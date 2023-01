Tätä mieltä tänään: "Viettääkö Vaasa samoilla torin jouluvaloilla vapunkin?"

Viettääkö Vaasa samoilla torin jouluvaloilla vapunkin?

Vuorineuvos Saarikangas tienasi viime vuonna 284 500, josta maksoi 54% veroa, eli yli puolet, tämä ei riitä Marinille vaan enemmän kuuluisi sosialismissa maksaa!

Miksi Elisan ja DNA:n kaapeli-tv kanavissa on jatkuvasti häiriöitä. Kuva pixelöi ja kanavat katoavat. Koko ajan jotain kummallista vikaa. Tehkää jotain asialle.

Joku kaipasi näkymättömiä ministereitä esiin, yksi näkymättömin on liikenneministeri Harakka. Tiet ja väylät rapistuu, mutta ministeriä ei näy ei kuulu. Jos kyselytunnilla joskus näkyy, niin kännykkää räpeltää. Voisi myös kertoa saavutuksistaan ministerinä ennen kauden loppua.

Mitä on keski-ikäisen naisen rohkeus? Vaihtaa työpaikka entisestä turvallisesta uuteen, missä voin kehittää itseäni ja tuntea, että minulla on tähän paljon annettavaa. Erota avioliitosta, missä voin huonosti. Tämä siitä huolimatta, että ratkaisuani monet ihmettelivät, epäilivät ja ennen kaikkea kadehtivat. Muuttaa uudelle paikkakunnalle ja uuteen asumismuotoon. Kyllä teki hyvää jättää entinen naapurusto ja asuinalue taakse ja nauttia nykyisen asumismuodon helppoudesta. Niin monet teistä tutuistani valittaa elämäänne. Jos se ei tyydytä, toimikaa! Elämä on tässä ja nyt!

Se ei ole työnantaja, joka maksaa palkat. Työnantaja vain hoitaa rahoja. Se on asiakas, joka maksaa palkat! (Henry Ford)

Kiitokset puhtaanapitolaitoksen kuljettajalle, joka saat tyhjättyä roskat kadulla etkä aja ahtaaseen paikkaan, jaksaa odottaa.

Naapurin Riku vie 1 500:n sähkölaskun sossuun, ja täti antaa kolmasosan.

Jenni Lepänrinteen juttu 24.1. niin täyttä asiaa. Kannattaa lukea edes otsikot uudelleen ja painaa mieleen. Tekstareihin kirjoittanutta lehtori evp:tä suosittelen hakeutumaan kansanedustajaksi, voi huomata, että lomapäiviä on luultua vähemmän.

Missä on E-P:n sotealueen kolmenkymmenen johtajan työpaikat vai ovatko kotoa päin töitä tekeviä? Kuinka paljon heillä on töitä tekeviä alaisia? Keneltä voisi saada vastauksen kyseiseen asiaan?

Omainen kirjoitti, kuinka iäkäs veljensä oli siirretty huonokuntoisena terveyskeskukseen, jossa kuollut. Kuolinsyyksi merkitty suolitukos-joka olisi siis pitänyt leikata! Ilman muuta tästä pitää kannella, vaikka siitä ei apua olisikaan! Potilaiden hoitoa priorisoidaan jo nyt rankalla kädellä. Myös oma omaiseni sai lääkäriltä elvytyskiellon, vaikkei lääkäri edes tavannut häntä tai omaisia. Kaikki hoito ja hoiva lopetettiin. Karmeaa touhua

Se siitä sitten. Keskusta kaatoi hallituksen ymmärtämättä edes miksi. Ei sukupuolinen[kaan] identiteetti ole ”mielipidekysymys”.

Luonnonmukainen maauimala Kirkkokadulle!

Joku kirjoitti tällä palstalla, että tammikuu on osoittanut, että kannattaa ostaa vedenpitäviä vaatteita, koska ilmastonmuutos. Jos Ilmatieteen laitoksen Sodankylän ja Kaisaniemen mittausasemien tilastoja on uskominen, niin tammikuiden lämpötilat ovat olleet keskimäärin laskussa vuodesta 1988 tähän päivään asti. Laskevaa suuntausta näyttää myös Sodankylän mittausaseman sadan vuoden trendi. Kaikkea muutakin mielenkiintoista tilastotietoa löytyy Ilmastofoorumi ry:n sivuilta.

Mielestäni Lokkivalaisin sopii kyllä makuuhuoneeseen mutta tapettu lehmännahka ei olohuoneen lattialle.

Miksipä ei jatkettaisi Hanhikiven ydinvoimalan rakentamista yhdessä Ruotsin kanssa?

Samaa mieltä tv-ohjelmien musiikkiterrorista. Olipa mikä ohjelma hyvänsä, niin musiikki soi ihan sikana. Kaikki asunto-, sisustus-, rakennusohjelmat samaa saastaa.

Mitähän meidän pääministerimme on sanonut näille kirjoittelijoille, kun ovat niin mielensä pahoittaneet.

Nyt on syyhy levinnyt huolestuttavasti. Tärkeää on hyvä hygienia, Pyykit pitää ehdottomasti pestä +60 asteessa. Älkää ohjeistako lehtien sivuilla, että 30-asteinen riittää. Kiitos!

Ajattelis, että Venäjällä ei vanhoja, sairaita ihmisiä hoideta. Mutta taitaa ollakin niin, että heitä ei hoideta Suomen uusilla, hienoilla hyvinvointialueilla!

Sitran kerrotaan olevan eduskunnan lahjan kansalle. Eikö olekin kummallista, että tämä ”lahja” moittii meitä kansalaisia ”kaikesta mahdollisesta”. Näinkö kävi, että ”pelokkaat” poliitikot ulkoistivat kenkkuilun Sitralle? Jopa auton käytöstä moititaan!

Yli sata laivaa tulivoiman osia Kaskisten satamaan, onnea sille! Samalla toki ihmettelen, että eikö mitään näistä tuulivoimaloiden osista voi valmistaa Suomessa? Ei tuo kuljetus kovin vihreää voi olla...

Voi, kokoomus, minkä teit? Sukupuolta ei saisi vaihtaa kuin vuoden välein.

Erikoonen tuo transiittilaki. Sanottihin, jotta kerran vuodessa saa vaihtaa sukupuoltansa... Minkähän takia sitä pitää yhtäteheren olla renklaamas? Vaihtaa kerran, jos on väärä ja sillä hyvä.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat ammottavat puolustusvoimien varuskunnista tänään tyhjyyttään. Näin ei ollut tilanne viime vuosisadalla Kauhavan ja Vaasan varuskuntien oltua merkittäviä toimipisteitä. Tulevaisuutta onkin jo hyvissä ajoin suunniteltava, ettei uudessa maanpuolustuksen kokonaisratkaisussa nämä alueet jatkossakin joudu nuolemaan näppejään. Miten olisi huipputeknologian varuskunta? Kauhavalla lienee tässä uusi mahdollisuus.

Lämmitti kuin leivinuuni, kun luin jutun Rantalan perheen monipuolisesta leivinuunin käytöstä 19.1. Sai kuvan todellisista tolkun ihmisistä perheen äidin johdolla. Ja vielä lapsetkin mukana oppimassa tärkeitä taitoja. Tuoksuuko täällä ruislimppu?

Hulluuden huippu: sukupuolen vaihto olisi ilmoitusasia.

Ei kai sukupuolen voi vaihtaa kuin kerran elämässä.

Rakensin omakotitalon 1970-luvun lopussa. Siihen aikaan lämmitysjärjestelmäksi valikoitui öljylämmitys. Putinin sodan vuoksi polttoöljyn hinta on tuplaantunut. Kukaan päättäjistä ei ole tätä asiaa ottanut puheeksi. Puhutaan vain sähkön ja bensan kallistumisesta. Suomessa on öljylämmitteisiä omakotitaloja kymmeniätuhansia , joissa asuu vanhuksia pieneellä eläkkeellä ja voivat huonosti, kun rahat ei riitä lämmitysjärjestelmän muuttamiseen. Muutos ilmavesilämpöpumpuksi maksaa noin 20 000 €, josta saa avustusta 4 000€, mksettavaksi jää 16 000 €. Pankki ei myönnä lainaa yli 80-vuotiaille. Bensan hinta on laskenut, mutta polttoöljyn ei paljonkaan. Mistä rahat, kun muitakin laskuja on, lääke-, sähkö-, vesi-, kiinteistö ym.

Perhettä kohtasi ”suunnaton” suru: koira kuoli.

En ole asiantuntija, mutta eikö eduskunnalla ole tänä aikana tärkeämpääkin tekemistä, kun käyttää päiväkausia aikaa johonkin translakiin. Huh, taisin sohaista ampiaispesään.

Täytyy taas osallistua ja sanoa jotain: Olen huomannut, että nykypuolueissa ollaan ylimielisiä ja järjestellään jo seuraavaa hallitusta, keiden kanssa sopii kaveerata. Arvot ovat heillä niin liberaaleja, että kauhistaa! Isäni sanoi ennen, että vanhasta ei saa kauas mennä, tarkoittaen kristillisiä arvoja. Tiedän edelleen puolueeni, jolle ääneni annan.

Pakko kysyä. Miksi EP Kak purettiin ennenkuin jatko oli selvä ? Katse luottamusmiehiin. Kuka hätäili?

Museoporukan päiväuni toteutumassa? Käsittämätöntä miten Seinäjoella terrorisoi museoissa liian kauan olleet ihmiset! Veroeurot heti pois! Ellei ole tosiaan tarkoitus päättäjillä tehdä keskustasta kuollut museo, jossa vain Aalto-pyhälehmä saa laajeta! Elämää ja nuorten ääniä on toinen vaihtoehto ja mahdollisuus jos päättäjiltä löytyy selkärankaa...

Liikkumattomuuden perussyy on se, että liikuntahullut yrittävät liikuttaa liikuntaa vihaavia. Osapuolet inhoavat jo toistensa varjoja! Ei synny yhtään yhteistä ajatusta.