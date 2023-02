Tätä mieltä tänään: Voisiko Kokkolan Tiikerit peluuttaa välillä nuoria penkillä istujiakin, että pelikokemus karttuisi.

Mantila totesi, että ilmastonmuutos on totta, siinä hän oikeassa. Ei ole olemassa mitään ilmaston vakiotilaa, se on aina muuttunut ilman ihmistäkin. Keskustelu, mitä ihmiskunta on saanut aikaan ilmastolle, on enemmän kysymysmerkki samoin kuin se, kuinka paljon pystymme siihen vaikuttamaan. Ihmiskunta saastuttaa meriä ja ilmaa paikallisesti jossain enemmän ja jossain vähemmän. Näihin asioihin meidän tulisi puuttua, koska siihen meiltä löytyy keinot. Kenenkään ei tulisi vastustaa sitä, että kehitämme teknologioita, jotka ovat puhtaampia ja kestäviä varsinkin jos ne voidaan toteuttaa järkevillä kustannuksilla. Pakolla ei saada mitään järkevää aikaan, ei ruokasuosituksilla eikä millään muullakaan.

Paula Risikko kirjoitti Il-Po:ssa 12.2. otsikolla ”Tarkkana vaalien alla” medialukutaidon ja politiikan lukutaidon tärkeydestä. Hyvä esimerkki löytyy Risikon puolueen kokoomuksen eduskuntavaaliohjelmasta. Kokoomus lupaa alentaa ansiotuloverotusta miljardilla ja lisäksi on lupaus kokonaisveroasteen alentamisesta. Tähän lupaukseen tuskin kukaan asioita seuraava tässä julkistalouden tilanteessa uskoo.

Suomen talous syöksykierteessä mutta maamme johtajat näyttelevät edelleen isoa rikasta. Olisiko vihdoin aika panna suu säkkiä myöden? Sannakin lupailee joka ulkomaanmatkallaan kymmenen milliä sinne ja sata tuonne. Katsotaan parin kolmen vuoden päästä, kun maamme on konkurssissa, kuka on valmis Suomea auttamaan. Ei taida tungosta auttajista tulla eikä kuulla huutoja ”se on meidän etu” niin kuin Jutta, Jyrki, Sanna ja Tytti ovat vakuutelleet ja eduskunnan enemmistö on uskonut? Samanlaista ”elvytyspakettia” pukkaa vaalien jälkeen ja kaiketi taas kertaluonteisena ja ainutkertaisena kuten termi kuuluu.

Yhdessäkin perheessä vaimo helli kissaa ja mies katsoi kaihoisana vierestä. Kyllä mies pitäisi ensin helliä, sitten vasta kissa. Tämä kylmä maa tarvitsisi lisää naisen rakkautta. Nyt se vaikuttaa suuntautuvan lemmikkeihin, mitä nekin toki tarvitsevat, mutta ei niin, että moni muu vieressä näivettyy rakkauden ja lämmön puutteessa.