Tätä mieltä tänään: "Voi, kun hallitus onnistuisi saamaan kaikista työläisistä ja eläkeläisistä keskiarvoa varakkaampia!"

Kannattaa pysyä totuudessa (I-P 22.7.). Miesten superpesiksen kaikki ottelut näkyvät myös livenä maksullisella kanavalla. Kommentaattorit haastateltavineen joissain otteluissa kentällä. Aivan kuin muissakin urheilupeleissä, jotka näkyvät TV:ssä, kuuluu kun yleisö elää pelissä mukana ja välissä soi musiikki. Ikävä kyllä Kalinka-kappaletta ei ainakaan näissä peleissä ole soinut?

Opposition harjoittama toiminta on työpaikkakiusaamista parhaimmillaan.

Joitakin selkeästi ansaitsemattomia etuisuuksia opettajilla täytyy olla! Muuten ei ammattikunnan reaktioita pysty selittämään. Musta muutetaan valkoiseksi. Asiallinen kritiikki kuitataan ylimielisesti, että kyse olisi vain kadehtimisesta. Puuttuuko opeilta resilienssi?

Edellinen hallitus hoiti hyvin pandemian ja Ukrainan sodan talouteen kohdistuneet paineet. Velkaa oli pakko ottaa, oppositiokin sen hyväksyi. Nyt sitten hallituksessa ollessaan moittivat edellistä hallitusta velanottamisesta, aikamoista takinkääntöä mutta sellaistahan huono politiikka on.

Voisitteko ystävällisesti jättää Riikasta kirjoittelut, mennyt on mennyttä, ja antaa hänelle työrauha.

KE Kim Bergin näkemys, jonka mukaan Suomen talous selvisi viime kaudella verrattain hyvin ja oppositio hyväksyi ylivelkaantumisen, kuuluvat kyllä puuta heinää osaastolle.

Surullisena ja pettyneenä olen seurannut vihervasemmiston ihmiskäsityksen ja ihmisarvon ymmärtämisen toteutumiseen Purran osalta. Vaikuttaa siltä, että Purraa saa lyödä ja kivittää jopa lopulliseen romahtamiseen saakka. Onko se tavoite? Ihan kuin hänellä ei olisi inhimillisiä unelmia ja tunteita sekä arvoa ihmisenä. Humanistina uskon ihmisen oppimiseen ja kehittymiseen. Kristittynä uskon ja luotan anteeksiantoon. Antakaa myös Purralle se ihmisarvo, josta saarnaatte.

Seinäjoen Kärjenkaaressakin on joka päivä vauhtiajot. Ei häiritsevää poliisivalvontaa. Vapaa pääsy. Tervetuloa.

Kai tiedät, että sitä rahaa jaettiin paljon muuhunkin kuin pandemian hoitoon tai Ukrainan sodasta johtuviin asioihin. Turhaa on puolustella.

No sehän on mukavaa, kun joku tietää että Sipilän hallitus oli huono, mutta tämä hallitus vielä huonompi, kun hallitus ei ole edes päässyt aloittamaan työtään. Mutta hyvä kun etukäteen tietää.

Ruotsinkielisten rasismista rannikolla IP 22.7. kirjoittanut, taitaa metsä vastata niin kuin sinne huutaa? Käyn itse Seinäjoelta Oravaisissa työn merkeissä. En ole mainitsemaasi kielirasismia kohdannut. Kyllä rannikolla pärjää suomella, enkä oikein ymmärrä mitä poliittisella puolueella on tekemistä päivittäisessä kanssakäymisessä. Oletko kysynyt mielestäsi kielirasismia harrastavien poliittisen vakaumuksen? Kyseessä lienee katkeruus kohdallasi? En ymmärrä miksi haetaan juopaa suomalaisten keskelle kielikysymyksellä, kun meillä on oikeasti vakavia asioita riittämiin. Ehkäpä rannikon kansainvälisyys tai eriväriset ihmiset ovatkin se mikä aiheuttaa väreitä kohdallasi?

Presidentti Sauli Niinistön seuraajaksi on paras, politiikan entinen viestintäpäällikkö, ryvettymätön tohtori Jenni Haukio. Kaiken hyvän lisäksi hänellä tulisi olemaan Suomen taitavimmat neuvonantajat, tukijat; Mikko Hautala ja Sauli Niinistö. Tosi on.

