Tätä mieltä tänään: "Vanhemmuudelta ei nykyään vaadita yhtään enempää kuin ennenkään. Nykyihminen vain vaatii itselleen liikaa ja hänen tärkein vaatimuksensa on, että häneltä itseltään ei saa vaatia mitään."

Täällä peräänkuulutettiin (28.11.) koululaisia vanhempineen nostamaan lippu salkoon juhlapäivinä! Hieno mutta utopistinen ajatus. Nythän ei omakotitaloissa ole edes omaa lipputankoa, koska ”siihen on sitten aina nostettava se lippu” tai niissä taloissa, joissa salko on, ei lippua viitsitä nostaa koskaan. Että se siitä hienosta ajatuksesta.

On aikoihin eletty. Yle lähetti kirkosta ensimmäisenä adventtipäivänä jumalanpalveluksen samban kuvioissa. Puolialastomat ihmiset tulivat ovesta sisälle samban tahdissa tanssien. Yritän ymmärtää erilaisia tilanteita, mutta nyt meni överiksi. Jonkin asteista yleissivistystä luulisi kirkon johtajilla/papeilla olevan. Oli kyllä suorastaan irvokasta, piti laittaa tv kiinni. Toki, en kuulu kansankirkkoon, mutta ihmettelen tapahtumaa suuresti.

Westend rikkaitten kaupunginosa Espoossa, todennäköisesti ei tule sähkökatkoja mutta kyllä vähäosaisille tulee ympäri Suomea.

Jäin miettimään, mitähän lihantuottajat tuumasivat, jos sattuivat lukemaan asiakasomistajalehdestään S-ryhmän vastuullisuusjohtajan haastattelun. Hän totesi seuraavaa: ”Lopetin lihansyönnin jo vuosia sitten edistääkseni eläinten hyvinvointia.”

Data-avaruus ja datavirtojen ekosysteemi?? No, huh, huh...

Ympäristööjärjestöt nolaavat itse itsensä. Suomen luonto voi hyvin. Ilma on maailman puhtaimpia. Monimuotoiset metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Matalat humuspitoiset järvemme ovat Euroopan puhtaimpia. Luontokato on suuresti liioiteltua. Käräjöinti asiasta hipoo ”suuruudenhulluutta”. Todella noloa!

Maksoi mitä maksoi, on Vaasan sabotaasille alttiit pintavesivarannot turvattava huoltovarmuuden vuoksi suojatuilla pohjavesivaroilla. Karkea esimerkki tuhotuista pintavesistä on juuri nyt Ukrainassa. Kaupungin päättäjien on huolehdittava siitä, ettei vesimaksuilla rahoiteta muuta kuin vesihuoltoa.

Wasa Station -hanke eteenpäin! Toimikaa sen eteen kaupunki ja YIT! Suunnitelmiahan voidaan muokata, jos niin katsotaan, mutta kiistämätön totuus on esim. että vaasalaiset ansaitsevat kunnolliset konserttitilat.

Kuljen joka päivä Ruukintietä ihmettelen, koska ne ruuhkat ja kaaharit siellä kulkee, ihan normaali liikenne aamulla ja iltapäivällä vähän enemmän liikennettä. Mukulat ajelee aamuisin kouluun miten sattuu tien yli. Kannattaisko käydä vaikka Helsingissä kattomassa liikennettä, on muuten vähä enemmän ruuhkaa ja kukaan ei valita koko ajan. Hei, maailma vaan menee eteenpäin, vossikat ei enää kulje.

Erään kirjoittajan mukaan Mustasaaren uimahalli pitäis rakentaa Botniahallin eikä hotellin yhteyteen. Hotellin asiakkaat, joita on muitakin kuin reppureita, laitettais aamu-uinnille kilometrien päähän. Samaten koululaiset kävelemään uimahallille, eipä siinä voikkatunnista paljon jäisi aikaa uimiselle. Eiköhän hotellin omistaja maksa ison osan rakennuskustannuksista ja kunta osan, joten oikea paikka on hotellin yhteydessä oleva, kuntalaisten hotellin asiakkaiden ja koululaisten lyhyen matkan päässä ja kylän keskustassa oleva uimahalli.

T. Ojajärvi aikoo palauttaa Ruukintien liikenteen hevoskärrykauteen.

Laittakaa noihin ulkomainostauluihin pätkiä pimeistä autoista ilman takavaloja ja polkupyöristä, joista puuttuu valot, samaten hiippareista ilman heijastinta. Joku voi löytää itsensä.

Ystävällinen ja auttava myyjä on parasta esim., kun hommansa osaa. Kerran olin ostamassa housuja, vanhempi naismyyjä tuli kysymään mitä etsin ja kun sanoin mitä halusin, niin nainen sanoi, nosta nyt vähän puseroa, että nään millainen peffa sulla on. Tein työtä käskettyä, nainen etsi sieltä aivan hetkessä mulle sopivia housuja useita ja sanoi, että näistä sitten vaan mielen mukaan ja joka ainut housu oli sopiva, mitä kaivoi. Huippumyyjäammattilainen, aina sen muistaa. Että kannattaa apua kysyä.

Vanhemmuudelta ei nykyään vaadita yhtään enempää kuin ennenkään. Nykyihminen vain vaatii itselleen liikaa ja hänen tärkein vaatimuksensa on, että häneltä itseltään ei saa vaatia mitään.

Suomi onnistui vaikeassa tilanteessa ulkopolitiikassa 1960–70-luvuilla. Suurempia virheitä ei tehty. Kokoomuksen suurin ansio oli tuolloin toimia vasemmiston vastavoimana. Eduskunnan enemmistö ei silloista oikeistolaista kokoomusta kelpuuttanut hallitukseen. Se olisi ollut liian vaarallista. Ulkopoliittinen johto on toiminut myös viime vuosina oikein. Natoon ei liitytty, mutta pidettiin Nato-optiota esillä. Suomi yritti viimeiseen asti presidentti Niinistön johdolla vaikuttaa rauhan säilymiseen Euroopassa ja myönteiseen kehitykseen Venäjällä. Kun näin ei käynyt, suomalaiset joutuivat siirtymään Naton kannattajiksi.

Vaasan Sähkön hinnasta itkijät, katsoisitteko huviksenne esim. Fortumin tai Helenin hintoja.

Joulumieli ja sanoma on ilmaista.