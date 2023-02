Tätä mieltä tänään: "Vai aiotaan Yle Puhe lakkauttaa... Nythän ei radioaalloille jää kuin hilipatihippaa-kanavia, joista tulee samaa musiikkia eri järjestyksessä."

Sedun useat opiskelijat tykkäävät opiskella vanhassa cittarissa. On tilava koulu, hyvä parkkipaikka, pääsee kätevästi autolla sekä alun messuhallimelu on saatu pois. Luokastani pyydettiin kommentoimaan tätä ”kurjuutta”. Moni sanoi kuten minä: ”meen halua haastatteluun kun tää on ihan hyvä koulu”. Ettei koko nuorison puolesta tarvi lehtiin kirjoitella kurjuudesta, suuri osa tykkää täällä olla. Kolme vuotta cittaris ja siskolla alkoi kolmivuotiskausi.

Voi tätä Seinäjoen miestenvaatevalikoimaa. Jos joku kimi kartassiani pukeutuu tummiin, niin minkä takia se vaikuttaa miesten vaatteiden väriin Suomessa. Kaikki kauppojen kledjut kelpaisi lahjoituksina suoraan rintamalle, ei varmahan näy mihinkää. Peräs tuleva taistelupariki sais kokoajan kysellä: Mihinä kuhuna...tuhna sä oot.

Eikö kansanedustaja voisi kulkea lentokoneen asemasta junalla?

Onko giga-alueella jo olemassa vetysiirtymän mahdollistava implementaatiosuunnitelma? 10 vuoden kuluttuahan akkumaailma on jo auttamattoman vanhanaikainen.

Suomen valtio ja sen suurituloiset päättäjät on tuominnut monet tuhannet eläkeläiset ja yrittäjät elinikäiseen pakkotyöhön. 50 vuoden työputken ja yrittäjänä/ työllistäjänä valtion kassaan rahaa lapatun jälkeen, pääsee jos pystyy, terveenä nauttimaan reilu 1000e-vero eläkettä. Tosin voi ostaa itselle uuden yel-vakuutuksen ja jatkaa yrittäjänä, eli jatkaa verojen ja eläkemaksujen maksamista tappiin asti. Joku on sitä mieltä että 40 v. jälkeen saa reilua eläkettä, on tainnut mennä vasta aikuisena töihin, vakituiseen tehtävään. Mutta jos kuuluu siihen ikäluokkaan, että on joutunut jo 14-v. töihin olemalla aina töissä, saanut palkkaa ns. pärstän mukaan, työtä tauotta 9 v., josta ei kerry eläkettä alle 23-vuotiaalle, ei myöskään alle 1 kk työsuhteista. Sitä on eläkepäätöksen mukaan laiska ja Kelan kasvottoman lääkärin arvion mukaan työkykyisenä voi hyvin painaa lisää hommia, jos meinaa pärjätä tässä hyvinvointivaltiossa.

Mantilan kirjoitus 5.2.2023 oli mitä mainioin. Siinä kerrottiin oikein asiat ja miten on toimittu – sitä suomettumista. Mielidepalstalla 7.2. Kuivaniemi osoittaa, että edelleen suomettuneita löytyy. Mantila ei vääristele, mutta tosiasioiden hyväksyminen voi olla vaikeaa.

Mikä mättää, kun Laihialla ohjataan rokotusaikaa ja lääkärin aikaa yms. varaavat soittamaan samaan numeroon? Kiireaikaa ei saa lääkärille, kun ei sinne pääse aamuisin puhelimella ja kun pääsee, ei ole enää aikoja! Ei ole ihme, että sairaudet pahenevat ja potilaat vaativat myöhemmin erikoishoitoa. Kallista uudistusta aluevaltuusto!

S-ryhmän asiakasomistajana olen tyrmistynyt, päätöksestä jättää ay-tilitykset hoitamatta. Ei sovi tähän päivään. Jaloilla voi äänestää, toivottavasti en ole ainoa.

Kyllä on varsinaiset palvelubussit Vaasassa. Asiakkaan (vanhuksen) pitää itse ensin selvittää bussin reitti ja osata arvioida ehtiikö kuski noutaa. Jos et osaa sitä itse selvittää, niin kuskit vain viisastelee ja jäät ilman kuljetusta. Olenkin ihmetellyt, että miksi ne ajelevat melkein tyhjillään. Ja taksit eivät halua ajella lyhyitä matkoja, kyllä vanhuksista huolehditaan Vaasassa. Voi herran jestas.