Kunnilla ja kaupungeilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia löytöeläimistä, tämä koskee myös Vaasan kaupunkia. Nyt Kissatalon vapaaehtoiset tekevät ilmaista työtä Vaasan kaupungille. Mutta ilman ihmisten välinpitämättömyyttä ja pahuutta ongelman laajuus ei olisi nykyinen. Hallinnassa oleva tilanne ei aiheuta häiriöitä, hoitamaton tilanne sen sijaan aiheuttaa.

Pohjanmaan TE-keskuksen työpaikkailmoituksissa esitetään aina vaatimuksena ”TE-palveluiden ja työmarkkinoiden tuntemus” ja tehtäviin valitaan aina joku talon sisältä. Turhauttavaa tehdä teille hakemuksia. Oletteko kyykyttäneet työntekijöitänne määräaikaisina ja nyt äkkiä ennen rakennemuutosta koitatte korjata asian vai mistä on kysymys? Piskuiset Vaasan alueen työmarkkinat oppisi uusikin työntekijä nopeasti.

Erääseen tekstariin viitaten Suomen kansa ei oikeasti antanut ääniään ps:lle, vaan noin 20 % äänestäneistä. Koko Suomen kansa ei myöskään naura vihreille ja RKP:lle. Minulta ei ole kysytty. Ei saa yleistää.

Saarikentän ottelutapahtuman uudistaminen ja elävöittäminen musiikin soittamisella rikkoo tunnelman ja omaleimaisuuden sekä yhteisöllisyyden. Jäljelle jää vain p...a tunnelma!

Verotus huomioiden, lakiosa riittää automaattiseen perimysmenettelyyn. Loppu tulisi ilman ennakkomääräystä kohdistaa yleishyödyllisyyteen tai hyväntekeväisyyteen. Myös jättipalkoista pitää suunnata osa palkansaajan valitsemaan ei-valtiolliseen kehitykseen. Tämä voi jopa lisätä motivaatiota.

Risikon mukaan keskustan olisi syytä olla hallituksessa puolustamassa suomalaisia perusarvoja (I-P, 21.7.). Oikein sanottu. Eihän hallituksen ulkopuolella voi tehokkaasti vaikuttaa. Kun Vaasan vaalipiiristä ei ole nyt Rkp:n edustajaa lukuunottamatta omaa ministeriä, niin tilanne on huono. Ei voida entiseen tapaan käyttää mm. Risikonkaan palveluksia. Jos keskusta olisi hallituksessa, olisi ko. puolueesta ministerikin näiden kulmien asianajajana.

Joko nyt olisi aika kypsä uimarannoille ja puistoihin valtoimenaan p...antavien hanhien jne. karkoittamiselle. Vai odotetaanko vielä hetki niin saadaan lintuinfluenssat kunnolla tarttumaan.

Lintuinfluenssaa esiintyy. Eikö nyt olisi aika lopettaa lokkien ja muiden, paikkoja sotkevien lintujen rauhoitus? Ainakin asutusalueilla.

Kyllä nyt ovat viime hallituksen puolueet riisuneet naamionsa. Tärkeintä on räyhääminen ja hallituksen työn estäminen. Suomelle tärkeiden asioiden hoidolla ei ole väliä. Heidän pitäisi taas päästä valtaan ja ajamaan Suomea sekä taloudelliseen että myös moraaliseen konkurssiin.

Naton 5. artikla on voimassa seuraavankin Yhdysvaltojen presidentin kaudella.

Miksi naisen pukeutumisesta pitäisi saada säätää lailla? Naisen pitää saada päättää itse omasta pukeutumisestaan, oli kyseessä narulappubikinit tai burka. Naisen pukeutuminen ei kuulu millään tavalla muille ihmisille eikä varsinkaan lainsäätäjille. Nainen ei ole vastuussa sukunsa kunniasta pukeutumisvalinnoillaan eikä uskonnollisten tai muidenkaan yhteisöjen pidä puuttua naisten pukeutumiseen ollenkaan. Jos hallitus nyt kieltää lailla esimerkiksi musliminaisten täysi-ikäisenä omasta vapaasta tahdosta tehdyt pukeutumisvalinnat, Suomi on lähempänä Afganistanin kaltaisia valtioita kuin länsimaista demokratiaa. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi Suomen tämänhetkisellä hallituksella ei ole intoa puuttua laeilla miesten pukeutumiseen.

