki nostaa vieläkin korkoa vaikka suomalaiset ovat lamassa.

Suvilahden asuntomessualueen edessä olevassa saaressa on paljon kauniita istutuksia, mm. koristepensaita kuten paju. Eipä ole enää kaunis. Tietämättömiä lapsia vielä ymmärrän, mutta että aikuiset repivät ja leikkaavat sieltä virpomisoksia. Niitä makaa myös pitkin hankea. Hyvää oppia lapsille. Keräättekö kimppuja myös kaupungin kukkaistutuksista?

”Marin kohtelu ollut raakaa”. En ole kannattaja, mutta on tietysti ollut asioita, joita vähän ehkä nuori pääministeri Sanna Marin on joutunut kantamaan eteenpäin. Tämä nykymaailma vain on sellainen, että jos jonkun kuorman otat se pitää jaksaa kantaa loppuun asti, ei ole vaihtoehtoja

Minne Suomesta on kadonnut perunan tuotannon taito. Maalla kasvaneena tiedän, että perunoita pitää mullata kasvaessaan eikä saa noston jälkeen altistaa valolle. Nykyperunat sisältää yllätyksen, eli mustia sisältä, kun olet ensin valkannut vihreät pois. Sitten on nämä sormenpään kokoiset, joita kuoriessa saa jännetupen tulehduksen.

Sijoitustoimintaa jonkin verran harrastavana ihmettelen osinkotuloista maksettavan veron pientä määrää. Onko tosiaankin oikein, kun saa rahaa tekemättä mitään ja sitä ei veroteta esim. lisäansioveroprosentin mukaan (kun on päätoimikin).

Sinulle Eläkekattoko ei ole mahdollista? Tietenkin eläkekatto on mahdollista, mutta vaatii todella pitkän siirtymäajan, koska maksetut eläkemaksut ovat ’maksajan säästöjä’. Eläkemaksut eivät ole korvamerkittyä rahaa. Se, maksetaanko eläkkeet nyt työssä olevien eläkemaksuista vai eläkevakuusyhtiön minun sinne maksamista eläkemaksuista on toissijaista. Minun eläkkeeni suuruus määräytyy kuitenkin sen mukaan, paljonko olen eläkemaksuja maksanut. Suomen eläkejärjestelmä on yksi ainoista oikeudenmukaisista järjestelmistä tässä maassa.

Kepun logiikka pettää aina. Suuren vaalitappion jälkeen mentiin vihervasemmistohallitukseen. Uuden tappion jälkeen ei mennä porvarihallitukseen.

Toimittajat herätkää nyt jo vaalituloksen todellisuuteen. Vaalit on käyty ja kansa on mielipiteensä ilmaissut. Selkeän sellaisen. Toimittajat vain eivät näytä tätä hyväksyvän, vaan toinen toisensa jälkeen vähättelee kansan tahtoa kirjoituksissaan. Joku jaksaa vielä jatkaa ylistystään Marinin ylivertaisuudesta, vaikka kansa on asiasta täysin toista mieltä.

Toki on hienoa, että Vaasan Teeriniemellä kävi kaupungin tiekarhu lykkäämässä sohjoa ja jäätä sivuun eräänä aamuna. Homman olisi kyllä voinut hoitaa halvemmin urakoitsijan traktorilla ja iltapäivällä, kun sohjo on pehmeintä. Miksi urakoitsija ei hoida työtään?

Vaasan Sähkön korvaukset ovat naurettavia, vai pitäisikö sanoa itkettäviä.

Päättäjät; miksi Vaasassa on vain yksi tehostetun palvelun yksikkö ei-muistisairaille? Onko valinnanvaraa? Muistisairaita on paljon, pitkäaikaispaikkoja tarvitaan lisää kaikille tarvitseville. Omaishoitajat kannattelevat ikäihmisten elämää ”kitutuen” turvin. Kuka todella huolehtii arvokkaista ikäihmisistämme, hyvinvointiyhteiskunta?

