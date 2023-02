Tätä mieltä tänään: "Voihan vitsi, minkälaisessa kunnossa tie välillä Jurvasta Porintielle! Sama Koskimäestä Koskenkorvalle!"

Voihan vitsi, minkälaisessa kunnossa tie välillä Jurvasta Porintielle! Sama Koskimäestä Koskenkorvalle! Pitääkö tulla kuolonkolari, ennenkö reagoidaan, kysyn vaan! Jurvantie Kurikkaan, hyvä kunto!

Meille syötettiin vuosikymmeniä harhaoppia Nato-optiosta. Sillä vaiennettiin turvallisuudesta huolestuneet. Kertokaa nyt te ”tietäjät”, missä se optio on! Ovi voi olla raollaan sen verran, että sisään voi kurkistaa, mutta turvaketju on päällä. Päätökset pitää tehdä ajoissa, isänmaan etu edellä!

Te omaiset, jotka hoidatte iäkkäiden vanhempienne asioita: käykää ensitöiksenne tarkistamassa onko terveyskeskuksessa oleva lääkelista samanlainen mikä kotona on. Tuli kamalana yllätyksenä, että potilas on käynyt lääkärin vastaanotolla monta kertaa, lääkemuutoksia on tehty mutta ne eivät ole näkyvillä lääkelistalla, minkä mukaan lääkitään ainakin aluksi, kun joutuu osastolle hoitoon. Miten ihmeessä tällainen on mahdollista?

Piia ja Jenni! Kyllä kansa verot ymmärtää, mutta ei sitä, että polttoaineveroa korottamalla, vastikkeetonta tukiviidakkoa lisäämällä, pakottamalla ostamaan ulkolaista ruokaa, koska rahat ei riitä kotimaisen ostoon. Näitä mm. kurjistetaan, järki käyttöön henkilöt, miksi vihreät kurjistaa Suomen kansaa.? Vihreä siirtymä ei kelpaa vastaukseksi!

Ma 6.2. kertoi 75-v. henkilö vaikeudesta saada uusittua unilääkereseptiä. Nykyään niitä on vaikea saada pidempään, tulee riippuvuutta. Onkohan tarjottu tilalle muuta lääkettä? Niitä on, rauhoittaa, voi auttaa nukahtamiseen ja pitempään uneenkin. Eikä pitäis tulla riippuvuutta. Uni on niin tärkeä. Nimim. Kokenut.

Niin samaa mieltä Markku Greggilän kanssa. VKS puh.vaihteen aukioloajat täysin pilattu. Joku terve neropatti lienee ollut asialla. Ennen meiltä sai Vaasan parasta puh.palvelua ja paljon tietoa myöhäiseen iltaan saakka. Ikävä kyllä useimmiten on niin, että kun muutos tehdään vain muutoksen vuoksi, asiat huononee, toteaa ex-santra.

On niin rauhoittavaa, kun voi käydä lounaalla ilman pisteytystä, ei enää pisteille.

Sinä, joka vertasit Nokia-areenaa ja Seinäjoen perhepalvelukeskusta: Mitä yhteistä näillä kahdella paikalla on? Eikö ole hyvä että Seinäjoelta tunnin junamatkan päässä on maailmanluokan jäähalli? Olisiko ollut parempi että Nokia- areenakin olisi tehty pääkaupunkiseudulle?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) kanta, että maahanmuutto tulisi liki 3-kertaistaa, jotta työikäisten määrä vakautuisi, on todella iso vaatimus. Se merkitsisi 44.000 henkilön vuosittaista saapumista. Viime vuosien maahanmuutto työllisyysmielessä on ollut paljoltaan epäonnistunutta. Eikö Suomi voisi edes työperäisessä maahanmuutossa jonkin erityiselimen toimesta ensin tutkia perusteellisesti jokaisen tulijan työosaaminen ja soveltuvuus?