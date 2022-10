Töysän keskustaan autoa rikkomatta

”Kyllä Pentti sinäkin kuulut korvausvelvollisiin kuntapäättäjiin, kun autoni rikkoutui tuossa Keskustien yhdessä kuopassa. On se ihmeellistä, kun Alavuden keskustaan on kesän aikana laitettu uutta kestopäällystettä paljon. Töysän keskustassa täytyy liikkua, kieli keskellä suuta loppuun ajettua päätietä”!

Tässä yksi, ehkä puoli leikillään esitetyistä monista moitteista. Niitä minäkin olen saanut kuulla lukuisia kertoja kuluneen kesän aikana. Eivätkä kaikki ole leikilläkään sanottuja.

Ei ole auttanut, vaikka olen Keskustien huonosta kunnosta kertoneille muistuttanut. että olen kyllä ahkerasti kaupungin kokouksissa ja ylemmillekin tahoille tehnyt lukuisia esityksiä Töysän Keskustien ja lisäksi Elviiran terveysaseman pihan kiireellisen kunnostuksen tarpeesta.

Kuuroille korville on kaikunut lisäksi ehdotukseni ely-keskuksellekin hirvivaroitusmerkistä Valtatie 18:n varteen, Alavuden ja Tuurin välille. Hirvet ylittävät Kuisminin suoralla pusikoista tien. Autoja on romuttunut ja läheltä piti -tapauksia on lukuisia.

Muun muassa kaupungin tekninen johtaja Timo Myllymäki vastasi loppukesän valtuuston kokouksessa minulle, että tiehallinnon kanssa on neuvoteltu Keskustien kunnostamisesta. Ensin ehkä paikataan ja sitten ensi kesänä päällystetään, jonka kustannuksiin kaupunkikin osallistuu.

Syyskuun viimeisellä viikolla kuopat ja kestopäällysteen rikkoutumiset saivat viimeinkin sitten hyvää ensiapua. Keskustie muuttui kohtuullisen sileäksi ”tilkkutäkiksi”, kun jouduttiin laittamaan niin sanotusti paikkoja-vanhojen paikkojen päälle.

Mutta se on kuitenkin pääasia, ettei tarvitse pelätä auton rikkoutumista syvissä ja teräväreunaisissa kuopissa. Nyt sitten turvallisin ja toiveikkain mielin odotellaankin ensi kesänä saatavaa uutta pintaa ja suunnitelmien täyttymistä terveysaseman pihan siliämisestä.

Nyt samalla muistuu mieleeni jo vuonna 2009 laadittu Tiehallinnon Vaasan tiepiirin, Alavuden ja Ähtärin kaupunkien sekä Kuortaneen ja Töysän kuntien laatima yhteinen liikenneturvallisuussuunnitelma. Siinä luotiin katsaus alueen liikenneturvallisuuden tilaan. Suunnitelmassa olivat tärkeässä osassa alueella sijaitsevat maatiet, yksitystiet, katuverkosto ja kevyen liikenteen väylät. Että niiden kunnosta huolehditaan vastuullisesti. Lisäksi uusia väyliä rakennetaan tarvittaessa.

Tämänkin laajan ja 104-sivuisen suunnitelman laatiminen vaati paljon työtunteja ja kustannuksia. Mutta kuten monet muutkin vastaavat suunnitelmat ja hankkeet, niin hienot tavoitteet ovat suurelta osaltaan jääneet toteutumatta. Kulkutiet ovat joutuneet korjausvelan kantajiksi.

Pentti Hautala

Töysä