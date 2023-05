Tätä mieltä tänään: "Vai pitäisi Suomen seuraava presidentti valita kielitaidon perusteella. Vuorineuvos Tauno Matomäki aikoinaan totesi, että kielitaidolla ei ole mitään merkitystä jos ei ole mitään sanottavaa."

Ylistarolainen puhui asiaa naakoista! Valitettavasti tilanne on jo tosi paha ympäri Pohjanmaata. Kunnon verkot piippuihin ja iv-kanaviin auttaisi jo paljon, kunhan edes sen verran saisivat omistajat aikaiseksi, jos kiinteistöään vähääkään arvostavat, oli se sitten vakituisessa käytössä tai ei. Maataloudelle naakat valtava riesa monellakin tapaa, pahimpana tautien levittäminen. Vuosi vuodelta tilanne aina vain pahenee tämän vieraslajin kanssa, mutta oudon hiljaa ovat ympäristöpäälliköt, mtk, Pro Agria jne. Huolestuttaa!!!

Kyllä on kummallista tämä keskustelu kissatalosta. Kukaann ei tuo esiin, että kaupunki on tarjonnut useita kohteita uudeksi kissataloksi, mutta kun ei kelpaa. Välillä on bussipysäkki liian kaukana tms. Taitaa koko porukka kuulua samaan ryhmään niiden kanssa, kun tuli kunnalta halot pihaan, niin isäntä ryntäsi sisälle ja meuhkaamaan vaimolle, että kunta toimitti halot ’pitkänä’ pihaan.

Voi hyvät hyssykät. Vai pitäisi Suomen seuraava presidentti valita kielitaidon perusteella, IP 29.5. Vuorineuvos Tauno Matomäki aikoinaan totesi, että kielitaidolla ei ole mitään merkitystä jos ei ole mitään sanottavaa.

Kettu, käärmeet, pöllöt ja haukat syövät jyrsijöitä. Kissa ei ole Suomessa ”luonnollinen” rottienhävittäjä. Kissa on ihmisen Suomeen kuljettama luonnolle haitallinen vieraslaji.

Amerikan ase- ja materiaaliapu Muurmannin kautta, jatkosota 1941–1945. Kertoisko joku siitä!!

Vuokralaiset, huomatkaa! Sen sijaan, että kadehditte niitä, joilla on sijoitusasunto vuokrattavaksi, voisitte kiittää heitä siitä, että teillä on asunto. Ei kukaan omaa kotiaan toisille vuokraa, vaan ylimääräistä, sitä sijoitusasuntoa. Ellei olisi vuokranantajia, ei olisi vuokralaisiakaan. Kunnallisia vuokra-asuntoja on hyvin vähän, eikä niitä tarvetta vastaavasti tulla rakentamaankaan. Ja jos rakennettaisiinkin, ei niissäkään olisi ilmaista asua.

800 000 e varattu hallitusneuvotteluihin Säätytalolle. Onko se nyt edes totta? Voisiko joku kertoa, mistä summa muodostuu jaetaanko siellä rahaa, että sopu syntyy vai mistä noin järjeton summa?

Keskusta ei voinut mennä hallitukseen, kun siellä ei ole vihreitä, jota vois mielistellä.

Hyvä, että Ilkka-Pohjalainen nosti esille monisukupolvisen kimppa-asumisen eri puolet ja mainitsi perheyrityksen pakkojatkamisen näkökulman. Eiköhän perheneuvonan pastori kommentoi asiaa ihan omasta työkokemuksestaan. On totta, että monisukupolvinen kommuuni voi olla joko siunaus tai kirous. Harvemmin ihmiset, ainakaan naiset, lähtevät enää appivanhempien kommenneltaviksi ja kommentoitaviksi samaan kotiin tai samaan pihapiiriin. Ihmiset kaipaavat ilmatilaa elää. On myös surullista, että ihmisiä pakotetaan jatkamaan perheyritystä vastentahtoisesti. Sellainen ei voi olla vaikuttamatta nuoremman polven parisuhdekuvioihin ja siihen, millaiseksi suhde edelliseen sukupolveen muotoutuu. Katkeruus ja vastentahtoisuus ei kasvata ketään.

Ilpossa samana päivänä juttu kahdesta vaasalaisesta ikiaiheesta, Saippua ja vanha katsomo! Vielä kun saatas nuo siilot säilytettyä. Klemettilän jääkaappivarasto ja Huutoniemen pubi, kaikki em. hienoja pytinkejä, kertovat Vaasan imagosta. Museoviraston ikiomat kukkaset. Onnea Museovirasto ja Vaasan homehtunut kehityksen ilmapiiri. Tulkaa jo pois 1950-luvulta.

Vaalit käyty ja kansa on äänestänyt. Onko kaikki ymmärtänyt kenelle on äänensä antanut? Nyt on tulossa oikeistolaisin hallitus pitkään aikaan. Luultavasti kaikkia tukia tullaan leikkaamaan. Mielestäni pitäisi aloittaa maataloustuista ja aloittaa tälläkin alalla markkinatalouden lait. Nyt olisi aika kun keskusta ei ole hallituksessa. Työntekijöitä ei tarvitse enempää kurmottaa, Sipilä teki sen jo.