Lämmin kiitos Risto Kuivaniemi kirjoituksesta sivulla 12 ti 7.2. Olen samaa mieltä. Päätoimittaja on oman historiansa tulkki.

Nyt meni perinnöt, kun mummon perämettätkin menee yksityislääkäreille!

Ilpon mukaan tunnettu ekonomisti haluaisi enemmän taloustietoa kansalle. Mikäpä ettei. Minä puolestani pitäisin paljon tärkeämpänä, että sitä taloustietoa jaettaisiin kansanedustajille. Ministereille ja eduskuntaryhmäin puheenjohtajille pakollinen kansantaloustieteen laajennettu peruskurssi.

OmaSp rikkoo ennätyksiä yhtenään, vaan silti ei uskollisille asiakkaille anna centtiäkään säästötilille korkoa! Miksi näin? Törkeää! S-pankki antaa.

Unescon päätös vuonna 2009, jolloin Dresden menetti maailmankulttuurinperintöstatuksensa, koska se rakensi Elben yli sillan helpottamaan kasvavan kaupungin liikennettä, herätti vähän huomiota, eikä sen jälkeen juuri ole kerrottu, vähenikö kulttuuriturismi Dresdeniin. Kaupunki on kehittynyt yhdeksi entisen Itä-Saksan voimakeskukseksi. Todisteena vaikka molpelaisen Camilla Nylundin esiintyminen Semperoperassa.

Asiaa R Kuivaniemi I-P 7.2.2023!

Eläköön köyhille suunnattu sote! Meidän kunnassa ei pääse tk:een edes puhelimella! Mites ne köyhät maksaa yksityisen lähes 200 e/10 min. käyntimaksut?

Tietääkö suurin omistaja Fortumin perivän tonnineläkeläismummeleilta sähköstä 46,73 senttiä kWh?

Parhaiten viime vuosista Suomessa ovat selvinneet ns. eliittikansalaiset, siis passiiviset kansalaiset, jotka eivät ole mitään tälle yhteiskunnalle tuoneet, elävät yhteiskunnan tuilla. He ovat saaneet kaikki maailman tuet, indeksikorotukset sunmuut, heidän elintasonsa on pysynyt hyvänä kaikki nämä ajat toisin kuin työtä tekevällä keskiluokalla, jotka maksavat kaiken eivätkä saa mitääb apua mm. tämänhetken korkoihin tai sähkölaskuihin. Ihmeellinen maa tämä Suomi!

Varottaisin OmaSP-pankkia yltiöpäisestä laajentumisesta. Käy muuten niinkuin Nordealle ja muille suurpankeille. Ei vastata edes puhelimeen, vaan paina ykköstä, paina kakkosta eikä lopuksi vastata ollenkaan. Eli keskittykää hoitamaan varsinaista postianne eli pankkipalvelua.

Yle1: MOT-ohjelma paljasti valtion virkamiesten täyden osaamattomuuden sähköenergia sopimuksissa koskien tuulivoimatukia. Sähkön kWh:n markkinahinta on alle 3 s/kWh, silloin kun ydinvoimalat pelittää, niin valtio takaa kuitenkin vähän yli 8 sentin kWh-hinnan tuulisähkölle eli 8 senttiä miinus markkinahinta 3 s, niin tuki on valtiolta 5 s. Tämä imee valtion kassan tyhjäksi, kun tuulivoimaa rakennetaan yli kohtuutarpeen. Ei ole ihme, että norjalaisyhtiökin haluaisi tehdä tuulisähköä omaan tarpeeseensa Inkoon ydinvoimalan kupeessa. Nyt stoppi tuulimyllyjen lupamenettelyyn. Tukea maksetaan vuoteen 2030 saakka. Tätä voisi verrata kantaverkon myyntiin sijoittajille, yhtä sekopäinen teko.

Ettei totuus unohtuisi, puoluetuet 35,4 miljoonaa, sote-edustajien 5 000 per edustaja. Eikö millään ole ahneudelle mitään rajaa? Kysyn vaan.

Edessä on suomalaisen EU-politiikan kohtalonkysymys ns. ennallistamisasetuksen jokaiselle suomalaiselle mahdollisesti aiheuttavan jättilaskun, asukasta kohti kaikkein korkeimman, mahdollisesta todellistumisesta. Suomi on Euroopan metsäisin maa ja suojelee näin Euroopan ilmastoa. Monet EU-maat ovat lähes hävittäneet metsänsä. Istuttakoot metsää ennallistamalla siten, että hävittävät asutustakin paikoin ja tiivistäen asutusta kaupungeissa.

