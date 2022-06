Törkeää välistävetoa ja kansojen kurjistamista

Löytyisikö Suomen alimitoitetun julkisen sektorin osaajista, joita on 600 000, noin 26 prosenttia työvoimasta edes joku (Sveitsissä noin 8–9 prosenttia) asiantuntija, joka osaisi selvittää kansantajuisesti polttoaineiden hinnanmuodostuksen.

Aina on vedottu raakaöljyn maailmanmarkkinahintaan, kun on selitetty korkeita mittarihintoja.

Polttoainevero on kiinteä senttiä/litra riippumatta maailmanmarkkinahinnasta vaihdellen muutaman sentin suuntaansa. Toukokuun 28 päivä 2022 vero oli 75 senttiä.

Vuonna 2018 barreli maksoi noin 85 dollaria, mittarilla bensa maksoi noin puolitoista euroa, josta valtio otti 19 prosentin arvonlisäveron, noin 30 senttiä. Polttoainevero oli silloin myös noin 75 senttiä/ litra, eli 75 senttiä plus 30 senttiä on yhteensä 1,05 euroa, jolloin koko ketjulle jäi 45 senttiä/litra.

Helmikuussa 2022 barreli maksoi 85 dollaria, mittarilla noin 2 euroa/litra. Polttoainevero 75 senttiä, arvonlisävero 19 prosenttia, noin 40 senttiä, on yhteensä 1,15 euroa ja jakelulle jäi 85 senttiä.

Toukokuun 28 päivä 2022 barreli maksoin noin 115 dollaria, mittarilla 2,5 euroa, verot 75 senttiä plus 50 senttiä yhteensä 1,25 euroa /litra, jolloin jakelulle jäi toiset 1,25 euroa/litra.

Jakeluketjun osuus on kasvanut noin neljässä vuodessa lähes kolmesataa prosenttia. Valtionosuus on vain noin 20 prosenttia. Mainittakoon, että ne harvat yksityiset bensakauppiaat eivät tietojeni mukaan ole tästä perusteettomasta rahastuksesta hyötyneet mitään. Päinvastoin on syytetty ahneudesta.

Ketjut hallitsevat markkinoita lähes sataprosenttisesti. Puhutaan maailmanmarkkinahinnoista, biosekoitevelvoitteista, muutetaan mittarihintoja jopa useita kertoja vuorokaudessa yms.

Harakan ministeriössä sekoillaan ja suunnitellaan erilaisia tukitoimia harvaan asutuille alueille, ammattiliikenteelle yms., mikä lisää entisestään eriarvoisuutta ja byrokratiaa, mutta se hyötyhän olisi se, että saataisiin työllisyysasetetta nostettua palkkaamalla lisää asiantuntijavirkailijoita sekä konsultteja, kaikki korkeapalkkaisia.

Noin viiden vuoden aikana raakaöljyn hinta on vaihdellut 46, 80, 125 euroa/barreli, mutta ei ole samassa suhteessa koskaan käynyt mittarilla.

Hallitus nukkuu. Joku vie meitä vesikelkalla ja lujaa. Herätkää ja ryhtykää töihin.

Viimeisten tietojen mukaan julkisen sektorin työntekijöitä on reilusti yli 600 000.

Markku Greggilä

Mustasaari