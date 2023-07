Tätä mieltä tänään: "Voitaisiinko vaihtaa kaikki 200 kansanedustajaa täysin uusiin? Josko sitten loppuisi itse kunkin iänvanhojen tekemisten kaivelu ja voitaisiin keskittyä oikeisiin asioihin..."

Miksiköhän meillä rikotaan niin avoimesta ja halukkaasti kahdeksatta käskyä vastaan ”älä lausu väärää todistusta lähimmäisestä”. Katekismus selittää, että yksityiselämässä ei tule syyttää toisia eikä paljastaa heidän heikkouksiaan. Tehtävämme on rohkaista (myös päättäjiä) vapautumaan menneistä ja etsimään uutta suuntaa. Eli meidän ei tulisi kaivella kaikkia menneitä ajatuksia mistä on jo kauan sitten luovuttu vaan autettaisiin pääsemään uuteen, toiseen suuntaan.

Kyllä vihervasemmistolaisille ottaa lujille hyväksyä, että hävisivät vaalit. Nyt sitten keksitään kaikenlaisia juttuja, että vähän helpottaisi.

Perussuomalaiset on hallituksessa, koska niin moni suomalainen puoluetta äänesti. Eikös se ole demokratiaa ja pulinat pois. Maalitus taitaa olla pikemminkin muiden puolueiden kannattajien arsenaalissa.

On se kumma, kun puhutaan sananvapauden puolesta, mutta samalla toden puhuminen tuomitaan automaattisesti rasismiksi, jos kyse on tietyistä ulkomaalaisista.

Kyllä oli hyvä kirjoitus Juhani Viitalalta, tiistaina 11.7.2023. Politiikan siveyspoliisit.

Parveketupakoitsijat eivät välitä, että ovat haitaksi muiden terveydelle! Röyhkeää käyttäytymistä aamusta yöhön! Mikä oikeus heillä tähän on?

Voisko ely-keskus suunnitella Vaivaasten nevalle Peltoniemen koulu – Harjunpakka -välille pyörtänöötten levennyksen. Metri molemmin puolin, olis mahtava pyöräälypaana, nyt jo paljon käyttäjiä. Ja vielä Herkooli – Turhuurentori, uus pinta!

Voitaisiinko vaihtaa kaikki 200 kansanedustajaa täysin uusiin? Josko sitten loppuisi itse kunkin iänvanhojen tekemisten kaivelu ja voitaisiin keskittyä oikeisiin asioihin...

Eikö nyt ole ”selvää”, että Rkp:n tehtävä on hajottaa hallitus. Takavuosien ”ajatuskompostia” pöyhitään. Sieltä kaivetaan persujen lausumia. Rkp:n pitäisi nyt keskittyä rivakasti kansakuntaa eteenpäin vievien asioiden hoitoon. Niitä kyllä riittää!

Eipä mahtunut Ilpoon riviäkään Vaasassa pelatusta nuorten Footballcupista, vaikka se on yksi maamme suurimpia nuorten urheilutapahtumia. Joukkueita oli yli 380 mm Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Miksi maakunta pidetään pimennossa tällaisista jutuista?

Katja Karisukki, syvä myötätuntoni sinulle. Olisit ansainnut Tangokuningattaren tittelin ihan ylivoimaisesti.

Tekstiviestipalstalla solvataan usein opettajia, vaikka heistä on monella alueella pulaa. Kansanedustajista ei ole pulaa, vaan kaikenkarvaisia yrittelijöitä piisaa ja heillä kesätauko kestää syyskuun alkupuolelle asti.

Suomen hallitus tiedottaa: Anteeksi, anteeksi, anteeksi.

Miksi nyt valitetaan tästä hallituksesta? Miksei annettaisi hallituksen nyt toimia, eikä mollattaisi jatkuvasti vasemmiston toimesta. Te hävisitte vaalit ja parasta myös huomioida, että köyhyys tuplaantui viime hallituksen aikana ja entäs se sote-himmeli. Hyvinkö silloin meni?

Kiitos Petri Kuosmanen hyvästä ja selkeästä kirjoituksesta natsijahdista Ukrainassa ja Suomessa 13.7.. Kyllä nyt hyökätään kaikin keinoin hallitusta ja Suomen kansaa vastaan. Perinteisiä arvoja kannattavilta pyritään tukkimaan suu ja Suomi halutaan ajaa konkurssiin.

