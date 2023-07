Tätä mieltä tänään: Viivi & Wagner sarjakuvan Wagner on ilmiselvä perussuomalainen.

Kansanedustaja Mäenpään jupakassa hautautuu alle tärkein ja oleellinen asia. Kansanedustaja ei lue työpostiaan. Äänestäjä, sinun valitsemasi kansanedustaja ei hoida hommaansa. Hänen työsähköpostiinsa saattaa tulla ilmoitus maata kohdanneesta katastrofista! Luulenpa, että tämä on Ps: n normaalia toimintaa. Puhutaan mitä puhutaan, kunhan puhutaan. Järki ja lakikirja käteen. Miksi hän ei lue työpostiaan, entä kalliisti palkattu avustaja?

Suomessa kesälomat on pisimpiä niillä, jotka eivät joudu tekemään yhtään mitään. (Kunnat/valtio).

Matkailualan aikakauslehdessä, sen tuoreessa numerossa, ilmaistaan seuraavasti: ”Seinäjoki on kuin Suomen Amsterdam, pyöräilyyn tehty, ei mäkeä, ei kukkulaa” (Matka, nro 5/2023). Sopivasti sanottu. Suurkaupunki, tasainen Amsterdam, onkin todella pyöräilyn paratiisi, jossa pyörätiet on tehty pieteetillä ja käyttäjien määrä on hämmästyttävän suuri. Tasaisen Seinäjoen on kuitenkin paljon vielä tehtävä pyöräteiden eteen. Asiaa kannattaa edistää.

Fingridin uusien linjojen alle jää noin 100 000 hehtaaria, josta 80 % on metsää. Näin valtavalta alueelta menetämme metsät ja metsien vuosittaisen lisäkasvun, joka on tuollaiselta alueelta noin 10 tuhatta mottia joka vuosi aina maailman tappiin asti. Eikö ne myllyt pitäs pystyttää sinne, missä sähkö tarvitaan ja mieluummin ihan viereen? No, hölmöläiset sitä ja hölmöläiset tätä, niistä oli monta hauskaa opetus mielessä keksittyä tarinaa 50-luvun koulu kirjassani. Viime aikoina on kyllä alkanut tuntua, että oikeasti olemme siirtyneet hölmöläisten kummalliseen aikakauteen ja alkaneet elää kuin läheskään kaikki ”muumit” ei olisikaan enää laaksossa.