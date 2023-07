Tätä mieltä tänään: Vieläkö joku jättää eväsroskansa rannoille? Siltä vähän näyttää.

Laihian häiriöihin liittyen lehdessä kerrottiin, että tänä vuonna on ilmennyt useita tapauksia. Yksikin tällainen on liikaa. Asiaa on hyssytelty. Kirkkojen ovilla oli ennen jalkapuut. Vähän sitä mentaliteettia takaisin. On olemassa läpi-ilkeitä huomionhakuisia lapsista aikuisiin. Joihinkin ihmisiin ei muu pure kuin kunnon ravistus ohjaamaan oikeaan suuntaan.

V-M Hakola, missä tutkimuksessa on todettu, että Turussa tehdyn iskun kaltaisten iskujen uhreille löytyy myötätuntoa? Löytyykö myötätuntoa vain äärioikeistosta?

Ristinummella S-marketin ja Viilarinkadun välillä olevasta Terijoen salaviasta on katkennut oksa. Kaupunki, kaatakaa koko puu. Se peittää maisemaa?

Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien yhdistämisellä alkaisi olla jo kiire, jos se tahdotaan toteuttaa. Tätä, nyt vielä yhteistä vaalipiiriä, ”häiritsevät” Oulun ja Tampereen kasvaneet vetovoimat. Keski-Pohjanmaa katsoo yhä kiinnostuneemmin pohjoiseen eli Ouluun ja Etelä-Pohjanmaa lähietelään eli Tampereelle. Em. kolmen maakunnan tulisi sopia yhdistyneen maakunnan hallintopääkaupungista. Se ei enää voisikaan olla yksin Vaasa.

Taannoin tässä lehdessä Vihreät esitti, että E-P:n maatalouden tulevaisuus on kasvinviljelyssä. Helsingin yliopiston agroekologian professori Juha Helenius on asiasta täysin toista mieltä. Hän haluaisi, että lehmiä olisi myös eteläsuomalaisilla pelloilla. Häntä haastateltiin YLE radio 1:n Brysselin kone -ohjelmassa 28.6. . Ohjelman aiheena oli, kuinka maataloutta kannattaa tulevaisuudessa järkevöittää. Kaikkien vihreiden kannattaa kuunnella ohjelma. Se löytyy vielä Ylen Areenasta.