Lakia pitäisi muuttaa niin, että esim. sähköpotkulaudoilla ajettaessa humalassa tai huumeissa, niin itselle aiheutettujen vammojen sairaala- ja lääkekustannukset pitää itse maksaa täysimääräisesti. Miksi muitten kansalaisten pitää osallistua korvaamaan humalaisten ja huumehörhöjen törmäilyistä aiheutuvia kustannuksia ja samaan aikaan oikeasti sairaat eivät pääse hoitoon, kun paikkaillaan näitä sankareita!

Tyttäreni soitti muutama päivä sitten Espoon terveysasemalle klo 8 ja hän sai lääkäriajan samalle päivälle klo 8.50. Minä soitin muutama viikko sitten Sjoen tk klo 8 ja odotin 8h takaisinsoittoa. Hoitaja soitti, haastatteli minua ja totesi, ettei minun tautini vaadi lääkärille pääsyä. Ohjeeksi särkylääkettä. Täällä on hoitajille annettu iso vastuu määritellä potilaan tila. En olisi uskonut, että täällä on niin paljon huonompi tilanne pääkaupunkiseutuun verrattuna. Onneksi edes lapseni pääsee nopeasti lääkärin vastaanotolle ja tarvittavan hoidon, joka tässä tapauksessa oli muuta kuin särkylääkettä.

No nyt ovat Seinäjoellakin pallopäät katuja rakentamassa! Ainakin liikennemerkeistä päätellen...

On mielestäni ikävä juttu, kun hyvät tavat ja kohteliaisuus on lähes täysin kadonnut. Nykyään on paras se, joka osaa pahiten pottuilla ja herjata, jos vielä saa siitä käräjillä sakkoja, on poliittinen ura nousukiidossa. Pottuilu ja valehteleminen taitaa olla ainut asia mitä nykyään pitäis osalta ja onhan näillä avuilla päästykin politiikassakin pitkälle.

Riikka Purran ei tarvitse erota, siis hallituksesta!

Ihmettelin, ketkä voivat päättää hyvan aluehallituksessa niin vaillinaisesti esitetyn asian puolesta, labrakokeiden myynnin lopettamisesta. Yllätyksekseni netin googlen (hyvaep, aluehallitus) kautta löysin, että päätöksen takaa löytyivät kaikki tutut pohjalaispoliitikot. Seuraavissa vaaleissa mietinkin tarkkaan, ketä äänestän.

Vois kokeilla Häkkästä pääministeriksi tai Purraa ja ilman RKP:tä hallituksessa! Orpo on lepsuillut liikaa... Pääministerin pitää määräillä ja ohjata asioita jne... Vaalit on pidetty ja kansa vaatii entisen hallituksen virheet ja teot tilille!!!

200 kansanedustajaa, todistakaa, että demokratia toimii. Nyt toimii vain puolueet.

Milloin tämä 20% väestönosa ymmärtää, että loput 80% on heidän kanssaan eri mieltä. Vastaus: samana päivänä, kun vihreät (7%) ymmärtävät, että 93% on eri mieltä. Myös demokratiaa.

Marin sai pyyhkeitä reaaliaikaisesta toiminnastaan. Persut 15 vuotta vanhoista asioista. Marinin kritiikin ymmärrän.

Netissä myynnissä perattuja mustikoita. Ajattelin kannattaa yksittäistä poimijaa. Tilasin. Päätös oli virhe. Mustikat roskaisia, osin raakoja ja märkiä, vettä pohjalla. Perattuina ostetut marjat vaativat tunnin työn ja hävikki n. 15%. Seuraavana päivänä hain Sjoen kauppatorilta laatikollisen mustikoita. Laatu oli hyvä, kelpasi suoraan pakkaseen. Hinta molemmille tuotteille sama. Jatkossa kannatan vastuullisesti torilla myytäviä tuotteita. Mikäli ostatte netin kautta marjoja, tarkastakaa ainakin, että tuote vastaa ilmoituksessa luvattua. Säästyy harmi ja ärräpäät.

Vanha sanonta kuuluu; Ei koira karvoostansa erohon pääse.

Onko nuo Liisanlehdon Prisman pankin tatamipenkit lasten juoksuratoja, kun ikäihmisille ei ole tuolia missä istua, kun jonotat pankkiin ja lapset juoksee kegnät jalassa penkkejä pitkin, joilla ikäihmiset ei pysty istumaan, kun ei pääse ylös.

