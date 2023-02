Tätä mieltä tänään: "Yrittäjät huomio! Laittamalla toiminnot aplikaatin taakse suljette puolet yli 50-vuotiaista asiakkaista pois. "

Miten Suomella on varaa viedä patruunoita, asetarvikkeita, yms.ulkomaille, kun oman maan reserviläisillekään ei riitä patruunoita edes harjoitteluun?

Minun mielestäni pyöräilijät ja kävelijät sopii samalle kadulle ja näin talvella voitais sopia, että pyöräilijät oikeaan reunaa, kävelijät vasempaan eikä kävellä pitkin tietä kuten lehmälauma. Tosin on hengenvaarallista ajaa ajotien reunassa jäisellä tiellä. Autoilijatkaan ei aina pysty väistämään, varsinkaan huumekuskit...

Eikö Suomessa television johdon mielestä kukaan alle 45-vuotias kohderyhmäänne kuuluva halua katsoa mitään älykästä? Ei nämä vielä ole niitä, joilta puuttuu luku-, kirjoitus- ja laskutaito! Olisiko liikaa vaadittu, että saataisiin televisioon yksi asiaohjelmakanava, kun siitä pelleilykarusellistä on pakko vielä maksaakin!

”Aallokon tiloista eriävät näkemykset”, otsikoi lehti viitaten E-P:n hyvinvointialueen ja maakunnan keskuskaupungin, Seinäjoen, eriäviin näkemyksiin asemaseudun kiinteistökokonaisuuden, Aallokon hyödyntämisestä (I-P, 9.2.23). Syntynyt tilanne ennakoi tulevaisuudessa nousevan jatkossa esiin pienempiä ja suurempia konflikteja ko. toimijoiden välille, eli tämä on esimakua tulevasta. Seinäjoen kaupunki kokonsa johdosta tulee ”pistämään hanttiin”.

Soten rahankiertoon nopeutta.

Yrittäjät huomio! Laittamalla toiminnot aplikaatin taakse suljette puolet yli 50-vuotiaista asiakkaista pois. Esim. pyörätalli, lippupalvelu ym.

Vähemmistöhallitus on hyvä ajatus. SDP:n puheenjohtaja lupasi tukea mahdollista seuraavaa kokoomuksen tai perussuomalaisten johtamaa vähemmistöhallitusta. Hienoa demarit!

Tähän on tultu kännykkäaikana: On ihmisiä, (onneksi harvoja) jotka edellyttävät että se kännykkä pitää olla kourassa tai taskussa tai ainakin käden ulottuvilla ihan koko ajan. Että se, jota hän tavoittelee kännykällä, on aina heti vastaamassa, koska hän soittaa.

Voisitte pikaisesti vaihtaa Seinäjoelle tulevan perhepalvelukeskuksen nimen. Aallokko kun kutsuu vasta 80–100 km:n matkan päässä. Kiitos.

Mökillä panen pari isoa puuta kiukaaseen/ kamiinaan, niiden väliin sytytän tuohet ja sitten pinoan tulipesän täyteen ylös asti, kyllä syttyy komiasti ja lykkää armottoman savupatsaan piipusta taivaalle ja tuoksuu lomalle.

Sedun ja Lehtisen tyhjät kuopat tasattava ja laitettava tontit viheralueiksi. Antaa tulevien sukupolvien keksiä näille tonteille jotain järkevää käyttöä.

Tehkää hoivakoteja vanhuksille, kodeissaan yksin yrittävät pärjätä, tai toistaan auttaen. Kotihoito on sitä, että lähihoitaja käy antamassa valmiiksi jaetut lääkkeet ja kerran viikossa pesemässä. Sairaanhoitajaa en ole tavannut kentällä kymmeneen vuoteen, en julkisella, enkä yksityisellä puolella. Hoitosuunnitelmat tulee; tehty omaisten kanssa. Ulkoilu ja viriketoiminta ei kuulu kotihoitoon, eikä paljon mikään muukaan.

Maanantain 13.2. pääkirjoitus esitteli vaalien avainkysymyksen. Se ei ole ministerin tekstiviesti tai varapuheenjohtajan naisasiat. Se on velka. Sekä Orpo että Sannikko toteavat asian, edellinen syyttää tätä kautta, toinen vetoaa 15 vuoden maan tapaan. Korjausliikkeitä ei kuitenkaan esitellä, vain yleistä höpinää kasvusta ja työllisyydestä. Onkin suoraan kysyttävä, mistä leikataan. Siihen on myös saatava vastaus. Enemmistöllä on varaa luopua jostakin. Sen sanominen on poliitikolle mahdotonta. On vallalla mentaliteetti joku muu hoitaa. Joskus myöhemmin.

Lintubongaus tuotti melkoisen kadon tietoon pihalintujen lajimäärissä.

On se kumma, kun näinä aikoina Vaasalla/Mustasaarella on varaa valaista Raippaluodon silta. Ihan kuin piruilua tavallisille ihmisille aikoina, joina sähköä kehotetaan säästämään ja sähkö on kallista. Köyhät kyykkyyn sähkölaskuja saadessa, kun rikkailla on varaa hienostella. Ennemmin lämmittäisi tuollakin sähkön määrällä jonkun asuntoa, kun päästäisi turhaa valosaastetta taivaan tuuliin. Olkoonkin, että olisi led-valot, mutta silti. Ajatelkaa vähän ennenkuin toimitte.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa näkyy liian selkeästi alan suomalaisen sisäpiirin vaikutus. Kiinteistön muodostus ei pitäisi olla mahdollista vuokramaapohjalle. Tontti ei saisi olla vuokrattu varsinkin kohtuuttomiin ehdoin.

Pyörätiet voisi hoitaa myös yhtä hyvin kuin autotiet. Kuka korvaa, kun kaadut pyörällä ja loukkaannut? Tiet aivan peilijäässä tai auraamatta. Osa ajaa pyörällä läpi vuoden.

Ei yhtään hymyä näkyvissä vanhojen tansseissa. Onko nuorison elämänilo todella näin vähissä?

Lintilä olisi voinut tehdä paljonkin tietoturvansa eteen. Esim. jättämällä Whatsapp-, Instagram-, Facebook- ja TikTok-sovelluksen asentamatta.

Asemanseudun rakentamisesta: kuten Tampereella, asemanseudulle olisi voinut Sjoellakin rakentaa jotain, joka toisi väkeä paikkakunnalle. Nyt aseman parkkipaikat täyttyy neuvoloiden ym. sotepalvelujen asiakkaiden autoista. Y-talon läheltä olisi löytynyt hyvin tilaa.

Asiahan on niin, että me täällä Suomessa pärjäämme suhteellisen hyvin. Toisin on Ukrainassa, ja nyt Turkissa. Kun me vielä osaisimme ajatella niin, että jopa 10 euron avustus esimerkiksi SPR:lle auttaa hädässä olevia, niin hyvä olisi myös mieli.

Ihan on kiva katsella kauniita kuvia vanhojen tansseista. Tuli vain mieleen, miten nykyään on, jos koululaisella ei ole varaa ostaa kallista mekkoa yhdeksi päiväksi. Jääkö hän pois tansseista vai voiko tanssia esim. farkuissa?

Pääkirjoitukseen la 11.2. viitaten Mika Aaltola on sanonut suorassa tv-lähetyksessä, että ei ala presidenttiehdokkaaksi. Mediahan tällä asialla spekuloi.

Kansan rappio alkaa silloin, kun huvien arvostus ohittaa työn ja vaivan arvostuksen.

Yle vie meiltä leivän ja jättää sirkushuvit. Onneksi on vielä lehdet ja kirjat!

Vuonna 2030: tuulisähköä 10k MW ja aurinkosähköä toinen 10k MW, hienoa! Tuulisen kesäpäivän kulutus 5k MW, minne tungetaan 15k MW? Tuuleton ja kylmä talvipäivä, mistä otetaan 15k MW?

Jos tämän lehden levikkialueella asuvalla on suhteellisen lyhyt matka Seinäjoen rautatieasemalle ja ajatuksena on matkustaa ”tunnin junalla” Tampereelle johonkin kulttuuritapahtumaan, voi näin välttää yli puolentoista tunnin turhan saasteautoilun. Tampereen ko. tapahtumien pääkohteet, Tampere-talo ja uusi jättiareena, sijaitsevat vain muutaman sadan metrin etäisyydellä asemalta, joten pieni kävely vain piristää taksin sijasta.

Koulussa opetettiin, että ihmisistä puhuttaessa sanotaan hän ja eläimistä se. Nyt koira näyttää olevan hän ja ihminen se! Koira on koira!

Nämä ilmastonmuutoksella pelottelijat eivät ole vielä huomanneet sellaista uhkaa, että aurinko voi haljeta. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu huomenna.

Voisiko Yle ystävällisesti palauttaa päivittäisistä Hartaita säveliä -ohjelmista nipistetyt 5 min. Tuntuu olemattomalta rutista 5 minuutista, vai? Mutta ajattelepa Yle, siis siitäkin vähästä, mitä pienelle vähemmistölle on päivittäistä kristillistä ohjelmaa Ylen kanavilta tarjota, otetaan muuhun ohjelmistoon aikaa! Häpeällistä! Nämä Hartaita säveliä -ohjelmaa ja hartauksia kuuntelevat ”maan hiljaiset” ihmiset eivät itse osaa/jaksa/viitsi lähettää palautetta mihinkään. He hiljaa tyytyvät siihen, ettei kukaan pidä heidän puoliaan. Lisäksi perjantai-iltaisin on nykyään uudenlaisia musiikkihartauksia, mikä ei ainakaan meidän kotona jaksa kiinnostaa yhtään. Pitääkö kaikki aina yrittää muuttaa ja ”uudistaa”? Huonoon suuntaan on viime aikoina mennyt kristilliset ohjelmat Ylellä.

Ei enää kotimaista tv-”viihdettä!

Voisiko joku opastaa vasemmistoa siitä, että se raja Venäjään on meillä, ei Ruotsilla. Eivät taida olla tietoisia. Kyllä Ruotsi tulee perässä.

Poikalyseon hiekkakenttä pitää palauttaa entiseen loistoonsa!