Opetusministeri sanoi hallituskauden alussa että teemme kaiken toisin kun Sipilä, vaalien jälkeen häntä v...tti kuin pientä eläintä.

Taktinen äänestäminen on uusi selitys vaalitappiolle, kun ei enää kehtaa syyttää mediaa. Miten yksittäinen äänestäjä muka voisi taktikoida vaaleissa, joissa annetaan miljoonia ääniä?

Turha räksyttää oppositiossa, jos puolue ei ole edes osallistunut hallitusneuvotteluihin.

Joku kirjoitti, että haluaa pysyvän talviajan eli sen oikeasti normaaliajan. Minä haluan sen myös. Tai miksemme voisi olla Ruotsin ajassa? Mieluummin kuin Moskovan/Venäjän ajassa. Mehän haluamme kuulua länteen ja kuulummekin, kaikessa muussa paitsi kellonajassa.

Onko käytäntö nykyään niin, että hoitajat tullessaan työvuoroon, joutuvat lukemaan asukkaiden/potilaiden tiedot tietokoneelta? Eikö enää ole normaaleja raportteja työvuorojen alkaessa, jotain pintapuolista ehkä? Näyttää siltä, että hoidettavat ihmiset ovat vain teksti tietokoneella. Kuka on vastuussa ihmisten hoidosta?

Maanviljelijöiden, jotka usein kieltävät ilmastomuutoksen, talouteen juuri ilmastonmuutos kolahtaa ensimmäiseksi. Aika hankalaa on eläimiä hoitaa ja kasveja kasvattaa, jos maa on rutikuiva ja kastelu/juomavettäkään ei ole riittävästi. Nähtäväksi jää, voittaako ilmastonmuutos vai onnistuuko tiede ja käytäntö kehittämään tapoja, joilla maataloutta voidaan jatkaa hankalissakin olosuhteissa?

Käsittämätöntä kielenkäyttöä opetusministeriltä vaali-iltana tv:ssä.

Mikä enää itketyttää? Nyt on ns. hyvä pääministeri, jota ei tulla haukkumaan ikinä vaikka tekisi mitä. Naton julmat maksut kerrottiin heti vaalien jälkeen ja kurjuutta luvassa myös keskituloiselle toiseen malliin nyt.

Yleisradion nimi pitäisi muuttaa Sannaradioksi, niin härskin myönteistä ja ylimitoitettua on uutisointi entisestä pääministeristä.

Kiitokset palautteesta koskien Kultavuoren äänestyspaikkaa. Valitettavasti osa valoista oli pois käytöstä tilan remontoinnin vuoksi. Tälle asialle emme valitettavasti voineet sunnuntaina muuta kuin tarjota äänestäjälle apua tarvittaessa. Yst. terv. Kultavuoren vaalilautakunta.

Miksi Kokkolan uutiset ovat tärkeämpiä kuin muun Pohjanmaan Ylen alueuutisissa?

Valtiopäivien päätösjumalanpalvelukseen Helsingin tuomiokirkossa 29.3. sai mennä mukaan tai katsoa ja kuunnella seurakunnan nettisivuilta. Sieltä video löytyy edelleen. Piispa Salomäki piti hyvän saarnan.

Toivonpa totisesti, että kokoomus ei myy arvojaan ja mene sosialistien kanssa samaan hallitukseen.

Suomihan on valtio, jossa mikään ei toimi ilman valtion avustusta ja ihmetellään missä vika. Valtion tehtävä on taata kotimainen ruokahuolto ja puolustus ja jättää kaikenmaailman seurat pois, joita konsultit ammatikseen perustaa.

Voi hyvänen aika tätä Suomen Keskustaa. Vaalitappiosta syytetään hallitukseen menoa ja muita hallituspuolueita. Kyllä keskustan alamäki on alkanut 20v sitten. On kassakaappia, nuorisosäätiötä, vaalirahoitusta, omien päätöksien takinkääntöä ym. Saamelaiskäräjälaki kaadettiin vaikka saamelaiset olisivat sen halunneet. Ei edes Lapissa ole enää keskustan väriä vaan persujen sinistä. Toimitaan kuin maatilan emäntä, joka sekaa koko kylän asioissa. Polttakaa seuraavassa puoluekokouksessa kaikki vanhat jäsenkirjat, valitkaa nuoria rehellisiä jäseniä. Vaihtakaa puoluejohto, älkää syyttäkö muita, katsokaa peiliin.

Löytyisikö tarpeeksi rohkeaa virkamiestä, joka uskaltaisi viheltää pyörätie typeryydet poikki ja palauttaisi Kirkkopuistikon ennalleen.

Suuret kiitos Paula Risikolle puolustaessasi Sedun tontin keskustelutilaisuudessa opiskelijoiden uuden koulun tarpeellisuutta. Opiskelijat todellakin tarvitsevat koulun keskustan tuntumasta. Liikenneyhteydet keskustaan ovat paremmat ja lukio lähellä kaksoistutkintoa opiskeleville. Tuskinpa Aaltokaan haluaisi, että opiskelijat joutuvat kärsimään hänen arkkitehtuurin vuoksi. Mitäköhän tämä Unescon perintöön haluaminen tulee maksamaan seinäjokisille tulevaisuudessa.

SDP:n piirijohtaja kertoi Il-Po:ssa 7.4. kuinka lehdistö on kohdellut Sanna Marinia ”raakasti”. Kyllähän se on niin, että toimittajakunta on suorastaan madellut pääministerin edessä, oli kyseessä sitten sanomalehdet, aikakauslehdet, TV-toimittajat ym. Kukaan näistä ei ole uskaltautunut haastamaan Marinia esim. hänen talousosaamisestaan.

Ensitöikseen, hyvä ajatus, mutta ei toteudu. Kokoomus voitti ja nyt herrat porskuttaa, se on selvää, köyhät kyykkyyn. Edustajien määrä ei pienene.

Katselin 7.4 Luontomatkalla-ohjelman osa 2, jossa susitutkijat Ruotsista ja Kanadasta kertoivat susista. Ohjelmassa tuotiin esiin susien perimä. Ruotsalainen tutkija kertoi, että Ruotsiin tarvitaan vain yksi ulkopuolelta tullut erigeeninen susi 4-5 vuoden välein pitämään Ruotsin geeniperimä terveenä. Jos ei ulkopuolelta tule, niin siirtoihin voidaan turvautua 10 - 15 vuoden välein. Suomessa halutaan pitää susimäärää niin, että populaatio pärjäisi reilusti omillaan, vaikka pitkän itärajan takaa virtaa susia moninkertaisesti, mitä geneettinen perimä tarvitsee. Ehkä Ruotsistakin joskus susia tulee Suomeen. Sama on muidenkin suurpetojen kohdalla. Suomessa susipopulaatiota verrataan saimaannorppaan, jota ei muualla ole, ja jonka pitää geneettisesti tulla toimeen omillaan. Luken jutut susimäärästä ovat tosi harhaanjohtavia. Suomessa ei em. syistäkään pitäisi olla mitään järkevää syytä kieltää kannanhoidollista metsästystä. Ruotsissa sallitaan järkevä metsästys.

Lopettakaa nyt ihmeessä parveketupakointi nopeasti. On paljon meitä savusta, hajusta ja parvekkeen saastuneesta ilmanlaadusta kärsiviä, jotka kärsimme huonosta ilmasta omassa asunnossa.

Hyvä keskusta. Kuinka nuan niin kun omasta mielestänne meni ehdokasasettelu Seinäjoella? Istuvalle kansanedustajalle laitettiin kolme kilpailijaa. Ei voi kuin ihmetellä typeryyden määrää.

Vauhtiajot mainostaa ”Race & Rock klassikko vuodesta 2004”, mutta samalla kertoo pitävänsä 20-vuotisjuhlan tänä vuonna. Järjestäjät eivät kai ole olleet matematiikan tunneilla, sillä 2023 - 2004 = 19 vuotta. On sitten täysin eri asia, että nykymuotoiset Vauhtiajot järjestetään nyt 20. kerran.

