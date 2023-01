Tätä mieltä tänään: "Vanhemmat ihmiset putoavat digimaailman kelkasta entistä enemmän, eivät osaa enää käyttää moderneja palveluja. Tätäkö haluamme?"

Vaasan Sähkö, syytä pikaisesti alentaa sähkön hintaa. Pörssisähkökin puolet siitä millä nyt myyvät sähköä. Vesivoimalakin, joka Vaasa Sähkön omistuksessa Hiirikoskessa tuottaa hyvin. Jokikin piripinnassa, joten vettäkin riittää.

Kyllä en tykännyt pääministeri Marinin hyökkäys- ja haukkumistyylistä. Kertoisi, mitä tekisivät sille valtion rahapussin muuttumisesta velkakassiksi ja kuinka se hoidetaan kuntoon. Montako vuorineuvosta muuten Suomessa mahtaa olla? He ovat varmasti hoitaneet asiat niin, että työtuloeuroja on vähän ja jotain muuta enemmän, esim. pääomatuloja.

Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja kertoi, että ensi kesänä tanssijoille tehdään uimahalliin tila ja parketti. Siis mitä? Onko tarkoitus siirtää tanssijat Torikadulta ja iskelmälavan läheltä pois? Onko tangomarkkinoista tarkoitus tehdä vain iskelmäfestari? Jos näin on, tanssijat kyllä hakeutuvat kesälavoille. Tangomarkkinat on ollut ainoa kesätapahtuma, johon sekä tanssijoitten ja ja kaikkien muittenkin on ollut helppo tulla. Vuosina ennen koronaa oli Kirkkokadulla hyvä lattia, jossa katos. Riitti hyvin ja edullisempi kuin teltta.

Järgen, Jiirgen, Jörgen ja Jirgen ovat esimerkkejä joilla käännetään Koko Britannia leipoo -ohjelmassa saksalaisen Jürgenin nimi. Jos ei osaa eikä tiedä, olisiko kohteliasta selvittää kuinka hänen nimensä oikeasti tulee kirjoittaa?

Mitenkä minun on melkein mahdotonta kuvitella Petteri Orpo rennon asiallisesti vastailemassa CNN:n toimittajalle englanniksi kysymyksiin Natosta ja Ukrainassa käytävästä sodasta. Miksiköhän?

Vaasan Sähköltä tiedote viestillä. Selvää voi ottaa vain netin omaavat. Kuinka me muut?

Nyt kun on vaalit huhtikuussa, niin ehdotus: Puheenjohtajatentit YLE 1: eduskuntapuolueet tammikuun lopussa keskiviikkona 2,5 tuntia, torstaina pienpuoluetentti 2,5 tuntia. MTV 3: pienpuoluetentti helmikuun lopussa keskiviikkona 2,5 tuntia ja eduskuntapuolueet torstaina 2,5 tuntia. Ohjelman vetäjä taloustoimittaja Arno Ahosniemi, hyvä ja puolueeton taloustoimittaja. Vaalikoneet pois ja gallupit lopetettava tammikuun lopussa. Näin kansa ottaa itse vastuun ketä äänestää ja manipulointia olisi mahdollisimman vähän. Tietoa saa livetilaisuuksista turuilta ja toreilta.

Tosiaankin sinä ikivalittaja! Laita telkkari kiinni, jos et halua katsoa huutokauppakeisaria tai jotain muuta. Miksi lehdessä valitat? Ei kukaan toinenkaan tuollaisesta valita! Eikä kuulu sinulle, jos joku pitää joulu-kausivaloja vaikka kesään asti. Valitat kauppojen ja ruokapaikkojen ystävällisestä palvelusta. Taidat tehdä tätä vain että haluat ärsyttää lukijoita. Etsi joku muu harrastus, mene penkomaan vaikka roskiksia. Mutta ei tarvitse lehteen ilmoittaa mitä löytyi. Toiset valittavat ihan oikeista ja vakavista asioista ja sellaiset ymmärtää.

Kuntarekry kovasti ”huolissaan” kun ei löydy tarpeeksi hoitajia, ei varhaiskasvatukseen opettajia ym. Ratkaisuksi esitetään vanhaa virttä koulutuspaikkojen lisäämisestä ja maahanmuuton lisäämisestä. Kuulemma hoitajamitoutusta ja pätevyysvaatimuksia voitaisiin ”siirtää ja sujuvoittaa”, mikä tarkoittaa suomeksi, ettei hoitajien määrää tarvitsisi osastoilla/kotihoidossa lisätä vaan hoitajat voitaisiin ajaa loppuun työpaikoilla kuten tähänkin asti sekä hoidon tasoa voitaisiin madaltaa. Tätäkö siis edelleen toivomme lapsillemme ja vanhuksillemme? Eivät ole asenteet muuttuneet tippaakaan.

Matkahuollon palvelut aiotaan siirtää Seinäjoellakin entistä enemmän digimuotoon. Vanhemmat ihmiset putoavat digimaailman kelkasta entistä enemmän, eivät osaa enää käyttää moderneja palveluja. Tätäkö haluamme?

Jos tiellä on muutama sentti lunta, niin eikö olisi viisaampaa aurata se pois, eikä laittaa suolaa siihen päälle, silloin ei tulisi sohjoliukkautta.