En ymmärrä yhtään miksi meppi Sirpa Pietikäinen edustaa kokoomusta. Kaikissa EU-äänestyksissä on kimpassa vihreiden ja SDP:n kanssa. Niin kuin nytkin kun äänestivät ennallistamisasetuksesta. Sehän merkitsee isoja summia EU:lle, vaikka Suomessa on aina pidetty metsästä huolta, kun muut ovat hakanneet. Suomessahan on jo isot Natura-alueetkin. Miksi niistä ei puhuta lainkaan? Ja jos vielä verrataan v-52 tilanteeseen, jolloin Suomi joutui maksamaan sotakorvauksia. Mistä muualta se raha olisi saatu? Mutta mitä on hakattu, se myös on istutettu takaisin. Ei ole Suomen vika, jos puu ei kasva.

Orpon kauhukabinetti on kokoomuksen PM Petteri Orpon näköinen. Hän valitsi hallituksensa ja on selvästi siitä kiitollinen ja ylpeä. Mitä me saimme? Tai oikeammin mitä Suomi sai arvopohja-kokoomus? Purran ja suojattien ajatusmaailman. Anteeksipyynnöstä huolimatta se on myös kokoomuksen imago. Turhat kainostelut pois. Meillä on äärioikeistohallitus hallitsemassa hyväksymiensä arvojen kanssa ja ohjeilla. Se kuva tähän asti on ruma. Entä KD? Kannattaisiko jättää kristilliset puolueen nimestä pois? Suosittelen.

Kovasti on huumoriporukkaa hallituksessa. Ihme kyllä, ettei meitä muita naurata.

Ei hallituspuolueita äänestäneet hallitusta hauku, vaan vaalien häviäjät.

Jos naapurissa jatkuvasti riidellään, ja lapset itkevät, eikö silloin pitäisi puuttua ja tehdä lastensuojeluilmoitus.

Egyptologit tutkivat vanhoja kirjoituksia. Nyt ”huippupoliitikot” syventyvät vanhoihin ”lauseisiin”. Kansakunnan asioitakin pitäisi hoitaa. Kuluuhan se kesäinen aika noinkin.

Onkohan missään muussa asutuskeskuksessa näin hienosti hoidetut kadut kuin mellä Ylistarossa? Koivut, pajut, horsmat ym. vihreät kasvavat jalkakäytävän ja ajoradan välistä. Hienoa.

Suurlähettiläs Hautalan arvostus nousi silmissäni, kun hän ei mennyt Ylen toimittajan natsikoukkuun. Hautala totesi, että Suomi on maailmassa sama Suomi kuin kaksi viikkoa aikaisemminkin. Näin on, vaikka Yle ja muu media kuinka natsikorttia heiluttaa ja kenenkähän hyväksi, ei ainakaan Suomen. Yleltä tällainen rahoitus joutaa leikata pois. Hautalasta presidentti.

Kaikkien kansanedustajien taustat ja valokuvat sosiaalisessa mediassa pitää tuoda päivänvaloon, että saadaan kaikkia maalittaa. Haloo! Jos ihminen on tehnyt jotain 20 v. sitten, niin todennäköisesti hän on muuttunut vuosien varrella. Suurin osa ihmisistä on tehnyt typeryyksiä nuorena. Tarviiko niistä maksaa koko elämänsä ajan?

Vaasassa on muutamia ravintoloita, jotka nimetty vain ruotsin kielellä. Nähtävästi ovat suunnattu vain tietylle kieliryhmälle (eivät myöskään ilmoita palveluistaan suomen kielellä). Outoa on!

Kyllä on vihervasemmistolla kova kiire yrittää saada uudet vaalit. Pelkona on, että nykyhallitus saa rahankylvämiseen suunnanmuutoksen aikaan ja seuraavissa vaaleissa vielä suuremman vaalivoiton. Vihervassareille on vain vaikea myöntää että nykyhallituksen suunta on ainut oikea. Eli jatkoon.

Jokohan nyt Putin ja media on tyytyväisiä. Purra on tuomittu maailmankaikkeuden ja -historian suurimmaksi syntiseksi ja rikolliseksi. Eikä hänen äänestäjätkään ole välttyneet tuomiolta. Onneksi meillä on vielä toistaiseksi vaalit ja usko ei riipu kirkollisveron maksamisesta. Kunhan vielä päästäisiin eroon yleverosta.

EU:n järjetön ennallistamisasetus meni äänestyksessä niin niukasti läpi, että jos Suomen kaikki edustajat olisivat äänestäneet vastaan, asetus olisi kaatunut. Suomen vihervasemmisto siis äänesti Suomelle noin miljardin euron vuosittaisen lisärasituksen. Mediaa se ei taida kinostaa, kun aika menee natsijahtiin.

Pitääskähän nua vihervassurit ja liike nyt lopettaa tualta eruskunnasta kun ne ei kerkiä muuta teherä ku kattella vikoja muista, eikä hoira maan asioota. Kyllä niitä taitaa ”vähä” kismittää vaalitappio. Huanoja häviöötä!!

Median sopulit. Presidentti on valmis uhraamaan parlamentarismin ja demokratian periaatteet median alttarille aloittaessaan hallituksen käskyttämisen. Tervetuloa autotarismi! Arkkipiispakin on liittynyt tuomion julistajien joukkoon. Onneksi tiedämme, mitä tällaisesta tuomitsesta on kirjoitettu. Ei ole köyhällä enää kovin montaa ymmärtäjää.

Mistä johtuu, kun ostat kanamunia ja keität koko rasiallisen illalla, aamulla tarvitset kaikki, niin osa jo sinisiä. Ilmiö jo talvella alkoi.

Oli taas aukeamallinen ruokaohjeita I-P:ssa to 13.7. Olisiko millään mahdollista lisätä joka ohjeen loppuun, mitä ainekset ko. ruoka tulevat maksamaan?

Seinäjoki, Suomen rumin ja epäsiistein kaupunki. Käykää vaikka Vaasassa joka on Kaupunki. Siistiä, sievää ja hoidettua. Puistoja ja puustoa keskustassakin. Kaikki hoidettuja.

Haluan pyytää julkisesti anteeksi teiltä kaikilta. Kansakoulun kolmannella 1961 haukuin erästä koulutoveriani hulluksi, vaikka se on syntiä. En enää koskaan hauku ketään hulluksi, joten voitte luottaa minuun.

Suomen maineesta ollaan oltu huolissaan hallituskohujen johdosta! Jos se on kärsinyt, saamme kiittää siitä osaa mediaa, jonka toiminta on ollut todella epäisänmaalliseta ja törkeää oman pesän likaamista!

Nosta ny Petteri kädet pystyyn ja soita Sannalle, että voisitteko te hoitaa tämänkin jutun niin kuin pitäisi tehdä, minen jaksa enää tätä porukkaa.

Hallituksen suunnitelmat vähävaraisia, sairaita, työttömiä, opiskelijoita ja muita huonompiosaisia kansanryhmiä kohtaan on jo itsessään rasismia.

On se mennyt hulppeaksi tämä yksityisten lääkärikeskusten rahastaminen. Kävin kortisonipiikillä, lonkan limapussi tulehtunut, lääkärin ei siis tarvinnut itse tehdä diagnoosia, tiesin mikä oli vikana. Ensin könysin tutkimuspöydälle kipeällä lonkalla ja lääkäri kerran painoi ja kun valitin, niin totesi, ettei kiusaa enempää. Sitten piti konkata toimenpidehuoneeseen pitkin käytävää ja taas kerran pöydälle. Lääkäri joutui kuitenkin poistumaan huoneesta, koska siellä ei ollutkaan sitä piikkiä. No sitten maksamaan kassalle. Ei ollut vielä laskutus valmis, menin istumaan ja kun näin, että lääkärille meni uusi potilas, menin taas kysymään, josko voisin maksaa. Ei se lääkäri sitä teekään vaan hoitaja ja hänellä on nyt asiakas. Silloin totesin, että minulla ei ole nyt aikaa jäädä odottelemaan ties kuinka kauaksi aikaa. No lasku luvattiin lähettää ilman laskutuskuluja. Lasku oli 257,08!!! Laitosmaksu (toimenpidehuoneen käyttö) 56,-, piikki 14,48, kantamaksu 2,90, palvelumaksu 29,70 ja lopuksi lääkärin veloitus 154,-. Olen aikaisemminkin joutunut ottamaan tuota piikkiä ja hinta on ollut n. 100,-. Miksi ei lääkäri voinut samantien piikittää, kun ensimmäisellä kerralla jo makasin siinä tutkimuspöydällä? Mutta kun piti saada näitä lisätuloja!!! Törkeää ja niin läpinäkyvää.

Murhasta saa elinkautisen Suomessa. Keskimäärin elinkautinen kestää 14–15 vuotta. Kirjoituksista tai kuvista ei saa armahdusta. Ei edes naku-joulupukki Lindtman.

Rock-festivaalit voisi lopettaa. Ei niitä mihinkään tarvita.

Tiedättekö vaasalaiset miksi esim. Seinäjoki ajaa Vaasan ohi futiksessa ja sairaalatoiminnassa ja Härmä ravi- ja huvipuiston suhteen? Vastaus on RKP.

Kukaan ei kysellyt Marinin hallituksen jäseniltä mitä he ovat 15–20 vuotta sitten sanoneet tai kirjottaneet. Voi tätä hölmöläisten valtakuntaa.

Olisiko Suomi Natossa, jos vuosi sitten meillä olisi ollut ministeri, joka on herjannut turkkilaisia somessa? Puhuisiko Kreml jo avoimesti ”denatsifikaatiosta” (vrt. Case Junnila)? No, kyllä persut vielä ehtii tehdä maalle korvaamatonta vahinkoa, ellei kokoomus potki öyhöttäjiä pihalle.

Miten on mahdollista, että samat ihmiset, jotka paheksuivat Marinin biletystä, puolustelee ja vähättelee Riikka Purran rasistisia, vihamielisiä ja väkivaltaisia kirjoituksia. On siinä mielipiteet muuttuneet, kuten Riikallakin.

Seinäjoella on matkailijoille nähtävyys: Aallon suunnittelema kaupungintalo, joka on kuin maalaistalon riihi. Siinä näkyy elevaattorikorotus, traktoritalli, puimuritalli ja heinälato.

Uhkaako metsätalouden ennallistaminen jokamiehenoikeutta?

Mitä varten se pensasaita pitää niin korkeaksi jättää, matalampi on helpompi hoitaa!

Hallitus kaatuu. Sen on varmistamassa jo alkumetreillä menneitä kaiveleva ja yleistä paniikkia lietsova, ns. tutkiva journalismi. Etukäteen on päätetty, että PS ei kelpaa hallitukseen ja se todistetaan kääntämällä vaikka kaikki kivet. Työrauhaa ei haluta suoda.

Eihän se nyt niin hyvä kulttuuri ole naisten kannalta ainakaan, jos on pakko peittää itsensä mustalla kaavulla. Kesäkuumallakin. Ei se näille naisille vapaaehtoista ole, miehet sen määräävät. Alistamistahan se on, mutta sitä ei saa sanoa.

Seuraan tässä EM-kisoja TV:stä. Ihan kiva, mutta kyllä pitäs voida turhempia lajeja pikkuusen karsia. Esim. kolmiloikka. Mihin sitä tarvitaan? On jo olemassa pituushyppy. Kolmiloikka pois. Juoksuja ja aitajuoksuja on vaikka kuinka monta. 400m ja 800m vois karsia pois ja 1500m ja 3000m myös. Viistonnia ja kymppitonni ja maraton ovat OK. Turhista turhin on selkeesti ehdottomasti kävely. Hyvänen aika, ehdottomasti poistettava!

Nyt olis sopiva aika julkaista Tiitisen lista, niin nähtäis kaikkien Stasi-kytkökset.

Kysynpähän vaan tänä tasa-arvon ja erilaisuuden kunnioittamisen aikana. Kuinka moni kehitysvammainen saa kohtelua, jota pidettäisiin inhimillisenä. Kuinka paljon otetaan esille epäkohtia, joihin päivittäin törmätään vammaisten elämässä. Kuinka moni raiskattu unohdetaan pärjäämään yksin. Kuinka moni ultraäänessä vammaiseksi todettu abortoidaan ja estetään hänen syntymänsä. Tämäkö on suvaitsevaisuutta, josta toitotetaan ympäri vuorokaudet, Kysynpähän vaan.

Vaalit on pidetty, pulinat pois!

Lääkäriksi valmistutaan kuudessa vuodessa. Kirvesmieheksi ei valmistuta kuudessa vuodessa.