Nanna Rintala antoi 6.4. kasvijuomista hieman virheellistä tietoa. Kasvijuomat eivät vastaa ravintoarvoltaan maitoa. Esimerkiksi ruotsalainen kaurajuoma saadaan uuttamalla kaurajauhoa vedessä. Jauhosta saadaan liukenemaan veteen vain puolet proteiinista ja kuidusta. Toinen puoli jää mäskiin, jolla tuotetaan ruotsalaista sianlihaa. Kaurajuomalitrassa on proteiinia vain 10 grammaa, kun maidossa on paremmin imeytyvää proteiinia 33 grammaa. Rasva on emulgointiaineen avulla juomaan sekoitettua rypsiöljyä ja D-vitamiini on kasvipohjaista D2-vitamiinia, jonka teho on vain puolet D3-vitamiinista. Kauran tuotanto vaatii myös jokavuotista maan muokkausta ja runsaasti fossiilista energiaa, kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita toisin, kun monivuotisella hiiltä sitovalla nurmirehulla tuotettu maito. Kaurajuomaa käyttämällä tuetaan sianlihan tuotantoa, mikä nykyään on toki tarpeen.

Joku ”matemaatikko” esitti tällä palstalla, että vain 34-35 prosenttia äänesti oppositiopuolueita. Olisi kannattanut laskea samalla menetelmällä, moniko äänesti nykyisiä hallituspuolueita eli niitä, joiden mielestä voimme aivan hyvin törsätä lastemme ja lastenlastemme rahat.

Vihreä puolue oli paikallaan kolme-, neljäkymmentä vuotta sitten. Nykyään kaikissa puolueissa on viherosasto. En ymmärrä niiden ideologiaa kokoomuksen puisto-osastosta vasemmistoliiton kylkeen eli kallis turhake.

Kaikille tulisi halvemmaksi, jos kaupunki maksaa niille muutamille pyöräilijöille taksikyydit ja jättää miljoonien pyörätiet rakentamatta.

Mini-Pohjanmaa on Etelä-Pohjanmaan rannikkokaistale. Rannikko-Pohjanmaa ulottuu Kaskisista Ouluun, joten se on liian suurellinen nimi vaasalaisille.

Turvapaikanhaun historiaa EU-maissa ja Suomen vetovoimaa on syytä vertailla. Ennätyksellisenä vuonna 2015 Suomeen tuli 32 000 turvapaikanhakijaa. Mm. Ranskaan tuli vain 75 000 ja Italiaan 84 000. Näiden maiden väkiluvut huomioiden oli Suomen suhteellinen osuus moninkertainen. Saksaan tuli 476 000, joten tässä oli sentään tasapuolisuutta Suomeen verraten. Ruotsin lukema, 162 000, oli kuitenkin huippua. Eli melkoisia eroja EU-maiden kesken.

Kukahan kertoisi kansanedustajaksi valitulle poliisi Anne R:lle, että vaalimainokset pitää lain mukaan poistaa tietyn ajan sisällä. Näyttää toiminta olevan heti alusta tosi surkeaa.

Teille, joilla ei ole oikeutta pysäköidä invapaikalle asemalla vieressä, on parkkihalli. Ensi kerralla vedän poikittain auton taaksenne, jos lappua ei ole.

Suomalaisissa varuskunnissa, varsinkin Venäjän tiedustelulle näkyvissä itäisissä varuskunnissa, olisi liputettava Nato-lippua vaikka päivittäin. Ihan vain malliksi ja muistutukseksi.

Nasima Razmyar olisi mielestäni paras vaihtoehto SDP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Minä niin odotan, että saadaan perussuomalainen ministeri omasta vaalipiiristä ajamaan pohjalaisille tärkeitä asioita eteenpäin. Siinä olisi nyt äänikuningas Mauri Peltokankaalle näytön paikka.