I-P:n ruokasivulle 19.1. Eikö vois laittaa ihan tavallisia kotiruokaohjeita? Nytkin oli linsseistä ja pavuista ohjeet. 10 cm pitkä lista eri ainesosista, mutta kenellä on kaapissa tai varaa ostaa tarv. aineksia. Toivoisin pata-, laatikko-, tav. keittoruokaohjeita jos haluatte että mahd. moni sais hyödyn ja innostuksen laittaa ruokaa.

Jenni Lepänrinteen juttu la 14.1. ”Poliitikko, sinua arvostellaan vallankäyttösi vuoksi, ei sukupuolesi”, ”Poliitikkojen kritiikin fanittaminen persoonan tai ulkonäöllisten ominaisuuksien vuoksi ei edistä Suomen ja suomalaisten etua”. Kannattaa lukea.

Oikeutta eläimille -yhdistys julkisti kuvia huonosti kohdelluista turkiseläinistä ja Yle tietysti uutisoi asian, mutta kukaan ei ole kiinnostunut huonosti kohdelluista ihmisistä työpaikoilla, jossa työtahtia ym. seurataan sekä kiristetään niin, että useat sairastuvat ja ajautuvat pitkäaikaiseen sairauskierteeseen!

Tänä vuonna mies, ensi vuonna nainen! Voi hyvänen aika mihin tämä maailma on menossa?

Ihmetyttää eduskunnan, hallituksen plus muiden komiteoiden huolet. Sukupuolten korjaajien, pakolaisten ja ulkomaan apujen tukemisesta. Mutta jos pitäisi satsata oman maan veronmaksajien hyväksi, esimerkiksi teiden kunnostuksiin, vedotaan heti rahapulaan! Missähän mättää nykyään, kun tuntuu, että mikään ei enää toimi, kuten ennen?

Suututtaa jo kun ajelee tuon röttelöisen koiratarhan ohi... Eikö mitään sen hyväksi tapahdu?

Miksi isojenkin organisaatioiden edustajat näyttävät tv:ssä ryysyläisiltä tai juopotteluyöstä heränneiltä? Lahjoittakaa edustajillenne puhtaat ja siistit vaatteet. Vaatikaa katsomaan peiliin ennen esiintymistä!

Dieselöljy on ollut jo kauan bensiiniä kallimpaa, joten perustetta dieselveroon ei enää ole. Kun sitä ei edes harkita poistettavaksi, niin voisiko edes alentaa?

Jonkun äiti oli suivaantunut kun Kela ei korvannutkaan nuoren vuokra-, sähkö- ja ruokakuluja. Taas hyvä esimerkki, että vastuu pärjäämisestä sysätään yhteiskunnalle, ei yksilölle.

PS pj. Riikka Purra ilmoitti jo 2021, että ei pidä mahdollisena yhteistyötä SDP:n kanssa (IL 5.8.2021). Tämä hyvä muistaa, kun syytöksiä yhteistykyvyttömyydestä esitetään.

Tällä palstalla on ollut esillä huonoja kokemuksia plussamerkkipalvelusta. Itselläni on ollut ainoastaan hyviä kokemuksia Postin plussamerkkien käytöstä. Olen lähettänyt useita kertoja kirjeen tai kortin plussamerkillä ja lähetys on ollut useimmiten perillä jo seuraavana päivänä tai kahden päivän kuluttua. Suunta on ollut Isostakyröstä Helsinkiin ja Haminaan. Myös minä olen saanut nopeasti perille plussamerkillä lähetetyt kirjeet. Olen käyttänyt sitä, kun sillä on mennyt varmasti perille. Tavallisesta postista on ollut joitain huonoja kokemuksia. Tiedän, että kaksi kertaa on käynyt niin, että tavallisella postimaksulla lähetetty kirjeessä oleva kortti ei ole mennyt perille ollenkaan, ei edes pitkän ajan kuluttua. Näissä kadonneissa kirjeissä ei ollut rahaa eikä lahjakortteja tms. Harmillista, että plussamerkkipalvelu päättyy.

Laskeneita oppimistuloksia Suomen kouluissa on turha ihmetellä, kun tunneilla istutaan pipot ja huput päässä kännyköitä selaamassa ja välitunneilla kiusataan, opettajat aivan nössöjä, koulukurista ei tietoakaan.

Ostoskeskuksissa ja kaupoilla käyvät myös esimerkiksi muistisairaat ja autisminkirjoon kuuluvat. Heillä voi olla vuorovaikutustilanteissa ongelmia tuottaa itse puhetta, ymmärtää vastapuolen puhetta tai lukea vuorovaikutustilannetta. Ovatko ostoskeskukset ja kauppiaat tilanneet turvallisuusyrityksiltä palvelua, jolla poistetaan autistit, muistisairaat, ym. keskiluokan ja eliitin silmistä, ettei paremman väen shoppailuelämys häiriinny? Kai kaikenlaisilla ihmisillä on oikeus käydä tekemässä ostoksensa rauhassa vai onko?

Kokoomus pelkää, että ihmiset välttelevät asepalvelusta/siviilipalvelusta muuttamalla sukupuolensa. Miksi asevelvollisuutta (joko asepalvelus tai siviilipalvelus) ei säädetä velvolliseksi kaikille mahdollisille sukupuolille (miehet, naiset, transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja mitä näitä nyt olikaan nykyään)? Reservi muutenkin pienenee kun ikäluokat pienenevät. Tekisi hyvää ihan kaikenlaisille sukupuolille asua muutama kuukausi kimpassa tuvissa, aluksilla ja teltoissa ja opetella tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa.