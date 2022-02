Taide ja kulttuurityö pitää irrottaa maailman sodista

Runkovarallisuutemme myynti ja sen vääristämä kilpailu alisti osaamisemme maailman taloussodille. Olemme uudessa taloudessa raivaamamme pellon torppareita ja menetimme vaurautta, itsemääräämisoikeutta ja ansaintaa alihinnoin. Miksi aineetonta varallisuutta ja sen merkitystä ei haluta ymmärtää?

Valtiovarainministeri kantoi huolta koronan runteleman talouden kasvuennusteista Venäjä-pakotteiden seurauksena. Velkaannuimme hallitsemattomasti jo aiemmin. Lisäksi kasvatimme korjausvelkoja ja julkisten palvelujen toimintavajeita, koska ulkomaisen pääoman ruokkiminen on leijonan osa taloudessa.

Ilmiön voi mallintaa levybisneksellä, josta joka vuosi häviää rojaltilaskutuksina enemmän rahaa kuin levy-yhtiöistämme maksettiin. On ”hyväntahtoista hölmöyttä” uskoa, että kotimaiseksi naamioitu toiminta hyödyttää Suomea tai alan kehitystä. Naamion takana ovat ahneuden julmat kasvot, joita valtion tuet puuteroivat. Niiden kaikki kulut ovat siemenviljaa uusille talouttamme ulosmittaaville tekijänoikeuksille.

Suomen tuottavin ohjelmisto, Musiikki Fazer -katalogi, ajautui Warnerille 1993. Venäläinen miljardööri osti 2011 sen 2,3 miljardilla eurolla. Listautuessaan 2010 Warnerin arvo oli kasvanut yli 10 miljardilla, vaikka itse levybisnes oli jo ylivallan riuduttama. Vanhojen oikeuksien omistaminen on monin verroin uustuotantoa isompi bisnes, koska niitä maksetaan jo neljättä kertaa. Kierre on loputon!

Asia sai uuden merkityksen, kun viitattiin oligarkkien tuen tärkeyteen Putinille. Entä, jos heidän tuhannet miljardit ovat osa sitä hybridisotaa, jolla kansat saadaan sotimaan itseään ja arvojaan vastaan? Levyjättien invaasio on riuduttanut ja alistanut koko viihdealan puudelikseen. En halua hyödyntää Ukrainan surua, sillä varoitimme uhasta jo 1993 ja sen jälkeen miltei viikoittain.

Kyseessä on miljardibisnes, joka käyttää kilpenään taitelijoiden brändiä ja olematonta edunvalvontaa. Raha on vallan väline, ja sillä on aina oma tahto. Levyjättien työ on briljanttia, koska sen tekevät suomalaiset! Se työ on perustuslain mukaisesti yhdenvertaista vain rahoituksella. Silloin voimme valita, minkä maan hyväksi laulumme raikaavat.

Erkki Puumalainen

toimitusjohtaja

Poptori Oy