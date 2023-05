Tätä mieltä tänään: "Yle pyörittää kolmea toimitusta pohjalaismaakunnissa. Laihialla eri uutiset kuin Ylistarossa. Onko järkee? Ja mitä maksaa? Yksi kanava riittää hyvin."

Yle pyörittää kolmea toimitusta pohjalaismaakunnissa. Laihialla eri uutiset kuin Ylistarossa. Onko järkee? Ja mitä maksaa? Yksi kanava riittää hyvin. Säästöä kehiin.

Hietikko osui kolumnissaan 6.5. asian ytimeen.

Ylen ohjelmat! Ylen tulisi keskittyä uutis- ja asiaohjelmiin ja jättää toimittajien ideologispoliittiset vaikuttamisyritykset pois, ohjelmat neutraalisiksi!

Kyllä on muisti lyhyt, koronan aikana yrittäjäjärjestöt huusivat tukea kurkku suorana. Jokainen kaljajuottola piti pelastaa. Nyt sitten taivastellaan valtion velkaa.

Epäoikeudenmukaisuutta lisäävä hallitus, joka ei erota oikeaa ja väärää on jo ”työn” touhussa, käärityin hihoin.

Lyhyt on poliittinen muisti. Marinin hallitusta haukutaan edelleen mennen tullen IlPo:n pääkirjoituksia myöten. Enää ei muisteta, että meitä (ja kansan/ maailmantaloutta) kuritti ja kurittaa edelleen korona. Kallistunut energiakin on yht’äkkiä Marinin hallituksen, eikä Ukrainan sodan, siis Venäjän, syytä. No tätä voi miettiä persujen lupaamaa halpaa polttoainetta odotellessa.

Yläasteella oli 2 biologian opettajaa, naisia. Toisen tunneilla oli levotonta, eikä siellä oppinut. Toisen tunneilla oli rauhallista ja siellä oppi. Mistä ero? Toisella opettajalla oli raja suhteessa oppilaisiin ja itsetunto. Hänen tuntinsa toimivat hyvin. Toinen oli kiltti, eikä hänellä ollut samanlaista rajaa. Hänen tunneillaan oli kova meteli ja opettaja itsekin selvästi kärsi siitä. Äänen korottaminen ei auttanut.

Harri Moisio (vas.) puolustelee (IlPo 6.5.) Paavo Arhinmäen punalippukehotusta, haukkuu Markku Jokisipilän hienon kolumnin, irvii maanpuolustusharjoituksilla ja vaatii Ukrainaan ”ehdotonta rauhaa”.

Kiitos Harri V. Hietikko loistavasta kolumnista Ilpossa 6.5. Hyvä että joku uskaltaa sanoa ääneen sen mitä suurin osa ajattelee.

Kettu, käärmeet: kuinka monta kettua, käärmettä, pöllöä, haukkaa näet kaupungissa kotipihoilla, kerrostaloissa, joissa se hiiri-, rottaongelma. Naurettavaa, mut kissoja ois vangittuna narun päähän. Mut pitäkää ongelmat ja myrkyttäkää, niin lapsetkin saa myrkkyä.

Hyvä kirjoitus Harri Moisiolta!

Vaasalainen vasemmistoliittolainen ei mainitse sanallakaan miksi asevarusteluun löytyy nyt rahaa. Uhkakuvia vaan maalaillaan Lapuan liikkeen aikojen paluusta. Ja kyllä, sota Ukrainassa voitetaan vain jos raiskaavat ja murhaavat venäläiset karkotetaan asein.

Miten on mahdollista, että moninkertainen, vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö, saa pienen tuomion? (Ilpo 6.5.23) ja tuomioon ”alennusta” entisistä tuomiosta? Päinvastoin tuomiota pitäisi koventaa entisestään. Mihin tämän maan oikeuslaitos on menossa? Naisia naruttaneelle vaaditaan vuosien tuomiota, vaikka siinä ei kukaan saanut fyysisiä vammoja. Ainoastaan omaa tyhmyyttään antoivat itseään huijata.

Kaikkea sitä kanssa kadehditaankin, kun sokeita ja näkövammaisia! Minä kadehtisin ennemminkin täydellisen terveitä.

Lisää keihäsmiehiä Pitkämäen valmennukseen!

Hätäkeskuksessa pulaa työntekijöistä! No eipä heitä ole koskaan ollut riittävästi koko firman historian aikana. Tosin henkilöstöpula on myös osin itse aiheutettua, rakennemuutoksessa (2010–2014) 100 htv lähti muihin hommiin, tähän kun lisätään alkujaan liian pienille resursseille rakennettu virasto/laitos, niin tulos on tässä. On kallista kouluttaa ylimääräisiä kursseja jatkuvasti. Nähtäväksi jää, keksiikö uusi hallitus lääkettä tähän henkilöstöpulaan, toivottavasti.

Raskasta ja alipalkattua työtä tekeville myönnetty sosiaalietuus turvaa tarvittavia aloja, kiertää palkkainflaatiota ja kirittää kannustimia.

Kun ihminen vanhenee, ystävät kaikkoavat, ei enää soitella. Eivät ymmärrä, että itsekin ovat pian vanhoja.

Niin kauan kuin vanha raha on maksuvälineenä, sen pitäisi käydä laskujen maksuun.

Hauskaa. EU-aikana Suomen kansantalous on tippunut sijalta 20 sijalle 40 sadan maailman suurimman kansantalouden listalla. Hyvin menee, myydään loputkin Suomen tuotantovälineet ja pankit rikkaille EU-maille ja pyydellään sitten pikavippejä helmat korvissa ja huivit kireinä. Ks. youtube.com ”Maailman 100 suurinta taloutta nimellisen BKT:n mukaan”.

Vinkki Orpolle ja Purralle: indeksikorotus kaikille, joiden tulot jäävät alle 1800 euron, ei muille.

Ihmetellä täytyy, että eduskunnan alainen Yle lietsoo ”ympäristöhysteriaa” täällä puhtaan ilman ja hyvinvoivan luonnon maassa. Keskustelu aiheesta on ”tukahdutettu”!

Miksi Suomi on ainut Euroopan maa, joka ei käytä turvemaitaan hyödyksi, ihmetellä täytyy suuresti.

Ennen lasit oli lasia, nyt muovia.

Hyvä Orpo! Yle-rahoitus on hyvä säästökohde. Turhauttaa maksaa murhista, seksistä ja rikosjutuista parhaaseen katseluaikaan. Uutisetkin avattava tarkasti alkamisaikaan, ettei sieltä hyppää silmille jokin härski mainos ja asiatonta kielenkäyttöä. Mitä vähemmän rahaa, sen vähemmän roskaohjelmia.

Jos Sjoella vetää keskustasta ympyrän 10 km säteellä, asukkaita 50t. Vaasas sama veto 80t. Ja puolet Vsan ympyrästä vettä. Väestöntiheys määrittelee kaupungin kokoa ... ei kerrostalot.

Kirkkopuistion alkupääs 2 ruskeas kukas olevaa valkoista matkavekkaa tukki liikennettä. Toinen oli lasahtanut. Ihmekös tuo, molemmat noin 40 v. vanhoja.

”Kansalle leipää ja sirkushuveja” ei tarkoita sitä, että hallitusneuvottelijoiden pitäisi ne molemmat järjestää. Leipä riittää!

Jos keskusta haluaa nousta, pitäisi suorittaa perusteellinen ”puhdistus ”, tunnustaa tehdyt virheet, mm. Sipilän hallituksen aloittama alamäki puolueen kannatuksessa. Sitten johto vaihtoon ja eteenpäin.

Ruotsin kielitaitovaatimus näivettää Vaasan.

Vanhempien erotessa he muodostavat uudet perheet tahoillaan. Erossa poikamiesboksit eivät riitä vuoroviikoille.

Mietittävää työperäisen maahanmuutonvaatijoille! Meillä on 250 tuhatta työtöntä, joille maksetaan palkka kiikkutuoliin. Yksinkertaista – lopetetaan työttömyyskorvaukset siksi aikaa, kun on työvoimapulaa. Se on viikko, niin ei ole työttömiä eikä työvoimapulaa.

Miksi siitä Vaasan ruotsinkielisyydestä pitää rutista kaiken aikaa? Senhän perustikin ruotsinkielinen kuningas. Vaasan nimikin olisi varmaan Vasa, ellei sillä olisi suomeksi toista merkitystä. Itsekin ihmettelin koulupoikana 1950-luvulla, miksi Vaasaan menevän junanvaunun kyljessä lukee Vasa.

Mielenterveyskriisi ratkaistava, jotta sotemenojen kasvua voi hillitä. Näin luki lehdessä. Eipä ole ollut kovin suuria mielenterveysongelmia ennen nykyistä pullamössösukupolvea, joita milleniaaleiksi kutsutaan kuin myös heidän jälkeiset z-sukupolveen kuuluvat. Syy: heitä on varjeltu kaikkinaisilta kolhuilta ja pettymyksiltä. Heiltä ei ole koskaan vaadittu mitään, on hienovaraisesti pyydetty / neuvoteltu ja luovutettu, jos asia ei ole heitä kiinnostanut. He ovat saaneet tuntea olevansa jotain aivan poikkeuksellista. Sitten kun muuttavat omilleen, on koko elämän kovuus iskenyt päin naamaa, eivät he olekaan enää mitenkään erityisiä vaan opiskelu ja työelämä on jotain aivan muuta kuin siloitellut ensimmäiset 20–25 vuotta. Mieli ei kestä, kun ensimmäistä kertaa vaaditaan jotain. Kuka on syypää tähän? Me vanhemmat ja yhteiskunta. Olemme kasvattaneet vastuuttomia vetelyksiä. Onneksi on poikkeuksiakin.

Miksi inflaatio on vain kuutisen prosenttia, vaikka ruuan hintakin on noussut 17 prosenttia? Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ns. inflaatiokorissa on muitakin hyödykkeitä, kuin ruoka. Koska vain ruuan ja sähkön ryöstöhinnoittelussa on havaittavissa isompaa vedätystä, asettuu kokonaisinflaatioprosentti kuuden tienoille.

Meillä mitään käärmeitä suojella. Listiminen aloitetaan jo käymällä nousupaikalla.

Verotuksen tarkoitus Suomessa on ilmeisesti kitkeä aktiivisuus ja kasvattaa pimeää pisnestä. Jos verotus olisi inhimillinen ja kansalaiselle sekä yrittäjälle jäisi tunne että aktiivisuudesta jää itselle jotakin, lisäisi se aktiivisuutta yhteiskunnassa merkittävästi. Olisikin hyvin toivottavaa, että EU tulevaisuudessa muuttuisi liittovaltiopohjaiseksi. Näin Suomenkin verotus ylriseurooppalaistuisi ja kansalaiset pääsisivät nauttimaan hieman inhimillisemmästä verotuksesta. Toki vastakohtana elintaso passiivisilla kansalaisilla alenisi ja yhteiskunnan ilmaiset peruspalvelut loppuisivat. Ihmeellinen maa tämä Suomi.

IP 7.5. Matias Mäkynen, kirjoitit mielipiteesi asioista ja onneksi se oli vain mielipiteesi, ei faktaa. Nyt aletaan nähdä Marinin hallituksen tuloksia ja koronan hoidon seurauksia samoin tuo työllisyyspuoli, kun on noita konkursseja alkanut tippumaan koko ajan lisää useampikin kappale, niin isompaa kuin pientä firmaa. Kannattaa siis lukea muutakin kuin Demari-lehteä, esim. IP:ssä puhutaan paljon näistä oikeista asioista. Sote-uudistus meni aivan penkin alle, ei muuta tullut kuin julmetun kalliit johtoportaat ja hoitoon ei pääse enää, ellei pää ole jo puoliksi irti. Teillä oli viimeiset neljä vuotta aikaa laittaa asiat kuntoon, ei hankaloittaa niitä lisää. Mitä saimme neljässä vuodessa, iänikuisen riesasairauden koronan, äärettömän kalliin ja huonosti toimivan soten, konkurssiaallon hallituskauden päätteeksi ja lisää työttömyyttä, mutta hei, pääasia että pääministeri ja hänen kaverit juhli, bailas ja ravisteli instituuttia.

Taisi SDP hävitä vaalit, kun kohteli sairaanhoitajia, että eipäs lakkoilla. Mutta eipä kukaan vaan ääneen tästä ole puhunut.

Kiitos Harri Hietikko, lauantaina kirjoitus aivan oikein. Opiskelijoista. Pilkejengiä.

S Tynkkynen haluaisi ottaa mallia itänaapurista, siellähän hallitus määrää median sisällöstä.

