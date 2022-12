Tätä mieltä tänään: "Voitaisiinko Suomessa lakata palvomasta it:tä ja alkaa vaatia järjen käyttöä?"

Onko Vaasalla pallo hukassa, kun jalkapallostadionilla palaa kirkkaat valot aamusta iltaan sähkönsäästöaikana. En taida minäkään enää säästellä.

Seinäjoelle tehtiin ennen 3-kerroksisia lättänöitä. Nyt tehdään 6-kerroksisia lättänöitä. Kaikki samannäköisiä niin, ettei tiedä missä sanoisi asuvansa. Oikeen vissiin pelästyttiin, kun joku hullu suunnitteli vaihteeksi harjakattoisia taloja omaksi kortteliksi.

Miksi IP pilkkoo ihmisen kuvan kahdelle eri sivulle? Jenni Haukion toinen käsi oli eri sivulla, samoin rouva, joka esitteli valokuvia, oli molemmat kädet eri sivulla.

Erikoista uutisointia aurinkovoimalasta, kun korostetaan hehtaareja ja sähköntuotto mainitaan vain ohimennen. Lisäksi oli vertailuluvuksi valittu kerrostalokaksio, kun yleensä käytetään omakotitaloa. No saatiinhan paljon isompi luku.

On hienoa, että Marin sanoo suorat sanat. Suomettumisesta ei tietoakaan.

Pitäisitkö siitä, että kotisi täyttyisi lannasta? Näin käy metsän eläimille, kun metsiin ruiskutetaan lantaa. Miten raivoihinsa aiotte luontoa rakastavat ihmiset saattaa? Minulta ei tipu pisaraakaan myötätuntoa eikä ääntä vaaleissa.

Voitaisiinko Suomessa lakata palvomasta it:tä ja alkaa vaatia järjen käyttöä?

Ei luulisi, että vasemmistohallitus pitää rikkaiden sähkölaitosten puolta köyhän kansan kustannuksella. Mitä voidaankaan odottaa porvarihallitukselta?

Asiantuntija sanoo, että sähkölaitosten voitot ovat satumaisia. Miksi me suomalaiset olemme niin auttamattoman nössöjä, että emme vaadi päättäjiämme asettamaan hintakattoa? Yritysten ei toki ole tapana jättää voittoja ottamatta, jos jonkun on pakko maksaa mitä tahansa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa pidetään Suomen ulkopolitiikassa neljänneksi merkittävimpänä asemansa perusteella. Nyt asemassa on paljon arvosteltu poliitikko: Jussi Halla-aho. Harva on tietoinen hänen koulutuksestaan ja elämänvaiheistaan, jotka molemmat osuvat hyvin ajankohtaiseen tilanteeseen. Hän on filosofian tohtori slaavilaisesta kielitieteestä ja puhuu venäjää ja ukrainaa sujuvasti. Työskennellytkin Kiovassa 1997–1998.

Uuden koirarekisterin rekisteröimismaksu täytyy olla riittävän suuri, ettei siitä aiheudu kustannuksia koirattomille veronmaksajille. Sitten kun rekisteri toimii, on helppo periä ”koiraveroa”.

Äläkää olko Sjoella huolissanne kaupunkikatujen suolauksesta, samaa tomppelin hommaa tehdään Vaasassa. Ei mitään järkee koko hommassa, autot yltä päältä jossain lietteessä... Ne, jotka eivät osaa ajaa, niin pysyköön kotona...

Sähkön futuurimarkkinat ovat suuri pyramidihuijaus.