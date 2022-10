Talousarviota ja energiaa

Vuoden 2023 talousarvio sekä energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne ovat olleet työnteon keskiössä myös viimeisten viikkojen aikana eduskunnassa.

Maakaasun hinnan moninkertaistumisen seurauksena sähkön hinta on kovasti noussut Euroopassa. Tämä taas johtuu Venäjän brutaalista hyökkäyksestä Ukrainaan ja meneillään olevasta julmasta sodasta.

EU:n yhtenäisyyden säilyttäminen on tärkeää. Me emme saa taipua, vaikka meitä kiristetäänkin esimerkiksi maakaasun toimitusmääriä pienentämällä. Siksi meidän on mahdollisimman pian päästävä eroon riippuvuudestamme venäläisestä energiasta.

Hallitus on tehnyt tärkeitä panostuksia arjen turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin, jotta ihmiset selviävät ensi talven sähkölaskusta. Kaikkien suomalaisten on kyettävä pitämään kotinsa lämpimänä ja rahaa täytyy jäädä myös muihin välttämättömiin menoihin.

Joulukuusta lähtien sähkön arvonlisävero alennetaan väliaikaisesti 10 prosenttiin. Lisäksi luodaan verovähennysjärjestelmä, jolla vastataan kohonneisiin sähkökustannuksiin, ja otetaan käyttöön niille kotitalouksille maksettava sähkötuki, jotka eivät voi tehdä verovähennyksiä.

Meidän on varauduttava toimimaan nopeasti ja ryhdyttävä tarvittaessa myös muihin toimenpiteisiin kotitalouksien auttamiseksi.

Nykyään sähkömarkkinat ovat rajat ylittävät, mikä on pitkällä aikavälillä hyödyttänyt kuluttajia ja parantanut toimitusvarmuutta.

Suomen tulee olla vahva toimija EU:ssa ja valvoa, että unionin tasolla tehtävät päätökset sopivat myös Suomelle. On tärkeää, ettemme päätöksillä esimerkiksi vaikeuta kuntien omistamien sähköyhtiöiden toimintaa. Kuntalaisten omistamat yhtiöt tekevät ja niiden tulee myös jatkossa tehdä voitavansa pitääkseen hinnat mahdollisimman kohtuullisella tasolla myös talvella, samalla kun niiden toimintaedellytykset tulee turvata myös pitkällä aikavälillä.

Hallitus esitteli jo viime keväänä kunnianhimoisen toimenpidepakettinsa, jolla vauhditetaan energiainvestointeja ja fossiilisista polttoaineista luopumista. Pakettiin kuului esimerkiksi valtion tutkimus- ja kehitysrahoituksen 350 miljoonan euron suuruinen korotus, ja lisäksi otettiin käyttöön pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskeva verovähennys.

Itse olen erittäin tyytyväinen päätökseen nopeuttaa käsittelyä vihreän siirtymän investointien lupahakemusten osalta sekä aluehallintovirastoissa että hallinto-oikeuksissa. Tuulivoimahankkeet ja vedyn hyödyntämistä koskevat hankkeet ovat tärkeitä tulevaisuuden ratkaisujen kannalta, ja siksi niiden mahdollisimman nopea käynnistyminen on tarpeen.

Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet auttaa muita maita energiamurroksessa ja luoda samalla uusia työpaikkoja tänne Suomeen.

Muun muassa talousvaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta ovat eri yhteyksissä korostaneet, että Suomen tulee määrätietoisesti pyrkiä johtavaan rooliin kestävän tulevaisuuden luomiseksi tehtävässä työssä kehittämällä erityisesti systeemitason suunnittelu-, kehitys-, tutkimus- ja liiketoimintaosaamista.

Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä on syytä vahvistaa entisestään. Erityisesti Vaasan seudulla on tässä paljon annettavaa ja voitettavaa.

Vaalipiirin kollegoiden kanssa jätimme myös hyvässä yhteistyössä yhteisiä talousarvioaloitteita liittyen mm. terminaalialueen suunnittelun edistämiseen GigaVaasa-teollisuusalueella, Seinäjoen asemanseudun kehittämiseen, Vt8:n älyväylähankkeen suunnittelun edistämiseen, M-talon yhteisölähtöisen taiteilijaresidenssitoiminnan mahdollistamiseksi, Vaasan seudun CoVE-osaamiskeskuksen kehittämiseen, maantien 17469 parantamiseen Kuortaneella, maantien 6841 Kesti–Närvijoki kunnostukseen Kurikassa, Närpiön Vettmossvägenin kunnossapidon edistämiseen, Ilmavoimien lentotoimintaharjoituksiin Kauhavan lentokentällä, maantien 6942 parantamiseen Seinäjoella, maantien 7041 / maantien 47738 liittymän parantamiseen ja kevyen liikenteen järjestelyihin Seinäjoella, Uudenkaarlepyyn Vexalantien ja Monäsintien kunnossapidon edistämiseen, valtatien 18 oikaisun suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen välillä Ähtärin Myllymäki – Multia, Norrskärin sataman kunnostukseen ja saneeraukseen, paikallistie 7333 (Hirvijoen tieosa 3, väli Lappajärventie–Saarihaudantie) parantamiseen Kauhavalla sekä maantien 7421 Lakaniementie / Pyhälahdentie parantamiseen Vimpelissä ja Alajärvellä.

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta