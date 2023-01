Tätä mieltä tänään: "Yhteiskunta on ulkoistanut kaikki palvelut nettiin sovellutusten taakse: pankki, terveyspalvelut... Ei ole haluakaan palvella ketään, on vain digi, digi.

Kelan korvaukset loppuivat fysioterapiasta. Jos se on ollut pelkkää hierontaa, niin saa se loppuakin, se turha rasvan levitys. Toimintakyky ei hieromalla parane, vaan pitää liikkua ihan itse.

Minen ainakaan istu pimiäs ja kärvistele, jotta naapurin Riku saa autonsa ladattua.

Kuinka sähkömittareita ei kalibroida lainkaan? Laki määrää, että kaikki polttoainemittarit, vaakat, tilavuusmitat, kaikki mitat ja mittausvälineet on kalibroitava vähintään kerran vuodessa. Haluan tietää.

Pääkirjoituksessa annettiin ymmärtää, että vihreä siirtymä vapauttaa meidät Venäjäjän ym. fosiilisista polttoaineista ja riippuvuudesta! Vihreä siirtymä ei ole ratkaisu riippuvuudelle, sillä jatkossa ollemme entistä riippuvaisempi raaka-aineista, joita tuotetaan mm. Kiinassa, eli suo siellä vetelä täällä!

Miksi Vaasan seurakunta sallii vuosikymmenestä toiseen jumalattoman räjäyttelyn, paukuttelun ja ”rakettien”(joiden kuumat tähteet putoilevat mihin sattuu) ampumisen kahdesti vuodessa Huutoniemen kirkon pysäköintialueellaan?

Huh hei ja nippu ruusuja Seinäjoen liikuntatoimelle. Ennen kuin ehti kissaa sanoa, teitte Kouraan kelpo ladut. Kyllä nyt passaa sivakoida. Kiitos.

Laittakaa aseman ovet jemmaan, josko ois kirjaston niille tulevaisuudes tarvetta.

Häjyt kulkivat ennen puukkojen kanssa. Nykyään Helsingin katujengit kulkevat puukkojen kanssa. Kehitys kehittyy, mutta mihin suuntaan?

Kiitos Jorma Havulalle hyvästä kolumnista 4.1. aiheesta netti/vanhus. Kyllä jäädään tällä nykymenolla pian yhteiskunnan ulkopuolelle!

Kiitos Jorma Havulalle hyvästä kirjoituksesta, koskien vanhempaa väestöä ja väkisin tietotekniikkaan pakottamista. Kyllä siinä ainakin lastulevystä tehty hylly näppäimistön alla on vaarassa katketa nyrkin iskusta, kun käyttäjätunnusten, salasanojen, salasanojen vahvistusten ja kännykkään sinkoilevien varmistuskoodien jälkeen painaa toivorikkaasti hyväksy nappia, niin kone ilmoittaa kylmästi punaisella, salasana väärä.

Kyllä niin kaipaan Alfan musiikkiohjelmia. Kun alkaa jo ikääkin olla, niin ei enää kiinnosta väkivaltaa lietsovat ohjelmat. Uutisista jo saa siitä laista riittävästi.

Yhteiskuntalaivamme olisi ilman Marinin johtoa uponnut jo ennen sitä jäävuorta ja lähestyvä este väistetään, kun on sen aika, etukäteen tehty väistö vie kohti uusia esteitä.

Kelakorvaukset poistuu, Suomen hallituksen ideologista toimintaa, kansan eriarvoistamista, yksilönvapauden riistoa. Mikkolakin totesi, että kelarahoilla saadaan aikaan ideologisia mielipiteitä, stalinismia. Kiitos Juhani Viitalan kirjoituksesta, juurikin näin.

Kriminologi ja apulaisprofessori Amir Rostami Ruotsissa kaipaa lisää pehmeitä keinoja jengiväkivallan taltuttamiseen; mm. lisää tukea riskiperheille ja lisää lasten- ja nuortenpsykiatriaa (I-P 4.1.). Erikoista, että asiantuntija ei nosta esille Turkin tai Iranin mallia. Suurista pakolaismääristä huolimatta näissä maissa eivät ahdistuneet, liian vähän tukea saaneet maahanmuuttajajengit riehu. Miksi eivät? Turkissa ja Iranissa on kuri. Kuri auttaa ahdistukseen. Kuri kotouttaa.

Miten ihmeessä joku voi haluta presidentiksi?

Presidentti Niinistön seuraajaa on useissa gallupeissa nostettu esiin, mutta kovin vakuuttavaa ehdokasta ei ole noussut esiin. Joten olisiko aiheellista hakea henkilöä päivänpolitiikan ulkopuolelta? Esim. aikanaan merkittävä diplomaatti Max Jakobson, jota YK:n pääsihteeriksikin kaavailtiin, oli monen mielestä mahdollinen. Tänään vastaavasti USA:n ja Venäjän suurlähettiläänä pitkään toiminut Mikko Hautala omaisi tehtävään tärkeää kokemusta.

Ei tullut Vaasaan isoa akku-jytkyä loppuvuodesta vaikka kaupungin iso herra niin lupasi pontevasti moneen kertaan viime syksyn kuluessa. Pitäisikö kantaa vastuu puheistaan?

Sauli Niinistö jatkoajalle maailman tilanteentakia, osaa asiansa. Media hehkuttaa vihreää Haavistoa tilalle. Parempia vaihtoehtoja löytyy kyllä.

Rikoksissa on Suomessa paljousalennus, jopa väkivaltarikoksissa. Millaisen johtopäätöksen teet lainsäätäjistä?

Seuraavan hallitusohjelman ”sanelee” kokoomus demarien, vihreiden ja ruåttalaasten toppuuttelemana. Sen ”oikeistolaisempaa” kansalaisia koskevaa päätöksentekoa ei ole varaa lähteä rakentelemaan. Ellei sammakkomies sukella liian syvään suohon.

Mikael Pentikäinen suuressa viisaudessaan oli sitä mieltä, että hoitajapula ratkeaa hoitajamitoitusta pienentämällä ja opiskelupaikkoja lisäämällä, palkankorotukset eivät kuulemma auta. Eikö nyt ole jo tullut selväksi, että hoitajia löytyy paremmalla palkalla ja kun hoitajia on työpaikalla riittävä määrä, hoitajat jaksavat pysyä työssä. Voi tätä rikkaiden ns. yksinkertaisuutta, köyhät kyykkyyn!

Kaikki Suomessa järjestettävät yleiset vaalit vuosina 2023–2032 tulevat olemaan ns. välivaaleja, koska ainoa merkityksellinen kansalaisia koskevaan päätöksentekoon liittyvä asia on ylihallinnollinen, ylimaakunnallinen ja ylipuolueellinen alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen huoltovarmuus. Lue: hyvinvointikumppanuus!

Presidentti Kekkosen myötävaikutuksella hankitut ydinvoimalat tuottivat viime vuonna 30 prosenttia maamme sähköstä. Voisiko J. Tervo kehittää tästäkin hankinnasta jonkin panetteluohjelman meidän Urkista?

Ainoa takuuvarma asia seuraavassa hallitusohjelmassa on se, että keskusta keskittää kaikki voimansa maailmanhistorian terävimpään oppositiopolitiikkaan, vaikka sille tarjottaisiin pääministerin paikkaa jo nyt!

Tuli televisiosta hyvä ohjelma padel-pelistä. Sitä kun harrastaa, niin on se paras lääke.

Jätehuolto Etapin sivuille pitäisi kirjautua pankkitunnuksilla. Onko turvallista ja miksi tuollainen tunnistautuminen?

Kiitos Vaasan Sähkön laskutuksen epäoikeudenmukaisuudesta Hannula ja Gyllenbögel.

Nyt kun Caruna nosti kesken sopimuskauden sähkön siirtohintoja, voisi Fortum puolestaan laskea elokuussa tekemiensä ylihintaisten (33 s) kaksivuotisten sähkösopimusten hintoja oikeudenmukaisemmiksi, kun osa porukasta porskuttaa vielä muutaman sentin hinnoilla.

Viimeiset gallupit ennakoivat muutosta. Näyttää siltä, että politiikassa ollaan siirtymässä pääministerin imagon rakentamisesta Suomen rakentamiseen.

Nuorten pahoinvoinnin jakaminen paapomisella saattaa johtaa huumekäytön lisääntymiseen. Nykynuorten vanhempien kännyä tuijottava nössöjoukko katsokoon peiliin. Lisää kasvatusta, koulutusta, rajaamista ja osallistumista vaatii nuorison normaali kasvatus.

En anna ikinä anteeksi Marinin pilkkapuheita buumereista! Rahat kyllä kelpaa mutta ei mielipiteet. Enää en äänestä ainakaan demareita!

Kaikkeen turhuuteen Vaasassa riittää rahaa: Maahan heijastettavat liikennemerkit Laatukäytävällä. Eihän ne edes näy kunnolla, totesin. Kenen idea oli ja paljonko maksoi?

Kiitos Jorma Havula erinomaisesta kolumnista 4.1. Yhteiskunta on ulkoistanut kaikki palvelut nettiin sovellutusten taakse: pankki, terveyspalvelut... Ei ole haluakaan palvella ketään, on vain digi, digi. Missä ovat kouluttajat? Jos et selviydy, et ole olemassa.

Tää palsta on nykyään niin puolueiden ja politiikan keskusteluja täynnä. No nyt yks hyvä puoli, et on tullu esiin kokoomuksen kiero käytös. Mut se, et jättäkää jo Mariin rauhaan, älkääkä kirjoitelko vääriä syytöksiä hänen syykseen. No näin toimii puolueet, sahaa toista silmään.

Kyllä oli Jussi Knuuttila kirjoittanut erittäin hyvän jutun, IP 4.1. Miksi annetaan kaikkien piipertäjien ohjailla koko kansaa?