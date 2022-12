Tätä mieltä tänään: "Yle-tv:n asiantuntijaksi kelpuutetaan henkilö, joka saa samaan lauseeseen vähintään kaksi tavallaan-sanaa."

Lex Kallio vapautti 100 vuotta sitten torpparit omistamaan maata. Nyt ennallistaminen ja luonnonsuojelulaki uhkaa viedä maat muihin tarkoituksiin.

30.9.2023 saa sitten olla vihoviimeinen takaraja Wasa Stationille. Sen jälkeen todella epäsiisti alue Vaasan keskustassa on siivottava. Alueen voisi tasoittaa siistiksi parkkipaikaksi.

Taisi Mersu viedä kaikki rahasi, kun viidettä vuotta pitää säästellä ajovalopolttimoita valoisalla. Suomen rajoilla lukee: ”Käytä aina ajovaloja!” Eli kaikki valot aina päälle liikenteessä. Maassa maan tavalla!

Viljelijät, viekää lantaa pelloille niin kuin ennenkin tehtiin, oltaisiin hiukan omavaraisia eikä se tuoksu niin kauhea ole, viljaa tulee.

Joku sekoitti työn tuottaman lisäarvon ja liikevoiton kunnolla. Työ tuottaa arvonnousua, joka näkyy hinnassa tietenkin. Arvonnousu tarkoittaa tuotteelle syntynyttä lisäarvoa, ei liikevoittoa. Liikevoitto syntyy päälle lisättävästä katteesta. Joillakin se on kohtuullinen, joillakin ei.

Todella näppärästi oli piilotettu arviolta 2 miljoonan hehtaarin sosialisointi uuteen lakiehdotukseen, sillä ehdotuksessa mainituilta luontotyypeiltä firmat ei uskalla ostaa puuta. Keskusta esti tämän.

Hyvä Joakim Strand, olet tehnyt ison ja hyvän työn ajamalla läpi eduskunnassa lain, jonka turvin 1,5 miljoonaa maksuhäiriömerkintää poistuu rekisteristä. Uuden lain mukaan velan maksun jälkeen merkintä poistuu kuukauden kuluttua. Tähän asti merkintä on pysynyt rekisterissä jopa neljä vuotta ja vaikeuttanut kohtuuttomasti velallisen elämää.

Tuleeko ala-asteella koululaiset jo viideksi kouluun, kun täys valaistus koulun pihas. vai onko tarkoitus herättää koko naapurusto viideltä aamulla?

Kenen etua ajetaan sillä, kun yksi pitää äänestäjiensä puolia, toiset uhkaavat estää toisen asian neuvotteluja. Kansan vai itsensä edustajat?

Kuplat puhkeavat, Wasa Station ja akkutehdas. Järki voittakoon ja ”päättäjät” hävetköön, Häyry ja taivaanrannan maalarit.

Mahtavaa, nyt voidaan hetkeksi siirtää keskustelu Vaasan sähkön hinnasta Seinäjoen koulujen vegaaniruokaan.

Miksi Wasa Stationia pitää väkisin rakentaa? Miksi? Liian iso pala Vaasaan kuin ei vaan väkiluku eikä rahat riitä käyttöön. Tontille Suomen lipun muotoon pari pyörätietä. Tässä tapauksessa tulevat edukkaammaksi kuin tämä väkisin tehty tönö. Vai hyväksyykö poliittinen lastentarha myös tämänkin rahoituksen? Missä saunassa nämä päätökset syntyvät?

Hallitus täynnä pikkupuolueita, joiden asiaa enemmistö kansasta ei tue. Jos kannatus on esim. 5%, tarkoittaa se, että 95% ei halua puoluetta valtaan. Ei tämä ole demokratiaa. Se on, että hallitukseen otetaan 2–3 vaaleissa suurinta. Pienten eri ideologeista johtuvia riitelyitä on nähty Kataisen sixpackistä lähtien. Pitäisi jo ymmärtää, ettei se toimi noin.

Yle-tv:n asiantuntijaksi kelpuutetaan henkilö, joka saa samaan lauseeseen vähintään kaksi ”tavallaan”-sanaa.

Miksi pääministeri oli vain itseään näyttelemässä, Australiassa ja Uudessa Seelannissa? Vaikka hallitus on melkein kaatumassa.

Jalkapallon MM-kisojen tv-selostajat kertovat, että pallo laitettiin poksiin tai joku tuli kehiin. Missä kentällä on poksi tai ne kehät? Ei sellaisia ainakaan silloin ollut, kun itse pelasin!

Kaikki tietävät, että vain kasvava puu käyttää hiilidioksidia, joten kasvavaa metsää on lisättävä, mutta niin ettei peltopinta-ala pienene, koska lähes miljardi ihmistä kärsii ruuan puutteesta. Nopein tapa on kaataa ylivanhoja metsiä myös luonnonsuojelualueilta ja kansallispuistoista, kohtuudella tietenkin, ja istuttaa puita tilalle. Tällöin saadaan tavaraa puurakentamiseen, jolloin betonirakentamisen saastuttaminen vähenee. Win-Win.