Maailman suurin jääkaruselli saatiin onnistuneesti pyörimään Lappajärvellä 6.2. Sama jääkaruselli yritettiin saada pyörimään jo 28.1. mutta tämä yritys epäonnistui sahausvirheiden vuoksi. Sahaustiimi oli sama epäonnistuneessa yrityksessä sekä onnistuneessa yrityksessä.

Suomessa tehty nyt aika malttillisia palkankorotussopimuksia verrattuna moneen muuhun EU-maahan, Ruotsissa ei vielä ole sovittu palkankorotuksista mutta tulevat olemaan Suomea korkeammat.

Hallitus ja media huutavat kuorossa, että koulutustasoa pitää nostaa vähintään AMK-tasolle. Firmat etsivät epätoivoissaan hitsareita ja tarjoilijoita Filippiineiltä. Pitäisiköhän nyt ottaa järki käteen?

Muuan JR 7 -komentaja, pohjalaismiesten päällikkö kenraali Ehnrooth, Siiranmäen ja Vuosalmen tappotantereilta, on sanonut. ”Suomi on hyvä maa ja sen ainut puolustaja on Suomen kansa.” Ei ritari varmaan Nato-vastustaja ollut, mutta ei hän nöyristelemään ja matelemaan kyllä olis alentunut minkään valtion edessä. Nöyristely ja rähmällään olo, se jos mikä syö kansakunnan uskottavuutta ja itsenäisyyttä. Tulemme kyllä omillamme toimeen, niin kuin tähänkin asti. Sen on historiamme todistanut.

Kaivattua yksityisektorin kasvua varten voi perustaa teemarahastoja oman paikkakunnan uusien yritysten tai puhtaasti ideoiden toteuttamiseen.

Vaasan Sähkö jatkaa kohtuutonta hinnoitteluaan. Kunnallisen yhtiön ylisuuret voitot ovat veronkiristyksiä. Sähkön hallitus vastuuseen heti.

Tekeekö ruotsalainen sijoitusyhtiö hyväntekeväisyyttä omistamalla Attendon osakkeita?

Vuosi vuodelta käy yhä selvemmäksi, että maahanmuuttoa tarvitaan ja paljon. Purran mielestä riittäisi väestön kutistumiseen sopeutuminen. Mutta kun väestö kutistuu työtä tekevien joukosta enemmän kuin eläkkeelle siirtyneiden joukosta suurista ikäluokista johtuen. Huoltosuhde heikkenee entisestään, jollei maahanmuutto tilannetta helpota.

Taloussanomat selvitti (julkaistu mm. Ilta-Sanomat 2.2.23) tämän hetken halvimmat toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset Suomessa eri asumismuodoissa kerrostalosta sähkölämmitteiseen omakotitaloon. Kaikissa kuluttajaryhmissä halvin oli Vaasan Sähkö Oy. Tälläkin palstalla moni vaati aiemmin VS:n johtoa eroamaan. Tässä nyt heidänkin puolesta kehuja VS:lle sen taitavasta toiminnasta tässä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, hinta edelleen kilpailukykyinen ja jopa halvinta Suomessa. Ja pianhan vielä tulossa hinnanalennuskin. Hienoa olla Vaasan Sähkön asiakas ja tiedoksi vielä mielensäpahoittajille ja salaliittoteoreetikoille, että en ole trolli, vaan omilla aivoilla ajatteleva markkinatietoinen sähkön pienkuluttaja.

Kuka lähettäisi minulle talvitakin, olen vanhus, olematon eläke.

Ehdotan kansalaisaloitetta lähetettäväksi Unescolle, ettei Seinäjoelle haluta perintökohdestatusta! Kaupunki olkoon elävien/asukkaiden tarpeita varten... ei todellakaan matkailijoille pönötystä varten!

Alvarin alue, mahdollisesti tuleva Unescon maailmanperintökohde: seitsemän japanilaista opiskelijaa kuvaa kohdetta kerran kesässä – siinä se – 2 000 opiskelijaa väistötiloissa. ”Ota tai jätä.”

