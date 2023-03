Tätä mieltä tänään: "Yksi keino saada hoitajia sote-alalle, lähteneitä palaamaan takaisin ja nykyisiä pysymään alalla, olisi siirtyä pois jaksotyöajasta ja siirtyä teollisuudessa käytössä olevaan säännölliseen vuorotyöaikaan."

Yksi keino saada hoitajia sote-alalle, lähteneitä palaamaan takaisin ja nykyisiä pysymään alalla, olisi siirtyä pois jaksotyöajasta ja siirtyä teollisuudessa käytössä olevaan säännölliseen vuorotyöaikaan. Siinä pystyisi palautumaan työstä paremmin, kun työputken jälkeen olisi vähän pidempi vapaapäivien pätkä. Ykkösvapaat eli yhden päivän vapaat ruikittuna sinne tänne työvuorojen välissä listalla ovat suoraan manalasta niinkuin myös iltavuorosta aamuvuoroon hyppääminen.

28.2 -23. Pultrantie. Tiekarhu. ”Kiitos ja kumarrus”!

Alta vai päältä? Tiedossa on, että mikään ei pala ennen kuin muodostuu palokaasuja ja, että kaasut lämmitetään leimahduspisteeseen. Jos puut sytytetään päältä, niistä ei juurikaan pääse karkaamaan kylmiä palokaasuja. Sytyttämisessä pitää tietenkin käyttää tarvittava määrä herkästi syttyvää ainetta, kuivaa lastua tms., jotta puut kuumenevat riittävästi. Joku ihmetteli, että mitenkä sitten käy, jos puut ovat pesässä pystyssä? Olen aika ajoin myös kurkistanut pesään todetakseni, että sinne ei vain ole ryöminyt puita pystyy – ei ole. Eli olen joka kerta joutunut latomaan ne sinne itse. Jollain oli myös ongelmana puiden lisäys. Jos lisäys tehdään oikeaan aikaan, niin hiillos niin kuuma, että lisätyt puut leimahtivat lähes välittömästi tuleen, kun pesän luukut suljetaan. Notta ei huolta siitäkään!

Nyt on jo paljastunut eduskuntain ”emävale” (monelta vaalikaudelta), kun sotea ajettiin kuin kärmestä pyssyyn ja saívat halunsa läpi! Valantehneinä kansanedustajina valehtelivat, ettei mikään maksu sairauksien hoidossa nouse! Nyt on ensimmäiset hyvinvointialueen laskut tulleet. Lääkkeiden antaminen 2 kertaa/pv v. 2022 oli 135 €/kk, nyt v. 2023 sama työ 625 €/kk eli 5:n kertotaulua käytetty korottamisessa! Päättäjät, hävetkää! Ilkeättekö nostaa puhtaalla omallatunnolla palkkanne/palkkionne?

Miksi taloyhtiössä sallitaan parveketupakointi, hajuhan on sivullisen terveydelle terveysuhka ja pilaa ilmanlaadun parvekkeella, joka on olohuoneen jatkoa ja meidän piha. Myös terveydensuojelulain piiriin kuuluva!

Kiina teki viime vuonna päätöksen rakentaa lisää kivihiilivoimaloita kasvattaakseen hiilienergiakapasiteettia 106 gigawatilla. Tästä lähes puolet on jo rakenteilla (lähde TM). Ei taida Suomen hiilinielut riittää paikkaamaan tätä vaikka kaupungitkin ennallistettaisiin. Siis estäkää tämä!

Miksi mediassa kirjoitetaan ja sanotaan usein puolustusliitto Nato, vaikka virallinen nimi on Pohjois-Atlantin (poliittinen ja sotilaallinen) sopimusjärjestö..?

Vaasan Sähkön vuoden 2021 tilinpäätös toimitettiin 23.2.2022. Nyt menemme maaliskuuta, eikä viime vuoden tilinpäätöstä näy eikä kuulu. Onko lähestyvillä vaaleilla osuutta asiaan, venytetäänkö tilinpäätöksen julkaisua lain suomaan maksimiin, eli vaalien jälkeiseen aikaan?

Raippaluodontien ja siunauskappelin välissä paljon pystyyn lahonneita koivuja, jotka kaatuessaan aiheuttaa vaaran tiellä liikkujille.

Soitin nolliin päättyvään palvelunumeroon, josta vastasi mies, jolta pyysin aikaa lääkärille. Kyseli niitä näitä ja sanoi, ettei kannata sinne lähteä noiden vaivojen takia, käski tilata ajan terv.keskukseen. Kerroin tekeväni juuri sitä, mikä on numero? Ota selvää, en tiedä. Suljettuani puhelin ilmoitti, että olin yhdistetty Ähtävän hyvinvointiasemalle!

Hyvä, että Ukrainaan suuntaavasta avustuskuormasta oli juttu lehdessä eikä vaan Facebookissa. Me vanhemmat ihmiset ei olla facessa, mutta tavaraa meillä on, koska konmaritus ei ole meidän juttu :-). Sain kerättyä ison kasan tavaraa tarvitsijoille.

Katsoin Seinäjoen kaavakarttaa. Toden totta, siinähän se on, tontti koulukampukselle. Myllyrannan palvelukeskuksen ja Elinkeinotalon välissä on monta hehtaaria neitseellistä peltoaukeaa, keskellä kaupunkia. Kahden vuoden päästä siinä on koulu.

Urheilua tulee tv:stä aivan liian vähän, mutta mainoksia ja piirrettyjä aivan liikaa.

Luonnon monimuotoisuuden nimissä on vaadittava pientiloja takaisin, tunkiot pihoille, eläimiä pelloille, kaatopaikkoja takaisin ja lisää kettutarhoja. Nämä lisäävät huomattavasti elinpiirejä ja ehkäisevät lajikatoa. Mitä muuta on muuttunut kultaiselta 80-luvulta!? Metsänhoito ei ole muuttunut. Jaa on siellä jätetty enemmän säästöpuita ja lahopuita yms. Syy toki kaikki on metsienhoidossa.

Kokopäivätoimiset tyhjäntoimittajat ovat kiivaimpia ay-liikkeen haukkujia ja lakko-oikeuden vastustajia.

Miten on mahdollista, että Sportin peleissä ”fanipääty” on melkein tyhjä verrattuna siihen kun menee ”hyvin”. Kuvaa fanien sitoutumista siihen, kun menee huonosti, hylätään joukkue/seura. Gloryhuntereita ihan liikaa???