Inhottaa, kun menee kauppaan, ei myyjä näy ja jos joku myyjä ilmaantuu, ei tervehdi saatika toivottais hyvää päivän jatkoa.

Miksi pääministeri lenti toisellepuolen pallon? Onko kyse siitä, että koska siellä on lämmin, onko kyseessä veronmaksajien maksama lomareissu? Jos kyseessä on ”työmatka” kai me maksajat saamme tietää mitä ”työtä” siellä on suomalaisten hyväksi tehty ja mitä tilauksia suomalaisille yrityksille on odotettavissa?

EP:n hyvinvointialueen arvot ovat korusanoja. Tärkein puuttuu: sairauden (potilaiden) hoitaminen. Hyväpalkkaisten johtajapaketti on saatu aikaan. Hautalan kabinetti. Käykää osastolla tutustumassa arkeen. Osastolla kahdeksan potilasta. Niistä viisi vanhusta tuotu säilöön maakunnan hoivakodeista. Yksi hoitaja kaikkia varten. Päivä- ja iltalääkkeet sain illalla vähän ennen yhdeksää. Ei tuntunut hyvältä. Tehkää jotakin hoitaja- ja rahapulalle.

Toivottavasti kaikki näkevät Jukka Mäkysen populismin läpi. ”Jos palkka on kohdallaan ja sillä voi elää, kyllä tekijöitä löytyy ihan Suomestakin.” Siis tekijätkö vain makaavat kotona odottamassa kohdallaan olevaa palkkaa? Olen rekrytoijan työssä tavannut työnantajia, jotka sanovat, että kotimaassa olisi tulijoita, mutta ei sellaista asennetta tai työmoraalia, jolla haluaisi palkata.

Media julistaa, kuinka todella paljon meillä on tuuli- ja aurinkovoimaa. Sitä on kuulemma yli 5.000 MW. Totuus on jotain aivan muuta. 30.11. klo 15 saimme tuulivoimaa 65 MW ja aurinkovoimaa 0 MW eli yhteensä noin prosentin verran kapasiteetista. Eivät ole kelit kohdillaan, ja siivetkin jäätyvät. Olemmekohan satsanneet väärään hevoseen?

Hiilen ja turpeen poltossa vapautuu yksi hiilidioksidikilo yhtä tuotettua kilowattituntia kohden. Suomessa päästömaksu on jopa 10 senttiä jokaista vapautuvaa hiilidioksiidikiloa kohden. Espanjassa sama maksu on 1,5 senttiä, Japanissa 0,1 senttiä, Puolassa 0,007 senttiä. Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa ei päästömaksuja ole lainkaan ja näin me suomalaiset pelastamme koko maailman ilmaston!

SJK:n päävalmentaja haukkuu pelaajat. Ja seuran toimitusjohtaja (pesisihminen) säestää häntä. Ei hyvältä näytä. Ei lupaa menestystä vieläkään.

Toivottavasti edes demarit ovat mukana seuraavankin hallitusohjelman teossa. Nykyoppositio kun tarjoaa vain ”huonoa bisnestä”.

Eiköhän olisi parempi, että järvi-nimeen loppuvat kunnat liittyisivät Alajärven tai Kauhavaan. Samoin Suupohjan joki-loppuiset Kauhajokeen. Katsokaa väestöennusteita, eihän tästä tuu mitään. Lopetetaan hyvissä aioin.

Nyt on tärkeä neuvo Isosta Kirjasta. Joosefin selitys Faaraon unelle seitsemästä lihavista ja seitsemästä laihoista viljan tähkäpäistä. Koskee meitä kaikkia. On hyvä säästää pahanpäivän varalle.

Kannatan myös sähkölaskun ennallistamista 50-luvulle. Mökeissä paloi valot ilman siirtomaksua, alvia ja sähköveroja.

Miehet, nuo juoruilun mestarit! Mitä mielihyvää saatte, kun levitätte läheisistäkin totena epätosia asioita tai muiden arkaluontoisia asioita? Olen alalla, missä ehdoton vaitiolovelvollisuus. Johtuneeko siitä, mutta ei tulisi mieleenikään retostella muiden (ei vaitiolovelvollisuuden piirissä) asioita eteenpäin.

Toivon, että tv:n toiset kanavat ottaisivat ohjelmistoonsa Alfa-kanavan suosittuja ohjelmia, näin olisi katsottavaa vanhemmallakin väellä.

Energiasäästön vuoksi Vaasan liikennevalot tulisi pitää päiväsaikoihin pimeänä.

Suomessakin on suuri joukko ihmisiä, jotka ovat lapsena joutuneet kokemaan sodan kurjuuden, tuhon ja kuoleman, sekä jättämän kotinsa ja vanhempansa.

Eikös se mennyt niin, että Mäkysen raportoima ylijäämä osoittautui todeksi. Opposition kannattajatkin, mm. Romakkaniemi, sen tunnustivat yön yli nukuttuaan. Nuori ja komea Matias tuntuu herättävän kateutta ja pahansuopuutta kuten Marinkin.

Pystyykö joku selvittämään, millä hintaa Vaasan Sähkö ostaa sähköä sisään ja mikä on hinta omatuotannosta, esimerkiksi Hiirikoski.