Tässä yhteiskunnassa alkaa moni paljon vastuuta kantanut virkamies väsyä. Ei mikään ihme. Erinäisetkin tahot vaativat lisää palvelua, kiitosta ei kuulu, asenteet ovat itsekkäitä, palvelua pidetään itsestäänselvyytenä. Miten olisi välillä: ”Tee itte tai ole ilman. Sinun vuorosi nähdä vaivaa.” Ettei kaikkensa antanut virkamies kaadu heti eläkkeelle päästyään hautaan.

On surullista, että Kovan viikon ilta on joidenkin mielestä hauskaa.

On ollut kirjoituksia silmälasien puhdistus / puhtaanapysymisien kanssa olevista ongelmista. Minulla ongelma ratkesi sillä kun ostin suoja- ja silmälasien puhdistusliinoja. Parin käyttökerran jälkeen ongelma katosi. Voin suositella muillekin, minulla ainakin toimii.

Ihminen ei ole rahaa varten. Raha on ihmistä varten.

On kyllä surkeata kuunneltavaa, kun etukäteen haukutaan tulevaa hallitusta ennen kuin sitä on edes olemassa. Jopa kansanedustajien saama korotus sanotaan kokoomuksen syyksi. Mikä suomalaisia vaivaa, onko yhteenhiileen puhaltaminen ihan outo juttu? Koskee myös oppositioon meneviä puolueita. Eikö se olisi kaikkien etu? Ruotsissa onnistuttiin niin tekemään, kun maa oli samassa jamassa kuin Suomi nyt. Mutta ilmeisesti täällä kateuden maassa se ei onnistu.

Kuka kuvittelee, että Vaasan kalliimmat katsastushinnat johtuvat kaksikielisyydestä?! Taitaa olla katkera ihminen, jos ei tyhmä.

Kyllä haluaisin nähdä ne kommentit, jos Vaasan Sähkö ei olisi käyttänyt suojauksia, kyllä kaupankäynti olisi vähentynyt ja vuosien varrella voitetut miljoonat myös. Kummasti ne on kyllä kansalle kelvanneet osinkoina. Vuoden -22 sähkön hintakehitystä ei kukaan ole osannut ennustaa ja niistä saatavat lopulliset voitot/tappiot ovat vielä auki. Nyt näyttää siltä, että hintakehitys olisi tuottamassa suojauksien kautta hyviäkin voittoja sähköyhtiöille. Toki raflaavilla kommenteilla saa hyvin julkisuutta.

Suupohjan ratalobbarit on taas asialla kiskobussikyselyineen. Satoja miljoonia vaatisi kyseisen radan kuntoonlaitto. Ei yhteiskunnalla voi koskaan sellaista rahaa löytyä radalle, jolla ei ole liikennettä. Ottakaa nyt jo järki käteen. Suupohjasta kulkee bussit tiheästi Seinäjoelle jo nyt. Vain koululaisvuorot täynnä. Miksi niitä ei käytetä!?

Vaasan Sähkön Damlin valittelee, että markkinoita on vaikea ennustaa. Syyksi ilmoittaa, että tuulivoima on hyvin vaihtelevaa. Jaa-a, se on Damlin kuules aina ollut näin vapailla markkinoilla.

Hietalahden puukatsomo, siinäpä uusi Mansikkasaari. Ennen konsultin katselmusta olisi pitänyt teettää siellä pajon tulitöitä, olisi ollut pieni mahdollisuus päästä katsomosta eroon mutta ei lahopuu taida syttyä vaikka yrittäis, joten kaivinkonetta kaipaa. Ajatelkaa nyt oikeesti, mitä olette taas leipomassa. Tilalle esiintymislava, tulee paikalle käyttöä ja helppo järjestää, kun on valmis paikka.

Kotiseutuhenki on voimissaan. Omaa joukkuetta kannustetaan, vaikka pelaajat on ostettu maailman ääristä.

Hallitusneuvotteluissa on otettava esille eläkeiän nosto 70 vuoteen. Tuo oli lehdessä, nyt on tultu hulluiksi. Mut tää hallitus/ kokoomus voi tuon kyllä tehdä. Voi mikä meitä odottaa. Rikkaat pärjää, köyhät kyykkyyn.

Miten Valopilkku mainostaa koko valtakunnan palveluksi. Ei Vaasassa.

Suomeen rahdataan tuhansien kilometrien päästä jätettä polttoon, kun oma jäte ei riitä. Voi että kun olis jotain omaa poltettavaa. Vaikka niin kuin Ruotsissa, tuota turvetta.

Mantilalle kiitos, että kirjoitti vapunaattona suoraan Marinin hallituksen hassanneen surutta miljardeja ideologisin perustein. Mitä suurempi valtiontalous ja mitä tiukemmin valtio ohjaa kaikkea, sitä lähempänä olemme sosialismia. Sitä Marinin kanslia yritti mainostaa vielä toimitusministeristöstä käsin, mitä voi pitää ennenkuulumattomana ”ravisteluna”.

Ei voi muuta kuin vain ihmetellä kirjoitusta ”Orpo lietsoo kriisitunnelmaa”. Suomessa on sananvapaus, mutta vähän pitäisi ajatella mikä todellisuus on.

Päästäkää Kissatalon kissat vapauteen, niin häviää rottaongelma! Vai oletteko joskus nähneet paljon rottia siellä, missä kissat kulkee vapaana?

Kiitos Heli Rämäkkö kirjoituksestasi terveydenhuollon nykytilasta. Avointa keskustelua kaivatataan ja puhumista asioiden oikeilla nimillä.