Tätä mieltä tänään: "Verorahoista rahoitettu toimintatuki Pohjanmaan hyvinvointialueella n. 300 000 euroa. Ei vaadita kuitteja, ei valvota käyttöä. Huoletonta toimintaa. Tälläkin summalla olettaisin että monta polvea olisi leikattu kuntoon."

Ovatko terveyskeskusten pitkät jonot piilopriorisointia? Kun sairaita ja vanhuksia roikutetaan jonossa tarpeeksi kauan, eivätkä he saa apua ajoissa, eivät he sitten enää apua tarvitsekaan. Ja huoltosuhde paranee... Ei luulisi tapahtuvan kristityssä maassa.

Lentomatkustajien lipunhinta pitäisi määräytyä matkustajan painon mukaan.

Kiitos siilin puolesta Marleena Mäkelälle ja Poirotille!

Verorahoista rahoitettu toimintatuki Pohjanmaan hyvinvointialueella n. 300 000 euroa. Ei vaadita kuitteja, ei valvota käyttöä. Huoletonta toimintaa. Tälläkin summalla olettaisin että monta polvea olisi leikattu kuntoon.

Julkisen alan lomat, mitä maksaa? Lauantaita ei lasketa lomapäiväksi mutta yksityisellä puolella lasketaan. Joku voisi hiukan valottaa asiaa. Yksityinen ala maksaa vapaan lauantain julkiselle. Onko oikein?

EK:n Mirja Hannula on tviitannut tämän lehden mukaan, että puolet ikäluokasta unohtuu päättäjiltä ja medialta, kun he menevät ammattikouluun. Samaa olen itsekin ihmetellyt. Tämäkin lehti on kirjoittanut moneen kertaan, että ammattikorkeakoulu on alin taso, johon on tähdättävä. Muuten Suomi ei muka pärjää. Hesari mursi tuon käsittämättömän linjan ja nosti Taitaja 2023 -kisassa hyvin pärjänneen pojan pääkirjoitukseensa nimeltä mainiten otsikolla: ”Onnea, Suomen paras putkimies!” Koskahan saamme lukea tämän lehden pääkirjoituksista samanlaista?

Jaa, ettei kulkukissoja olekaan? Kun kissi hylätään omiin oloihinsa, tulee siitä kulkukissa.

Kiitos Seinäjoen kaupungille satsauksesta maksuttomiin liikuntapaikkoihin, erityisesti elokuussa avattavaan skeittipuistoon. Todella positiivinen asia!

Tiistain IP:ssa puutarhaosiossa istutettiin taimenia maahan. En suosittelisi, ei taida tulla saalista.

Suomen tunnettuuden tila ulkomailla, erityisesti Yhdysvalloissa, on ollut lehdistössä viime aikoina vilkkaan keskustelun kohteena. Sanna Marin, nyt New Yorkin yliopiston kunniatohtori, on osaltaan kiistämättä edistänyt kiinnostusta Suomesta. Mutta jo noin 100 vuotta sitten Kolehmainen, Nurmi ja Ritola juoksivat Suomea maailmankartalle. Nurmi sai mm. kutsun USA:n presidentiltä Valkoisen talon takkahuoneeseen kahdenkeskiseen keskusteluun.

Miksi hyvinvointialueiden pitää tukea poliittista toimintaa?

Onkilahden kaislainen rantatie pilattu moottoritien näköisellä asfaltilla. Minkä ihmeen takia rauhallinen perinteinen hiekkaväylä on raiskattu? Kuka näitä pöllöjä ratkaisuja tekee?

Ruotsissa ay-liikkeen jäsenten pitää olla mukana työantajien yhtiöitten hallituksissa, Suomessa työnantajat ovat tämän torjuneet.

Missäs päin sitä ilkivaltaa ja pahantekoa taas oli? Ei Ristinummella, vaan Sepänkylässä. Hyvä kun jäivät kiinni. Mutta, ruvetaanko Sepänkylää nyt pitämään huonomaineisena alueena?