Että tähän Saarikentällä sitten tultiin. Enpä olisi uskonut, että minut ajetaan pois pesäpallokatsomosta. Meteli katsomossa Sotkamo-pelissä oli korvia raastavaa, musiikki pauhasi ja kenttäkuulutusta huudatettiin niin, että korviin otti. Monella vuosikymmenellä Saarikentän katsomossa koettu nautinto pelin ja pelaajien mahtavien suoritusten seuraamisesta on tänä kesänä muuttunut katsomossa kärvistelyksi. Miksi lähtisin kentälle kärvistelemään? Maksaisin siitä kokemuksesta? Ehei! Pitäkää musiikkinne. Minä katson Vedon kotipelitkin jatkossa seurueeni kanssa kotikatsomossa, ruudulta näkee ihan hyvin.

Kim Berg, kuinka sinä ja SDP tasapainoitatte taloutta? Haluan todella tietää! Maleksimallako ja tukiista nauttien?

Kyllä P Risikko on aivan oikeassa. Saarikko teki virheen 2019 ja uusi sen nyt liittymällä 2023 vasemmisto-oppositioon. Löytyykö kepusta enää maaseudun ihmisten ja etenkin maanviljelijöiden asioiden hoitoon. H Houskonen huomattavasti parempi kuin Saarikko.

Kim Berg I-P 22.7., moitit hallitusohjelmaa mut unohdit mainita kuka teki sitä ennen ja mitä, että tähän taas on jouduttu. Nyt kannattais alkaa löytää jotain muuta virttä, jos meinaatte seuraavat vaalit voittaa rehellisesti. Tämä teidän nykyinen linja kääntyy koko ajan enemmän ja enemmän teitä itseänne vastaan. Tämäkin energia, mitä nyt käytätte hallituksen haukkumiseen, kannattaisi käyttää siihen, et kuinka meinaatte saada maan talouden kuntoon ja kansalaisille turvallisen ympäristön asua ja olla.

Hallitus on väärillä jäljillä. Köyhien, sairaiden ja vammaisten omaisuus on katinkultaa, ei sillä valtion vauraus parane.

Voi, kun hallitus onnistuisi saamaan kaikista työläisistä ja eläkeläisistä keskiarvoa varakkaampia!

Murhat yli sata vuotta eivät vanhene koskaan, milloinkahan puheet ja mielipiteet.

Voiko sen paremmin ilmaista, kun sanoo, älä koskaan luota politikkoon. Ensin pitäisi opettaa mitä sana kansanedustaja tarkoittaa. Nyt on kuin entisen kokin sanat ruuassa, on päämakuna outo sivumaku mutta hinta on sama.

Kielijakaumista kirjoittaja, otitko huomioon, että Vaasassa on Pohjoismaiden suurin energia-alan keskittymä. Siihen kuuluu 160 yritystä, 12 000 työntekijää, liikevaihto 5 miljardia euroa. Ulkomaille viennin osuus on 80 %. Ei tällaisilla markkinoilla pärjää, ellei hallitse muuta kuin Suomen murteet. Tästä syystä Vaasa on aidosti monikielinen, kansainvälinen kaupunki, jossa on paljon työperäistä maahanmuuttoa. Se on Vaasan voimavara.

Niin, Sundomin koulun kohdallahan jo yks tötterö sattu pyörähtämään kyydistä, tässä jokunen kk. takaperin... Varmaan kuljettajienki mielestä hankala, mutta korvaakaan ei, ainakaan tässä vaiheessa oo... Silti tavaran pitäis liikkua satamasta ulos, myös ja nimenomaan tuulivoimaloiden...

Kohu ministereiden mielipiteistä on aiheellista, mutta jättää nyt varjoon paljon isomman ja haitallisemman asian, pelkästään hyväosaisia auttavan hallitusohjelman.

Miksi biojäte pitää laittaa ylipäätään pussiin? Paperipussit hajoavat takuuvarmasti jäteautossa, useimmiten jo biojäteastiassa. Kipatkaa suoraan astiaan sellaisenaan ja pesu tyhjäyksen jälkeen. Tai hommatkaa hyvät ihmiset komposti! Muutoin on käsillä hiiri- ja rottaongelma.