Vaalirahoituskin kuuluu demokratiaan, jos enemmistö eli yli puolet kansalaisista (tai oikeastaan äänioikeutetuista; no, itse asiassa vain äänestäneistä!) sen yhteiseksi (!) hyväksi näkee.

Seinäjoella on realisoitumissa kaksi tempoilevan kunnallispolitiikan muistomerkkiä. Kumpi meidät lopulta hukuttaa, Aalto vai Aallokko? Ammattikoulun rakentaminen on jumissa ja aseman suureelliset suunnitelmat kokivat törmäyksen aluehallituksessa. Sote-suunnitelmiin ei sovi meidän uusi sosiaalikeskuksemme. Onko tämä vain maakunnan perinteistä nillitystä, vai oma moka? Lopuksi tyhjään keskustaan jää vain uusi komea pysäköintihalli? Kuka näistä oikein vastaa?

Voisiko mahdollisesti saada katujen numerot talojen päädyissä selvemmin näkyviksi? On tosi vaikeata nähdä. Olisi helppo nähdä, jos sääntö olisi sama korkeus ja esim. oikeassa tai vasemmassa kulmassa. Tälläinen hyödyllinen vinkki. Karttojakaan ei saa kuin kirjakaupasta ja netistä mikäli sellainen on. Olisi hyvä, jos olisi pieni piirros noissa virallisissa lähetteissä, esim. hammaslääkäri ym.

Mistä ihmeestä nämä nykyiset kansanedustajat kehuvat saavutuksilla esim. lehdissä. Neljä vuotta ollaan nukkumassa kuin karhut talviunilla. Herätään, kun vaalit lähestyy.

Voisikohan sen taiteilija Kaarina Heikinheimon uimahallissa olleen taideteoksen puhdistaa ja laittaa esille jonnekin muuhun sopivaan julkiseen paikkaan kaikkien nähtäville?

Moni haluaisi, että Y-vallat painostaisi Turkkia meidän Nato-asiassa. Tosiasiassa Turkki on kuitenkin Y-valloille paljon tärkeämpi Nato-kumppani kuin me ja Ruotsi monestakin syystä. Turkki sijaitsee alueella, joka on ns. ”käymistilassa” jatkuvasti. Y-valloille on tärkeää, että sillä on Turkin kokoinen tukialue tällä epävakaalla alueella. Jos Y-vallat joutuisi valitsemaan Turkin tai Suomen ja Ruotsin välillä, uskoisin Turkin voittavan 10–0 näin jääkiekkotermein sanottuna, valitettavasti.

On meneillään ilmastonmuutos, merenmuutos, maanmuutos ja maahanmuutossakin on ongelmia.

Kuinka pitkään Tikantaipaleen asukkaiden pitää sietää Sedu:n oppilaiden älytöntä rallia?

Omaishoidon tuki/kk on 423,61€ – vero 192,74€, jää ansiota 230,87€. Vuorokausiansio n. 7€. Tuntipalkkio on niin pieni, jotta laskukonekin kärähti.

Kansalaiset herätkää. Vihervasemmistoinen hallitus on ajamassa Suomen täysin hunningolle. Tarkoitan lähinnä tätä ilmastohömppää. Nämä nerot ajavat Suomea hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, EU:n tavoite on 2050 mennessä. Mikä ihmeellinen mittari heillä on joka pystyy mittaamaan meidän hiilen erikseen, eikä sekoita siihen esim. itärajan takaa tulevaa saastetta. Onko joku Ollikainen keksinyt raja-aidan hiilettömän ja hiilellisen ilman sekoittamiseen. Kyllä pistää miettimään?

Nyt kun Lapualle saadaan uusi uimahalli, niin samalla uusi nimikin sille. Kulahtaneen vanhan nimen tilalle.

Kesästä lähtien pidettiin kovaa mekkalaa siitä, että eläkeläiset rikastuvat. Minä sain ruhtinaallisesti 3e päivää kohden. Eihän se korvaa hintojen nousua millään tavalla. Antakaa hyvä neuvo, mihin voisin mennä törsäämään ne 3e.

Vai aiotaan Yle Puhe lakkauttaa... Nythän ei radioaalloille jää kuin hilipatihippaa-kanavia, joista tulee samaa musiikkia eri järjestyksessä.

Onko päättäjät ja veronmaksajat tietoisia näistä alianssikuvioista jotka syövät verorahoja rotan lailla?

Samoin kuin Risto Kuivaniemi on täällä ihmetelty lehden linjaa.