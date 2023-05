Talouskasvulla Suomi saadaan nousuun

Tätä kirjoittaessa Säätytalolla käydään hallitusneuvotteluja. Kokoomuksen puoluevaltuuston varajäsenenä ja piirihallituksen jäsenenä olen saanut säännöllisesti väliaikatietoja ja päässyt evästämään puoluejohtoa. Vielä on vaikea sanoa, milloin tulee valmista.

Toivon ja uskon, että saamme uuden hallituksen pian. Suomi tarvitsee uuden suunnan! Kunnat, yritykset, sote-alueet ja kansalaiset odottavat uuden hallituksen linjauksia, jotta uskalletaan tehdä investointeja tulevaa varten.

Kokoomukselle talous on väline hyvinvoinnin saavuttamiseen. Talouskasvu mahdollistaa hyvinvointivaltion ylläpidon. Kokoomus tavoittelee Suomea, jossa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on turvattu myös tuleville sukupolville. Siksi velkaantuminen on lopetettava vuoteen 2031 mennessä. Se vaati töitä ja vaikeita päätöksiä, johon Marinin hallitus ei pystynyt. Kuka tahansa pystyy tuhlaamaan, mutta kaikista ei ole kurinalaiseen ja vastuulliseen taloudenpitoon.

Kokoomuksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Työ on tärkeä osa elämää. Olen aina ollut sitä mieltä, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Työ tuo mielekkyyttä elämään ja saa ihmisen kokemaan olevansa osa yhteiskuntaa. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa Suomelle noin 1,2 miljoonaa euroa elämänsä aikana. Meillä ei ole varaa tällaiseen laskuun.

Suomessa on tälläkin hetkellä yli 250 000 työtöntä työnhakijaa. Meidän on käännettävä kaikki kivet, jotta saisimme nämä ihmiset töihin. Monen suomalaisen on mahdotonta hyväksyä tilannetta, että meillä on huutava työvoimapula, mutta samaan aikaan työttöminä on yhtä paljon ihmisiä kuin Tampereen kokoisessa kaupungissa on asukkaita.

Kokoomus pyrkii tekemään työnteosta kaikissa tilanteissa kannattavaa. Siksi verotusta ja sosiaaliturvaa on uudistettava. Niiden pitäisi kannustaa ottamaan työtä vastaan eikä välttelemään työn tekoa. Työn verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa. Tätä on kyseenalaistettu viime aikoina, mutta mielestäni meidän on näinä haastavina aikoina tehtävä kaikkemme, jotta esimerkiksi keskiluokalle jäisi edes hieman enemmän palkasta käteen. Se kannustaisi työntekoon, jolloin saisimme osan veroalen hinnasta takaisin.

Pitäisi verottaa enemmän haittoja kuin työntekoa ja yrittämistä. Työnteko on tehtävä kannattavaksi ja työnteosta sekä yrittämisestä on jäätävä enemmän suomalaiselle käteen!

Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa, koska vuoteen 2030 mennessä työikäisiä on noin 130 000 vähemmän. Meidän on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa. Missään Etelä-Pohjanmaan kunnassa väkiluku ei kasva luonnollisesti. Jos emme toimi nyt niin olemme vaikeuksissa tulevaisuudessa.

Kokoomus pyrkii nopeuttamaan kansainvälistä rekrytointia. Suomeen on päästävä sujuvasti töihin. Meillä ei ole varaa kääntyä sisäänpäin. Olemme pieni maa pohjoisessa, jolle ulkomaankauppa on tärkeää. Meidän pohjalaisten on syytä muistaa, että aikoinaan tältä alueelta lähti tuhansia siirtolaisia Pohjois-Amerikkaan töihin. Töitä ei riittänyt kaikille Pohjanmaalla. Silloin siirtolaisuus purki Pohjanmaan väestöongelmia.

Suomalaiset maahanmuuttajat kokivat rasismia Amerikassa. Paikallinen yhteisö suhtautui epäluuloisesti suomalaisiin ja minnesotalaisessa oikeussalissa kyseenalaistettiin jopa suomalaisten valkoihoisuus. Miltä tuollainen kohtelu tuntui? Toivotetaan tervetulleiksi maakuntaan muualta muuttavat ihmiset! Me tarvitsemme heitä. Maahanmuutto on myös mahdollisuus.

Ali Abdalla

Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsen

Kuortane