Hyvä ehdotus antaa uusi kissatalo narkkareiden ja alkoholistien käyttöön, ei olisi naapureille hajuhaittoja eikä meteliä ja vieraitakaan ei varmaan käy.

Tosi hyvä artikkeli I-P:ssä su 7.5. osaajien kärjen kapeudesta perussuomalaisissa. Pois meuhkaajat neuvotteluista.

Suomen julkinen velka on EU-maiden keskitasoa mitattuna suhteessa bruttokansantuotteeseen. Prosentteina ilmaistuna velan suhde bkt:hen vuonna 2021 meni yli 100 prosentin mm. Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Suomen lukema oli 72,4 pros. Kun nyt hallitusneuvotteluissa haetaan säästökohteita, niin Suomen tilanne ei vaikuta aivan niin vakavalta, että eläkeläisten eläkkeisiin tulisi puuttua. Niitä onkin jo tarpeeksi heikennetty.

Itseään isommassa kunnassa on pintaansa ainakin 10 senttiä matalampi vähävetinen Evijärvi, kalatkin ovat kunnanvaakunassa vain pyrstöevät enää vedessä.

Seinäjoki hoi, kuvatuin kohde uudella torilla on pohjalaismiespatsas. Nyt patsaaseen ihan kiinni viereen on laitettu 2 roskapönttöä, miksi juuri siihen?

Lämmin kiitos Vaasan kaupunginorkesterille 6.5. ilahduttavasta ja taitavasta musisoinnista J. Panulan kapellimestarikurssilaisten matineassa!

Kyllä 20- ja 30-luvuillakin oli ”tiedostavia” kansalaisia. He lähtivät itään rakentamaan ihannevaltiota. Palkinnoksi tuli lopulta teloitus. Tosiaan tietoisuus oli varsin puutteellista.

Vasemman laidan väki kannattaa rauhaa ja aseistariisuntaa. Hyvä niin. Mutta jo kauan eläneenä en ole ikinä ymmärtänyt miksi kaikki kommunistimaat ovat hampaita myöten aseistatuneina militaristitia roistovaltioita.

Erikoinen laji tuo koripallo, kun vastustajan hyökätessä kannustetaan kovalla äänellä ja kotijoukkueen hyökätessä ollaan hiiren hiljaa.

Vai että kissa on luonnolle haitallinen vieraslaji. Eiköhän se ihminen haitallisempi vieraslaji ole, kun saa kaikesta ongelmia aikaiseksi.

Lukuisa kansanedustajien joukko on käyttänyt röyhkeästi hyväkseen tilaisuutta hakea sopeutumiseläkettä, joka on nyt soputumisrahana tunnettu jäädessään pois eduskuntatyöstä. Sipiläkin sitä haki, onko se oikautettua miljoonatuloilla. 3000 euroa lisää sopeutumisrahaa siihen päälle. Moni on hakenut ja saanut sopeutumiseläkettä avokätisesti kymmenenkin vuotta. Kysymys kuuluukin, mistä kansanedustajan pitää sopeutua kun jää eläkkeelle? Tavallisen tallaajan verot nousee, kun jää eläkkeelle, siinä sitä on sopeutumista. Ei kateutta vaan oikeudenmukaisuutta.

Moni asia toimii erittäin hyvin käytännössä, mutta toimivatko ne myös teoriassa, onkin sitten jo hankalampi homma!

Työttömillä työnhakijoilla on työnhakuvelvoite. Työllisillä työnantajilla ... ei ole työnantovelvoitetta. Työvoimapula on vain valuvika, joka on helposti korjattavissa! Ratkaisun nimi on palvelumuotoiltu työsopimus.

Jos kaupunki tekee kaavamuutoksen, niin kuinka jollain on oikeutta kieltää muutos? Eikö kaupungilla ole monopoli kaava-asiassa?

Kesä kaikille! Pitäkää ne kersanna omalla markilla. Kaverille tullaan yleensä käymään eikä asumaan. Kesä kaikille ei kaikki halua kuunnella sitä iänikuista helvetillistä kirkumista kesäpäivinä. Joillaki vanhemmilla näköjään tapana tuoda oma toisten vaivooksi välittämättä muista asukkaista. Joidenki kersat jopa ilkkuvat asukkaita. Vanhemmiltako opittua. Me maksamma siitä asumisesta.