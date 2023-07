Tätä mieltä tänään: Valtteri Bottaksen menestys on heikkoa F1:ssä kannattaa siirtyä pyöräilemään Tiffanyn kanssa.

Sinulle lierihatusta ärsyyntynyt. Ainoa oikea ratkaisu asiaan näyttää olevan se, että kun seuraavan kerran menet konserttiin tai kesäteatteriin, varaat paikan eturivistä.

Poliittinen järjestö Seta on jostain syystä otettu mukaan opetushallitukseen neuvonantajaksi, vaikka siellä ohjeiden mukaan tällaista ei saisi olla. Lasten vanhemmille on kerrottava, että heillä on täysi oikeus kieltää kyseisten asioiden opettaminen lapsilleen, mikäli ne ovat ristiriidassa kodin arvojen kanssa. Lomake, jolla kiellon voi välittää kouluun, löytyy mm. haulla: setakielto.fi.

Lehden/festivaalin arvot/linja on käsitteenä outo. Esim. I-P oli aikaisemmin kokoomuksen äänenkannattaja (nimikin silloin toinen). Sitten muuttui puolueettomaksi, mikä ei kuitenkaan näkynyt sisällössä. Ilkan ostettua lehden, arvot olivat Ilkasta lähtöisin. Arvot ovat enemmänkin omistajiensa sanahelinää, joka muuttuu omistajien mukana. Provinssi edustaa puhtaasti viihdettä. Itädiktatuureissa politikointi kuului viihteeseen, ei lännessä pitäisi.

Niin kauan suurtapahtumissa pitää olla eri vessat naisille ja miehille kunnes miehet osaavat käydä asioillaan ilman että koko wc on märkä istuinta myöden. Ällötti mennä Provinssissakin yhteisiin vessoihin.

Ääriajattelu aiheuttaa väistämättä ääriajattelua myös vastalaidalla. Siksi pitäisi osata olla suhteellisuudentajuinen ja osata arvostaa kultaista keskitietä. Tällöin kaikki voivat olla tyytyväisiä. Tämä ääriajattelu on nyt kasvanut ääriliberalismin myötä.