Talouden pitoa

Mitä tekee hallitus? Kerryttää velkaa, aivan kuin ei olisi jo velkataakka riittävä. Johan tässä lämpenevät päreet muiltakin kuin oppositiolta. Ei kai vielä lueta nekrologia hallitukselle. Rahaa tarvitaan joka suunnalla. Veli on velka otettaessa, veljenpoika maksettaessa.

Entä Fortum: Uniper-seikkailu on kallis juttu. No bailout taitaa pitää paikkansa. Velka voi eskaloitua konfliktia suuremmaksi. Putkessa on kaksi päätä, myös kaasuputkessa. Entä Euroopan saras mies Italia. Menot suuremmat kuin tulot. Taitaa mennä EU:n piikkiin. Tuntuu traagiselta. Velka ruokkii hintoja. Susien kanssa on ulvottava. Heruuko EU:lta tukea? Yritysten valuaatio on vaarassa. Super Mario hyppäsi ulos oravanpyörästä. Taisi tehdä oikein.

Fraternite = vapaus, veljeys, mielipiteen arvo. Suomen herrat: stagflaatio uhkaa. Nyt pitää vetää käsijarrusta. Milloin päästään la belle staque = rauhan ja kehityksen aikakauteen. Tätä toivovat veronmaksajat, myös eläkeläiset, joita verotetaan kovemmin kuin muita. Olisipa meilläkin yhtä kovat eläkeläiset kuin amerikkalaisilla on. Siellä eläkkeet ovat suuria Suomeen verrattuna.

Heikki Ryhänen

Vaasa